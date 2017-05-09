Прорыв в неизвестное

29 апреля 2017 года режиссер Екатерина Ерёменко, автор таких известных научно-популярных фильмов, как «Мой класс», «Чувственная математика» и «Буквальная геометрия», получила Гран-при (The Best International Science Documentary Film Award) 52-го фестиваля научного кино Academia Film Olomouc (AFO) в Чехии за новый фильм «Озеро Восток. Хребет безумия».

Киностудия им. Горького отмечает, что на фестиваль было подано более 3000 заявок, но только 20 фильмов попали в шорт-лист. «Я надеюсь, что эта награда поможет рекламе нашего фильма, а он, в свою очередь, поможет Российской антарктической экспедиции и всем ее участникам», — отметила Екатерина в своей речи на церемонии закрытия фестиваля. В пресс-релизе Центра документального кино (Москва) [1], где идет показ фильма, подчеркивается, что новая картина — это документальная драма о проникновении в подледниковое антарктическое озеро Восток и одновременно история неоконченного голливудского фильма по книге американского писателя-фантаста Говарда Лавкрафта «Хребты Безумия» (1936).

«Впервые я заинтересовалась темой озера Восток еще в 1999 году, будучи студенткой ВГИКа. Тогда это был один из редких научно-технологических проектов, в которых у России был приоритет в мире», — сказала режиссер на встрече со зрителями в ЦДК [2].

1. Подробнее см. http://cdkino.ru/event/47640/

2. Запись встречи со зрителями youtube.com/watch?v=bDQ3Y6bDvvU

Связанные статьи