Каждый предприниматель, занимающийся грузовыми перевозками, внимательно подходит к выбору тяговой силы данного бизнеса, а именно к покупке грузовых автофургонов.

А что при выборе, является самым главным критерием? Сомнений нет, конечно, это надежность и качество. Именно этим и славятся грузовые фургоны Isuzu. Создатели данного бренда уделяли внимание не только сборке в целом, но и созданию каждой детали. Так как каждому понятно, что качественный продукт быстро зарекомендует себя на рынке и привлечет новых покупателей. Благодаря своей надежности, бренд грузовых фургонов Isuzu максимально укрепился на рынке грузоперевозок и является надежным партнером для каждого предпринимателя, купившего такой фургон.

Универсальность шасси

Вышеупомянутый грузовой фургон имеет весьма универсальное шасси, которое позволяет использовать промтоварные, изометрические и сэндвич-фургоны. Промтоварные фургоны используются для перевозок грузов, которые не нуждаются в температурном режиме. Это в основном товары промышленного производства, например, строительные материалы. Промтоварные грузовые фургоны могут быть каркасными или бескаркасными. Последние более популярны и широко используются в этом бизнесе, так как благодаря отсутствию веса каркаса этот фургон позволяет брать дополнительные вес в сравнении с каркасным фургоном.

Изометрические и сэндвич-фургоны предназначены для перевозки грузов в особом температурном режиме. Как правило, это продукты питания, то есть скоропортящиеся продукты.

Модельный ряд

Isuzu NPR 75 LK

Этот грузовой фургон отлично подходит, как для пригородных, так и для городских перевозок. Грузоподъемность шасси составляет 5 тонн. Грузовик оснащен 5-литровым дизельным двигателем 4HК-1 (EURO IV) мощностью в 150 л.с. Укрепленная рама позволяет устанавливать фургоны трех типов. Оснащение данной модели позволяет осуществлять перевозки с небывалой динамикой, что, несомненно, порадует каждого владельца.

Isuzu NLR 85 A

Данная модель представляет собой первое облегченное шасси, вошедшее в линейку грузовых автомобилей 700Р. Очень маневренный вариант для быстрых перевозок по городу. Универсальная рама позволяет установить промтоварные и изометрические фургоны. Снабжен Isuzu NLR 85 A мощным двигателем 4JJ1-TC (объемом в 3л и мощностью 130 л.с), который отличается простотой эксплуатации и высокой надежностью.

Таким образом, для каждого предпринимателя , задействованного в сфере грузоперевозок, процесс выбора фургона является ключевым , так как влияет на весь бизнес в целом. Грузовые фургоны Isuzu подарят владельцу ощущение надежности и уверенность в долгосрочном сотрудничестве.

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