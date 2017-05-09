Кеннет Кларк: искусство видеть и предсказывать

Кеннет Кларк (Kenneth Clark, 1903—1983) — английский искусствовед и видный деятель культуры. Широкую известность ему принес созданный на ВВС 13-серийный документальный фильм «Цивилизация» («Civilisation: A Personal View by Kenneth Clark», 1969), в котором автор выступил одновременно и как сценарист, и как рассказчик. Фильм обошел мир; книга Кларка, созданная по этому же сценарию, вышла миллионным тиражом.

«Цивилизацию» и сегодня можно посмотреть на YouTube — что не только доставляет непосредственное удовольствие, но и позволяет понять историю современного научно-просветительского телевидения как такового.

Лорд Кеннет Кларк был не только замечательным искусствоведом и историком культуры. Без него вообще трудно представить себе культурную историю Великобритании — подобно тому как невозможно помыслить Лондон без Национальной галереи, Париж без Лувра или Петербург без Эрмитажа.

В недавно вышедшей биографии Кларка ее автор Джеймс Стоуртон (James Stourton) описал своего героя так:

«Это был писатель, ценивший действие; ученый, который стал популяризатором; социалист, который жил в собственном замке; <…> робкий человек, любивший чудовищ; будучи беспощадным он ненавидел конфронтацию; на вершине успеха продолжал считать себя неудачником, а при всей своей знатности и богатстве любил лимонад и мороженое».

Кларк не просто был знатоком и коллекционером — он, несомненно, понимал свою работу как миссию. Когда в начале Второй мировой войны в Лондоне была осознана опасность воздушных атак немецкой авиации, Кеннет Кларк обратился к премьер-министру Уинстону Черчиллю с просьбой обеспечить безопасность сокровищ Национальной галереи, директором которой он тогда был.

В результате значительная часть картин — две тысячи полотен -была отправлена на временное хранение в Уэльс. Однако в опустевших залах продолжалась активная работа: благодаря усилиям директора музея в галерее проходили временные выставки, а также дневные концерты. Особый успех имели регулярные выставки одной картины, когда после 1943 года часть полотен была возвращена из Уэльса.

Кеннет Кларк, тем самым, придал Национальной галерее символическое значение очага сопротивления: Национальная галерея не могла быть закрыта! Дневные концерты также обрели символический смысл — они стали транслироваться по ВВС.

Герой нашего рассказа писал, что в тяжелые для страны времена потребность в серьезной музыке и подлинном искусстве возрастает. Тогда же в полупустой галерее зрителям было показано бесценное полотно -«Венера с зеркалом» Веласкеса. Его увидели 40 тыс. человек.

В книге «Цивилизация: личный взгляд» (1969) Кларк писал: «Я не могу отделить мысль от чувства, однако я убежден в том, что именно сочетание слова и музыки, цвета и движения намного сильнее может расширить наш опыт, нежели это сделало бы одно лишь слово. Именно поэтому я верю в возможности телевидения».

Эта убежденность Кеннета Кларка отражала его новаторскую роль в подходе к возможностям не только телевидения, но вообще искусства, в особенности в тяжелые для страны времена. Через много лет сотрудники BBC вспомнят, что в начале Второй мировой они-то полагали, что соотечественникам прежде всего будет нужна легкая музыка!

Кларк родился в богатой, но отнюдь не аристократической семье, долгие годы занимавшейся текстильным производством. Его прапрадедушка изобрел катушку с хлопчатобумажными нитками (cotton spool). Богатому наследнику не нужно было заботиться о хлебе насущном, но всё остальное — знания, вкус, научный авторитет и влиятельность — он заслужил сам.

Кларк был любимым учеником Бернарда Беренсона (Bernard Berenson, 1865—1959), крупнейшего искусствоведа первой половины ХХ века. Уникальный интеллектуальный потенциал Кларк проявил достаточно рано, став сначала куратором музея Эшмолеум (Оксфорд), а в 30 лет — директором Национальной галереи.

13 серий фильма «Цивилизация» удивительным образом и сегодня не потеряли своей притягательности для зрителя (см. https://goo.gl/6esIg7).

Ревекка Фрумкина

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