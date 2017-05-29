Заявление Совета по науке при Минобрнауки о самостоятельном присуждении ученых степеней отдельными организациями

Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ (далее – Совет) ознакомился с недавно опубликованным Постановлением Правительства РФ № 553 от 11.05.2017 г. Совет отмечает, что в соответствии с этим постановлением в ближайшее время право самостоятельного присуждения ученых степеней получат все федеральные и национальные исследовательские университеты.

Совет считает, что делегирование права самостоятельного присуждения ученых степеней государственного образца большому числу учреждений образования и науки может разрушить систему аттестации научных кадров в нашей стране. Это, безусловно, понизит конкурентоспособность РФ на мировых рынках исследований, наукоемких технологий и образования.

Среди десятков федеральных и национальных исследовательских университетов немало таких, которые продемонстрировали свою неспособность обеспечить качественную подготовку научных кадров по ряду областей наук, в первую очередь по экономике, педагогике и праву. По данным сообщества Диссернет, членами, а иногда и председателями диссертационных советов, действующих при этих университетах, являются авторы, научные руководители, консультанты, или оппоненты диссертаций, в которых имеются масштабные некорректные заимствования или допущены другие грубые нарушения научной этики. Большинство этих диссертаций были защищены до 2011 года, поэтому их авторы не могут быть лишены ученой степени в силу действия п. 2. постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.

С учетом этого отмена контроля со стороны ВАК и Минобрнауки за работой диссертационных советов при федеральных и национальных исследовательских университетах может привести к резкому увеличению количества фальсифицированных диссертаций. Благодаря работе сообщества Диссернет и принципиальной позиции ВАК и Минобрнауки, которые закрыли сотни недобросовестных диссертационных советов и заставили оставшиеся диссертационные советы усилить контроль качества диссертаций, этот поток в последние годы удалось существенно сократить.

Даже в тех областях науки, где наша страна занимает достойное место, а диссертационные работы соответствуют мировому уровню, ВАК обеспечивал унификацию требований, задавал достаточно высокую планку качества диссертационных работ, а также следил за тем, чтобы членами диссертационных советов были ученые, имеющие высокие научные показатели по конкретной специальности. Совет считает, что полная отмена контроля со стороны ВАК и Минобрнауки негативно скажется на качестве работы диссертационных советов даже в относительно благополучных областях науки.

Чтобы избежать указанных негативных последствий, Совет считает необходимым:

Отложить расширение списка организаций, которые получат право самостоятельного присуждения ученых степеней, до тех пор, пока не будут проанализированы результаты предоставления этого права МГУ и СПбГУ. В настоящее время диссертационные советы нового образца в этих университетах только приступают к работе. Недопустимо разрушать систему, работающую более 80 лет, не протестировав новую альтернативную систему. Внести в число критериев, необходимых для предоставления права самостоятельного присуждение ученых степеней, достаточно высокие требования к достигнутому уровню научных исследований и качеству подготовки научных кадров по каждой научной специальности, по которой организация будет самостоятельно присваивать ученые степени. Согласно п. 4 ст.4 ФЗ № 148-ФЗ от 23.05.2016 г. на Минобрнауки возложен мониторинг деятельности диссертационных советов, действующих при организациях, получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней. Это положение лишено конкретного содержания, пока не разработана соответствующая нормативная база. По сути это означает, что государство передоверяет организациям не только присуждение ученых степеней, но и наделение их обладателей всеми правами и привилегиями, которыми обладают лица, получившие степени от имени государства, не оставляя за собой никаких реальных механизмов контроля качества этих степеней. Необходимо разработать и принять соответствующие нормативные документы до получения организациями права самостоятельного присуждения ученых степеней.

http://sovet-po-nauke.ru/info/29052017-declaration_scientific_degrees