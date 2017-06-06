«Известная монета»

Самой стабильной монетой в мире «Википедия» считает венецианский дукат. Он весил около 3,5 г и чеканился из золота 986-й пробы; его внешний вид не менялся (кроме имен дожей) с 1284 до 1797 года. На аверсе был изображен Христос, на реверсе — дож, принимающий знамя из рук покровителя Венеции св. Марка. Название монеты происходит от последнего слова в надписи SIT TIBI CHRISTE DATUS, QUEM TU REGIS ISTE DUCATUS («Это герцогство, коим ты правишь, тебе, Христос, посвящается»). Видимо, «Википедия» неточна — внешний вид китайских литых медных монет с квадратной дыркой не менялся тысячелетиями, — но для Европы это действительно рекорд.

Дукат был выпущен в подражание флорентийскому флорину (fiorino d’oro, 1252–1533 годы). Вес флорина (3,5 г) изначально был выбран так, чтобы его стоимость равнялась стоимости серебряной лиры (она же ливр Карла Великого, про который мы уже рассказывали [1]). Поскольку качество серебряных монет портилось, они обесценивались; в результате в начале XVI века флорин стоил уже семь флорентийских лир.

Из-за разницы в весовых системах венецианский дукат был чуть тяжелее флорина (3,545 г золота 995-й пробы — это было наилучшее качество, доступное в Средние века [2]). В 1543 году в Венеции начали чеканить серебряную монету, которая также получила название дукат, и начиная с середины XVI века золотые дукаты стали называть цехинами (zecchino, в честь монетного двора, находившегося в Palazzo della Zecca; в свою очередь это название восходит к арабскому слову ﺱﻙّﺓ‎‎ (sikka), означающему монетный штемпель).





3. Джованни Дандоло, 48-й венецианский дож; его герб и подпись (

3. Джованни Дандоло, 48-й венецианский дож; его герб и подпись ( monarhs.info ; «Википедия»)

Монеты дукатовой стопы чеканились во многих европейских государствах, от Византии (базиликон) и Румынии до Дании и Швеции. Влиятельным потомком дуката (и флорина) был венгерский дукат, или форинт: Венгерское королевство долгое время было основным источником золота в Европе; венгерские дукаты весили 3,533 г золота 986-й пробы и чеканились с 1526 года. Даже входя в состав Австро-Венгерской империи, Венгрия чеканила дукаты как банковские монеты вплоть до 1915 года, однако, в отличие от цехинов, их оформление часто менялось.

Еще одним потомком венецианского дуката был дукат нидерландский. После Голландского восстания 1568 года семь провинций Нидерландов начали чеканить собственную монету. Политический кризис и продолжающаяся война с Испанией привели к тому, что вместо чеканки собственной монеты Семь объединенных провинций, объявивших о независимости от Испании в 1781 году, чеканили в Утрехте подражания старым испанским дукатам, которые, в свою очередь, подражали дукатам венгерским. Через некоторое время рисунок изменился, и вместо св. Ладислава на аверс поместили изображение воина с мечом и семью стрелами, которые символизировали семь провинций. По мере того как Нидерланды стали одной из ведущих торговых держав, эти дукаты получили распространение по всему миру. Их чеканят до сих пор в качестве банковской и инвестиционной монеты.

В России с 1768–1806 и 1816–1869 годов отчеканили более 25 млн поддельных голландских дукатов. По весу и пробе они не отличались от настоящих, так что подделка заключалась просто в самом факте чеканки от имени другого правительства; секретности ради в документах их называли «известная монета», а штемпеля — «секретные штемпеля». Отличить российские дукаты от нидерландских на глаз сложно; в книге В. В. Узденикова [3] приводится специальная сопоставительная таблица, включающая такие признаки, как «концы ленты, которые связывают стрелы, изогнуты под прямым углом».

Дукаты использовали для заграничных платежей, финансирования военных операций, выплаты жалованья в зарубежных гарнизонах; наибольшие тиражи пришлись на XIX век, что было связано с многочисленными войнами и необходимостью обеспечивать армию в зарубежных походах. Дукаты образца 1816 года, которые называли «лобанчики», играли заметную роль во внутреннем обращении; в частности, они неоднократно упоминаются в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» [4]. При этом про первый тип (1768) В. В. Уздеников писал в 1986 году, что они не обнаружены на территории СССР. Самые частые — это дукаты 1849 года. Дело в том, что это последний год, когда дукаты чеканились в Нидерландах на Утрехтском монетном дворе; он и ставился на всех монетах более поздней российской чеканки.

Кроме того, дукаты с датой 1831 чеканили на Варшавском монетном во время Ноябрьского восстания; они отличались от санкт-петербургских заменой жезла-кадуцея справа от головы рыцаря на одноглавого польского орла.

В 1868 году, после очередной ноты нидерландского правительства (в которой, в частности, указывалось, что монетный двор в Утрехте может осуществить чеканку дукатов по частному заказу [5]), чеканка дукатов была прекращена.

При этом в XVIII веке по стандарту дукатов чеканили и чисто российские золотые червонцы лигатурным весом 3,5 г. Как и на дукатах, на них не было обозначения номинала, а курс был плавающим, от 1,2 до 2,3 рубля. Чеканку таких монет начал еще Пётр I, однако выпускались они лишь небольшими партиями; впрочем, Павел I повелел перечеканить в червонцы 10 тыс. дукатов, лежавших в казне в начале его правления. При этом сохранился квадратный щит на реверсе, хотя надпись на нем, естественно, изменилась.

Указ Количество из фунта золота Золотниковая проба Вес золота (г) Метрическая проба 1712 (Сенат) 118–119 94 1/ 10 3,47 980 1730 (Анна Иоанновна) 118 93 3,47 969 1749 (Елизавета Петровна) 118 94 2/ 3 3,47 986 1797 (Павел I) 117 ½ 94 2/ 3 3,49 986

В официальных документах червонцами называли также трехрублевые монеты, чеканившиеся для Польши в 1834–1841 годах (со вторым обозначением номинала 20 злотых и лигатурным весом 88 4/ 11 долей золотниковой пробы 88, т. е. 81 доля чистого золота) и трехрублёвики, которые начали чеканить в 1869 году после прекращения чеканки дукатов (их чеканка продолжалась до 1885 года). Трехрублевики весили 3,93 г при 917-й пробе; тем самым содержание золота в них было чуть больше, чем в дукатах, которые, как показывает простой арифметический расчет, в этой стопе равнялись примерно 2 руб. 85 коп.; по этой цене их и выкупала казна. Впрочем, впоследствии их цена росла и к 1897 году дошла до 4 руб. 41 коп.

Потом были еще советские червонцы, но про это в другой раз.

М. Г.

1. Не ломать, а приспосабливать… Треть фартинга, полтора пенни и другая занимательная арифметика. ТрВ-Наука, № 227 от 25 апреля 2017 года.



2. Стругацкие А. и Б. Трудно быть богом: <Дон Рэба> открыл шкатулку, погребенную под бумагами на столе, и извлек из нее горсть золотых монет с профилем Пица Шестого. — Одного этого золота достаточно было бы для того, чтобы сжечь вас на костре! — завопил он. — Это дьявольское золото! Человеческие руки не в силах изготовить металл такой чистоты! Он сверлил Румату взглядом. Да, великодушно подумал Румата, это он молодец. Этого мы, пожалуй, недодумали. И, пожалуй, он первый заметил. Это надо учесть…

3. Уздеников В. В. Монеты России 1700–1917. Изд-во «Любимая книга», 2011.

4. Некрасовъ Н. А. Кому на Руси жить хорошо: Наклали шляпу полную // Цѣлковиковъ, лобанчиковъ, // Прожженой, битой, трепаной // Крестьянской ассигнаціи.

5. Холодковский И. Лобанчики // «Старая монета», 1911, № 3, с. 34–36.

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