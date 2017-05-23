Шкаф-пенал – компактность и функциональность

В зависимости от назначения, площади и планировки помещения мы подбирает соответствующую мебель. Много изделий представлены корпусной мебелью: столы, шкафы, стеллажи, кровати, тумбы, комоды, трельяжи, подвесные ящички и полки. А как вы смотрите на то, чтобы приобрести шкаф-пенал http://shop-mebel77.ru/shkafi/shkafi_penal/? Отличительная черта – высокая, узкая конструкция. А вот для каких именно целей будет использоваться шкаф, зависит от устройства внутри.

Шкафы-пеналы часто выбирают для кухонь, гостиных столовых (стеллаж или сервант). Платяной и бельевой шкаф-пенал подойдут для прихожей, спальни. А можно и в офисе поставить такую мебель, что будет не менее функциональным предметом обстановки. Стеллажные шкафы-пеналы могут дополнить деловой интерьер кабинета, офиса.

Итак, с конструкцией и содержанием, вроде бы понятно. Теперь нужно определиться с расцветкой и качеством исполнения. Мебель, как правило, подбирается комплексно и в сочетании с общей интерьерной композицией. В каталоге интернет-магазина представлены десятки моделей данной разновидности корпусной мебели в различном цветовом и материалом исполнении.

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