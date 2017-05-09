Вики-премия: семь лет истории

23 апреля 2017 года в московском конференц-центре «Яндекса» «Экстрополис» на улице Льва Толстого состоялось вручение ежегодной Вики-премии, и это хороший повод рассказать читателям «Троицкого варианта» о необычной и весьма интересной награде. Ведь прошедшая церемония — уже седьмая, а о Вики-премии до сих пор слышали, кажется, только заядлые википедисты и немногочисленные их союзники в деле свободного распространения знаний.

Вики-премию учредило и вручает некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ», представляющее интересы википедистов (волонтеров Википедии и других проектов фонда «Викимедиа») на территории России.

Идея премии родилась в 2010 году, когда википедисты готовились отмечать первый, десятилетний юбилей проекта. 15 января 2011 года в здании Научной педагогической библиотеки имени К. Д. Ушинского состоялось вручение символических наград — диплома и статуэтки «Википедия-10» — за различные знаковые достижения по итогам десятилетия. Еще безымянной на тот момент премией были отмечены 36 активистов только одного проекта — русской «Википедии». Но уже тогда были заложены основы будущей традиционной награды, и церемония вручения 2011 года считается первой в истории Вики-премии.

Так, уже в 2011 году в одной из номинаций были отмечены победители конкурса «Статья года — 2010» — традиционного новогоднего соревнования, когда всё сообщество русской «Википедии» определяет лучшие статьи, написанные за прошедший год. Награду также получили победители Рождественского вики-марафона (по написанию статей), лидеры десятилетия по числу сделанных правок и начатых статей, самые плодовитые авторы качественных («хороших» и «избранных») работ; не были забыты авторы уникальных достижений: создатели тематических и инфраструктурных проектов, программисты, фотографы, организаторы офлайновых мероприятий.

Многие из этих номинаций в следующем году были включены в программу Вики-премии, охватившей уже не только русскую «Википедию», но и «братские» проекты: «Викитеку» (свободную библиотеку), «Викисловарь», «Викиучебник», «Викиверситет» (проект интерактивного образования и ведения открытых научных проектов), «Викиновости» (свободное информационное агентство гражданской журналистики), «Вики-цитатник» и «Викигид» (свободный путеводитель).

Вторая церемония прошла 9 марта 2012 года снова в Научной педагогической библиотеке им. Ушинского. К «статистическим» номинациям за работу в проектах «Викимедиа» были добавлены награды за патрулирование новых статей русской «Википедии» (специальная процедура подтверждения качества статей, написанных новичками), за создание наибольшего числа «избранных» списков (один из видов Вики-статей). Впервые премия была вручена активисту раздела «Википедии» на языке России, отличном от русского, — победителю вики-марафона в якутской (саха) «Википедии». Всего награду получили 27 вики-активистов.

Следующая, третья церемония вручения Вики-премии состоялась 18 мая 2013 года в первом учебном (историческом) корпусе РЭУ имени Г. В. Плеханова и была совмещена с торжествами по поводу написания миллионной статьи в русской «Википедии». На территории РЭУ активистами была высажена дубовая Аллея «Википедии», а для самой церемонии награждения были изготовлены призы двух видов: «золотые» для авторов «статей года» и синие — для остальных лауреатов.

Впервые награда была вручена лидеру года по числу подведенных итогов обсуждений, эта номинация стала постоянной. Были также вручены уникальные номинации — автору миллионной статьи «Википедии» и лидерам месячника доработки статей из обязательного списка (1000 статей, которые должны быть в каждой языковой версии «Википедии»; благодаря месячнику русская «Википедия» со стопроцентным результатом заняла первое место в этом рейтинге). Всего награду получили 34 лауреата.

Четвертая церемония вручения Вики-премии была совмещена с традиционной осенней Вики-конференцией, состоявшейся в РЭУ им. Г. В. Плеханова 13–14 сентября 2014 года, и стала по-настоящему прорывной. Церемония была разделена на две части. Во второй день, под занавес конференции, были вручены традиционные награды википедистам за 2013 год, причем впервые премий были удостоены лидеры наиболее активно развивающихся разделов «Википедии» на языках России, кроме русского (ими оказались башкирская, татарская, чеченская и якутская «Википедии»). А в первый день форума, сразу после его торжественного открытия, состоялось награждение в специальной, новой номинации — фактически параллельной премией «Свободные знания».

Премия «Свободные знания» присуждается НП «Викимедиа РУ» (одновременно с Вики-премией) лицам, проектам и организациям, которые, не будучи активными участниками движения «Викимедиа», содействуют достижению его целей — распространению свободных знаний.

С 2014 года лауреатами премии «Свободные знания» становились: известный журналист и основатель интернет-издания «Частный корреспондент» Иван Засурский, Ассоциация пользователей Интернета («за организацию проектов „Время менять копирайт“ и „РосКомСвобода“, а также за организацию петиции РОИ против „антипиратского“ закона, собравшей 100 000 подписей»), проект «КиберЛенинка», сайт «Герои страны» (многие авторы которого передали написанные ими биографии под свободную лицензию), «Бизнес-журнал» (открывший вакансию вики-резидента), фонд «Устная история», проекты «Свидетель» и «Репортаж» Юрия Метёлкина и другие.

В 2017 году лауреатами премии «Свободные знания» стали: исследователь Андрей Галиничев и юрист Дмитрий Пославский, добившиеся в Верховном суде России права для всех желающих бесплатно переснимать на собственную аппаратуру архивные документы, интернет-библиотека «Старые книги», а также крупный региональный новостной ресурс «Клопс.Ru» (Калининградская область), перешедший на свободную лицензию.

Определение лауреатов премии «Свободные знания» проходит в два этапа. Сначала всё вики-сообщество выдвигает кандидатов и проводит голосование, по результатам которого формируется шорт-лист. Из этого списка члены «Викимедиа РУ» отбирают 3–4 лауреатов, с учетом представленных аргументов. Победители объявляются непосредственно на церемонии.

Важно отметить, что и вики-сообщество, и члены партнерства крайне щепетильны в отношении правовой и юридической чистоты деятельности претендентов на премию, особенно в части соблюдения международного авторского права, и некоторые широко известные деятели или проекты несколько раз попадали в короткий список, но так и не получили премию. Яркий пример — проект Sci-Hub, оказавшийся в шорт-листе в 2016 и 2017 годах.

Тенденция к расхождению двух наград сохраняется, и нельзя исключать, что уже в следующем году Вики-премия, адресованная вики-сообществу, и премия «Свободные знания», ориентированная вовне, будут вручаться раздельно. И тогда вместо одного праздника свободных знаний мы получим целых два, — ведь, как говорит давний друг и постоянный ведущий Вики-премии Александр Плющев: «По атмосфере это самое замечательное мероприятие в мире, которое мне приходилось вести. Ну и людей награждаешь совершенно уникальных».

Дмитрий Рожков,

википедист, фотограф, участник некоммерческого партнерства

«Викимедиа РУ»

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