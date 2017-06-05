Оскорбленный язычник

Я, бывает, присаживаюсь «на дорожку» перед выездом в далекое путешествие, кидаю монетку в воду, чтобы еще раз вернуться в места, которые мне понравились, и выпиваю шампанское на Новый год, пока бьют куранты, чтобы сбылось желание. Несмотря на это мое языческое наследие, повальное поклонение мощам и другим языческим атрибутам, которое мы повсеместно наблюдаем, оскорбляет меня до глубины души. Мне трудно понять людей, просящих о чем-то ребро древнего грека, который никогда даже не был на территории современной России. Ежедневная очередь на поклонение Николаю Чудотворцу — это не только и не столько нарушение общественного порядка. Более всего это наглядная иллюстрация неспособности мыслить рационально, а следовательно, проблем с образованием. Ведь в соборе выставлены не мощи — там выставлена научная немощность страны!

Здесь и там

Ни для кого не секрет, что российская наука находится не в лучшем состоянии. Это и недостаточное финансирование, и плохая организация. Ученых душат ненужными отчетами и правилами. Трудно получить или послать материалы за границу, срочно заказать реагенты, в конце концов просто получать достойную зарплату. Из-за этого страна постоянно теряет своих лучших молодых ученых. Вместо того чтобы искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок, они могли бы внести вклад не только исследованиями и обучением новых поколений ученых, но и просвещением тех, кто стоит в очереди к ребру грека, жившего 17 веков назад.

В нашей стране прокурор не боится просить 3,5 года колонии для блогера-атеиста за сказанные слова, свидетели обвинения поражают своим невежеством, а судья абсолютно во всем с ними соглашается (весь процесс выложен в YouTube). Хотя разделение церкви и государства закреплено в конституции страны, судья признает блогера виновным, в частности, и в том, что тот активно заявляет о своем неверии в бога. При этом церкви растут, как грибы после дождя, им передается государственная собственность, в образовательных учреждениях вводят предметы по религии, даже начали присуждать ученые степени по теологии.

Недавно я прочитал, что западные ученые взяли клетки из взрослой мыши, перепрограммировали их в стволовые клетки и подсадили в эмбрион крысы, вырастили таким образом мышиную поджелудочную железу в теле крысы, а потом, пересадив ее в мышь, больную диабетом, вылечили животное. Несомненно, такая стратегия выращивания органов, например органов человека в свиньях, скоро также может стать реальностью. К сожалению, такие работы в России не ведутся из-за отсутствия денег и специалистов. Почему же государственные деньги идут на поддержку поклонения мощам Николая Чудотворца, а не ученым, которые без всяких выдуманных чудес могли бы помочь людям? Почему толпа просит помощь в болезни у мощей и не спрашивает с власти за состояние науки, медицины и образования?

Виньетка ложной сути

Я не настолько наивен, чтобы думать, что религия — это самая главная проблема, ведь она напрямую связана с качеством жизни и здравоохранения, уровнем коррупции, внутренней и внешней политикой, возможностью народа влиять на то, что происходит в стране. Но религия — это, несомненно, одна из важных проблем, лакмусовая бумажка изменений во всех этих проявлениях социальной структуры общества.

По результатам международного опроса Института Гэллапа, мы наблюдаем устойчивое уменьшение религиозности во всем мире, порядка 2% в год, и практически нет стран, где роль религии увеличилась бы за последнее время. Секулярность положительно коррелирует с уровнем развития общества, политической системой, безопасностью, образованием и развитием науки. В отличие от древних цивилизаций, где религия была главным показателем развития общества, ибо сплачивала людей и помогала выжить, современное общество с сильной религиозной составляющей обычно проигрывает в конкуренции менее религиозным странам. Поэтому вполне уместен вопрос: достигнем ли мы когда-нибудь такого технологического прогресса и понимания природы, при котором религия окажется невостребованной сказкой и будет иметь чисто историческое значение?

Рассматривая этот вопрос через эволюционные механизмы поддержания религии, я думаю, что скорее всего этого не случится. Во-первых, даже в развитых обществах популяции людей неоднородны в плане доступа к благам, в том числе к образованию. Во-вторых, люди всегда будут подвержены каким-то опасностям. Эпидемии, войны, природные катаклизмы, аварии на дорогах напрямую увеличивают уровень индивидуальной и общественной религиозности. В-третьих, вера в сверхъестественное, по-видимому, закрепилась во время эволюции в древних обществах, и нужны поколения, чтобы избавится от этого багажа. Поэтому даже если бы мы жили в полном равенстве и без мировых проблем, вера в сверхъестественное скорее всего осталась бы на каком-то ненулевом уровне, хотя бы в силу устроения нашего мозга. Мы обречены на сосуществование людей с разным мировосприятием – тех, кому необходима вера в бога, и тех, для кого сама концепция творца и повелителя является чуждой.

Умственная неотения ?

Существует много доказательств того, что в эволюции человека большую роль сыграло явление, называемое неотенией, а именно достижение половозрелости до окончания индивидуального развития особи. Характерной чертой неотении является сохранение у взрослых черт, присущих детям. Для детей вера в сверхъестественное очень даже обычна. Они боятся темноты, верят в Деда Мороза, Зубную Фею и придумывают себе подобие ритуалов, чтобы защититься от мнимых опасностей (мой сын, например, перепрыгивал через одну из ступенек). Человек — это известный пример неотении, достаточно посмотреть на его большую голову, отсутствие развитого волосяного покрова, способность усваивать молоко во взрослом возрасте. Сохранение веры в сверхъестественное у взрослых в форме религиозности является, на мой взгляд, еще одним свидетельством в пользу неотении в эволюции человека. Детям – Дед Мороз, взрослым – бог. По сути, это одно и то же.

Можно также условно разделить мышление на две части, назовем их для простоты инстинктивная (например, боязнь змей) и рациональная (приобретаемая с жизненным опытом). В разряд инстинктов входит поддержание жизненно важных физиологических процессов и поведенческих реакций, направленных на продолжение рода, размножение. Вера в сверхъестественное, по-видимому, также закрепилась во время эволюции и сидит в нашем инстинктивном мышлении. Из-за этого мы предрасположены видеть живое в неживом и придумывать что-то, чего на самом деле нет. Такое мышление помогало древнему человеку обходить опасности, но из-за этого мы имеем такие казусы, как стучание по дереву, монетка в кармане во время экзамена, нелюбовь к пятнице 13-го и боязнь черной кошки, переходящей дорогу. Дети в определенном возрасте видят себя бессмертными, и эта черта может легко трансформироваться как побочный продукт нашего сознания в религию, особенно в окружении других верующих.

Рациональное мышление, наоборот, больше связано с планированием, логикой, усвоением новых знаний. Образование позволяет нам как обществу «повзрослеть» и освободится от потенциальной религиозной предрасположенности. Людям инстинктивно хочется искать смысл жизни, возвеличивать себя и то, что их окружает. Знания, логическое мышление, наука помогают критически относится к врожденным инстинктам и вместо этого находить рациональное объяснение явлениям и умственным построениям. Тогда мы понимаем, что Земля круглая; что у жирафа длинная шея не потому, что он ее тянул; что нет смысла во всевидящем творце. У тебя нет волосяного покрова и большая голова? Не хочешь критически мыслить? Вот тебе за это вера в бога.

В дни сомнений, в дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины

Рост религиозности в России уже привел к внутреннему отторжению религии образованными слоями населения. А это в свою очередь четко уловили представители научпопа. Они «встали к станку» и делают невероятно важную работу. У некоторых из них сейчас такая популярность, что даже не снилась популяризаторам науки в других странах. И это, конечно, очень радует. Но семена просвещения падают в хорошо подготовленную почву, потому как основа рационального мышления закладывается в детстве. А в этом вы одни нам надежда и опора — мамы и папы, ежедневно таскающие своих детей по кружкам и клубам, покупающие и привозящие им книги чемоданами, читающие эти книги на ночь, водящие детей в театры, музеи и на выставки, учащие их дома и в школе. Это из-за вас мы не совсем еще ушли в средневековье, несмотря на все усилия церкви. Это из-за вас встречаются еще на этой земле рационально мыслящие люди, некоторые из которых становятся учеными. Это из-за вас взойдет она, звезда пленительного торжества науки и просвещения, Россия вспрянет ото сна, и на обломках православья напишут ваши имена.

Николаевы и Соколовские

Николай Чудотворец оставил свой след в истории — достаточно посмотреть на фамилию автора этой статьи. Народ любит чудеса, в этом смысле мы все дети Николаевы. Но, слава богу, у нас есть и любовь к знаниям и желание думать. Есть молодое поколение, взращенное на отторжении мракобесия. С какой бы стороны мы не смотрели — социальной, экономической, политической, эволюционной, — религиозность крадет у страны будущее. Она оскорбляет наши чувства. Даже чувства ученых с языческим наследием.

Вим Николаев

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