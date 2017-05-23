Столкновение космологов: тридцать три богатыря против банды трех
Раскольник
В февральском номере Scientific American (2017) вышла статья Anna Ijjas, Paul J. Steinhardt, Abraham Loeb с критикой теории космологической инфляции. Первый автор мало кому известен; последний, Абрахам Лёб, наоборот, весьма известен — он занимался довольно разнообразными задачами в разных областях, зачастую задачами весьма рискованными. Основной же вдохновитель статьи, судя по всему, Пол Стейнхардт: критика теории инфляции — его конек.
Как известно, космологическая инфляция — механизм, способный за ничтожные доли секунды из микроскопического зародыша создать огромную расширяющуюся Вселенную. О ней написано достаточно много популярных статей и книг, в том числе и автором данной заметки (см., например, http://trv-science.ru/proryv/).
Пол Стейнхардт участвовал в разработке теории инфляции на ее начальной стадии. С моей точки зрения, самое важное, что он сделал, — заметил, что в одной из ранних моделей из-за квантовых флуктуаций инфляция не может закончиться — будет продолжаться вечно. Он расценил это как фатальный недостаток теории, и лишь позже Андрей Линде понял, что вечная инфляция, во-первых, весьма универсальна — работает в разных предположениях; во-вторых, снимает ряд проблем теории и производит грандиозный эффект в виде бесконечного множества Вселенных, а также дает ключ к решению парадокса под названием «антропный принцип».
Рисунок Андрея Линде к одной из презентаций.
Слева: проблемы со старыми моделями инфляции. Справа: вечная инфляция с мультивселенной решает все проблемы
Со временем Пол Стейнхардт превратился из сторонника теории инфляции в яростного ее противника. Он разработал альтернативный сценарий под названием «экпиротическая Вселенная» (в переводе с греческого — «вышедшая из огня»). В первом варианте сценария предполагалось, что наша Вселенная — трехмерная пленка (брана), вложенная в пространство большего числа измерений. Большой взрыв — это столкновение двух бран, отчего происходит разогрев. Андрей Линде с Ренатой Каллош и Львом Кофманом размазали эту теорию по стенке в статье, озаглавленной «Пиротехническая Вселенная» [1]. Они нашли кучу несообразностей: например, сталкивающиеся браны должны быть параллельны с точностью 10-60 на расстоянии на 30 порядков больше, чем зазор между ними.
Пол не сдался и разработал новый экпиротический сценарий, который в основном повторял хорошо известный издавна сценарий отскока: сжатие протовселенной, переходящее в расширение новой вселенной без инфляции. Там требовалось довольно дикое уравнение состояния материи, но всё равно оставались проблемы с устойчивостью. Экпиротическая Вселенная так и осталась в подвешенном состоянии, но Пол Стейнхардт упрям…
Данные WMAP и «Планка» по реликтовому излучению дали, как ему кажется, новый аргумент против теории инфляции. На самом деле как раз наоборот — эти данные с блеском подтвердили предсказания теории. Кроме одного пункта: реликтовые гравитационные волны.
Что исследовали микроволновые телескопы WMAP и «Планк», снимая карту реликтового излучения? Фактически — неоднородности пространства, возникшие в самой ранней Вселенной, как квантовые флуктуации. Исследовали их не напрямую: непосредственно виден довольно сложный результат эволюции этих неоднородностей в ходе метаморфоз Вселенной.
Здесь есть тонкости. Любое искажение пространства можно разложить на скалярные и тензорные составляющие (моды). Скалярные — меняют плотность энергии. Оказывается, при переходе от инфляционной к фридмановской стадии расширения (что, собственно, и есть Большой взрыв) скалярные возмущения усиливаются. Насколько — зависит от конкретного механизма инфляции (инфлатона). Именно скалярные возмущения мы и видим в первую очередь, исследуя карту реликтового излучения. Тензорные моды не меняют плотности — это, по сути, реликтовые гравитационные волны, и они не усиливаются при окончании инфляции. Интересно, что в моделях, альтернативных теории инфляции, скалярные моды тоже возникают и усиливаются, но тензорных в них вообще нет. Гравитационные волны можно обнаружить по реликтовому излучению, по его поляризации, но сделать это не так просто. Мы видим усиленные скалярные возмущения, но не знаем коэффициента усиления и потому не знаем амплитуды неусиленных реликтовых гравитационных волн.
Простейший вариант инфлатона — скалярное поле с квадратичной зависимостью потенциала от напряженности — уже отбракован результатами «Планка». Это вариант с наименьшим усилением, где амплитуда гравитационных волн должна быть порядка 20% от амплитуды возмущений плотности. Данные уже запрещают такую амплитуду.
Я посвятил проблеме реликтовых гравитационных волн длинный абзац, поскольку она и есть самый драматичный узел в теории инфляции на сегодняшний день. И конечно, Пол Стейнхардт был вдохновлен: раз самый простой вариант инфляции отвергнут, значит, теория теряет почву под ногами. На самом деле отвергнут хоть и самый простой, но далеко не самый естественный вариант. Так, в модели Алексея Старобинского, где инфляция получается из первых принципов — как влияние кривизны пространства на физические поля в нем, где не требуется никаких дополнительных сущностей, — гравитационные волны довольно слабы и смогут быть обнаружены не раньше чем через десяток лет. Есть еще несколько более-менее естественных вариантов теории, предсказывающих слабые гравитационные волны.
Как бы там ни было, Стейнхардт с теми же соавторами на эту тему опубликовал е-принт arXiv:1402.6980, где упоминает, что подвергся критике Алана Гута с соавторами и Андрея Линде, но продолжает стоять на своем.
Апелляция к народу
И вот спустя три года после той полемики, которая шла на научном языке, Стейнхардт с теми же соавторами обращается к широкой публике на страницах Scientific American с критикой теории инфляции уже на уровне популярных метафор [2]. Это считается не очень хорошим приемом: не убедив профессионалов, апеллировать к публике. Пару слов об аргументации.
Конечно, там идет тот же мотив, что упомянут выше, — простейшая модель инфляции отвергнута, что означает мощный удар по теории. Но это не единственный довод.
Вот довольно близкое к тексту сжатое изложение фрагмента статьи.
Представим себя оракулом, владеющим теорией инфляции, но ничего не знающим о нашей Вселенной.
Можем ли мы предсказать число и распределение галактик в пространстве? Нет!
Можем ли мы предсказать кривизну пространства? Нет!
Предсказать количество материи или других форм энергии, что составляют Вселенную? Нет!
Можем ли мы объяснить, как образовался тот зародыш Вселенной, с которого началась инфляция? Нет!
Это типичный пример демагогии с передергиванием.
Число и распределение галактик в пространстве удается правдоподобно воспроизвести из первых принципов, хотя такой параметр, как начальная амплитуда возмущений, вытаскивается из наблюдений — это свободный параметр.
Кривизну пространства теория инфляции замечательно предсказывает — она неотличима от нуля.
Предсказание соотношения разных форм материи и энергии лежит вне рамок теории инфляции — это другая область науки. Теория не обязана предсказывать всё на свете. Хотя сумму разных форм материи и энергии она предсказывает правильно.
Как образовался зародыш Вселенной — это тоже вопрос вне рамок теории инфляции. Хуже того, это вопрос вне рамок современной науки, поскольку должен опираться на квантовую гравитацию — науку, которой еще нет. Достижение теории инфляции как раз в том, что она отодвинула сферу нашего непонимания от мистических начальных условий Большого взрыва до микроскопического зародыша пространства.
В статье также используется вывернутая логика: космологическая инфляция может генерировать разные вселенные с разными свойствами, особенно в варианте вечной инфляции. Там есть свободные параметры и даже возможны разные варианты физики. То есть теория не обладает предсказательной силой.
Это примерно то же самое, как обвинить современную теорию образования планетных систем в том, что она предсказывает не только нашу Солнечную систему, но и множество других, непохожих на нее систем. Разница лишь в том, что другие планетные системы мы видим, а другие вселенные — нет. Тем не менее есть пять достаточно общих предсказаний; четыре из них прекрасно выполнились в нашей вселенной, пятое — на очереди.
Еще один довод Стейнхардта с соавторами: есть такие (витиеватые. — Б. Ш.) варианты теории, где и эти четыре подтвердившихся предсказания могут быть несправедливы. И что с того? Если есть способ испортить теорию, добавляя в нее лишние сущности, это не аргумент против исходной теории. Общую теорию относительности сколько раз пытались испортить.
Коллективное письмо
Ответить «банде трех» было довольно просто — на языке аргументов, понятных достаточно широкому слою образованных читателей. Эти аргументы есть, они высказывались много раз тем же Андреем Линде или Вячеславом Мухановым и в общих чертах приведены выше. Но отцы-основатели теории инфляции пошли другим путем — собрали компанию гораздо большего размера и веса: 33 знаменитых физика-теоретика, включая четырех нобелевских лауреатов, Стивена Хокинга, Эдварда Виттена и прочих знаменитостей, и опубликовали ответную статью в том же Scientific American [3].
Публикация конечно правильная, хотя и слабей, чем могла бы быть: некоторые аргументы смазаны. Но гораздо хуже то, что подобная статья — плохой жанр. По сути, это коллективное письмо. Там, где хорошо работают аргументы, используется массовость и вес подписантов. Это допустимо, например, когда требуется повлиять на власть, но никак не в научном споре.
Есть и другое соображение: «тяжесть» авторского коллектива работает как реклама — дескать, раз против этих ребят ополчились такие силы, значит, они далеко не столь просты. Насколько мне известно, основной автор и инициатор — Алан Гут. Андрей Линде поддержал его. Алексей Старобинский тоже подписал письмо. А Вячеслав Муханов, один из из основателей теории инфляции, не подписал — примерно по тем же причинам, что сформулированы выше.
То есть на неадекватную апелляцию к публике последовала, на мой взгляд, неадекватная реакция в виде коллективного письма.
О публичных дискуссиях
В данном случае сыграла роль застарелая проблема — недостаток культуры взаимодействия ученых с широкой публикой. Тут явно были нарушены некие правила «хорошего тона», которые, увы, недостаточно ясно «прописаны» в сознании научной общественности. Значит ли это, что публичных дискуссий ученых по спорным вопросам надо избегать? Ни в коей мере! Есть исторические примеры замечательных публичных дискуссий профессионалов, которые происходили в реальном времени лицом к лицу. Такие как дискуссия Дона Лэмба и Богдана Пачинского о происхождении гамма-всплесков. Это было в середине 1990-х годов — тогда появились первые указания на то, что источники гамма-всплесков лежат на огромных космологических расстояниях. Дон Лэмб защищал галактическую гипотезу, Богдан Пачинский — космологическую. Оба выступали с блеском. Широкая публика внимала с огромным интересом. Есть и другие яркие примеры публичных дискуссий. Тут главное условие — честность участников, их способность избегать демагогии и принимать аргументы оппонента.
Между прочим, публичная дискуссия между сторонником теории инфляции и скептиком уже имела место, хотя и не стала столь известной. Это был диспут в Политехническом музее между
Игорем Ткачёвым (за теорию инфляции) и Валерием Рубаковым (умеренный скептицизм, за поиск альтернативных вариантов), состоявшийся 31 марта 2010 года [4]. С моей точки зрения, идеальная пара для подобной дискуссии — Андрей Линде и Валерий Рубаков. Кстати, почему бы и не организовать ее на базе ТрВ?
Борис Штерн,
астрофизик, главный редактор ТрВ-Наука
1. https://arxiv.org/pdf/hep-th/0104073.pdf
2. https://blogs.scientificamerican.com/observations/a-cosmic-controversy/#reply
3. www.scientificamerican.com/article/cosmic-inflation-theory-faces-challenges/
4. Видеозапись дебатов см. www.infox.ru/science/enlightenment/2010/03/25/Tayna_rozhdyeniya_Vs.phtml
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Метки: #229, WMAP, Абрахам Лёб, Алан Гут, Андрей Линде, аргументы, астрофизик, Богдан Пачинский, Большой взрыв, Борис Штерн, Валерий Рубаков, Вселенная, газ, гамма-всплеск, гравитационные волны, дискуссия, диспут, Дон Лэмб, задача, инфляция, квантовые флуктуации, конфликт, логика, отношения, плотность, Пол Стейнхардт, реакция, скептицизм, теория, теория инфляции, физика, флуктуации
Да, в научной дискуссии общая масса оппонентов одной из сторон не прибавляет ей энергии.
Ну да, такие вопросы нельзя решать голосованием.
Два поединщика от каждого войска... тоже не решение проблемы.
Забавно: если на бирже в пользу определённой стратегии по некоторому активу высказывается «подавляющее большинство экспертов», то имеет смысл становиться в противоположную позицию.
Есть примеры когда подавляющее число экспертов даст заведомо неправильный ответ. Когда речь идет об обмене мнений основанных не гипотезах вполне вероятно, что все стороны не правы. Тогда совершенно не важно число сторонников того или иного мнения.
В данном случае число взаимоисключающих гипотез, я так думаю, значительно больше двух. Даже если одно из них верна...
Вообще-то вроде речь идет об этике, а не о том, кто более прав.
Валерий, вообще-то на мой взгляд речь идёт и о том и о другом, конечно, мораль на первом плане, особенно в свете очевидных прописных моральных канонов, о которые вы упомянули: число судей и обвинителей не есть доказательство вины обвиняемого. К сожалению в современной науке всё иначе и я сказал бы даже больше: кризис, который сегодня до коря поразил науку космологию, помножил не только ряды вот таких банд 33-х, но и изменил их качественно, превратив в эдаких жрецов-инквизиторов 21-го столетия. Я давно занимаюсь спорами на космологических форумах и не помню случая, что бы там хоть раз доспорили до чего-то положительно, докопались до хоть какого-то намёка на истину. Я чётко понял, что истина давно никого уже не интересует, а потому в спорах и не рождается, а времена пламенных революционеров, готовых за неё ступить на костёр, давно минули. Вот и теперь, ведь очевидно же, что накопившиеся нестыковки инфляционной «общепринятой» теории приобрели такие масштабные очертания, что даже те, кто ещё вчера сам вылавливал чёрных кошек в тёмной комнате, сегодня уже понимают, что их там просто нету! Только с той разницей, что одни находят смелость признаться в этом, а другие не способны на такой моральный поступок, а потому и стоят насмерть, защищая... да конечно же не честь мундира, а элементарные шкурные интересы. В том, что платье короля теории БВ пошито не из невидимых, а из несуществующих тёмных материй, уже мало кто из публики сомневается, но последним согласится с этим только сам король! Почему, да потому, что многочисленная свита прислужников наперебой расхваливаю невидимые кружева и призрачные расцветки царского платья! Вот и в нашем случае, разве не очевидно, что если на протяжении стольких лет, после таких титанических усилий лучших маститых учёных планеты и многотысячных коллабораций молодых, никому так и не удалось обнаружить хотя бы следы ТМ, ТЭ и тёмного инфлатона, этих тёмных материй, из которых в своё время хитрые портяжки состряпали парадные царские одеяния, то надо же иметь хоть какие-то следы человеческой совести или элементарной морали, чтобы признаться в этой роковой ошибке!
Давайте зададим главарю банды 33-х учёному Гуту вот этот простой вопрос: как вы собираетесь модернизировать в очередной раз свою гипотезу вечной инфляции, если базовые её компоненты не найдены, а значить не существуют и не могут больше обеспечивать её статус рабочей, а тем более теории?
И ещё, господин Гут, можете ли вы, опираясь на вашу гипотезу инфляции и общепринятую стандартную космологическую Л-модель БВ рассказать нам, как конкретно устроена Наша Вселенная, естественно с учётом новых наблюдательных данных, таких как потоки Кашлинского, спиновая асимметрия галактик, ось Зла, Большое Холодное пятно, крупномасштабные космологические структуры, гигантские цепочки квазаров на самых окраинах Вселенной, войды, окольцованные ожерельями из спиральных галактик?
М.б. есть смысл написать и нам своё письмо авторам спора, скажем, от нашей банды? Я думаю главный редактор вполне справился бы с этой задачей, а выиграла бы только наука! Истина же дороже!
(часть №¼)
Трудно добавить что-то к этим словам, но разве речь только об этике? Я так понял, что банда трёх нашла какие-то доказательства против рабочей гипотезы банды 33-х и осмелилась их опубликовать и за это была подвержена жесткой обструкции и членов самой банды 33-х и их адептов? Так? Но это же наука...не биржа, не ринг за колючей проволокой, где бои без правил. Здесь никогда не доказывали истину числом голосов и количеством цитируемых ссылок. Мы, что забыли время, когда единицы доказывали, что ...Земля всё-таки вертится, а агрессивно-покорное большинство рвало глотки — Распни его! Распни! И чем сегодняшняя ситуация отличается от той, средневековой? Да разве что наличием вот такой площадки, где ещё как-то можно хотя бы попытаться что-то противопоставить диктату большинства!
А что до этики, так я считаю, что очень даже этично стать на защиту именно членов банды 3-х, тем более что никто пока не уличил их командира Пола Стейнхардта в научной диверсии, ни в преднамеренной лжи. Вот давайте и повернём разговор в этом направлении. Давайте вспомним, что стоит за гипотезой БВ и её базовом постулате — гипотезе инфляции, cо дня своего появления и до сих пор имеющей статут гипотезы ad hoc, которая как была спорной, так ею и остаётся. Тут неоднократно звучали слова о том, что ничего и доказывать больше не надо, дескать всё найдено и все согласовано (ну...там...за исключением мелочи...реликтовых ГВ), но в таком случае Алану Гуту, Линде, Муханову и Старобинскому (г-н Штерн, с вашей лёгкой руки назову этих ребят – крёстными отцами банды 33-х, надеюсь, не нарушая тем самым правил поведения на нашем высоком собрании) надо будет непременно решить вот это домашнее задание:
1. Надо пояснить «…две особенности микроволнового фона, обнаруженные американским зондом WMAP …были подтверждены в ходе наблюдений с более высокой чувствительностью и разрешающей способностью. Одна из них — асимметрия средней температуры противоположных полушарий небесной сферы: излучение, испускаемое участками неба южнее эклиптики, в среднем оказывается слегка «теплее». Это противоречит предсказаниям стандартной модели, согласно которым Вселенная должна выглядеть одинаковой во всех направлениях. Вторая особенность — «холодное пятно», размеры которого превосходят допустимые теорией (обведено белым эллипсом). Природу этих аномалий ученым еще предстоит объяснить» — ( см.galspace.spb.ru/index62-7two.html ).
Энергии-то как раз и прибавляет, но авторитета точно НЕТ! Но...так было когда-то, сегодня — новое время, новые правила игры и в науке и в обществе, а потому сегодня такие определения, как стандартная космологическая теория или модель употребляются исключительно с довеском «общепринятая», что по идее ортодоксальных учёных должно придавать ей нужный вес, а следовательно и подразумевать абсолютную непогрешимость и достоверность! И воюй потом банда 3-х против общепринятых удальцов-былинников! ...Шутки — шутками, но ведь правда, что сегодня фактор коллективности доминирует в науке и «господствующую теорию», которая определяет на сейчас Нашу Реальность, утверждают на Научном Совете именно поднятием рук...Или не так?
Ну да. Как-то все забыли, что обсуждаемое — набор гипотез.
«То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств.»
Эвклид
Hi, Boris, sorry for the English, in Cambridge now. In general, I would agree with what you wrote, but may I comment on this
А Вячеслав Муханов, один из из основателей теории инфляции, не подписал — примерно по тем же причинам, что сформулированы выше.
see my criticism of this guy in this thread
cheers,
Pasha
Паша, я по этому поводу досконально разбирался с обоими. Все это изложено в «Прорыве». Показания сходятся. Они независимо разработали формализм. Зельдович предложил им опубликовать совместную работу. В итоге Володя быстро опубликовал формальную часть, где не было конкретных предсказаний, Муханов с Чибисовым вставили формализм в модель Старобинского и получили спектр. Чем и прославились. На Лукаша ссылка есть.
Hello again, Boris!
At first, I don't see any reference in the most cited 'early' paper of M, look at
www.jetpletters.ac.ru/ps/...rticle_23079.pdf . I've managed, however, to spot a couple of references to L in his later publications, but, honestly, I don't feel that it's enough to recognise a contribution of the same importance to what you've done yourself. Moreover, it's the best way to try to discredit someones results noting them in footnotes a couple of times as M did with L.
Even more importantly, there is no reference to L (as far as I am able to figure out) in this review
adsabs.harvard.edu/abs/1992PhR...215...203M , I guess M has become actually known in the field after writing this stuff.
Secondly, you know, the flat spectrum could have been obtained (and, actually was obtained) using far less sophisticated methods, so, in this particular case it is the formalism, which matters. And, by the way, the so-called Mukhanov variables present
a very inconvenient way to describe it in comparison to the variable used by L, so the fact, that M has got more publicity is actually
unfortunate for the field.
Thirdly, I don't see how the guy could be called 'one of founding fathers of inflation' no matter whether or not he is supported by
some important figures, taking into account what I said above...
cheers,
Pasha
Это бесконечная тягомотина — разбираться в приоритетах. Я согласен с тем, что вклад Лукаша недооценен, и это его сильно расстроило. Муханов с Чибисовым представили готовый результат, интересный для космологов и оказались на коне. И конечно, Слава — один из отцов основателей — можешь спорить с этим до посинения, но никого не переубедишь. То, что перестали ссылаться — плохо, это, увы, весьма распространенное явление.
Это бесконечная тягомотина — разбираться в приоритетах — I am sorry, but it doesn't seem to be a professional point of view,
taking into account, how much depends on priorities in our lives and how easily it could be either stolen or neglected.
Муханов с Чибисовым представили готовый результат, интересный для космологов и оказались на коне. Apart from
the Soviet guys nobody has cared much about this result before Mukhanov wrote this review article and emigrated, look
at the citation history of their paper
adsabs.harvard.edu/cgi-bi...1JETPL...33...532M
И конечно, Слава — один из отцов основателей — можешь спорить с этим до посинения, но никого не переубедишь.
I am not going to argue till the end of times, but, for me, personally, this sounds ridiculous, and don't forget, that I understand the
field better than you. Concerning some important guys, who support M I guess it's clear that they need him taking into account
his significant status at the present time.
Ну, дальше совсем бесполезно...
Sure, that's why I am going to sleep again :)
Just to correct myself, in fact I've found a reference to L in the review (which is itself a useful thing, I do admit), it simply doesn't show up in ADS. In the part of text, where this reference was made we read «Note that the curvature perturbation in the comoving gauge given above, Eq. (7.46) was used (with a constant pre-factor)
by Lukash [81]. It was later employed by Lyth and denoted R in his seminal paper, [82], and in many subsequent works,
e.g. [83,16].». I don't honestly think, however, that the fact that curvature perturbation was used is the main result of the Lukash work. This is just to stress the tremendous difference between references and references.
Я.Б. Зельдович писал: «Теория Большого взрыва, или, иначе говоря, теория Горячей вселенной, не объясняет расширения. В эту теорию расширение заложено изначально. Как выражаются теоретики, заложено „руками“, путем произвольного задания начальных условий.» («Почему расширяется Вселенная», Природа, 1984, 2). Так ли это по-прежнему? Если да, то не является ли теория инфляции гипотезой ad hoc, специально построенной так, чтобы соответствовать наблюдательным данным?
«Банда трёх» делает особый упор на отсутствии предсказательных возможностей современной теории инфляции, а именно вечной инфляции, ссылаясь на Алана Гута, который однажды заявил: "anything that can happen will happen”—it makes no sense whatsoever to talk about predictions. («Всё что только может случиться — обязательно случится» — тогда вообще не имеет смысла говорить о предсказаниях.[Фраза после второго тире принадлежит "банде трёх"]). Уважаемый Борис Штерн обошел этот момент своим вниманием. Что он может сказать по этому поводу?
Теория инфляции как раз естественным образом объясняет начальные условия большого взрыва. Внимательней читайте текст: есть четыре четких предсказания, сделанных еще в 80-х, которые подтвердились в 2000-х. Пятое — на очереди. Так что не обошел вниманием. Стейнхардт в данном случае передергивает
То есть Зельдович был неправ? Расширение не было изначально заложено „руками“, путем произвольного задания начальных условий?
Я внимательно читал не только Ваш текст, но и ответ «банды трёх» на возмущенное письмо 33-х. Цитирую их (без перевода): Historically, the thinking about inflation was based on a series of misunderstandings. It was not understood that the outcome of inflation is highly sensitive to initial conditions. And it was not understood that inflation generically leads to eternal inflation and, consequently, a multiverse—an infinite diversity of outcomes. Papers claiming that inflation predicts this or that ignore these problems. Our point is that we should be talking about the contemporary version of inflation, warts and all, not some defunct relic. Вы же, похоже, упоминая о предсказаниях 80-х годов, ссылаетесь на defunct relic.
Это высказывание Зельдовича — до теории инфляции. Тогда это был основной парадокс — откуда взялись эти начальные условия. Теория инфляции как раз это и объяснила. Отрывок, приводимый Вами, на имеет никакого отношения к тем начальным условиям, про которые пишет Зельдович. Приведенный отрывок — смесь демагогии и вранья. Вечная инфляция и мультивселенная разработаны 20 лет назад. С тех пор не произошло ничего особенного, кроме появления ряда витиеватых моделей, сомнительных с точки зрения Оккама. Разнообразие исходов — факт, но не отменяет ряд общих предсказаний.
Я не понял. почему вечная инфляция плохо...
Надо посмотреть книжку с картинками.
Это у Стейнхардта надо спросить. Вечная инфляция — замечательно!
Вот уж с кем не мечтал пообщаться. Я что вижу, то и пою.
А вижу я Вселенную в дырах больших и маленьких, спасибо Хабблу, человеку и телескопу. Сразу приходит мысль, что так было всегда, просто однажды Очень Большой Взрыв, к которому добавились другие и мы видим то, что видим.
С недавнего времени я решил, что надо подальше держаться от астрофизики и поближе к астрофизикам. Слишком много фактического материала что бы одолеть его за разумное время. А имея знакомых астрофизиков можно сопоставлять свои результаты с теми людьми которые в курсе событий.
Я в каком-то смысле фанат Эйнштейна и общей теории относительности. Мне странно слышать разговоры, что это устарело. Никто меня не убедит, что ламбда член имеет какой-то смысл.
Да у ОТО есть недостатки. Космологи не смогли ее толком приспособить для больших масштабов. Есть и собственные проблемы.
Совершенно случайно, всего за несколько лет я прошел по тем же граблям, что и Эйнштейн. Поскольку я никуда не спешил, мне удалось описать однородное поле. Только не надо хихикать. Это оказалось совсем не просто
Далее оказалось что его метрика не вписывается в ОТО. Я заказал себе пару футболок с надписью «Шварцшильд ты не прав!». Но свалить вину на Шварцшильда не удалось, пришлось разобрать ОТО на запчасти и собрать заново. Пригодились все принципы и детали, получилось неплохо. Исчезли мелкие неприятности и появилось новое решение — стационарное сферически симметричное гравитационное поле, существующие само по себе. Мне кажется его можно использовать в астрофизике и космологии. Оно выталкивает вещество! Согласно законам сохранения (самосохранения) эта штука выталкивая вещество растет сама.
Я это записал в форме статьи со скромным названием и теперь сражаюсь с рецензентом, который никак не может прочитать аннотацию, застрял и рассказывает мне, что я сделал, а я пытаюсь доказать ему, что я этого не делал и не собирался. Впрочем вот сама статья
Это не самый последний вариант, но вполне пристойный. Для чтения достаточно иметь общее представление о предмете.
«Опровергателей» Эйнштейна вагон и маленькая тележка (каждый раз почему-то с одним и тем же результатом lol). В бывшем ссср цвела и пахла коммунистическая их разновидность (пока властям бомбочка не понадобилась!). В конце совка при брежневском маразме и ставке части коммунистических скотов на фашистскую «русскую партию» «oпровергатели» опять выпозли на свет (впрочем в приличные дома их не пускали). Ну допустим в этот раз чудо и у вас мистер получилось что-то там собрать и разобрать — срочно в очередь за Нобелевкой lol
««Опровергателей» Эйнштейна вагон и маленькая тележка (каждый раз почему-то с одним и тем же результатом lol).»
Я в курсе... юноша.
«Ну допустим в этот раз чудо и у вас мистер получилось что-то там собрать и разобрать — срочно в очередь за Нобелевкой»
Вы, дорогой ТОВАРИЩ взяли неверный тон. Самый, что ни наесть совковый... «я ни хрена в этом не понимаю, но осуждаю». Вы даже не представляете сколько грамотных и талантливых физиков и математиков занимаются модификацией ОТО, а то и изобретением теорий гравитации ничего общего с ОТО не имеющих. Они конечно имеют право на жизнь,...
Так что кроме сотни безграмотных «фриков» есть огромная армия профессионалов, гуляющих по граблям вокруг Теории. Я же придерживался постулатов и именно это придает мне уверенность в правоте. Я не говорю, что придумал новую теорию, слишком часто теорией называют всякую гипотезу правдоподобную или не очень.
Никаких чудес, просто работа легкомысленного пожилого балбеса. Тут мне не сравняться с Эйнштейном, поднявшего такую махину. За тоже время я лишь немного разобрался в деталях и использовал некоторые результаты, на которые никто не обратил внимания, в том числе и сам Эйнштейн. Этот танк шел к определенной цели... и дошел. Только не надо думать, что гений сел за стол и все сделал. Были и сомнения и отказ от некоторых утверждений и возвращение к старым.
Как Вам два года сомнений перед написанием уравнения Эйнштейна?
Кстати мало кто знает, что это уравнение приближение, хорошее, но приближение. Основном аргументом, почему Эйнштейн остановился на этом варианте — расчет прецессии перигелия Меркурия и совпадение его с наблюдаемым. Только Ландау-Лифшиц заметили это (см. т.2 § 95. Уравнения Эйнштейна) «Гравитационное взаимодействие играет роль
только для тел с достаточно большой массой (благодаря малости гравитационной постоянной). Поэтому при исследовании гравитационного поля нам приходится обычно иметь дело с макроскопическими телами. Соответственно этому для Тik надо обычно
писать выражение (94.9)». Эйнштейн пренебрег энергией гравитационного поля как источником поля. Ну а Гильберт скорее всего даже не догадывался об этом постулате, высказанном в 1913.
В фашистскую «русскую партию» входили Дикке, Фред Хойл и (не поверите!) МОРДЕХАЙ МИЛЬГРОМ!
Израиль, я вижу вы хорошо знакомы с работами Эйнштейна, потому прошу вас помочь решить два вопроса, на которые не могу найти ответа: 1. А.Фридман получил все решения состояния Вселенной на основании уравнений ОТО в то время, когда ещё не было известно ничего об истинном спектре вещества во Вселенной, т.е. не было информации об истинном кол-ве материи во Вселенной, а только об 4% барионной массы. Кто-то пробовал перерешать эти уравнения с учётом 96% тёмной материи и тёмной энергии? 2. Эйнштейн создал свои уравнения ОТО, потом ввёл в них Л-член, потом его удалил. Скажите, какие из них остаются на сегодня рабочими и какие решения будут правильными: с Л-членом или без Л-члена? И ещё: ведь бел Л-члена Вселенная остаётся стационарной, но непременно начнёт сжиматься (и Эйнштейн это знал!), а она расширяется да ещё и с ускорением! Что делать?
Израиль, надо бы что-то ответить настырному G-273, а то получается как-то нехорошо, получается, что в самом деле, вопрос-то актуальный...
Сильно сомневаюсь что товарищ «израиль» (непонятно имя ли это Израиль или прописка) сколько-нибудь знаком с работами Эйнштейна, в частотности с ОТО. Вероятно у него на полке стоят четыре тома собрания сочинений, как у многих немолодых, заставших время книжные магазинов и библиотек.
Возможно кто-то знаком с историей создания ОТО, хотя бы по статье Визгин В. П., Смородинский Я. А. От принципа эквивалентности к уравнениям тяготения. УФН 128 393—434 (1979). Но не думаю, что читать о возможных мотивах гения лучший способ узнать историю. Гораздо интереснее узнать о результатах, сомнениях и ошибках в первоисточнике. Например очень трудно при поверхностном чтении увидеть несоответствие уравнения уравнения Эйнштейна эйнштейновским принципам общей теории относительности (это заметили разве что Ландау-Лифшиц к своем курсе).
История создания ОТО весьма полно изложена в книге А.Пайса «Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна», М. Наука, 1989, которую я имел удовольствие перевести.
Вроде считается хорошей биографией. Я правда не читал, может выберу время... не так интересно мне. Четвертый том с.с. тоже почти не открываю.
Могу только позавидовать Вашей самодостаточности.
Эйнштейн умел постоять за свои идеи, но всегда оставлял калитку открытой для разумных идей и его возражения, в этом случае, не были категоричными. Это замечания Шредингера, Леви-Чивита, Лоренца, теория Нордстрема к которой он относился как к возможной замене теории, как он говорил, «Эйнштейна-Гроссмана». По моему убеждению уравнение Эйнштейна в первоначальном виде — полезное соотношение, а уравнение гравитационного поля для изотропного пространства похоже на уравнение Нордстрема.
Тем не менее я не могу исчерпывающе ответить «настырному G-273», так как не интересовался ранее приложениями ОТО.
У меня дома есть эта книга со времен студенчества, хоть и не уверен, что усвоил все полностью... но в любом случае весьма достойное издание, которое многим можно рекомендовать и рекомендуют.
К обсуждению здесь сложное отношение, я не знаю толком, что делать... Вообще-то не приветствуются явно лженаучные выпады, поскольку мы хотим сохранить свою аудиторию и не отпугнуть серьезных комментаторов, которые присутствуют. Есть какая-то нечеткая грань, здесь она и есть, какие-то длинные сообщения, написанные к тому же одним человеком под разными «никами» задерживаются, предлагается кому-то из редакции на это посмотреть, к сожалению, тут еще и со временем беда. С другой стороны, считается вполне разумным правило выслушивать «альтернативных» комментаторов в том случае, когда сама обсуждаемая заметка посвящена проблемам общения с «альтернативщиками» и к тому же когда есть, кому компетентно отвечать (чтобы только одни лишь странные безответные никому не нужные «полотнища» не заполнили у нас все комментарии — а такое легко случается, если пустить всё на самотек — нормальные люди уходят, а фрикам не жалко своего времени...).
...Если никого не раздражает — то откроем всё, конечно, не жалко :-)
Ничего не понял! Так какие уравнения ОТО на сегодня надо считать рабочими: те, что с Л-членом или те, что без Л-члена? Согласитесь же, что если — разные уравнения, значит и теории разные. Да и как быть с принципом, завещанным Эйнштейном и Гейзенбергом: “Реальность” зависит от господствующей на данный момент физической парадигмы и формируемой ею теории: какова теория, такова и реальность»! Таким образом, получается теория инфляции верна всегда и не зависит он наблюдений: какова теория, такова и реальность! А альтернативисты и прочие лжеучёные всё тужатся в поисках истины, не понимаю, что отныне и во веки веков это – бесполезное занятие.
«Так какие уравнения ОТО на сегодня надо считать рабочими: те, что с Л-членом или те, что без Л-члена?»
Уравнение Эйнштейн — приближение, хорошее приближение, но приближение. В Проекте Эйнштейна-Гроссмана уравнение поля содержало энергию поля как источник. Однако этот член доставлял много неприятностей и Эйнштейн отказался от него.
Уравнение к которому пришел я имеет два стационарных сферически симметричных решения. Первое, несколько отличающееся от решения Шварцшильда. Второе вакуумное, не содержащее вещества, с полем, выталкивающим вещество. Размеры такого объекта ничем не ограничены. Ему можно приписать неоднородность вселенной и, вероятно, поместить в такой объект видимую часть вселенной. «Малые» объекты такого рода наблюдаются в достаточном количестве, это «пузыри».
В 1779 году Лагранж писал Лапласу: «Я рассматриваю ссоры как совершенно бесполезные для преуспеяния науки и
как ведущие только к потере времени и покоя».
Кстати, обвинять Стейнхартда, разделившего в 2002 году премию Дирака за разработку теории инфляции с Гутом и Линде, в демагогии, вранье и передергивании не равносильно оскорблениям, коих, согласно правилам, следует избегать в комментариях, тем более главному редактору столь уважаемого издания?
Это именно вранье и передергивание. Что вижу, то и говорю. Линде ловил его на том же самом. А что до былых заслуг — они не дают индульгенции
По этому поводу могу лишь напомнить цитированное Зельдовичем высказывание Ландау: «Космологи — это люди, которые часто заблуждаются, но никогда не сомневаются».
Отличная позиция, господин главный редактор! Кстати, а где можно посмотреть переводы оригиналов обеих статей на русский, а то как-то неловко получается: набросились на бедного учёного только за то, что тот не согласен с теории, которую сам вчера поддерживал, а сегодня разочаровался? Ну согласитесь, что если разочаровался, наверное тому есть причины? Какие? М.б. получил какие-то новые наблюдательные данные или нашёл ошибки в математических формулах? Ведь не дурак же Пол и не карьерист, а наоборот: похваливал бы коллег, гарантированно был бы и сыт и почитаем! И ещё: а о чём собственно сыр-бор? Разве один Стейнхартд видит в теории инфляции всё её очевидные недостатки, не позволяющие объяснить огромное количество наблюдаемых фактов в структуре Вселенной? И разве гипотеза Большого Взрыва, для обеспечения которой собственно и была придумана гипотеза инфляции, не находится в противоречии хотя бы с той же теорией Хиггста или с теорией Верлинде, которая, кстати, успешно только что прошла проверку экспериментом и которая отрицает наличие в спектре масс тёмной материи? А разве не понятно, что ТБВ не совместима даже с такой проверенной теорией, как ОТО? И что рядом им на белом свете места нету! Либо Эйнштейн, либо Алан Гут со товарищи! Кстати, есть ли у кого оценка суммарной массы поля Хиггса во Вселенной, или такое поле само по себе не существует? Словом, надо бы уточнить научную составляющую нашего разговора, а потом уже переходить на личности, на мораль и на прочие человеческие слабости, которые никому не чужды, в том числе и великим!
Если есть потребность, могу быстренько сделать перевод, если кто-нибудь выложит его на какой-нибудь сайт. Своего сайта у меня нет.
Дополнение. Мне нет нужды самому трудиться. Перевод статьи 3-х опубликован в 4-м номере журнала «В мире науки» (русский вариант Scientific American). Какой-то доброхот выложил его по адресу
yadi.sk/i/jXFgeKJe3HqjJi
Реакции 33-х, равно как и ответа на нее 3-х, там нет. Возможно, будет в следующем номере.
Спасибо вам и тому доброхоту, которые не Руси ещё не перевелись со времён Коперника!
Ссылка не работает! Можно ли уточнить?
С моей стороны ссылка работает. Только что проверил. Если у Вас упорно нет, разрешите администратору дать мне Ваш адрес и я пошлю pdf.
У меня тоже работает. У него, видимо, суверенный браузер.
Начальные условия БВ до сих пор остаются более чем загадкой для всех, т.к определяют то, чего не было до начала взрыва! Не было ничего, ни пространства, ни времени, ни физических взаимодействий, ни материи, ни излучения...ничего! Не было и самой физики, самих законов! Как эти н.у. могут как-то там естественным образом объясняться теорией, которой тоже не было? Г-н главный редактор, да проще, логичнее, естественнее сказать, что так не бывает, что из ничего, не возникает что-то, это же издевательство над всей предыдущей физической земной наукой, что квантовые флуктуации — это инструментарий физической реальности нашего уже существующего мира, нашего времени и нашего пространства и нашей физики которую придумывали десятки поколений лучших мыслителей планеты! Какие м.б. флуктуации чего-то там ещё не существующего? Что там могло флуктуировать? Фантасты говорят, что точка сингулярности имела вот такую большую плотность ...чего-то там и вот такую большую температуру чего-то там? Да что там в этой волшебной точке имело плотность и температуру, ведь ещё ничего не возникло, не существовало? Зачем же наши земные понятия, наши определения, наши физ. законы и формулы лепить туда, где то ли было что-то, то ли ничего не было? Это же – более чем абсурд, это безумие! Хотите сказать, что это – необходимое условие для настоящей стоящей гипотезы, м.б. оно и так, но условие не достаточное! Нужен ещё здравый смысл, логическое обеспечение, надо в конце концов понимать хотя бы кончиками волос, что не всё в этом мире постижимо, что не всё доступно для формализации, что не на все вопросы существую ответы! А потому начинать познание Мира Нашей реальности с вопля «Нашёл!» абсурдно ибо запредельно! Как можно начинать строить схемы рождения Вселенной не зная элементарного – её устройства? Или вы мне скажите, что Линде с Мухановым могут нам нарисовать устройство нашего домика, а специалист по мульти мирам Виленкин знает какие законы правят иными вселенскими мирами? Вот былинные богатыри Гута говорят об одном из главных доказательств своей гипотезы — о первичных ГВ, которые будь-то бы проявились сразу же в первый момент начала инфляции и которые усилили флуктуации чего-то там материального, чего не знаем до будущих зародышей галактик и скоплений, но скажите мне, законченному идиоту (потому как не могу ни хрена понять), как могли эти ГВ возникнуть если ещё не было ни вещества, которое только и производить гравитации., ни самой гравитационной силы (гравитоны ещё не вылупились), ни всего того, что из формирует и определяет? Или, что квантовая теория гравитации уже открыта и доказана? Что ни шаг, то фантазмы , безумные придумки и абсолютно алогичные построения и заключения! Последнее: земной физической науке проще выбросить на свалку истории эту безумную гипотезу, убивающую науку, чем продолжать реанимировать этого уродца, вытрачая на его содержание безумные человеческие и материальные ресурсы, которые очень пригодились бы для решения иных, реальных и полезных задач.
По поводу нравов современных космологов могу сослаться на предисловие В.Л. Гинзбурга к статье Э.Б. Глинера, опубликованной в УФН (Э. Глинер, <>, УФН, том 172, 2, февраль 2002), и привести короткие выдержки из самой статьи.
Гинзбург: В США он (Глинер) успешно работал в нескольких университетах в области физики Солнца и общей теории относительности. В 1987 году он, однако, потерял работу после того как на семинаре в одном из всемирно известных университетов страны высказал мысли, близкие к изложенным в настоящей публикации и, видимо, неугодные некоторым преуспевающим космологам в США.
Из статьи Глинера: Инфляционные сценарии основаны на предположениях, сделанных ad hoc, и подгонке многочисленных свободных параметров теории. По замечанию Уилера, сделанному прежде, чем это было осознано, появление сингулярностей в общей теории относительности явилось "величайшим кризисом в истории физики''. Смысл этих слов станет яснее, если заметить, что проблема сингулярностей пространства--времени состоит не только в том, что их не удаётся описать внутренним образом (как, например, и элементарные частицы), сколько в том, что их не удаётся непротиворечиво описать и внешне, так что они остаются вне рамок физики.
>>Что делать?
Перестать плодить гипотезы, для важности называя их теориями. И заняться общей теорией относительности единственное, что есть разумного. Кроме известных недостатков теория в нынешнем виде не описывает всего многообразия явлений на больших масштабах.
Ресурс для этого есть. Уравнение Эйнштейна не является точным. В нем Эйнштейн отказался от одного из принципов сформулированных 1913 г. — источником гравитационного поля должно являться само поле. После двух лет поиска уравнения Эйнштейн остановился на общековариантном уравнении и путевкой в жизнь для этого уравнения было удовлетворительное согласие со смещением перигелия Меркурия. Ландау-Лифшиц в т.2 § 95 пишут: «Гравитационное взаимодействие играет роль только для тел с достаточно большой массой (благодаря малости гравитационной постоянной). Поэтому при исследовании гравитационного поля нам приходится обычно иметь дело с макроскопическими телами». Однако несмотря на малость гравитационной постоянной введение классической плотности энергии гравитационного поля к ньютоновскому закону тяготения можно получить хорошее приближение решения Шварцшильда.
«Кроме известных недостатков теория в нынешнем виде не описывает всего многообразия явлений на больших масштабах...», но она не описывает «всего многообразия» и на малых масштабах (структуры фундаментальных и элементарных частиц, да и атомов в т.ч, топологию ЧД и физику их «нутра», сингулярности и Н.У. Большого Взрыва и Инфляции), кроме того, я уже писал, но ответ не получил, а какие уравнения этой теории на сегодня считаются рабочими, т.е. общепринятыми: те, что без Л-члена (но тогда надо как-то предотвратить неизбежное схлопывание Вселенной завтра) или с Л-членом, который автором был введён всего лишь для обеспечения стационарности Вселенной (но тогда как быть с расширением Вселенной, да ещё с ускоренным?). Но в целом я согласен: сегодня надо заниматься модернизацией именно ОТО и ничего тут зазорного нету! Ведь разве в своё время сам Эйнштейн не сделал тоже самое в отношении теории Ньютона? К тому же есть для этого все предпосылки: новые «общепризнанные теории» инфляции, БВ, теория Хиггса и теория Велрлинде и многие др., а так же есть огромный массив новых наблюдательных данных, объяснить которые ни в состоянии ни одна из них, и не замечать которые сегодня уже просто неприлично...
"она не описывает «всего многообразия» и на малых масштабах "
Вообще-то и не должна. Квантовой гравитации, как теории нет и никто не представляет как она должна выглядеть. Даже многочисленные публикации по этой теме.
Новая версия ОТО имеет стационарные решения с выталкивающим гравитационным полем. При наличие вещества эти образования эволюционируют и растут
Несколько ранее я немного пофантазировал на тему астрофизики к конце статьи
Не имею ничего против инфляционной модели, но вот гипотеза мультивселенной представляется чем-то «сомнительным с точки зрения Оккама». Насколько вообще мультивселенная «обязательна» в рамках инфляционной модели?
Там она получается как бесплатное приложение. То есть она не обязательна для образования единичной вселенной, но лезет сама из-за квантовых флуктуаций метрики во время инфляции.
Чем больше я читаю Ваши статьи тем больше они мне нравятся. Как Вы правильно пишите вопросы в науке не решаются голосованием или публикациями в популярных изданиях а только опытом. Если теория инфляции правильно предсказывает 3 явления из 4-х (если я Вас правильно понял) а контр-теория не предсказыает ничего то ...
Там 4 из 5 подтвердились, причем предсказано было заранее, до измерений.
Спасибо за уточнение.
4 из 5 — маловато и эти ребята того же мнения:
1. Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию; но достаточно одного эксперимента, чтобы её опровергнуть. — Альберт Эйнштейн
2. Если эксперимент не удался один раз, виноват эксперимент, два раза — экспериментатор, три — теория. — Лев Клейн
Кто-то может дать ссылку на русский перевод обеих статей или так и будем осуждать учёного, посмевшего подвергнуть сомнению святое писание Алана Гута со товарищи! И ещё, может кто-нибудь привести пример хотя бы одного нестыковки теории инфляции и теории БВ, которые бы не могли пояснить наблюдаемые данные о структуре Вселенной?
«Кто-то может дать ссылку на русский перевод обеих статей...»
Так, потихоньку, и приступили к созданию суверенной науки...
Хорошая идея! Тем более что время создания такой науки уже давно перезрело!
Коллеги, кроме стандартной модели существуют вполне жизнеспособные объяснения закона Хаббла не нуждающиеся в инфляции ВООБЩЕ! А выбирать лучше не ориентируясь на авторитеты, а изучая HUDF, а вскоре и JWST. Например, тест «Угловой размер-Z»
Часть №½
Вообще-то надо всегда смотреть первоисточники! Вот послушайте, что академик А. Старобинский, который ещё в 1979 г. первый заявил об инфляции, говорил три года назад в интервью Русскому Репортёру №12 (340) по случаю «открытия» реликтовых гравитационных волн и возможной нобелевской награды:
(начало цитаты)
— Алексей Александрович, что обнаружили на радиотелескопе BICEP2?
— Получили подтверждение того, что было предсказано в моей работе 1979 года, — что на стадии инфляции возникают гравитационные волны именно с таким спектром…
….Уже совсем все ясно с тем, как Вселенная развивалась?
— Нет. У нас есть очень простые модели, которые предсказывают все. Но если то, что открыли, действительно существует, все несколько сложнее. К этой картине ближе всего та модель, которую Андрей Линде ввел в 1983 году, но при более внимательном рассмотрении оказывается, что и к ней нужны поправки. С другой стороны, теперь интереснее: используя эти данные, мы не просто подтверждаем общую теорию инфляции, но и начинаем изучать, что там в какой момент происходило до Большого взрыва.
— Именно до?
— Есть некая путаница сейчас… Я предпочитаю говорить о горячем Большом взрыве. Думали, начиная с Гамова, в течение последних 60 лет, что с него все начиналось. А мы говорим, что до горячего Большого взрыва была стадия инфляции. Разница в том, что, во-первых, эта стадия низкотемпературная, а во-вторых, на стадии горячего Большого взрыва расширение Вселенной замедленное, а при инфляции — ускоренное.
— Раньше ведь вообще считалось, что все взорвалось из точки с бесконечной плотностью…
— Да, и это неверно. У Вселенной был вполне макроскопический размер. В тот момент, когда возникли гравитационные волны, ее размер был примерно в 10 в 30-й степени раз меньше, чем в конце инфляции. Но и это не была точка. А в момент окончания инфляции, перед началом горячего Большого взрыва, та часть Вселенной, которую мы видим, была примерно сотой долей миллиметра в размере (сейчас 13,7 млрд световых лет. — «РР»).
часть №2/2
— А что мы думаем про весь тот участок, который «рванул» вместе с нами?
— Он значительно, фантастически больше. В десять в степени сто тысяч и, возможно, даже больше раз. И я подчеркиваю: это только наша Вселенная. Если вы берете больший масштаб, Вселенная перестает быть однородной, это уже другие вселенные. Во-вторых, понятно, что всегда где-то в пространстве, а в некотором смысле и во времени есть вселенные на инфляционной стадии.
Остается вопрос: «Что было раньше?» Инфляция ведь не решает проблемы сингулярности, она ее просто отодвигает в прошлое. Одна из возможностей — то, что инфляции предшествовало сжатие. Вторая — что наша Вселенная была частью какой-то мета — или мультивселенной. Пока еще есть сторонники теории, что до инфляции вообще ничего не было: ни пространства, ни времени, но эта гипо¬теза ни к какому полезному предсказанию не приводит.
— Это та самая сингулярность?
— Конечно. Формально сингулярность — это некое математическое оформление рождения Вселенной из ничего. А я сторонник того, что и пространство, и время были всегда. Другое дело, что нужно учитывать их квантовые свойства.
(конец цитаты)
Мне сложно комментировать такие высокие мысли родителя спорной гипотезы! Например, вот это: … «пока еще есть сторонники теории, что до инфляции вообще ничего не было: ни пространства, ни времени, но эта гипотеза ни к какому полезному предсказанию не приводит», да ведь это полное противоречие концепции банды 33-х богатырей! А как легко, непринуждённо и …безответственно академик жонглирует цифрами, порядками величин, он твёрдо знает, что был взрыв, но … «инфляции предшествовало сжатие»... и… « что наша Вселенная была частью какой-то мета — или мультивселенной»! Как устроена Наше Вселенная никто из богатырей не знает, но все уверены, что есть мета- или мульти- вселенные! Да за такие фантазмы надо не только нобелевские премии вручивать, но и молоко за вредность давать…тем, кто это всё читает, как компенсацию за полученные травмы мозгов и потерю веры в человечество!
«К обсуждению здесь сложное отношение, я не знаю толком, что делать...»
Лично мне думается, что еще загодя, при вынесении решения о размещении материала, по которому может состояться именно научная дискуссия (а не посиделки на лавочке), следует договариваться как минимум с двумя квалифицированными специалистами, которые готовы вести публичную дискуссию на форуме. И открыто писать в материале — обсуждение готовы вести такие-то специалисты. Им и нужно присылать на предварительный просмотр комментарии. И выбирать время для размещения материала, исходя из возможностей этих людей.
Разумеется, это не относится к гуманитарным наукам типа истории, философии или экономики, где представители одной школы готовы снять шкуру с любого представителя другой школы только потому, что последний — в чужом лагере.
А я не вижу никакой разницы между «гуманитарным наукам типа истории, философии или экономики» и науками естественными, поскольку ВСЮДУ и без исключения (!!!) «представители одной школы готовы снять шкуру с любого представителя другой школы только потому, что последний — в чужом лагере» и лучшим доказательством этого есть письмо-ответ .ТРИДЦАТИ ТРЁХ БОГАТЫРЕЙ ПРОТИВ БАНДЫ ТРЕХ!
Обсуждаемая здесь проблема может быть сведена к набору исходных экспериментальных данных, соответствующих математических предположений и математическому аппарату, применяемому для получения выводов. Каждый из элементов этой цепочки может быть проанализирован. Из анализа можно сделать выводы о правильности или ошибочности соответствующих рассуждений. В итоге можно получить набор математически непротиворечивых вариантов теории, совместимых с данными наблюдений.
В гуманитарных науках ничего подобного нет и в обозримом будущем не предвидится.
В этом и состоит ключевое различие.
«можно получить набор математически непротиворечивых вариантов теории, совместимых с данными наблюдений.»--теория Птолемея тоже была совместима с наблюдательными данными и предсказывала результаты наблюдений. Вопрос в том, является ли эта теория единственной?
«...теория Птолемея тоже была совместима с наблюдательными данными и предсказывала результаты наблюдений.»
Здесь ключевое слово — «была». А начиная с некоторого момента перестала. Другой вопрос, что на более правильную теорию основная масса специалистов перешла раньше, чем выяснилась несовместимость старой теории с экспериментальными данными. Но это непринципиально для обсуждаемых здесь проблем.
Ну, во-первых, "выяснилась несовместимость старой теории " гораздо раньше, просто обсуждать их было не принято. Похожая ситуация и с инфляцией. (отсутствие космологических гравволн, неоднородности крупномасштабной структуры, «холодное пятно»...
Собственно, я говорю совершенно банальные вещи: любая математическая теория, которая даёт результаты, согласующиеся с экспериментальными данными в пределах погрешностей измерений, имеет право на существование. Дальше начинаются вкусовые вещи — насколько эта теория «красива», какова сила стоящих за ней лоббистов и т.д.
Только и всего.
ИМХО, дедушка Оккам делает эти права не равными(впрочем, может он очень мощный лобист?)
В оригинале дедушка Оккам сказалл: «Непозволительно объявлять верным некое утверждение или объявлять, что нечто существует до тех пор, пока либо ввиду самоочевидности, либо в результате опыта, либо в ходе логического рассуждения, мы не будем вынуждены признать справедливость такого утверждения, как результат открывшейся истины или подтверждения его наблюдением». Сейчас принцип бритвы Оккама чаще всего выражают формулой «Не следует множить сущее без необходимости», однако такой формулировки сам Оккам не давал. Менее известны другие провозглашённые им принципы, например, «Бог может породить, произвести и сохранить любую реальность, созданную либо предумышленно, либо случайно, но не иную реальность». «Бог может сотворить всё, кроме того, что приводит к противоречию». (William of Ockham, «Philosphical Writings», Thomas Nelson and Sons, Ltd., 1957.) Все принципы Оккама должны были подтверждать существование Бога.
Разумеется, принцип Оккама в его нынешней формулировке должен быть учтён полностью.
Я имел ввиду, что и в рамках этого принципа, т.е. без введения дополнительных переменных, можно, вообще говоря, построить в значительном количестве весьма нетривиальные математические конструкции, не противоречащие измерениям, особенно если речь идёт о системах, объём экспериментальных данных о которых мал и/или точность этих данных невелика.
Исторически сложилось так, что довольно
быстро стандартной космологической моделью
научным сообществом была признана модель
FLRW. В основе модели лежат постулаты, число
которых возрастало по мере развития теории:
1. интерпретация закона Хаббла как расшире-
ния пространства;
2. модель горячейВселеннойи представление о
CMB как о реликтовом излучении;
3. принципиально не проверяемая в лаборатор-
ных условиях модель инфляции для объяснения
нулевой кривизны Вселенной.
«И ещё: ведь бел Л-члена Вселенная остаётся стационарной, но непременно начнёт сжиматься (и Эйнштейн это знал!), а она расширяется да ещё и с ускорением! Что делать?»
Л-член не портит уравнения Эйнштейна, но это не повод придавать ему физический смысл. Надо просто отказаться от уравнения Эйнштейна. Новое уравнение пристойная его замена.
Дает решение для больших масштабов. Ускорение уже содержится в этом решении. Экстраполяция в прошлое не приводи к сингулярности. Неоднородность вселенной находит естественное объяснение. Правда космология меня не интересовала, не интересует и сейчас. Конечно мне интересно, как изменит космологию моя работа, но у меня другие планы.
Заметка о дискуссии на сайте журнала Physics Today
physicstoday.scitation.or...20170605a/full/
Понравился коммент:Chris Pappas 5 days ago
Science without Empiricism may be many things, But it is not Science.
The primary purpose of (scientific) hypotheses is that they may be tested.
Without that, such are but fiction; regardless of their “poetry”, they are fiction
nonetheless. They are but “pretended” hypotheses!
The results of these are not “merely” exotic, but esoteric.
Science (physica) was originally introduced to “parse” the Facts of Nature,
Physical Reality from the esoteric, from Superstition and Ignorance.