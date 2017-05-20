Прогрессирующая динамика распространения онкологических заболеваний беспокоит человечество уже не один десяток лет. Женщины и маленькие дети занимают лидирующие позиции в статистике.

Одним из наиболее встречаемых онкологических диагнозов по праву считают рак молочной железы. Эта часть тела для любой женщины имеет огромное значение, независимо от ее возраста. Чтобы сохранить грудь, от женщины требуется немного: регулярное самообследование и посещение женской консультации не реже 2-х раз за год. Профилактика спасает не одну жизнь.

Борьба за жизнь

Поставленный диагноз «рак груди» не является приговором. Многие женщины сталкиваются с такой проблемой, это психологически, физически и финансово изматывает, но как показывает практика, они продолжают вести привычную жизнь, радоваться ей.

Лечение рака груди в Израиле

Большинство заболевших понимают, что пройти диагностику и курс лечение лучше в клиниках Европы или Израиля, единственно верный путь. И цена вопроса даже не в деньгах, а времени и выбранных методов лечения, сервиса. К каждой пациентке израильские специалисты ищут подход, занимаются составлением оптимальной схемы лечения. В большинстве случаев, удается победить рак. Многое зависит от стаи и поведения обнаруженной опухоли. Лечение включает верификацию вида опухоли, объективная оценки метастатического поражения лимфоузлов молочной железы и пр.

После улаживания всех формальностей относительно медицинского туризма, выбор клиники, клиента незамедлительно госпитализируют, проходит диагностику, где он принимает активное участие в своем лечении.

Среди основных методов диагностики в лечение рака груди в Израиле является биопсия опухоли. Также проводятся различные лабораторные исследования. После проведенной диагностики начинают этап построения протокола лечения, что является обязательной частью диагностического пакета.

Проведение диагностического цикла

Желательно начинать диагностику в воскресенье. Пациентке нужно сдать различные анализы. Среди них: анализы крови (в частности – онкомаркеры), ПЭТ КТ, гистологические исследования, МРТ, УЗД, маммография. На третий день диагностического цикла показана консультация хирурга – маммолога, онколога – маммолога. О ходе дальнейшей терапии принимается решение специалистов. При надобности протокол диагностики могут расширить или внести изменения. Цена пакета не изменится. Хирургическое вмешательство и биопсия относят к другому пакету.

Варианты терапии

С учетом стадии развития опухоли рака груди назначается соответственное лечение. Выделяют 4 стадии.

Основной метод лечения – это операция и назначение комбинированного лечения (облучение, медикаментозное лечение). На ранних стадиях рака груди удаляют опухоль и пораженные участки. На поздних стадиях проводят радикальную мастэктомию груди. В завершении показана окончательная иммуногистохимия и гистопатология.

После проведения диагностики и курса лечения желательно, чтобы пациентка прошла и курс реабилитации не менее 10 дней. В случае проведения радикальной мастэктомии показана пластика груди. Ее могут сделать сразу или через полгода, после оперативного вмешательства.

Лечение рака груди в Израиле – серьезное испытание для больной и ее родных. И все же, шансы на удачный исход достаточно велики.

Источник: https://ichilovtop.com/

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