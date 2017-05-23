Наука справится сама
Постановление Правительства РФ от 11 мая 2017 года № 553 является революционным, потому что наконец дает ход реформе, которая на бумаге началась давно, но до последнего времени тормозилась бюрократией. Это постановление существенно расширяет список организаций, которые смогут теперь выдавать собственные научные степени. Если до сих пор таким правом обладали только СПбГУ и МГУ, то теперь количество университетов и институтов увеличится до нескольких десятков, а вскоре, как говорит глава ВАК Владимир Филиппов, можно ожидать и дальнейшего расширения списка.
Общая идея реформы состоит в том, чтобы снять с государства обязанность по контролю над качеством аттестации научных работников и переложить ее на научное сообщество. Это удивительное событие для российской науки и образования, где в последнее время абсолютно все реформы демонстрировали полное недоверие государства к людям науки и бесконечно увеличивали полномочия по контролю за нерадивыми учеными. Это не просто акт дерегулирования — реформу можно назвать разумно анархистской: важный элемент управления научной жизнью из рук власти переходит в руки научного сообщества, а не отдается на откуп рынку. Причем ясно, что эта реформа открывает дорогу ликвидации ВАК как таковой, так что стратегически зона самоуправления научного сообщества будет расти и дальше.
У этой реформы будет множество последствий; с большой вероятностью, она полностью изменит всю сложившуюся систему аттестации научных кадров и сделает ее существенно ближе к тем форматам, которые используются в международной науке. Прежде всего изменятся отношения между ВАК, с одной стороны, и университетами и научными институтами, с другой.
До сих пор экспертные советы ВАК фактически выполняли функцию последней инстанции, принимающей решение о квалификации диссертантов. И даже если основная часть работ проходила в ВАК только формальное рассмотрение, сама эта процедура символизировала недоверие государства в лице ВАК к советам в университетах и институтах. Тем самым фактически заявлялось, что ученые в исходных диссертационных советах не вполне в состоянии оценить квалификацию диссертанта и нуждаются в проверке. Это порождало в советах постоянный страх, поднятие глаз к небу и перешептывания на тему «что скажут в ВАКе».
Сама ситуация, когда государство считает два десятка докторов наук неспособными оценить квалификацию одного кандидата в кандидаты, выглядит смехотворной. Разумеется, при таком уровне недоверия никто не будет чувствовать себя ответственным за свои решения. Поэтому деятельность советов становилась чисто ритуальной: процент отвергнутых диссертаций чрезвычайно мал, потому что все боятся, что отказ в присуждении степени чреват проблемами для совета.
Теперь ситуация изменится, и ответственность университетов и институтов резко возрастет. Поскольку за ними теперь финальное решение, у них появляется стимул заботиться о своей репутации. Это будет иметь значение и для широко обсуждаемой проблемы купленных и ворованных диссертаций. Отныне звание «кандидат наук» не будет ничего значить без добавления названия учреждения, где имярек защищался. И если это учреждение успело себя скомпрометировать раздачей кандидатских дипломов, то ценность таких дипломов автоматически обнулится.
Это сделает обладание ими бессмысленным как для чиновников, политиков и бизнесменов, желающих прослыть «академиками», так и для молодых ученых, которым такой диплом может существенно испортить резюме. Логично ожидать, что на первом этапе исчезновение государственного контроля приведет к увеличению числа липовых степеней; однако уже вскоре, по мере того как ценность этих степеней снизится, сократится и спрос на них. Если депутат Х будет хвастать званием доктора наук университета с дурной репутацией, то очень быстро такая степень начнет не повышать, а снижать его статус, то есть работать против него.
Впрочем, гораздо важнее те изменения, которые становятся возможными внутри самих университетов. С уходом государства исчезает необходимость в стандартизации всех диссертационных работ и процесса аттестации. Именно из-за этой стандартизации российская система превратилась в сущий ад для аспирантов, не имеющий никакого отношения к науке и лишающий людей всякой мотивации к научному исследованию.
Теперь каждое учреждение может само устанавливать процедуру и правила присуждения степеней. Наверняка многие университеты и институты быстро гуманизируют процесс. Вместо постоянных советов, где зачастую нет ни одного члена, который разбирался бы в теме диссертации, будут собираться специальные советы под каждую тему. Члены совета будут читать диссертацию (сегодня в гуманитарных науках это кажется почти фантастикой — всем известно, что диссертации никогда никто не читает даже в самых солидных советах), причем не по одному разу, — и диссертант будет получать от них комментарии еще в ходе подготовки работы.
Исчезнет необходимость в странном изделии под названием автореферат, которое подгоняет любую научную работу под формат технической науки полувековой давности, — вместо него появятся нормальные, осмысленные резюме. Диссертанты перестанут клянчить на почте штамп на «списке рассылки автореферата» и наверняка найдут себе более осмысленное и близкое к науке занятие.
Конечно, эта реформа также несет в себе риски. Причем обвал качества диссертаций к ним не относится: реформа предполагает, что ВАК еще долгое время будет работать для наименее надежных. Куда более серьезный риск — узурпация контроля над системой большими вузами, которые будут продолжать теснить маленькие.
Уже сегодня нелепой выглядит ситуация, когда Европейский университет в Санкт-Петербурге, сильнейший в области гуманитарных наук в России, не может войти в создаваемую систему. Крупным вузам придется преодолеть серьезные искушения: во-первых, сказать твердое нет чиновникам, желающим получить престижную корочку в обмен на «поддержку»; а во-вторых, избежать кумовства, когда научный руководитель собирает совет их своих друзей, а те сквозь пальцы смотрят на качество работы его диссертанта.
Несмотря на эти вызовы, запущенная реформа впервые за долгое время открывает перед российской наукой новые перспективы. Дух науки — это дух свободы, автономии и самоорганизации. Полагаться на авторитет государства в вопросах признания научных заслуг противно научному духу. А значит, освобождение от государства — это шаг вперед, шаг в глобальную науку.
Григорий Юдин,
канд. филос. наук, ст. науч. сотр. лаборатории
экономико-социологических исследований
НИУ ВШЭ
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Полностью разделяю эту точку зрения.
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Узнаю ВШЭ — Рынок всё сам расставит по местам.
Как обычно, осталась мелочь — выяснить, существует ли этот рынок. В данном случае — кому вообще у нас сейчас нужны все эти степени. И если посмотреть на факты, то тут же выяснится — практически никому. Поэтому никакого положительного отбора нет и быть не может.
Когда кандидат ни из приличного ВУЗа, ни из заборостроительного по специальности не работают, практически никто никакой разницы между их степенями и не увидит.
Поэтому по факту просто будут сняты последние существующие ограничения для «фабрик диссертаций» — вот и весь итог.
А поскольку основные фабрики действуют в сфере экономики и права, то восторг деятелей из ВШЭ наводит на интересные размышления.
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Вполне разумная инициатива. Даже удивительно. Собственно, почти во всем мире так и есть...
Сам защищался в МГУ, правда, давно это было :)
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ВШЭ издало дежурный одобрямс очередной глупости. Ждем вала докторов — друзей и знакомых ректора, чиновников всех мастей и прочей подобной публике. Кстати, жаловаться на некорректность защиты теперь можно будет только в сам диссовет (состоящий из диссероделов)? Диплом о степени, как мы видим — это в РФ обычная чиновничья цацка и теперь ими можно будет хоть увешаться. Другого экономического значения, кроме как быть цацкой, у степени нет. Предвижу, что теперь нормальный ученый не сможет стать профессором, так как все места займут отставные менты и прочие кореши администрации.
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Оптимизм образца 1992 года.
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Причём результаты экспериментов даже на Чубайса подействовали:
«Фундаментально и давно устаревшее преставление состоит в том, что государству в бизнесе делать нечего: бизнес – это бизнес, а государство – это государство. И так далее – весь набор либертарианских принципов. Это напрочь устаревшее понимание во всем мире и втройне не применимое в России. Без государства в России вообще ни хрена нельзя сделать», — подчеркнул Чубайс.
www.vestifinance.ru/articles/85623
А ВШЭ прямо как консервированная.
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Если бы задачей было развитие самоуправления, самоорганизация, проявление доверия, то начинать следовало бы с совершенно других вещей — вопросов финансирования и распоряжения финансами, организации учебного процесса и отчетности, выборности администрации и др., а вовсе не с присуждения степеней. То, что государство сбрасывает именно эту функцию, может означать скорее, что оно считает ее наименее значимой и наиболее тягостной для себя, на чем можно сэкономить.
Например, в последние несколько лет по всей стране в ходе «оптимизации» в провинции закрываются школы, вузы, больницы, поликлиники, учреждения культуры. Представим себе, что нашлись бы люди, которые бы с радостью писали об этом: как хорошо, что государство уходит и предоставляет людям замечательную возможность самим учить, лечить и развлекать друг друга.
Автору статьи реформа видится «разумно анархистской», в то время как она скорее феодальная. Власть отдается фактически не «в руки научного сообщества», а в руки руководителей вузов. Напомним, что ректоры МГУ и СПбГУ назначаются Президентом, а все ректоры федеральных университетов — Правительством РФ. О каком же самоуправлении идет речь?
Примерно год назад в ТрВ как раз была статья о ситуации с диссертациями ректоров вузов по стране —
trv-science.ru/2016/05/03...my-obrazovaniya/
У руководству МГУ и СПбГУ, конечно, такого рода претензий нет. Но вот против Кропачева не так давно проходили митинги, безрезультатно. А ректор МГУ Садовничий, по закону об особом статусе, только до конца 2019 года, а кого назначат после и что будет твориться в МГУ, неизвестно. Научное сообщество МГУ не имеет законных механизмов на это повлиять. При этом право присуждать степени за МГУ сохранится.
У нас самая большая в мире и очень разнообразная страна. Наличие высшей инстанции, над всеми вузами и институтами, которая бы помогала держать общую планку диссертаций по всей стране, безусловно полезно. Разве выбор действительно бинарный — либо степени присуждают вузы, либо государство? На самом деле, если подумать, есть много других вариантов. Не хотите государственный ВАК — почему бы не сделать общественный? Предположим, ученые — представители вузов и институтов собираются и подписывают договор: мы, ради блага образования и науки в России, для поддержания общей планки на высоком уровне, учреждаем такой-то единый орган, делегируем туда своих сотрудников — экспертов, делегируем этому органу такие-то полномочия, признаем его решения, либо можем оспорить по такой-то процедуре, обязуемся перечислять столько денег на его работу. Вот это больше похоже на торжество свободы, автономии и самоорганизации.
Но к сожалению, все это выглядит утопией, не из нашей жизни. Наш путь пока — карго-культ.
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Угу, государство умывает руки и ликвидирует механизм аннулирования неправомочно полученных степеней. Остался кандидатом-доктором мусорорезки? Прекрасно, получай, что по степени причитается соц. ништяков, а лишиться ты ее уже не сможешь. Нуок.
Надо будет организовывать соборный совет, присуждать анти-степени и вносить их в реестр.
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"Сегодня в России в срок диссертации защищают примерно 30% аспирантов. Но если речь идет, например, о бакалавриате или магистратуре, то мы не можем выпускать с дипломом всего 30% принятых. Это нонсенс, такого ректора с работы снимут. Более того, есть показатель, что если вуз выпускает менее 90% принятых студентов, а потратил 100% бюджетных денег, то вуз наказывают финансово, и он вынужден возвращать деньги в бюджет. И теперь эта норма автоматически распространяется на аспирантуру, как третий уровень высшего образования. "https://indicator.ru/article/2017/05/18/filippov-vak-uchenye-stepeny-samostoyatelno/
Совместно с этим нововведением результат будет впечатляющим.
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