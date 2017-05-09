Приходится имитировать либо науку, либо преподавание
Статьи Ванды Тиллес [1] и Мурата Чошанова [2], открытые письма руководству Министерства образования и науки [3, 4] преподавателей высшей школы ставят острейшую проблему запредельной преподавательской (аудиторной) нагрузки и чрезмерной, неэффективной регламентации их труда, или попросту канцелярщины.
Я полностью солидарен с коллегами и считаю, что указанная проблема, хотя она и не единственная, играет определяющую роль в снижении качества высшего образования. Никакие реформы не повысят его уровень, если у преподавателя не будет времени на подготовку к занятиям, на живую работу со студентами и на собственные научные исследования.
Простой расчет позволяет продемонстрировать, что текущая аудиторная нагрузка несовместима ни с качественной педагогической деятельностью, ни с научной работой. В нашем университете при годовой педагогической нагрузке 760 часов (сообщают, что в некоторых вузах она достигает 900 и даже 1000 часов) аудиторные занятия занимают 19– 22 часа в неделю.
Полноставочный преподаватель ведет не менее четырех групп, т. е. в среднем около 80 студентов. При 40-часовой рабочей неделе на каждого студента приходится еженедельно около 15 минут — на консультации, проверку домашних работ, тестов, курсовых, рефератов и т. п. Это при условии, что преподаватель не занят ни методической, ни научной работой.
Очевидно, что для качественной педагогической работы — например, прочитать и вдумчиво прокомментировать реферат каждого студента — просто нет времени. И это, я повторюсь, без учета необходимости написания разнообразных отчетов, планов, РПД и ФОСов (которые только в этом учебном году мы переписывали уже два раза). А еще ведь надо готовиться к лекциям, практическим занятиям, обновлять лабораторные практикумы, и т. д., и т. п.
Как правило, преподаватель ведет несколько предметов (2–4), что кратно увеличивает объем методической работы. Таким образом, тот сотрудник, который хочет хоть как-то заниматься исследованиями, должен имитировать преподавательскую работу, а тот, кто серьезно относится к своим преподавательским обязанностям, имитирует научную деятельность — и всё равно у него не хватает времени.
На этом примере видна критическая необходимость сокращения не только педагогической нагрузки (хотя бы до 12 часов в неделю), но и числа дисциплин, приходящихся на одного преподавателя. Очевидно, это потребует увеличения профессорско-преподавательского состава и соответствующего увеличения бюджета высшего образования.
И если последнее зависит не только от Минобрнауки, то сокращение объема бумажной работы целиком в рамках компетенции ведомства. Решение этого вопроса не только освободит время преподавателей для более полезной деятельности, но и устранит существенный раздражающий фактор, заставляющий преподавательское сообщество выносить внутрикорпоративные споры в публичное пространство.
Леонид Аснин,
доцент
1. http://trv-science.ru/2017/04/14/kuda-vedet-dorozhnaya-karta/
2. http://gefter.ru/archive/21575
3. http://philologist.livejournal.com/9233361.html
4. www.vzsar.ru/news/2017/04/14/ychenyi-proinformiroval-olgy-vasilevy-o-finansovom-yarme-saratovskogo-vyza.html
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Метки: #228, бюджет, деятельность, Леонид Аснин, Минобрнауки, мнение, нагрузка, Ольга Васильева, педагоги, план, практикум, преподавание, преподавание в вузах, профессор, сокращение, солидарность, университет, финансирование
Любопытно, почему люди, которые не видят слонов, то есть критической необходимости сокращения педагогической нагрузки и числа дисциплин, приходящихся на одного преподавателя, должны замечать мух, то есть необходимость сокращения объема бумажной работы.
Неувязочка какая-то получается.
У Вас ещё нет эффективного контракта. Работать Вы должны 1500 часов, поэтому на оставшиеся часы Вы должны запланировать себе еще объем работ: учебник, монографию, статьи и т...д. Так что Вы ещё не так плохо живете. Может быть ещё хуже.
Согласен с Еленой. Это Вы еще «эффективного» годового контракта не видели. Там не только педнагрузка, как само собой разумеющееся, там еще и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ количество публикаций Wos/Scopus, конференции, монографии, междисциплинарные дипломные и много чего еще. Ах да. Все это естественно за баллы — недобрал баллов до свидания.
Сам давно не преподаю, но часто общаюсь со знакомыми из вузов. Общее мнение — мрак и ужас. Непрерывное увеличение бумажной работы, унизительные зарплаты, негодный входной отбор — не редко зачисляются явные дегенераты, которых потом еще и не отчислить, бессмысленные требования по публикациям, зачастую, никак не подкрепленные материально...
Пара зарисовок из жизни:
Один товарищ со смехом рассказывает, что написал и издал свой учебник (!) по матану. Зачем?! Есть же прекрасные книги: Курант, Фихтенгольц, Зорич, Шварц и т.д. Да понятно это всё, но должен же у профессора СВОЙ учебник быть — сказал он, подавившись от смеха пивом.
Другая знакомая, доцент, ведет шесть (!) разных предметов. Как так? Ну, к двум из них, ладно, какое-то отношение имеешь, а остальные то как? Да как, говорит, учебник сама почитаю накануне, и вперед... Зарплата так набирается около 30 т.р. А у нее дети...
В общем и целом, впечатление от всей этой чиновной активности крайне негативное. Вместо ожидаемого ими «роста вузовской науки» получается лишь лавинообразный рост профанации и идиотизма, сопровождающийся уходом умных, честных и уважающих себя людей под девизом «А нам то вся эта собачья свадьба зачем нужна?!!!».
И непосредственная причина этого издевательства над людьми и здравым смыслом лежит в убеждении, что можно развить промышленность через науку, не увеличивая спрос на исследования.
Как бы пробудить Президиум РАН к активности, чтобы было дано поручение соответствующим специалистам для начала просто разобраться в текущем положении дел — какие конкретно исследования проводят наши компании, сколько и кому за них платят и как используют результаты?
Если этого не сделать, то чиновничье рвение по претворению в жизнь безумных идей макроэкономистов будет только усиливаться.
Зачем же ограничиваться макроэкономикой? Давайте еще Президиум РАН выступит с разоблачением библейских чудес, что нельзя ходить по воде, остановить солнце в небе и сделать женщину из ребра, с научной точки зрения. Примерно с той же пользой для страны и последствиями для себя. Ну там же не дураки сидят. Еще раз говорю вам — карго-культ существует не для того, чтобы действительно намолить товары с неба, а для поддержания власти шаманов и вождей. А у них все в шоколаде. Только что один другому презентовал программу развития до 2025 года. Обещается «выход где-то в период 2019—2020 годов на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых». А вы зря воду мутите.
«Ну там же не дураки сидят.»
Это почему? Вы помните, например, историю с «нулевым промилле»?
1. Следует иметь ввиду, что наше правительство представляет, в первую очередь, интересы сырьевых олигархических группировок. Для них, например, отнимать имущество РАН — абсолютно то же самое, что стричь свинью. Это имущество представляет существенный интерес для деятелей такого размера, который в ведение федерального правительства не входят.
Правительство вмешивается в дела университетов и РАН только под влиянием обещаний чуда со стороны отдельных личностей и кучек, близких к власти. А эти личности и кучки, как правило, преследуют в основном свои собственные интересы и просто обманывают правительство.
Власть же верит в обман, потому что ситуация обостряется, но обманута быть не хочет. Правительство заинтересовано в обмане не самого себя, а населения. Мы же видим, что для населения наука как надежда на выход не существует.
Именно поэтому и удалось общественности остановить Петрика.
2. В данном случае нужно перевести разговор на почву конкретных фактов. Все факты у преподавателей и научных сотрудников есть. Нужно всего-навсего эти факты связно изложить.
Усилие требуется совершенно микроскопическое. И, самое главное, успех этого малюсенького дела даст хоть какую-то надежду на хоть сколько-нибудь разумное решение проблемы.
Ведь сейчас мы просто ждём прихода к власти людей, также ничего не понимающих в науке, как и нынешние, но жутко активных.
Вот они-то нас отреформируют по-настоящему — нынешние деятели ангелами покажутся.
>Правительство вмешивается в дела университетов и РАН только под влиянием обещаний чуда со стороны отдельных личностей и кучек, близких к власти. А эти личности и кучки, как правило, преследуют в основном свои собственные интересы и просто обманывают правительство.
>Власть же верит в обман, потому что ситуация обостряется, но обманута быть не хочет. Правительство заинтересовано в обмане не самого себя, а населения.
Это уже не обман, а скорее ролевая игра, в которой притворяются ВСЕ ее участники. Притворяются не теми, кто они есть, декларируют не те мотивы, что у них есть, и веру не в то, во что она есть. Можно ли сказать, что актеры на сцене обманывают друг друга?
Помнится, в 2012 году с нашей кафедры затребовали планируемые результаты к 2030 году. Ну, мы написали что-то научно-пафосное. Значит ли это, что мы кого-то обманывали? И что те, кто собирал эти бумажки, относились к ним серьезно?
1. «Можно ли сказать, что актеры на сцене обманывают друг друга?»
Вы почему-то считаете, что все участники процесса равны Вам в плане интеллекта и потребности его применять. Абсолютно все имеющиеся в наличии экспериментальные данные этому противоречат.
Во-первых, подавляющая часть людей вообще не любит думать — они просто исполняют то, за что им платят деньги. Во-вторых, кругом полно «альтернативно одарённых на бытовом уровне».
Поэтому когда вы всей кафедрой писали научно-пафосные вещи, то вы действительно играли в игру. Однако 90% тех, кто от вас это требовал, просто тупо исполняли указания начальства и ни в какие игры не играли, а также никого не обманывали.
А где-то сверху (и, возможно, чуть-чуть сбоку) сидела парочка-другая альтернативно одарённых и всё это спускала вниз по административной лестнице.
2. Все безумные требования к преподавателям и учёным возникли ровно по той же схеме, что и фильтры Петрика. Несколько хитрецов и мошенников плюс куча бездумных исполнителей — и готово.
Просто тогда удар пришёлся в хорошо бронированное ещё со времён СССР место — в физику. Поэтому его удалось отбить на начальной стадии.
Сейчас бьют в незащищённую область — в стык между физикой (химией и т.д.) и экономикой. Но удар очень слабый — мотивировка не выдержит никакой проверки фактами. Поэтому этот удар можно отбить, если чуть-чуть перегруппироваться и, что самое главное, проявить минимальную активность.
В прошлый раз инициативу взяла на себя, помнится, комиссия по лженауке.
Кто может выполнить её роль в борьбе с нынешней напастью?
Так кто же у тогда нас находится у власти — игроки, петрики или не-думающие люди?
Есть одна хорошая американская комедия под названием «Идиократия»...
В стране же мы имеем общее одичание и архаизацию общественных отношений. Власть уже практически не стесняется, строя откровенную клептократическую диктатуру литиноамериканского образца. Все разговоры про модернизацию, инновации, и прочее подобное с базами на луне — сказки для легковерных и дефективных, равно как и про «кольцо врагов» и всякие там скрепки... Единственная реальная проблема, их волнующая — раздел углеводородных доходов между кланами, ну и окончательное закрепление абсолютного господства, остальное — шелуха. Весьма показательны были заявления про «денег нет», «идите в бизнес» и прочее подобное. Если раньше с народом пытались хотя бы заигрывать, что-то там обещая, то сейчас уже вообще не стесняются — прямым текстом указывают на место, отведенное населению в их картине мира.
1. «Единственная реальная проблема, их волнующая — раздел углеводородных доходов между кланами...»
Совершенно верно.
2. «Все разговоры про модернизацию, инновации, и прочее подобное с базами на луне — сказки для легковерных...»
И это правильно. Но власть-то в них до определённой степени верит — просто в силу собственного невежества.
Поскольку же эти сказки ударяют по нам, то мы и должны если не разоблачить их полностью, то хотя бы отвести от себя основной удар — это вполне реально.
цитирую:власть-то в них до определённой степени верит — просто в силу собственного невежества, конец цитаты.
А вы думаете, власть в какой нибудь стране, например, в Дании лучше нашей разбирается в перспективах модального анализа, или предвидела, что одна датская фирма создаст систему сбора информации с датчиков, подключающихся к процессорам обработки по локальной сети LAN?
Нет, они просто платят достаточно преподавателям, чтобы те имели свободное время. Одни из них тратят это время на отдых развлечения, но есть и трудоголики, которые генерируют в это время инновации. И когда у них что нибудь получается, вроде ГРАФЕНА, уходят из университета в бизнес, или патентуют идеи и продают патенты, чтобы генерировать дальше. А те, у кого не получается, ведут такую скучную жизнь, состоящую из занятий, зачетов, экзаменов, курсовых и так до пенсии. И таких большинство.
1. «А вы думаете, власть в какой нибудь стране, например, в Дании лучше нашей разбирается в перспективах...»
Как говорил один человек, длительное время ходивший на работу в Кремль, для управления государством достаточно знаний троечника (по советской классификации). Поэтому в перспективах модального анализа разбираться не требуется.
2. «Нет, они просто платят достаточно преподавателям, чтобы те имели свободное время.»
Это лишь одно из мероприятий, причём далеко не самое важное.
Главное — власти Дании обеспечивают платёжеспособный спрос на исследования и разработки, для чего абсолютно никакой гениальности не требуется. Этот спрос порождает как потребность в инновациях, так и в студентах, обладающих реальными знаниями. А преподаватели уже сами собой делятся на тех, кто занимается новшествами и на тех, кто работает со студентами. Возможность же такого деления и обеспечивается достаточной зарплатой и т.д.
Всё это — элементарные вещи.
Авенир: 19.06.2017 в 22:06 «Нет, они просто платят достаточно преподавателям, чтобы те имели свободное время.» ИМХО, это розовые мечты российских преподавателей о скучной жизни с приличными деньгами и кучей свободного времени. По моим впечатлениям все несколько иначе. Хороших ученых и других специалистов привлекают на преподавательскую работу за счет приличных зарплат, свободного времени и прочих печенек. Понимаете разницу? СНАЧАЛА доказываешь, что являешься хорошим специалистом (постдочишь желательно в разных местах, публикуешься, получаешь гранты, нарабатываешь репутацию), а ПОТОМ уже получаешь (обычно в условиях достаточно жесткой конкуренции с такими же специалистами) теплое местечко с зарплатами и возможностями. Именно поэтому такая система и является работоспособной.
«СНАЧАЛА доказываешь, что являешься хорошим специалистом (постдочишь желательно в разных местах, публикуешься, получаешь гранты, нарабатываешь репутацию)»
Это верно, но у нас всё извращено. Там публикации, гранты и т.д. зависят в первую очередь от важности направления. И если речь идёт о чём-то неактуальном, то нужно приложить намного больше усилий, чтобы получить гранты и т.п. Актуальность же направления в конечном счёте всегда определяет реальный сектор экономики: либо напрямую через свои фонды, либо через правительство — механизм известен.
У нас же ориентиры идут либо из-за рубежа — и тогда мы занимаемся тем, что нужно кому-то ещё; либо носят инерционный или же групповой характер, также не связанный с потребностями нашей экономики.
Отсюда и иллюзия, что там можно хорошо жить, занимаясь тем же, чем и здесь, то есть чёр-те чем.
Правильно. Но главная проблема в том, что в рамках заданных условий, — примат свободного рынка, прежде всего международного рынка капиталов, во всех сферах деятельности, экспортно-ориентированная структура экономики, узко-экономический подход ко всем процессам, включая образование и науку, — ничего другого в принципе не может получиться. Не верите — посмотрите на ту же латинскую Америку.
Авенир,зачем впадать в крайности? Либо гении, каждый день изобретающие ГРАФЕН, либо скукотища и серые будни занятий со студентами до пенсии. А талантливый преподаватель, который учил наших студентов, которые впоследствии изобрели ГРАФЕН? Может быть его работа даже интереснее, чем у трудоголика, с его въедливостью и занудством. У нас в институте, например, преподаватели на свою зарплату купили комплекс у той самой датской фирмы, о которой Вы пишете за 1000Евро. Это класс на 25 студентов. Так студентов теперь домой не выгонишь после занятий. С таким оборудованием (железо + софт) мы легко заключаем договора с предприятиями на тестирование и диагностику двигателей, ветряных электрогенераторов и пр. с помощью исследования вибраций. И это вовсе не серость и скукотища, а настоящая жизнь, общение с молодым поколением, которое нас взаимно обогащает.
В качестве стандартного примера можно взять того же Сечина — он играет, обманывает и думает лишь в той степени, в которой ему выгодно.
Будет ли он играть, обманывать и думать в тех случаях, которые на его благосостояние практически не влияют? Очевидно, нет. Поэтому в случае, например, с преподавателями и научными сотрудниками, он просто согласится с мнением людей, которые готовили соответствующие реформы.
Другими словами, нужно каждый раз смотреть на существо вопроса.
«власти Дании обеспечивают платёжеспособный спрос на исследования» —
По моему, любым властям легче разобраться в модальном, функциональном, и каком угодно еще анализе, чем обеспечить платежеспособный спрос на исследования.
Как это сделать? В СССР пытались обязать заводы вкладывать деньги в исследования.
Они (заводы) платили, как правило, близким по профилю ВУЗам, заключая с ними договора. Но назвать это серьезной технической политикой просто язык не поворачивается.
Обеспечить платежеспособный спрос на инновации, по моему, может только конкуренция, и правительства тут ни при чем. ИМХО...
«По моему, любым властям легче разобраться в модальном, функциональном, и каком угодно еще анализе, чем обеспечить платежеспособный спрос на исследования. Как это сделать?»
1. Если предприятие работает в условиях регулируемого рынка, то основная идея исключительно проста — должно быть экономически выгодно заниматься исследованиями и разработками. Иными словами, другая деятельность должна быть менее выгодна. В рамках регулируемого рынка этого достигают налоговой, кредитной, таможенной политиками и т.д.
2. «В СССР пытались обязать заводы вкладывать деньги в исследования.»
Это было глубоко неверно. Если предприятие является по технологическим и прочим условиям рыночным, то нужно действовать методами регулируемого рынка, как сказано выше.
Иначе нужно внедрять новшества и проводить исследования методами централизованного управления, а именно так, как это делалось, например, в рамках ВПК, что давало вполне приличные результаты.
А все промежуточные методы в подавляющем большинстве случаев ничего, кроме маразма, дать не могут.
Russtar пишет:
«на свою зарплату купили комплекс у той самой датской фирмы, о которой Вы пишете за 1000Евро»
Это какая то шутка. Такие комплексы за зарплату преподов целой кафедры не купишь.
Один модуль сбора данных с датчиков вибрации, без всякого софта стоил в 2013г.больше полутора миллионов рублей, а сейчас, значит, миллиона 3 будет.
,(
www.fabrikant.ru/trades/a...view&id=2372) надеюсь ссылку не вырежут и Вы убедитесь в этом сами.
Может, конечно, у вас зарплаты заоблачные, тада- да :)
1. Вот свежий пример того, как альтернативная одарённость на бытовом уровне будет действовать через административную систему.
Соавтор «Стратегии-2035» Лилия Овчарова говорит:
«Вот многие критикуют „майские указы“ президента, а я, например, считаю, по заработной плате это был очень правильный и верный шаг. Если мы тогда не сделали бы шаг в сторону повышения заработной платы в образовании и здравоохранении, несмотря на все сложности, которые созданы этим процессом, мы не могли бы идти дальше по пути несырьевого развития.»
Человек просто не знаком с общеизвестными фактами — мы не идём по пути несырьевого развития, мы идём строго в противоположном направлении:
Это монетаристское мнение пошло в стратегию, которую Кудрин готовит для Путина (формулировки могут быть другие, но идея — воздействие монетарного характера на сложную систему без анализа её особенностей — совершенно стандартна).
Эту стратегию в том или ином виде утвердят и она станет руководством к действию для тех людей, которые за зарплату тупо делают то, что от них требует начальство.
И статей вроде той, которую мы сейчас здесь обсуждаем, будет всё больше и больше.
2. Таким деятелям, как Лилия Овчарова, нужно чистить мозги всем научным сообществом.
А для начала — выяснить, как конкретно у нас сейчас работает цепочка «от статьи до массового производства» и где у неё самое узкое место.
Иначе конец реформ «от Лилии Овчаровой» совпадёт с концом нашей науки.
Хотя Кудрин и Глазьев по-видимому воспринимают себя и свою работу совершенно серьезно, но власть их, по-моему, держит за двух клоунов, как Бим и Бом, чтобы занимать публику пересудами и дискредитировать соответственно правый и левый поворот в экономике, тем самым поддерживая любой курс правительства как взвешенный и мудрый.
1. «...власть их, по-моему, держит...»
Ничего подобного. Власть стремится к самосохранению. Для этого нужен экономический рост. В течение длительного времени его обеспечивала растущая цена на нефть. Нынешняя цена хотя и может увеличиться, но власть уже поняла, что сколько-нибудь длительным этот рост быть не может.
Так что поиски выхода идут всерьёз. Другое дело, что серьёзные размышления нашей власти абсолютно не свойственны, поэтому процесс действительно напоминает цирк.
2. «...занимать публику пересудами...»
Это просто неверно. Думающая часть публики власть не интересует, потому что думает ничтожная доля населения, а метровые каналы дискуссий по выходу из экономического кризиса практически не ведут. На слуху Украина, Турция и т.д.
3. «...правый и левый поворот в экономике...»
А вот это по-настоящему страшно. Пока наиболее вероятным является сценарий, когда сначала делать никто ничего не будет «по Кудрину», а потом в один печальный момент начнут тупо печатать деньги «по Глазьеву». И хотя последний несколько скорректировал свой первоначальный план, но фундаментальный дефект остался — нет намерения учитывать баланс кредитов по отраслям. Так что большая инфляция и пузыри практически гарантированы.
4. Но нам сейчас хотя бы отбиться от петриков в области реформы образования и науки.
Ну а я считаю, что вы воспринимаете этот цирк слишком серьезно. Возможно, этого они и добиваются.
«...вы воспринимаете этот цирк слишком серьезно.»
Но люди-то страдают. К ним предъявляют физически невыполнимые требования, не вызванные объективными интересами власти.
То есть происходит рафинированный маразм. И самое обидное, что решение почти целиком в руках пострадавших.
Нужно просто понять логику событий и возбудить Президиум РАН к пустячной активности — отдать распоряжение о написании объективного обзора об относящихся к делу вопросах.
И уже на основании этого обзора можно будет указать власти на полную бессмысленность проводимых мероприятий и на реальный путь решения проблем. А уж воспользуется им власть или нет (скорее нет) — вопрос отдельный.
Но отбиться-то вполне можно. Во всяком случае, это намного легче, чем похоронить проект Петрика: нынешнее лобби не сопоставимо по силе с тем, что имел он.
>Один товарищ со смехом рассказывает, что написал и издал свой учебник (!) по матану. Зачем?! Есть же прекрасные книги: Курант, Фихтенгольц, Зорич, Шварц и т.д.
А вот это неправильное рассуждение. Во времена перечисленных авторов тоже существовали учебники по матану, которые тогда считались лучшими. Что однако не остановило этих авторов, благодаря чему мы теперь знаем их учебники, а считавшиеся лучшими прежде забыты. Если считать, что все лучшее создано древними, а потомкам остается лишь следовать канонам, это архаическое мировоззрение, враждебное прогрессу.
Тут всё сводится к простому здравому смыслу. Если у автора есть, что сказать реально нового, стоит писать книгу, если нет такого, и это будет унылая компиляция, да еще и с кучей опечаток — наверное, не стоит марать бумагу... Понятно, что тут речь идет не о каких-то новых фактах, а о способе представления материала, но ведь, обычно, нет даже этого.
Почти в каждом заборостроительном втузе любого Тьмутараканьска есть свои учебники по матану, алгебре, ТФКП, общей физике, и т.д. За очень редким исключением, качество «ниже плинтуса». Это позорное явление существует уже очень давно, но вся эта возня с «эффективными контрактами» и показателями выступила в качестве катализатора, и бессмысленных «произведений» стало в разы больше.
1.У преподавателя может быть один источник дохода-своя работа. Нагрузка учебная увеличивается, но в связи с эффективным контрактом преподаватель должен чем-то заполнить ещё 700 часов до 1500 , на подготовку к семинарам и лекциям часов ставить или не разрешают или ставят мало, написание учебника или монографии-выход из ситуации. Если преподаватель не выполнил эффективный контракт-его могут уволить. А в эффективном контракте главное не качество, а количество печатных листов, поэтому и выпускаются соответствующего уровня и учебные пособия и монографии и статьи.
Можно долго ругать преподавателя, который читает большой объем горловой нагрузки, переписывает РПД, пытается написать учебник. Но каждый год выдавать совершенно новый качественный учебник невозможно. А эффективный контракт заключается на год, за переиздание часов не ставят.
2.Я сейчас ещё перечитала пост Леонида, ему оставили рефераты. Я читаю много курсов, где уже убрали максимально и рефераты и курсовые. Одна горловая нагрузка или минимальное задание. Я даю все равно 3 расчетные работы и их проверяю, этого мне никто никогда не оплатит, я не знаю, как научить студентов по другому, если они сами не будут ничего делать руками.
3.Я думаю, преподавателей никто не понимает, потому что те, кто придумывает все больше и больше показателей для университетов, «слишком далеки от народа». Я точно знаю, что в Англии даже уровень декана не может занимать преподаватель без качественных публикаций, хотя это должность административная. Как только те, кто придумывают все эти нововведения, выйдут в аудиторию к магистрам, которые работаю в солидных компаниях и задают много практических вопросов по курсу или напишут хоть одну статью в Web of science, я думаю, понимание труда простого преподавателя сразу будет другим. Даже любой учебник тоже написать не просто, при любом качестве.
«...те, кто придумывает все больше и больше показателей для университетов, „слишком далеки от народа“.»
А зачем, по-Вашему, этим далёким от народа людям придумывать всё больше и больше показателей?
Это все верно. С другой стороны, бывают ситуации, например, когда у преподавателя есть какие-то полезные наработки, в голове или в рукописном виде, и он все ленится их оформить. А потом он умирает или уходит на пенсию, и все это уходит с ним. Мотивировать людей делиться своими наработками, своим опытом, оставить свой след для новых поколений — вроде бы полезная инициатива. Но вот как это отделить от того, о чем вы пишете?
«И непосредственная причина этого издевательства над людьми и здравым смыслом лежит в убеждении, что можно развить промышленность через науку, не увеличивая спрос на исследования.»
Боюсь, что корни этакого убеждения уже давние. И причина их живучести — очень-очень многолетнее управление не только наукой, но и другими отраслями, требующими творчества, людьми, очень плохо представляющими себе, как работает то, чем они управляют, но зато уверенными, что всё можно запланировать, приказать, и будет исполнено.
Моя работа была связана ни с собственно наукой, ни с преподаванием, а с тем, что официально называлось «разработка и создание специальных аппаратурно-методических средств геологоразведки». Всякая тема (НИРовская или ОКРовская), обычно — ещё с советских времён — трехлетняя, разбивалась, ещё при утверждении, на этапы, для каждого из которых было — заранее! — жёстко определено (записано; фактически — предписано), что именно на этом этапе будет достигнуто. То есть предполагалось (по умолчанию :=)), что не бывает не только — упаси боже! — ошибочных путей (ошибочность которых вскрывается только в ходе работы), но даже обнаруживаемой на опыте (в процессе работы) необходимости каких-то уточнений исходной идеи.
То есть, повторяю, те, кто задавал/задаёт всякие «нормативные требования», и всякое этакое, просто не представляют, чем они руководят. Они — и, увы, те, кто высказывает мнение, которое управляющие могут учесть.
К сожалению, у нас это — явление очень старое. У нас — ещё до СССР и в СССР — общество было изрядно кастовым, и в нём всякие «умники» (учёные, технологи, даже учителя) традиционно воспринимались несколько чуждой «обычным (в т.ч. „культурным“) людям» кастой этаких шаманов, которые на снип-снап-снурре могут сделать... да любое чудо. Если за ними следить, потому что они склонны (шаманы же!) уклоняться невесть куда. Тем более это можно ожидать сейчас, при общей печальной тенденции сползать в настоящий интеллектуальный мезозой.
Виктор, так оно и есть...
Самое же печальное состоит в том, что деинтеллектуализация продолжается с ускорением — нынешние «менеджеры» уже переплюнули Райкинские карикатуры («ну сколько можно заниматься ПОЛУ-проводниками, может быть, поря взяться уже за настоящие проводники?!» ©), и ни конца, ни края всему этому апофигею маразма не видно. Горкомовские дяденьки в каракулевых шапках в сравнении с ЭТИМИ, уже вспоминаются как светочи разума и здравого смысла.
«...вспоминаются как светочи разума и здравого смысла.»
Разумеется!
Дяденьки пытались пивным ларьком управлять как машиностроительным заводом, а «менеджеры» — заводом как ларьком. Без пива можно жить десятки лет, а без завода — намного меньше.
Отсюда и указанная Вами разница.
«...корни этакого убеждения уже давние. И причина их живучести — очень-очень многолетнее управление не только наукой, но и другими отраслями, требующими творчества, людьми, очень плохо представляющими себе, как работает то, чем они управляют, но зато уверенными, что всё можно запланировать, приказать, и будет исполнено.»
Совершенно верно! Только нужно смотреть конкретнее.
Где именно в позднем СССР располагался центр, наиболее чётко проводивший убеждения такого рода? В учреждениях, занимавшихся идеологией, в частности, политэкономией.
Что случилось с кадрами, воспитанными в убеждении, что стоит только приказать, как всё тут же и возникнет? Они пошли собирать милостыню?
Или в ударные сроки сменили идеологию на противоположную, оставив указанные выше убеждения в полной сохранности? И стали на основании в точности тех же самых убеждений проводить новую линию?
Вот там и сидят корни того маразма, который мы здесь обсуждаем.
Начинать же борьбу с ним, как и с любыми верованиями, нужно со сбора объективной информации. Информация же эта рядом — ею обладают те самые преподаватели и научные сотрудники, над которыми издеваются. Всего-навсего нужно малюсенькое усилие от Президиума РАН, чтобы её чётко и компактно изложить.
Как бы сподвигнуть Президиум на это микроскопическое усилие?
К сожалению, Вы во многом правы. Инновации — это творчество. В каком нибудь патенте его больше чем в телевизионном сериале. И во времена строжайшей плановости всего и вся, руководители на всех уровнях, если хотели добиваться результатов и при этом не вылететь со своего места за невыполнение плана, использовали метод постановки в план тех целей, которые уже достигнуты, но пока не опубликованы где либо, включая отчеты. Эти результаты, лежащие в портфеле у руководителя, гарантировали выполнение плана на год вперед. И работа фактически велась для пополнения этого портфеля на более отдаленный лаг. Таким образом исследователь освобождался от Дамоклова меча санкций за срыв плана, которые парализуют творческую работу. Это немного упрощенная схема, но она отражает суть того что было в реальности.
Поэтому планирования научной работы, например, в Вузах, по моему мнению быть не должно.
Если преподаватель её не ведет — получает минимальную зарплату, а остальное зарабатывает грантами, исследованиями по контрактам с предприятиями, которые раньше назывались хоздоговарами.
Другое дело, что зарплата, даже минимальная, должна позволять преподавателю пусть скромно, но выживать. И он может не брать на себя непомерную нагрузку, иначе шансов вырваться из этой гонки на выживание не будет никаких.
«Поэтому планирования научной работы, например, в Вузах, по моему мнению быть не должно.»
Это неверно. Планирование научной работы должно быть, только нужно правильно понимать, что такое «научная работа».
Если «научная работа»="фундаментальные исследования", то должно быть грантовое финансирование, неотъемлемым элементом которого и является планирование, поскольку гранты выделяют на исследования в определённых направлениях.
Если «научная работа» включает в себя также и прикладные исследования (как это принято во всём мире), то таковые исследования прекрасно планируются, так как в значительной степени сводятся к некоторой кропотливой работе, не нуждающейся, вообще говоря, в гениальных озарениях.
Проблема же в том, что на прикладные исследования у нас почти нет платёжеспособного спроса, что и является фундаментальной причиной подавляющей части наших проблем.
Тут возмущения только с одной стороны. Никто не слышит, вообще не говорит и не хочет принимать во внимание и мнение потребителей этого обучения.
Я вот пытался кучу вопросов задать по самой методике преподавания среди глухих. Тему даже открыл там.
Потом правда они меня там забанили, но в другой группе параллельно обсуждение оставил.
Все вечно жалуются о маленькой зарплате и большой нагрузке. Если это так — то должна быть большая текучка кадров. Но вот по моим наблюдениям этого нет. Выгнать людей с работы не можем. Причём приём на работу ведётся вообще совсем по не понятным признакам. У меня есть друзья вообще с улицы — которые имеют знания и подготовку выше чем учителя в школе и колледже. Я часто задаюсь вопросом — где вообще они такой народ находят?
Как можно в школу для глухих учеников взять преподавателя, например по математике, который вообще не знает язык жестов? Тут как то не давно беседовали с директором 30 школы в Москве. После внушения и проведённой беседы он высказал желание начать учить язык жестов!
Карл!!!! Представляешь??? Он высказал желание!!!
Государство финансирует. И я уверен, что оно финансирует хорошо. Все эти жалобы — просто очередное враньё правильных доцентов.
У меня было много случаев когда предлагал помощь и сотрудничество — как школам так и колледжам. Можно было привлечь и волонтёров которые бы работали бесплатно. Абсолютно во всех случаях получал категорический отказ. Самой образовательной системе такая ситуация выгодна. Они категорически не хотят ничего менять.
И самое главное — на что тратят они все силы. Это поддерживать свой мирок. В который исключить попадание посторонних. Это нужно чтоб не было конкуренции.
А в такой ситуации у них одни претензии. Чтоб меньше работали и больше им платили!
«Все вечно жалуются о маленькой зарплате и большой нагрузке. Если это так — то должна быть большая текучка кадров.»
Какая может быть текучка кадров, если почти во всех местах (за буквально единичными исключениями) одно и то же? Куда идти-то?
Особенно тяжело в провинции — там вообще работы нет. Никакой.
И нужно учитывать возрастной состав. Кто возьмёт на работу человека за 50 лет без остро необходимой данному бизнесу специальности?
Вы вот сами там пишете о «Перспективе»:
Параллельно набираем людей кто захочет помогать бесплатно. Общаться или мероприятия проводить. Как правило попадают туда люди с не совсем здоровой психикой. Набирают волонтёров фактически с улиц. Главное чтоб человек согласился что нибудь сделать.
То есть вы осуждаете «Перспективу» за то, что они так делают, а нормальные учреждения — за то, что они так НЕ делают. В том числе отказываются от сотрудничества с вами, из тех же соображений.
Вы вообще знаете как работает Перспектива? Как они набирают людей и принцип их работы?
С одной стороны устраивают рекламные компании — с привлечением Водяновой и Гурцкой — заканчивая всякими компаниями.
С другой стороны беганье по всем закоулком с просьбами найти волонтёров, чтоб что то там провели. Набирают как правило психически больных людей или дилетантов.
Разницу от этой деятельностью ложат в карман. Некоторые из ихней компании умудряются и государство развести.
Такая деятельность никак не может называться образованием. Они просто так на инвалидах деньги делают и всё.
Мои претензии не в том, что придёт человек с улицы и заменит правильных доцентов. А в том чтоб хотя бы уговорить их брать на работу тех кто хоть предмет знает. Не брать на работу дилетантов.
Это враньё, что там зарплаты маленькие и никто на эту работу не пойдёт. Мне часто приходилось задавать вопрос директорам школ зачем они берут с какого нибудь института девушку которая вообще не понимала ни предмета ни языка. Мало того некоторым даже давали звания учитель города в Москве. Это вообще можно назвать идиотизмом.
Надо сказать одно, что в образовании есть конечно большие проблемы, но они ни в коем случае не ограничиваются только одной зарплатой. Многие проблемы можно решить вообще без вложения средств.
Ну что сложного в том чтоб брать на работу профессионала?
Есть конторы которые проводят 3-х месячные курсы и потом человек идёт в институт преподавать! Почему все про деньги вечно вспоминают??? Кадры решают всё. Набирайте людей и многие проблемы решаться!
«...в образовании есть конечно большие проблемы, но они ни в коем случае не ограничиваются только одной зарплатой.»
Жизни на Марсе нет по многим причинам, но они не ограничиваются только одним отсутствием кислорода.