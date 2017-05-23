Основные положения прибыльной деятельности в соц. сети Вконтакте

Говоря о заработке на социальных платформах, люди чаще всего подразумевают монетизацию тематических сообществ. В данном случае стоит отметить существенное преимущество соцсети Вконтакте.

Рассматривая стандартные варианты виртуальных площадок, оптимально подходящих для начинающих администраторов, стоит обратить внимание на раздел сообществ. Зарабатывать деньги на своём собственном сообществе Вконтакте сегодня могут даже самые неподготовленные пользователи. Так, в рамках данной социальной сети предусмотрена целая система тематических площадок, которая объединяет в себе несколько индивидуальных типов, предназначенных для реализации малых и крупных прибыльных проектов. В общей сложности принято выделять два основных вида сообществ – группу и персональную страницу. О технических тонкостях каждого варианта мы поговорим в нашей следующей статье, а сейчас расскажем о том, с чего начать. Стандартным способом является создание нового сообщества и развивать его самостоятельно с нуля. Это ресурсоемкое занятие требует не только денежных вливаний для быстрого роста, но и вашего времени. Пройдет не менее полугода стабильной и регулярной работы над сообществом, прежде чем оно начнет генерировать вам стабильную прибыль.

Если времени в вашем распоряжении не много, то можно купить группу. Для этого уже довольно давно существуют специализированные площадки, позволяющие быстро, удобно и безопасно проводить сделки покупки-продажи сообществ в социальных сетях. Если подойти к вопросу осознанно, то вы получите хорошее сообщество и сэкономите себе уйму времени, которое потратите на развитие уже состоявшуюся группу.

Если у вас есть группа, заработать на ней можно не только продавая рекламу в ней. Вы можете продать группу. Это подходит тем, кто решил сменить сферу деятельности, либо решил вложиться в более крупный проект. Так или иначе, сообщества сегодня это ценный актив, который отлично монетизируется.

Альтернативные варианты монетизации

Ввиду наличия обширной аудитории данная площадка позволяет использовать с целью извлечения финансовой выгоды даже стандартные пользовательские страницы, которые выдаются в автоматическом порядке сразу после прохождения процедуры регистрации. Это, в свою очередь, значит, что для организации эффективного источника дохода пользователю вовсе не нужно создавать очередное сообщество, на развитие которого уйдут многие месяцы или даже годы. Гораздо более выгодным и эффективным вариантом станет выбор в качестве основы пользовательской страницы. Хоть такой подход и исключает поддержку некоторых методов монетизации, наряду с этим он обеспечивает вполне приемлемый для одного человека уровень доходности. Разумеется, использование данного подхода оправдано лишь в том случае, когда у пользователя под контролем имеется несколько других развитых веб-ресурсов (сайт, форум, медиаканал). В связи с этим можно сделать вывод о том, что монетизация пользовательской страницы Вконтакте подходит в большей степени популярным личностям, имеющим за спиной несколько эффективных рекламных площадок.

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