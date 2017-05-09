Горизонты будущего

25–26 апреля 2017 года в Москве, в Сколковском инновационном центре, состоялась Международная конференция «Shaping the Future: Big Data, Biomedicine and Frontier Technologies», организованная совместно MIT и Сколтехом (http://shapingthefuture2017.skoltech.ru). Публикуем несколько откликов от участников этого научного форума.

Фил Тейлор (Phil Taylor), профессор энергетических систем Ньюкаслского университета (Великобритания):

Мне очень понравилась конференция. Уровень представленных исследований был очень высоким, а вопросы после каждого доклада стимулировали к дальнейшим размышлениям. Тематика форума была очень широкой, но рассматривались как раз те ключевые проблемы общества, которые требуют научно фундированных решений.

Особенно мне понравились доклады о новых результатах в гибкой электронике (stretchable electronics), машинном обучении и использовании новых материалов для аккумулирования энергии.

Я сотрудничаю со Сколтехом и MIT в области «умных» сетей (Smart Grids), занимаюсь решением проблемы преобразования сетей передачи данных в сети, которые бы отвечали трилемме доступности, безопасности и устойчивости.

У меня есть планы начать со Сколтехом сотрудничество в области контроля за частотой переменного тока электросетей будущего, использующих аккумуляторы энергии.

Сергей Нечаев, директор Междисциплинарного научного центра Понселе (Москва):

Конференция была вполне интересной. Конечно, и скорее представительской, чем научной, но иначе и быть не могло. Мне показался наиболее интересным второй (научный) день. Определенное неудобство было связано с проведением параллельных сессий — хотелось послушать и биологов, и людей, занимающихся сетями, но пришлось выбирать… Очень жаль, что не были представлены матфизики, но я понимаю, что такая сессия не вписывалась бы в общую концепцию «практических применений». Порадовало большое количество молодых людей, с которыми можно было поговорить.

Карл Томпсон (Carl V Thompson), профессор факультета материаловедения и инженерии MIT (США):

Мне очень понравилась конференция. У нее была необычно широкая тематика, которая позволила узнать о множестве важных проблем. Наиболее интересными для меня были доклады по биомедицине, так как она довольно далека от области моих исследований.

Идет уже четвертый год работы над программой, которая призвана создать и поддержать Центр Сколтеха по электрохимическому хранению энергии (Electrochemical Energy Storage). Это трехсторонний проект, охватывающий Сколтех, MIT и МГУ. Я содиректор центра со стороны MIT; Кейт Стивенсон (Keith Stevenson) — директор центра со стороны Сколтеха. Сотрудничество оказалось очень плодотворным, обмен идеями и научными результатами и взаимная экспертиза — очень полезными. В проекте уже задействовано 35 человек, в том числе шесть факультетов, и он уже начал приносить важные научные результаты с публикациями в ведущих международных журналах.

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