Что случилось с «Рипедией»?

В 2015 году министр культуры Владимир Мединский пообещал создать в Интернете замену исторической части русскоязычной «Википедии» — т. н. «Рипедию». Главным преимуществом нового проекта виделось привлечение к работе исключительно профессиональных историков, предварительно получающих агреман от коллег. Основой предполагалось сделать Российскую историческую энциклопедию (РИЭ; отсюда же и сокращение «Рипедия») — многотомный труд под редакцией академика РАН Александра Чубарьяна, призванный заменить устаревшую Советскую историческую энциклопедию [1–2].

Сегодня возникший по инициативе министра проект функционирует по адресу w.histrf.ru (куда также производится переадресация с сайта ripedia.ru), носит название «Энциклопедия „Всемирная история“» и уже демонстрирует отклонение от первоначального плана, причем не в лучшую сторону.

Почти два года существования — вполне достаточное время для подведения первых итогов. Да, словник еще явно будет пополняться (например, нет статей про СССР и США [3]), но, поскольку статьи, посвященные множеству важных событий и персоналий, уже опубликованы (причем многие — не только в Сети, но и на бумаге в первых томах РИЭ), это дает основание считать, что они не являются какими-либо предварительными вариантами.

По состоянию на май 2017 года в онлайн-энциклопедии наиболее заметно представлены материалы первых томов РИЭ, энциклопедии «Великая Отечественная война» [4], Православной энциклопедии, Большой российской энциклопедии и статьи, написанные специально для интернет-проекта. На последние и следует обратить особое внимание, поскольку именно на их примере хорошо видно, что профессиональный историк профессиональному историку рознь.

Выясняется, что в «Рипедии» практикуется создание статей учеными, чья профессиональная деятельность не имеет отношения к теме подготовленных материалов. Например, статья о войне в Афганистане в 1979–1989 годах [5] идет за подписью балканиста О. И. Агансон [6], а за публикациями о Корейской войне и войне во Вьетнаме [7] стоит В. В. Трухачёв, в миру специалист по Чехии и ее соседям [8].

Поблизости можно обнаружить еще одно нарушение изначального замысла о строгом профессионализме и контроле. Если статью той же Агансон размещал редактор, то Д. С. Парфирьев публикует свои работы сам. Среди героев его статей (разумеется, не имеющих отношения к специализации автора [9]) есть и сирийский президент [10], и японский император [11], и король вестготов [12], и даже Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) -КПСС [13].

Однако окончательно задекларированную разницу с «Википедией» убивает автобиографическая статья, где аспирант сам себя назвал историком [14]. Кстати, заметив такое, в презираемом Мединским творении Джимми Уэйлса начинают визжать: «Значимость не показана!»

Но в рассматриваемом проекте не просто пишут о том, чем не занимаются профессионально. Здесь еще и меняют относительно знакомых с материалом на тех, кто им совсем не владеет.

Так, в онлайн-версии автором статьи о Бородинской битве [15] является А. И. Тимиргазиева, исследователь истории образования [16–17]. В бумажном же варианте РИЭ [18] автором был А. В. Белов. Да, он тоже не является специалистом по событиям 1812 года [19], однако его фамилию хотя бы можно обнаружить в программах нескольких конференций музея-панорамы «Бородинская битва» [20].

Возникает вопрос. Если проект создается по инициативе самого министра культуры, позиционирующего себя как ценителя российской военной истории, то почему возникла такая ситуация с одним из ключевых ее событий? Почему не позвали экспертов подведомственного министру РВИО?

Наверное, потому, что, например, в том же проекте РВИО «100 великих полководцев России» про Кутузова, Багратиона и Раевского [21] писали «наши ведущие историки» [22], примечательные отсутствием Отечественной войны в списке их основных научных интересов [23].

Схожий факт негативного отбора имеет место и в случае с Великим княжеством Финляндским. Автором статьи для РИЭ [24] был специалист по истории Северной Европы В. В. Рогинский [25], которого в «Рипедии» почему-то сменил кроатист М. С. Ващенко [26], также написавший статью про события в Венгрии 1956 года [27].

На смену А. В. Шубину [28] с его короткой статьей про Брежнева [29] пришел историк Гражданской войны А. С. Пученков [30] с более длинным вариантом [31]. Сам же Шубин при этом агрессивно выступает в качестве незваного гостя в других областях, вроде истории Австралийского Союза [32] или войны за независимость Вьетнама [33].

Качество вышеуказанных статей здесь намеренно не рассматривается, поскольку не в нем главная проблема. Понятно, что сравнительно опытный научный работник без особого труда напишет энциклопедическую или научно-популярную статью на тему за пределами своей узкой специализации (но в рамках той же дисциплины) и, скорее всего, сможет обойтись без серьезных ошибок.

Но даже если будет так, очевидно, что «человек со стороны» куда как слабее осведомлен о новейших тенденциях и проблемах историографии вопросов, которыми не занимается постоянно. Таким образом, поскольку наука на месте не стоит, а научно-популярные издания (тем более такие статусные) зачастую этого движения не отражают, ставится под угрозу обновление представлений о тех или иных исторических событиях или личностях на уровне массового потребителя знаний. Иными словами, идет нескончаемое повторение задов.

Вспомним статьи А. И. Тимиргазиевой. В библиографии после статьи о Бородинской битве самый новый текст — переиздание Тарле от 1992 года. А в списке литературы к статье о Семилетней войне [34] присутствуют такие издания, как «100 знаменитых сражений» и вузовский учебник истории международных отношений и внешней политики России. Или Д. С. Парфирьева, который в своих биографических очерках активно опирается на Encyclopedia of World Biography 1998 года выпуска.

Но если бы все проблемы ограничивались только этим. На самом деле экспансия авторов-многостаночников убивает саму идею специализации. И под видом науки мы получаем то, что уже поразило телевидение, — легион «экспертов», готовых комментировать абсолютно всё по первому приглашению. Рассматриваемая сетевая энциклопедия тому пример — ее авторы с готовностью взялись за то, о чем никогда не писали.

А снятие квалификационных ограничителей, которые вроде бы и планировалось сделать особенно сильными в прожекте Мединского, — это путь к триумфу псевдонауки и тотального дилетантизма — сначала в более уязвимой гуманитарной сфере, а затем и в остальных отраслях.

Одновременно и у статей о важных событиях, написанных признанными знатоками, в РИЭ (в трех томах,

доступных на сегодня) намечается существенный изъян — отсутствие каких-либо преимуществ по сравнению с другими аналогичными статьями.

Так, статья академика А. Б. Давидсона об англо-бурских войнах [35] и статья доктора исторических наук А. А. Улуняна о Балканских войнах [36] заметно уступают по информативности материалам из Советской исторической энциклопедии, и эта тенденция тоже вступает в противоречие с авторским видением электронного ресурса: «Его цель состоит в том, чтобы представить максимально точную и полную информацию о прошлом <…>» [37].

Напоследок стоит отметить, что помимо превращения в забор для писаний научных работников проект рискует просто утратить индивидуальность. Уже просматривающаяся практика активного использования в нем материалов Большой российской энциклопедии грозит превратить его в дубляж электронного варианта БРЭ, который уже размещен на сайте Министерства культуры [38].

Никита Асташин,

независимый исследователь

1. Директор ИВИ РАН: ученые заменят «Википедию» достоверной исторической энциклопедией.

2. РВИО создаст исторический аналог «Википедии».



3. http://w.histrf.ru/articles/article/show/soiuz_sovietskikh_sotsialistichieskikh_riespublik; http://w.histrf.ru/articles/article/show/soiediniennyie_shtaty_amieriki.

4. Великая Отечественная война. 1941–1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп. // Отв. ред. А. О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М. Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015.

5. http://w.histrf.ru/articles/article/show/voina_v_afganistanie_1979_1989

6. http://istina.msu.ru/profile/Aganson/

7. http://w.histrf.ru/articles/article/show/voina_v_korieie_1950_1953; http://w.histrf.ru/articles/article/show/voina_vo_vietnamie_1965_1975

8. www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=106463

9. http://istina.msu.ru/workers/10118338/

10. http://w.histrf.ru/articles/article/show/asad_bashar

11. http://w.histrf.ru/articles/article/show/akikhito

12. http://w.histrf.ru/articles/article/show/alarikh

13. http://w.histrf.ru/articles/article/show/stalin_iosif_vissarionovich_novaia

14. http://w.histrf.ru/articles/article/show/pieriepiechkin_kirill_vladimirovich

15. http://w.histrf.ru/articles/article/show/borodinskaia_bitva

16. Тимиргазиева А. И. Государственная система работы с научными кадрами общественно-гуманитарного профиля высших учебных заведений и академических учреждений Башкирской АССР в 1950–1970- е годы: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.02.

17. Согласно электронным каталогам РГБ и ГПИБ, все известные печатные работы автора посвящены схожим темам.

18. Текст также доступен онлайн: www.olmamedia.ru/histrf/book/borodinskoe-srazhenie.html

19. www.iriran.ru/?q=belov

20. www.1812panorama.ru/confs.html

21. http://100.histrf.ru/commanders/kutuzov-mikhail-illarionovich/; http://100.histrf.ru/commanders/bagration-pyetr-ivanovich/; http://100.histrf.ru/commanders/raevskiy-nikolay-nikolaevich/.

22. http://100.histrf.ru/about/. Судя по тексту, определение «наши» относится к РВИО.

23. http://mgimo.ru/people/kopylov/; http://mgimo.ru/people/vishnyakov/; http://eanw.info/enzilkopedia/surzhik-dmitry.html

24. www.olmamedia.ru/histrf/book/velikoe-knyazhestvo-finlyandskoe.html

25. http://gaugn.ru/ru-ru/activity-feed/userId/281

26. Ващенко М. С. Хорватско-российские общественно-политические и культурные связи: вторая половина XIX — начало XX вв.: диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.03.

27. http://w.histrf.ru/articles/article/show/viengierskii_krizis

28. https://www.rsuh.ru/who_is_who/detail.php?ID=5523

29. www.olmamedia.ru/histrf/book/brezhnev-leonid-ilich.html

30. https://history.spbu.ru/nir-sotrudniki/details/6/194.html

31. http://w.histrf.ru/articles/article/show/briezhniev_lieonid_ilich

32. http://w.histrf.ru/articles/article/show/avstraliiskii_soiuz

33. http://w.histrf.ru/articles/article/show/voina_za_niezavisimost_vietnama

34. http://w.histrf.ru/articles/article/show/siemilie_tniaia_voina_novoie

35. http://w.histrf.ru/articles/article/show/anghlo_burskiie_voiny

36. http://w.histrf.ru/articles/article/show/balkanskiie_voiny

37. http://w.histrf.ru/about

38. bre.mkrf.ru.

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