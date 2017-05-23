Совет по науке: майские заявления

15 и 17 мая 2017 года в Москве состоялось очередное заседание Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ, в ходе которого были приняты несколько важных документов по актуальным проблемам научно-образовательной сферы.

В частности, Совет в своем заявлении призвал РФФИ соблюдать обязательства, взятые на себя правительством РФ при объединении двух фондов. Он предложил закрепить за отделением гуманитарных и общественных наук долю финансирования в 15% общего бюджета и не допускать снижения финансирования проектов в области гуманитарных и общественных наук. С полным перечнем принятых заявлений можно ознакомиться на сайте sovet-po-nauke.ru.

Публикуем заявление Совета с предложениями о проведении ротации в ряде экспертных советов ВАК и преодолении конфликта интересов при рассмотрении диссертаций, вызвавших претензии научного сообщества. В следующем номере газеты мы обсудим предложения Совета о взаимодействии с научной диаспорой в развитии приоритетных направлений российской науки.

О совершенствовании системы аттестации научных кадров в РФ

Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ (далее — Совет) поддерживает усилия Минобрнауки по оздоровлению системы аттестации научных кадров в РФ. Для успешного продолжения этой работы Совет предлагает Минобрнауки принять ряд мер, которые, по нашему мнению, помогут устранить имеющие трудности в решении этой важной государственной задачи.

Внести в правительство РФ предложение о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», в котором необходимо пересмотреть формулировку пункта 70 «Положения о присуждении ученых степеней», с тем чтобы он в дальнейшем не предусматривал направления заявлений о лишении ученой степени в тот же диссертационный совет, в котором проходила защита рассматриваемой диссертации. Направление заявления в другой диссертационный совет по той же специальности позволит избежать неустранимый конфликт интересов, имеющийся у диссертационного совета, ранее уже одобрившего эту диссертационную работу. Провести ротацию состава экспертных советов ВАК по праву, философии, социологии и культурологии, педагогике и психологии, отраслевой и региональной экономике, экономической теории, финансам и мировой экономике, а также по политологии и вывести из их состава лиц, в отношении которых подтвердятся подозрения в их участии в защите фальсифицированных диссертаций. Для проведения этой работы Совет предлагает Минобрнауки создать комиссию из авторитетных ученых, специализирующихся в соответствующих областях науки, которые должны объективно рассмотреть имеющиеся претензии к членам указанных экспертных советов ВАК вне зависимости от того, истек ли срок давности для подачи заявлений о лишении ученой степени авторов упомянутых диссертаций. Наличие в составе ЭС ВАК лиц, допустивших серьезные нарушения научной этики, недопустимо, даже если эти нарушения имели место более десяти лет назад. Это серьезно компрометирует всю систему присуждения ученых степеней от имени РФ.

Совет готов принять участие в этой работе.

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