«Среди лингвистов всегда было много диссидентов»
14 мая 2017 года в Москве, на проспекте Сахарова, прошел митинг против программы «реновации» в столице. Оценки численности пришедших разнятся от 8 тыс. (ГУВД Москвы) до 22 тыс. (по данным «Белого счетчика»). Мы поговорили с одним из организаторов митинга лингвистом Юлией Галяминой. Беседовал корреспондент ТрВ-Наука Алексей Огнёв.
— Среди организаторов митинга против программы реновации на проспекте Сахарова не было ни одного мужчины. Кроме того, по крайней мере три человека имели отношение к науке. Вы кандидат филологических наук. Елена Шувалова, депутат Мосгордумы, — кандидат географических наук. Елена Русакова, муниципальный депутат Гагаринского района Москвы, — психолог. Как Вы прокомментируете эту тенденцию?
— Я думаю, это связано с тем, что защита дома в России задевает женщин больше, чем мужчин. Есть определенные гендерные стереотипы: женщины отвечают за дом из поколения в поколение. Здесь нет объективизации гендера, просто так до сих пор устроена наша культура.
Что касается ученых, многие из них имеют прямое отношение к политике, ведут активную гражданскую деятельность на протяжении многих лет. Это люди с бэкграундом, они склонны к анализу действительности, у них есть характер. Опять-таки, это гипотеза, ее надо проверять научными методами.
Скажем, среди лингвистов всегда было очень много диссидентов. Из-за этого даже отделение структурной и прикладной лингвистики на филфаке МГУ упразднили в брежневские времена, в 1982 году, когда заведующим был Владимир Андреевич Звягинцев, и слили с кафедрой общего и сравнительно-исторического языкознания. Вновь открыли в конце 1980-х в качестве отдельной кафедры.
В советское время многие лингвисты были сосланы, в 1990-е годы многие лингвисты выступали против войны в Чечне. Когда юрист «ЮКОСа» Василий Алексанян в 2000-х попал в СИЗО, в Новопушкинском сквере был пикет в его защиту. Из 200 человек пришли около 20 лингвистов: мои однокурсники, коллеги. Научный люд более склонен к оппозиционным взглядам. Среди ученых много либералов, но и коммунистов немало.
— Сергей Лёзов, специалист по семитским языкам, всю сознательную жизнь был диссидентом…
— Я Сергея Владимировича хорошо знаю. Он у меня преподавал в РГГУ.
— Как Вы видите основные проблемы законопроекта по реновации Москвы? Во-первых, насколько я понимаю, суть в том, что новые квартиры не становятся собственностью жильцов. По сути дела, люди оказываются в заложниках. Во-вторых, нет критерия ветхости дома. Теоретически любой дом может быть снесен, если правительство Москвы этого захочет.
— Вы читали законопроект? Там в принципе нет понятия «ветхий дом». Могут снести что угодно. Но это мелочи. Основная проблема связана с нарушением Конституции РФ, права на неприкосновенность частной собственности. Кроме того, в законопроекте наложен запрет на право обжалования решения по сносу дома в судебных инстанциях. В проекте закона отменяется право на выбор места жительства. Всё это является нарушением базовых прав человека. Я не говорю уже о том, что социальная, антропологическая, историческая составляющая не продумана при составлении законопроекта, всё это вообще не обсуждалось.
— Правительство Москвы и Государственная Дума — это мощные цитадели. Вы надеетесь им противостоять?
— Я вижу, что стены этих цитаделей уже дают трещину. Мы заставляем власти нас слушать.
— Иными словами, Вы настроены позитивно?
— Понимаете, нельзя прогнозировать вещи, которые напрямую от тебя зависят. Это даже ненаучно. Приготовлю я себе яичницу сегодня или нет? Захочу — приготовлю, захочу — нет. Точно так же и с этим антиконституционным законом. Многое зависит от нашей воли.
— Как Вы прокомментируете интервью ректора Вышки Ярослава Кузьминова в «Российской газете»? Он поет дифирамбы этой реновации.
— Он депутат Мосгордумы, ему сложно противостоять общим настроениям. Впрочем, есть Елена Шувалова — единственный депутат Мосгордумы, кто ведет себя принципиально и честно, а не продажно и подло.
— Как Вы думаете, почему Ярослав Кузьминов избирался в Мосгордуму? Это связано с планами по укрупнению Вышки?
— Вероятно, ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Мотивация тут может быть и позитивная, и негативная. Но то, что он говорит сейчас, во многом противоречит тому, что он говорил во время избирательной кампании: что нужно слышать людей, что надо подходить индивидуально к каждой проблеме…
— Вам сейчас удается совмещать политику и науку?
— Удается. Я буквально на днях вернулась с научной конференции: Весенней школы фольклористики в Переславле-Залесском. Ее организует Центр фольклористики и антропологии РГГУ. Я стараюсь туда вырваться, прочитать там лекции. В этот раз — на тему «Ошибки как источник лингвистики».
— Каковы Ваши политические планы?
— Жизнь покажет. Ближайшие — муниципальные выборы. Я буду принимать в них участие. Я думаю, именно муниципальные выборы — основа возрождения России.
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