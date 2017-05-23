Модная наука

Уважаемая редакция!

Одна из постоянных тем моих раздумий — как повысить престиж российской науки в нынешних тяжелых условиях, когда у государства нет возможности не то что повысить, а хотя бы сохранить финансирование науки на нынешнем уровне. Как заставить молодых избрать эту благородную жизненную стезю?

Нет, я, конечно, понимаю, что над этой же задачей денно и нощно работают наши государственные структуры, но думаю, что и я могу внести свой скромный, но оттого не менее полезный вклад в дело решения этой важной народно-хозяйственной задачи.

Увы, коллеги, но пришла пора признать, что нынешняя молодежь мыслит совсем не так, как мыслили мы в ее годы. Мы были идеалистичны, патриотичны, приучены к тому, что бедность не порок. Мы были готовы вечерами и выходными с энтузиазмом работать на благо страны. Не таковы, совсем не таковы те, кто с молоком матери впитал дух бандитского капитализма и наживы в девяностые годы. Они мыслят и считают совсем по-другому, чем ваш покорный слуга и вы, мои дорогие коллеги, собратья по профессии.

И с чем ассоциируется у нынешних молодых слово «наука»? Какие-то странные, не от мира сего чудики, решающие сложные математические проблемы и отказывающиеся от миллионов? Неопределенного возраста физики в вечных свитерах и джинсах? Престарелые ученые мужи, плачущие про погибель науки и вспоминающие, как там было при Королёве и Келдыше?

Дорогие мои, да плевать молодым на то, что и как было в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века! Все разговоры про супер-струны и бозон Хиггса наводят на них смертную тоску.

Давайте попробуем посмотреть на нас глазами молодежи — и мы ужаснемся: вечное нытье, бедность, старость, уныние — какое-то полное лузерство. Какой разумный и амбициозный молодой человек, обдумывающий свою жизнь и карьеру, пойдет по такому жизненному пути?!

Я уже чувствую, как вы готовы сказать, что нужна популяризация науки, хорошие научно-популярные фильмы и книги, фестивали науки и интерактивные музеи. Да, конечно, я тоже двумя руками за всё это. Но когда впечатлившийся всем этим школьник узнáет, какова стипендия аспиранта и сколько получает научный сотрудник в большинстве НИИ России, — все его восторги сразу схлынут. Рассудив здраво, он выберет престижное и почетное поприще — пойдет служить в ФСБ, работать в госбанке, Роснефти, Газпроме. Чтобы рулить, пилить и «решать вопросы», ездить в хорошем костюме на дорогих машинах.

Убежден, что популяризации науки мало, наука должна стать модной! Да, модной, характеризуемой словами «круто» и «вау»! Что нужно сделать для этого? Много и, главное, постоянно давать в информационном потоке имеющие хотя бы какое-то отношение к науке и ученым новости, которые ассоциируются с тем, что является для молодежи светским и модным.

Вот, к примеру, недавно прошла новость, что модель и бывшая подруга известного рэпера Тимати Алёна Шишкова встречается с сыном экс-президента РАН Юрия Осипова. И вот это для молодежи по-настоящему круто: модели, известные исполнители, светская тусовка, одно слово — вау!

Да, конечно, не каждой выпала высочайшая честь родиться дочерью национального лидера, не каждому посчастливилось стать сыном не то чтобы главы президентской администрации, но хотя бы президента Академии наук. Но в любом случае тут образуются нужные ассоциации. Даже направленные против Академии новости про то, что якобы какие-то академические начальники ездили в Монако играть в казино, и то на деле работают на нас: значит, кумекает молодежь, не обязательно быть Абрамовичем или Усмановым, чтобы тусить в Монако, иногда достаточно быть академическим начальником.

В общем, нужно правильно выбирать героев, когда снимаешь и пишешь про науку. К примеру, в моем родном университете есть всякие очкастые ботаны с мехмата и физфака, а есть вполне представительные молодые люди и девушки с общественно-гуманитарных факультетов, модно одетые и с дорогими машинами. Вот последние-то, глобалисты и политологи, и должны представлять образ молодых ученых в разных передачах, сериалах и, чем черт не шутит, реалити-шоу.

Нужно попасть в модный тренд, и к нам потянутся!

Ваш Иван Экономов

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