Приходится имитировать либо науку, либо преподавание

Статьи Ванды Тиллес [1] и Мурата Чошанова [2], открытые письма руководству Министерства образования и науки [3, 4] преподавателей высшей школы ставят острейшую проблему запредельной преподавательской (аудиторной) нагрузки и чрезмерной, неэффективной регламентации их труда, или попросту канцелярщины.

Я полностью солидарен с коллегами и считаю, что указанная проблема, хотя она и не единственная, играет определяющую роль в снижении качества высшего образования. Никакие реформы не повысят его уровень, если у преподавателя не будет времени на подготовку к занятиям, на живую работу со студентами и на собственные научные исследования.

Простой расчет позволяет продемонстрировать, что текущая аудиторная нагрузка несовместима ни с качественной педагогической деятельностью, ни с научной работой. В нашем университете при годовой педагогической нагрузке 760 часов (сообщают, что в некоторых вузах она достигает 900 и даже 1000 часов) аудиторные занятия занимают 19– 22 часа в неделю.

Полноставочный преподаватель ведет не менее четырех групп, т. е. в среднем около 80 студентов. При 40-часовой рабочей неделе на каждого студента приходится еженедельно около 15 минут — на консультации, проверку домашних работ, тестов, курсовых, рефератов и т. п. Это при условии, что преподаватель не занят ни методической, ни научной работой.

Очевидно, что для качественной педагогической работы — например, прочитать и вдумчиво прокомментировать реферат каждого студента — просто нет времени. И это, я повторюсь, без учета необходимости написания разнообразных отчетов, планов, РПД и ФОСов (которые только в этом учебном году мы переписывали уже два раза). А еще ведь надо готовиться к лекциям, практическим занятиям, обновлять лабораторные практикумы, и т. д., и т. п.

Как правило, преподаватель ведет несколько предметов (2–4), что кратно увеличивает объем методической работы. Таким образом, тот сотрудник, который хочет хоть как-то заниматься исследованиями, должен имитировать преподавательскую работу, а тот, кто серьезно относится к своим преподавательским обязанностям, имитирует научную деятельность — и всё равно у него не хватает времени.

На этом примере видна критическая необходимость сокращения не только педагогической нагрузки (хотя бы до 12 часов в неделю), но и числа дисциплин, приходящихся на одного преподавателя. Очевидно, это потребует увеличения профессорско-преподавательского состава и соответствующего увеличения бюджета высшего образования.

И если последнее зависит не только от Минобрнауки, то сокращение объема бумажной работы целиком в рамках компетенции ведомства. Решение этого вопроса не только освободит время преподавателей для более полезной деятельности, но и устранит существенный раздражающий фактор, заставляющий преподавательское сообщество выносить внутрикорпоративные споры в публичное пространство.

Леонид Аснин,

доцент

1. http://trv-science.ru/2017/04/14/kuda-vedet-dorozhnaya-karta/

2. http://gefter.ru/archive/21575

3. http://philologist.livejournal.com/9233361.html

4. www.vzsar.ru/news/2017/04/14/ychenyi-proinformiroval-olgy-vasilevy-o-finansovom-yarme-saratovskogo-vyza.html

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