Задачник по братьям Стругацким

В издательстве «Альпина нон-фикшн» при поддержке фонда «Траектория» вышла в свет новая книга астронома, лауреата премии «Просветитель» Владимира Сурдина «Вселенная в вопросах и ответах. Задачи и тесты по астрономии и космонавтике».

В новую книгу вошли 181 задача, 50 вопросов и 319 тестов с ответами и решениями.

В аннотации к сборнику отмечается, что «эти в целом не очень сложные задачи, раскрывающие разные стороны современной астрономии и космонавтики, требуют, однако, творческого мышления и понимания предмета. Основой для некоторых вопросов стали литературные произведения, в том числе научно-фантастические повести братьев Стругацких».

11 мая 2017 года (четверг) в 19:30 в Культурно-просветительском центре «Архэ» вы сможете порешать задачи вместе с автором книги. Вход свободный. Добровольные взносы приветствуются.

Подробнее на http://arhe.msk.ru/?p=13920

По материалам «Альпина нон-фикшн» и «Архэ»

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