Фильм «Диссернет. Эволюция альтруизма» теперь в открытом доступе
Герои фильма: известные физики Андрей Ростовцев, Андрей Заякин, биолог Михаил Гельфанд, журналист Сергей Пархоменко. Они основали вольное сетевое сообщество «Диссернет», где стали открыто публиковать сведения о плагиате в диссертациях. В этих списках нередко стали появляться министры, депутаты Государственной думы, ректоры вузов, прокуроры, руководители крупных клиник и другие высокопоставленные чиновники. Несмотря на открытое и неоспоримое разоблачение, большинство из них так и остались кандидатами и докторами наук. Но диссернетовцы не унывают, а публикуют всё новые факты, явно указывающие на то, что в России наступил катастрофический репутационный кризис, который напрямую уже влияет на жизнь страны и каждого из нас. Медицина, экономика, юриспруденция, образование, власть — все эти институты наполнены людьми некомпетентными, порою просто невежественными. Но автор фильма не ограничивается журналистским расследованием фактов плагиата и его разоблачения. Фильм исследует глубинные причины того, что побуждает одних людей совершать обман, а с других с этим обманом бороться. Оказалось, подобное поведение есть у животных, и даже у дрожжей и бактерий. Известный популяризатор науки, эволюционный биолог профессор Александр Марков даёт научный анализ того, почему «хорошие ребята» разоблачают «плохих парней», и посвящает зрителя в мир эволюции наших генов и их аллелей, где, как ни странно, отчасти и решается главный вопрос: кто станет «хорошим», а кто «плохим парнем».
Автор сценария и режиссёр Дмитрий Завильгельский
Оператор Сергей Петрига
Анимация Алла Гращенкова
Композитор Евгений Кадимский
Продюсер Дмитрий Завильгельский
Все средства на производства фильма собраны на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
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