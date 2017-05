Технологии будущего

Громко стартанув в 2009 году, программа нанотехнологического развития страны тихо почила в бозе. СМИ больше не пестрят заметками о победах Роснано и выпускаемой ими нанопродукции. Между тем ниву нанотехнологий продолжают терпеливо вспахивать в академических институтах обычные ученые за малые деньги. Только в Институте теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН, что в подмосковном Пущино, с которым мне приходится тесно сотрудничать, есть несколько нанотехнологических проектов для биологии и медицины.

Один из самых известных ИТЭБовских проектов последних лет — нанофильтры. Их изобрел доктор физико-математических наук Виктор Морозов, руководитель лаборатории наноструктур и нанотехнологий. Нанофильтры представляют собой тончайшую капроновую паутину, созданную методом электропрядения. Изначально такие фильтры придумали делать в американском атомном проекте, чтобы улавливать радиоактивные частицы из воздуха.

Работая в США в течение 12 лет, Виктор Морозов усовершенствовал эту технологию и собственноручно сделал установку для производства нанофильтров [1]. Полимерные волокна, из которых они состоят, в десять тысяч раз тоньше человеческого волоса. Тем не менее фильтр способен задерживать наноаэрозоли и бактерии. Его можно использовать для анализа воздуха, к примеру, в самолетах, летящих из зон эпидемий; в метро; в тюрьмах, где распространен туберкулез.

При поддержке Фонда содействия инновациям ученый запустил стартап для производства носовых фильтров, где используется его разработка. Нанофильтры Морозова легли в основу устройства для сбора выдыхаемого воздуха. В выдыхаемом воздухе всегда содержится какое-то количество микрокапелек легочной жидкости [2]. Если ее собрать и проанализировать, то можно выявить, к примеру, мельчайшие концентрации биомаркеров туберкулезной микобактерии.

Другое перспективное направление, разрабатываемое в лаборатории Виктора Морозова, — наноаэрозоли. Вещества в форме наноаэрозолей удивительны тем, что они действуют при концентрациях в сотни и тысячи раз меньших, чем, допустим, их концентрации в таблетках. Создать установку для распыления наноаэрозолей ученым также помог Фонд содействия инновациям, а учрежденная ими компания BioNanoSpray, которая пытается привлечь инвестиции для продвижения наноаэрозолей в медицине, стала резидентом Сколково.

Полезные свойства наночастиц диоксида церия исследуют в лаборатории роста клеток и тканей ИТЭБ РАН под руководством младшего научного сотрудника Антона Попова. Если эти наночастицы особым образом синтезировать, как это умеют делать в Институте общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова, то они становятся биоактивными и приобретают ряд полезных свойств. К примеру, снимают окислительный стресс в культуре стволовых клеток и побуждают их быстрее расти. Антон Попов с коллегами показали это на питательной среде для культур первичных фибробластов, взятых у мышиных эмбрионов [3].

Активность наночастиц CeO 2 проверяли и на живых мышах. Последним делали инъекции золя наночастиц, а затем облучали смертельной дозой рентгеновского излучения [4]. Выживали 60% подопытных животных. Оказалось, что клетки костного мозга у тех мышей, которым ввели наночастицы, лучше сохранялись. Чтобы объяснить механизм действия наночастиц CeO 2 , авторы исследования выдвинули три предположения. Согласно одному из них, наночастицы диоксида церия преобразуют свободные радикалы в более безопасные для клеток соединения.

Возможно также, что эти наночастицы поглощают излучение своей поверхностью и снижают вред, наносимый клеткам. Не исключено также, что наночастицы CeO 2 усиливают собственный защитный механизм клетки, который включается после облучения. Эта идея нашла подтверждение в эксперименте: если мышам вводили наночастицы CeO 2 после облучения, выживали 40% подопытных. Ученые предположили, что вещество каким-то образом участвует во внутриклеточных сигнальных путях, приводящих к восстановлению ДНК.

Группа Попова участвовала в исследовании органических наночастиц — углеродных наноточек (у-точек). Углеродные наноточки — это частицы размером 1–100 нанометров, состоящие из атомов углерода. Их получали путем нагрева пищевой лимонной кислоты в расплаве мочевины. У-точки отлично подходят на роль люминесцентных меток. Их изучение вылилось в большой проект при участии ученых из Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН (Киев), Института биохимии имени А. В. Палладина НАН (Киев), Физико-химического института имени А. В. Богатского НАН (Одесса), Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова (Москва) и Томского госуниверситета [5].

Задача ученых из Пущино состояла том, чтобы соединить у-точки с микрокапсулами из полиэлектролитов, которые служат средством доставки лекарств в клетку. Микрокапсулы с у-точками добавляли к макрофагам мышей и мезенхимальным стволовым клеткам человека, а затем отслеживали их проникновение. Благодаря у-точкам выяснилось, что отнюдь не все микрокапсулы проникали в клетки.

В крупном международном исследовании кремниевых наночастиц участвует сотрудник лаборатории цитотехнологии и лаборатории тканевой инженерии Андрей Кудрявцев [6]. Идея работы состоит в том, чтобы ввести противоопухолевый препарат в кремниевые наночастицы, завернуть их в термополимер и доставить в опухоль. Метод испытали на культуре клеток, которые после введения наночастиц нагревали до 37 °С. Термополимер плавился и выпускал лекарство из пор кремниевых наночастиц. Таким образом эффективность доставки препарата многократно повышалась. Эксперимент ставили и на мышах с привитой карциномой.

Конечно, многое еще неясно относительно механизмов и последствий воздействия наноаэрозолей и наночастиц на живой организм. Тем не менее некоторые из описанных выше проектов могут быть превращены в технологии уже в обозримом будущем. Что отрадно, наши институты развития готовы их поддерживать. А дальше — слово за бизнесом.

Татьяна Пичугина,

научный журналист

