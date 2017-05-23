Модная наука
Уважаемая редакция!
Одна из постоянных тем моих раздумий — как повысить престиж российской науки в нынешних тяжелых условиях, когда у государства нет возможности не то что повысить, а хотя бы сохранить финансирование науки на нынешнем уровне. Как заставить молодых избрать эту благородную жизненную стезю?
Нет, я, конечно, понимаю, что над этой же задачей денно и нощно работают наши государственные структуры, но думаю, что и я могу внести свой скромный, но оттого не менее полезный вклад в дело решения этой важной народно-хозяйственной задачи.
Увы, коллеги, но пришла пора признать, что нынешняя молодежь мыслит совсем не так, как мыслили мы в ее годы. Мы были идеалистичны, патриотичны, приучены к тому, что бедность не порок. Мы были готовы вечерами и выходными с энтузиазмом работать на благо страны. Не таковы, совсем не таковы те, кто с молоком матери впитал дух бандитского капитализма и наживы в девяностые годы. Они мыслят и считают совсем по-другому, чем ваш покорный слуга и вы, мои дорогие коллеги, собратья по профессии.
И с чем ассоциируется у нынешних молодых слово «наука»? Какие-то странные, не от мира сего чудики, решающие сложные математические проблемы и отказывающиеся от миллионов? Неопределенного возраста физики в вечных свитерах и джинсах? Престарелые ученые мужи, плачущие про погибель науки и вспоминающие, как там было при Королёве и Келдыше?
Дорогие мои, да плевать молодым на то, что и как было в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века! Все разговоры про суперструны и бозон Хиггса наводят на них смертную тоску.
Давайте попробуем посмотреть на нас глазами молодежи — и мы ужаснемся: вечное нытье, бедность, старость, уныние — какое-то полное лузерство. Какой разумный и амбициозный молодой человек, обдумывающий свою жизнь и карьеру, пойдет по такому жизненному пути?!
Я уже чувствую, как вы готовы сказать, что нужна популяризация науки, хорошие научно-популярные фильмы и книги, фестивали науки и интерактивные музеи. Да, конечно, я тоже двумя руками за всё это. Но когда впечатлившийся всем этим школьник узнáет, какова стипендия аспиранта и сколько получает научный сотрудник в большинстве НИИ России, — все его восторги сразу схлынут. Рассудив здраво, он выберет престижное и почетное поприще — пойдет служить в ФСБ, работать в госбанке, Роснефти, Газпроме. Чтобы рулить, пилить и «решать вопросы», ездить в хорошем костюме на дорогих машинах.
Убежден, что популяризации науки мало, наука должна стать модной! Да, модной, характеризуемой словами «круто» и «вау»! Что нужно сделать для этого? Много и, главное, постоянно давать в информационном потоке имеющие хотя бы какое-то отношение к науке и ученым новости, которые ассоциируются с тем, что является для молодежи светским и модным.
Вот, к примеру, недавно прошла новость, что модель и бывшая подруга известного рэпера Тимати Алёна Шишкова встречается с сыном экс-президента РАН Юрия Осипова. И вот это для молодежи по-настоящему круто: модели, известные исполнители, светская тусовка, одно слово — вау!
Да, конечно, не каждой выпала высочайшая честь родиться дочерью национального лидера, не каждому посчастливилось стать сыном не то чтобы главы президентской администрации, но хотя бы президента Академии наук. Но в любом случае тут образуются нужные ассоциации. Даже направленные против Академии новости про то, что якобы какие-то академические начальники ездили в Монако играть в казино, и то на деле работают на нас: значит, кумекает молодежь, не обязательно быть Абрамовичем или Усмановым, чтобы тусить в Монако, иногда достаточно быть академическим начальником.
В общем, нужно правильно выбирать героев, когда снимаешь и пишешь про науку. К примеру, в моем родном университете есть всякие очкастые ботаны с мехмата и физфака, а есть вполне представительные молодые люди и девушки с общественно-гуманитарных факультетов, модно одетые и с дорогими машинами. Вот последние-то, глобалисты и политологи, и должны представлять образ молодых ученых в разных передачах, сериалах и, чем черт не шутит, реалити-шоу.
Нужно попасть в модный тренд, и к нам потянутся!
Ваш Иван Экономов
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Метки: #229, возраст, Иван Экономов, капитализм, мода, молодежь, отношение, политологи, популяризация науки, РАН, российская наука, школьники, Юрий Осипов
Думаю, что нужно признать несколько другое. Нужно признать, что наука не является одним из главных приоритетов государства. Да, выделяются гранты, да, все говорят о том как нужны научные исследования, но принципиально ничего не меняется. Конечно институты находятся в лучшем положении, чем в 90-е, но Господа, стипендия размером в 6 000 р. для аспиранта [1] в таком легендарном месте, как ИПМ. Келдыша, это вообще нормально? По опыту допускаю, что у аспирантов есть возможность устроиться в том же институте на какую-то должность, типа лаборанта-исследователя, зарплата на этой должности примерно 15000 р., т. е. в лучшем случае количество денег возрастает до величины примерно 21000 р., о какой науке вообще может идти речь, когда человеку еле хватает денег содержать себя? Кстати зарплата молодого учёного в ОИЯИ г.Дубна, по порядку величины составляет те же 20000 р. Человек с образованием мехмата например, уже через пару лет работы в банке будет получать на уровне зав. лабораторией, а через 5 лет на уровне директора института.
Вот и вся арифметика, до тех пор пока положение принципиально не изменится молодёжь не будет проявлять должного интереса к науке, а те кто всё-таки посвятит ей жизнь будут уезжать, что абсолютно предсказуемо и понятно.
Так что дело совершенно не в популяризации науки, вообще не в этом, сейчас столько этой популяризации, хоть утопись в ней- огромное количество науч. -поп. фильмов, лекций, огромное количество книг, ведущие институты в открытый доступ выкладывают свои лекции и семинары, знаменитую библиотечку «Квант» можно одним кликом скачать в одном архиве все выпуски, хоть обчитайся.
[1]
www.keldysh.ru/postgradua...graduate-fr.html внизу страницы любопытные могут посмотреть на размер стипендии аспиранта ИПМ. им. Келдыша.
Идет вполне последовательная деинтеллектуализация страны. Массовое впадение в идиотизм. Вместе с промышленностью практически вымер класс рабочей интеллигенции, ИТР деградировали до техников по обслуживанию зарубежного оборудования, в образовании полный мрак и торжество личностей, которых просто не возьмут ни в какую другую сферу деятельности, прикладная наука в глубоком маразме, в фундаментальной почти всё живое держится на коллаборации зарубежной...
Невиданный разгул религиозного мракобесия и провал общеобразовательного уровня вплоть до одичания, здесь выглядят вполне логичными следствиями.
Экономические драйверы этих процессов самоочевидны. Унизительная, унасекомливающая (когда профессору слишком дорого каждый день обедать в столовой университета, и он через раз тащит из дома бутерброд, это именно оно) бедность — вот один из главных факторов. Снижение престижа профессии приводит к наползанию различного сброда, что лишь ускоряет процесс деградации.
Добро пожаловать в третий мир. Все разговоры про нанотехнологии и инновации, которые давно вошли в анекдоты в качестве эвфемизма особо циничного казнокрадства, можно смело пропускать мимо ушей — это всего лишь культ карго и пляски папуасов, не стоящие какого-либо внимания. В стране, где профессии учителя, врача, инженера и научного сотрудника воспринимаются как что-то чуть ли не позорное, гарантирующее бедность и прозябание, никаких «прорывов», «инноваций» и всякого такого прочего не может быть по определению. А вот уголовщина всех сортов, самые дикие формы мракобесия, и общее ожесточение вплоть до полного озверения — сколько угодно...
« В стране, где профессии учителя, врача, инженера и научного сотрудника воспринимаются как что-то чуть ли не позорное, гарантирующее бедность и прозябание, никаких «прорывов», «инноваций» и всякого такого прочего не может быть по определению».
Любопытно, а случайно это не начало процесса сегрегации, т.е. разделения людей в обществе на категории по признаку различия социальных статусов, требующее ограничения сферы жизнедеятельности?
Любопытно, а случайно, не связана ли сегрегация с переходом на новый технологический уклад?
Например, только решение проблемы «синдрома больного здания» может привести к решению задачи по профилактике неинфекционных заболеваний. Профилактика неинфекционных заболеваний может увеличить продолжительность жизни. После этого захочется научиться управлять физическими и биохимическими процессами в организме человека. Это вполне реально. Но эти технологии уже можно отнести к технологиям нового технологического уклада, которые невозможно продать, соответственно нельзя купить. Попробуйте продать какую-нибудь уникальную хирургическую операцию, которую могут проводить всего несколько выдающихся хирургов, без этих хирургов.
«Президенту Владимиру Путину во вторник, 30 мая, будут презентованы три программы социально-экономического развития России на 2018–2024 годы: от правительства, Алексея Кудрина и Бориса Титова. По информации «Газеты.Ru», в этот день в Кремле планируется собрать совещание по экономическим вопросам, на котором выступят авторы программ».
Тут и к гадалке не ходи, а не в одной программе как таковой экономики не будет. Будут обсуждать экономические меры влияния на сегрегацию, но то, что они будут обсуждать такое влияние, знать не будут. Кто из этих обсуждальщиков хоть смутно какое-то представление имеет о сложной открытой системе? Поэтому после принятия любой из этих программ можно будет сказать «Добро пожаловать в третий мир».
В том случае, когда на данном совещании отсутствует программа социально-экономического развития России от РАН (по всей видимости, отсутствует по причине необходимости поднятия статуса «кухаркиных» работ), тогда на проблему сегрегации можно взглянуть глазами журналиста, который попытался обозначить проблему.
В.Соловьев «Эпоха сегрегации уже близко. Мироустройство будущего. Как изменился человек: новые реалии бытия. Вы бы хотели жить вечно?»
Возможно, В.Соловьев и ошибается, но задуматься заставляет.
Странно, что такого рода проблемы пытается сформулировать журналист, а не научное сообщество над которым проводят социальные эксперименты «кухаркины» дети.
«Конечно институты находятся в лучшем положении, чем в 90-е,»
Про 90-е, вообще говоря, вопрос интересный... Да, было плохо, чем только не занимались, чтобы выжить, завлаб с женой на пару торговали книжками прямо с капота личного жигуленка, и чем-то подобным занимались все, кто не уехал. За границей, кстати, даже простым постдоком года за три можно было заработать на 1к квартирку в не слишком дорогом месте — уж очень курс рубля этому способствовал.
При этом, с одной стороны, жилось, бесспорно, хуже, чем сейчас. С другой — был некий шок и четкое ощущение временности происходящего, существенной неравновесности процесса — долго так быть просто не может, так или иначе релаксирует. Институтам просто не давали денег, но никто туда не лез с ценными указаниями и требованиями кубометров отчетов — всё как-то жило само по себе. Было очень много зарубежной коллаборации, особенно, почему-то, с американцами...
Сейчас же ощущения совсем другие. С одной стороны, вроде бы, пока нет совсем ужаса, когда голод — это не метафора, с другой — чувство необратимости дегенеративных изменений. Система не замерла в шоке, не бурлит где-то далеко от равновесия, а провалилась в яму, полностью релаксировала, и просто доживает свое, диссипируя остатки энергии... И даже примерно не получается представить — что тут вообще можно теперь сделать?!
Простая иллюстрация вспомнилась: за то, что мы писали на плакатах в 98-м (без всяких последствий и даже опасений о возможности оных) , сейчас посадили бы лет на 10.
«...чувство необратимости дегенеративных изменений.»
Если бы Вы интересовались историей, то сразу заметили бы огромное сходство Ваших ощущений с теми, которые описывали перед революцией 1917 года.
Оба «бы» лишние :)
Просто блюду определенную самодисциплину — вот только общения с чекистами мне еще не хватало на старости лет...
Когда чекисты начнут интересоваться событиями вековой давности, мы тут же об этом узнаем из средств массовой информации — начнут сажать историков. И очередь до глухих углов интернета дойдёт не скоро.
Пока этого ещё нет — про 1917 год можно писать всё, что угодно, причём открытым текстом.
А вот про феодально-клептократический режим лично я бы уже сейчас писать не стал. Хотя бы потому, что клептократия не является научным термином.
В области «общественных наук» всё вообще крайне зыбко и «научное» от «бытового» разделить не всегда возможно. Напишет кто-нибудь монографию «Теоретические основы клептократии» — термин станет научным :)
>Простая иллюстрация вспомнилась: за то, что мы писали на плакатах в 98-м (без всяких последствий и даже опасений о возможности оных) , сейчас посадили бы лет на 10.
А чего писали-то, интересно, на плакатах в 98-м? «Березовский, дай денег»? И, разумеется, без последствий :))
>за то, что мы писали на плакатах в 98-м (без всяких последствий и даже опасений о возможности
> оных) , сейчас посадили бы лет на 10.
Вы хоть намекните, что бы это было?
Кстати и не припомню каких-то демонстраций н.c. с плакатами в 98.
Все больше думали, чем детей назавтра накормить.
Нечего жаловаться на зеркало если рожа кривая. В России учёных больше чем во всём остальном мире. Если ученые
занимаются наукой ради самой науки, результаты исследований которых, даже в отдалённом будущем, невозможно
будит применить для совершенствования технологий производства, создания уникальных материалов, в различных
областях техники, то на кой ляд нам такие учёные, проедающие бюджетные деньги и удовлетворяющие своё
любопытство за счёт государства, т.е. каждого из нас! А создать даже конкурентоспособный легковой автомобиль
им не под силу, дешевле купить за границей.
Так в нормальном государстве любопытство за свой интерес утоляют не все учёные подряд, а только те, чьи интересы лежат в том же направлении, что и интересы налогоплательщиков.
Наше государство такого рода выбор сделать не в состоянии.
А что касается автомобиля, то наши автозаводы просто не имеют денег на разработки — все деньги изъял ЦБ РФ в целях борьбы с инфляцией, вызванной падением мировых цен на нефть.
Так что Ваши претензии к учёным следует переадресовать правительству и ЦБ.
Виктор, написанное Вами — это пример обскурантизма в чистом виде...
Ученых в России не так уж и много — около полумиллиона научных работников, для сравнения — в США около полутора миллионов, примерно столько же, а может быть, уже и больше (непрерывно растет) в Китае.
Феодально-клептократический уклад, который мы сейчас имеем в стране, принципиально несовместим с научно-техническим прогрессом — ничего кроме мракобесия и дикости такая система породить не способна в принципе, разрабатывать можно любые технологии, но в стране, где вся экономика состоит в продаже углеводородов с разворовыванием прибыли узким кругом ограниченных людей, это просто никому не нужно...
«В России учёных больше чем во всём остальном мире» — откуда столь бредовый тезис? В РФ занятых в науке, по данным Росстата, раздел «ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И РАЗРАБОТКАМИ» за 2015 г. — 373905 человек. В США в 2012 г. было 4,019 635 исследователей в R&D по данным UNESCO. Совсем тролли в своих методичках запутались.
Да, конечно, 4 019.635 на 1 млн жителей, не до конца скопировал, посмотрел — чего-то очень уж много, прошу прощения. Исходя из того, что в США проживало 314,1 млн в 2012, получаем 1262567,3 исследователей, что в 3,4 раза больше, чем в РФ. Если брать Европу, то во Франции, например, 4201 исследователей на 1 млн. в 2014 г., что дает нам 280668,81 человек, Великобритания — 4,252 на 1 млн., т.е. 276975,28 человек. В РФ число исследователей на 1 млн. в 2015 г. — это где-то 3212,1. Т.е. в абсолютных цифрах в США много больше, в европейских странах — чуть меньше, а в относительных — в РФ ученых в разы меньше, чем в любой развитой европейской стране (Англии, Франции, Германии, Австрии). Причем в ЕС в целом ученых много больше, чем в РФ и в абсолютных цифрах. Вот графики
«Что нужно сделать для этого? Много и, главное, постоянно давать в информационном потоке имеющие хотя бы какое-то отношение к науке и ученым новости, которые ассоциируются с тем, что является для молодежи светским и модным.»
Правильно! А что может может быть круче тусовки с самим Дмитрием Медведевым? И обсуждения с ним тех же самых проблем, что и с Владимиром Путиным?
Да и каких проблем! Были деньги да сплыли — это вам не бозон какой-нибудь, который так просто и не увидишь! Тут солидными делами пахнет!
«Стартапы российских студентов не окупились и на 10% от того, на что рассчитывало правительство, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече со студентами Приволжского федерального университета, пишет „Интерфакс“.
„Я вам больше скажу, несмотря на то что мы публично общаемся. Я считаю, что пока все это не принесло даже 10% той отдачи, на которую мы рассчитывали“, — сказал Медведев.
Он также отметил, что, „если говорить о количестве стартапов, если говорить о студенческом творчестве и, соответственно, предпринимательстве, конечно, пока это ни в какое сравнение не идет с теми результатами, которых за границей добиваются“.
„И на это нужно здесь и силы, и средства планировать, и решения принимать. Мы буквально вчера это обсуждали, кстати, у президента вечером, и сегодня вот здесь я тоже буду обсуждать, и с ребятами сейчас“, — добавил премьер.»
да понятно что эта власть ни о чем кроме разграбления страны вов се и не помышляет зачем угробили ссср — только затем чтобы под вопли о рынке и демократии ее разграбить вот и получили уже ларечно- феодальное государство примерно такое убогое как царская рашка до 1917 г
ученых в расеянии не так и много ибо работают они за бесплатно в отличие от власти у которой в нищей разграбленной стране зарплаты как в процветающем Ес
Промодерируйте мой комментарий с уточнением данных, наконец.
Мне кажется у вас несколько карикатурное представление молодёжи. Или оно справедливо только для той части молодёжи которая во времена вашей юности делала карьеру в комсомоле, и не особо интересовалась высокими материями. Раньше эта часть молодёжи стремилась стать партийными шишкаами, теперь — высокоранговыми чиновниками или олигархами.
Предложным методом методом их можно убедить что наука это как нефтянка, только на несколько порядков жиже.
Если вспомнить модных «научных» персонажей массовой околомолодёжной культуры то на ум приходят (в порядке значимости) соответствующие персонажи сериала Теория Большого Взрыва, и Стивен Хокинг. Эти образы кажется противоположны тому направлению которое предлагаете вы