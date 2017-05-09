Был месяц май

Уважаемая редакция!

Май — прекрасный месяц, когда весна у нас полностью вступает в свои права. Да, случается, выпадает снег, да, нередки еще холода. Но деревья покрываются листвой, травка зеленеет, солнышко блестит — красота, одним словом.

Начинается месяц май с прекрасного праздника весны и труда — дня, когда люди могут либо идти с радостными лицами маршировать на праздничную демонстрацию в колоннах трудящихся, либо ехать пить разного рода праздничные напитки на дачу. Прекрасный весенний праздник! Ну а через неделю — День Победы, совсем другой праздник — и радостный, и грустный. С которым всех вас, дорогие коллеги, поздравляю! Но вот вопрос, которым я задаюсь: есть ли в наше время что-то хотя бы в небольшой степени напоминающее по значимости то, ради чего жертвовали жизнями наши отцы и деды? И, поднимая стакан водки, я отвечаю: если в наше время что-то и имеет значение, то это — майские указы нашего дорогого и любимого президента.

Да, именно эти указы, подписанные Владимиром Владимировичем в день инаугурации, предначертали будущее нашей страны, определили ее сияющие перспективы. Это, без преувеличения, эпоха в развитии страны! С момента подписания этих указов все государственные структуры нашей Родины начали работать на их выполнение. Совсем недавно правительство в очередной раз отчиталось о выполнении указов. Да, товарищи, не всё пока еще у нас гладко: кое-где наблюдается недоперевыполнение, а где-то — даже и недовыполнение отдельных поручений президента. Но в целом майские указы выполняются неплохо — выполнено более 90% поручений президента.

Оттого моя жизнь играет новыми красками: понимаешь, к примеру, что скоро ты будешь работать не абы как, по старинке, а в соответствии с утвержденным специальным образом профессиональным стандартом. Конечно, радость мою несколько портит то, что именно для научных работников профессиональный стандарт еще не разработан, не определены наши квалификации и трудовые функции — в общем, нам, ученым, пока приходится по-прежнему тыкаться вслепую, выполняя свои профессиональные обязанности.

Но, в общем, главное в майских указах — это не бумажки, главное — это забота о нас, простых людях, бюджетниках. Даешь врачам, преподавателям и научным сотрудникам зарплату в 200% от среднерегиональной зарплаты! Вот их квинтэссенция.

Да, в 2012 году, когда экономика росла и страна развивалась нестесненно, казалось, что выполнить майские указы будет несложно, однако после переворота на Украине и последовавших за ним геополитических катаклизмов, когда наша страна оказалась в кольце врагов и друзей из Турции, выполнение некоторых положений указов стало задачей титанически трудной.

Да, теперь нашей стране приходится тратить всё больше и больше на оборону, силовые структуры, обустраивать Крым, помогать ДНР, ЛНР и Сирии, да, чемпионат мира по футболу никто не отменял. А как выполнять указы без финансирования? Но подумайте, коллеги, разве всегда у наших отцов и дедов было вдоволь оружия, боеприпасов и снаряжения? Конечно, нет, и им приходилось биться в тех тяжелых условиях, которые были. Так и мы должны выполнять указы в существующих условиях.

Поэтому я совершенно не понимаю наших коллег из некоторых академических институтов, которые начинают шуметь и скандалить из-за того, что ради выполнения майских указов их переводят на где-то на 0,5, где-то на 0,25, а где-то даже и на 0,2 ставки. Мол, безобразие, обман, абсурд и издевательство! Мол, нечего выполнять президентские указы, если нет денег на их выполнение.

Удивляюсь я вам, коллеги! Аполитично рассуждаете. Думаете, что, если бы были деньги, вам бы их не выделили? Но денег, как известно, нет, а сам президент Российской Федерации издал указы. Значит, кровь из носа — нужно их выполнять. И я лично, если для этого потребуется перейти на 0,05 ставки, даже и без всяких компенсирующих доплат, перейду не колеблясь. Чего и вам желаю.

Ваш Иван Экономов

Связанные статьи