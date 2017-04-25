Время выбора. Апрельские тезисы

В преддверии выборов в президенты РАН ТрВ- Наука публикует полемическую статью вице- президента, председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева и надеется продолжить обсуждение актуальных для Академии наук проблем в будущих номерах.

Отрешение академика В. Е. Фортова от должности президента Академии наук через сорванное в марте 2017 года Общее собрание РАН окончательно показало несостоятельность политики компромиссов, проводимой теперь уже уходящим руководством РАН.

«Спецоперация» с одномоментным самоотводом еще двух претендентов явилась ответной реакцией оппонентов и «реформаторов» РАН на по-прежнему результативную деятельность Академии даже в разрушительной для российской науки атмосфере последних трех лет. И, в частности, на успех выборов членов РАН в октябре 2016 года, еще раз подтвердивших высокую репутацию и авторитет Академии в обществе.

Эти выборы вызвали ответные действия: провокацию недовольства со стороны главы государства и новую серию заказных публикаций против РАН. Так были необратимо разрушены иллюзии академика В. Е. Фортова и значительной части академического сообщества о «двух ключах» управления — в руководстве страны уже не относятся всерьез к РАН в статусе одного из многочисленных госбюджетных учреждений. Это подтверждают и ернические слова президента Курчатовского института член-корреспондента М. В. Ковальчука о «фантомных болях» РАН по отторгнутым от нее институтам, сказанные на одном из заседаний президентского Совета по науке и образованию.

Сорванное собрание РАН свидетельствует и о глубоком расколе в академическом сообществе. Прежде всего — между «патриотами РАН» и «соглашателями с ФАНО». Тревожным симптомом является воскрешение последними практики доносительства и угодничества, а также их хорошо срежиссированные выпады по отношению к сложившейся в РАН системе выборов, что отмечено в статье академика А. Р. Хохлова в ТрВ-Наука № 6 (225) от 28 марта 2017 года. Группа оппонентов действовавшего в период 2013–2017 годов президента РАН названа поименно — это весьма известные академики Е. Н. Каблов, И. А. Соколов, В. Б. Бетелин, А. А. Дынкин и солидарная с ними тройка членов РАН из Сибирского отделения — академики В. Н. Пармон, Н. А. Колчанов, В. В. Власов.

Прошедшие события похоронили и надежды на ресурсные возможности ФАНО. Бюджетное финансирование фундаментальной науки неумолимо сокращается: со 108 млрд руб. в дореформенное время до 72 млрд руб. в настоящий момент. Это может значить одно из двух. Или правительство вовсе не расположено выделять сколько-нибудь значимый бюджет группе ретивых менеджеров, плотно оседлавших веками создававшуюся научную структуру, или управленцы ФАНО попросту не способны этот бюджет обосновать и утвердить. А возможно, и то и другое сразу.

Не случаен ответ министра финансов А. Г. Силуанова на вопрос сенатора и академика РАН А. К. Тулохонова о недостаточности бюджетного обеспечения науки: «фундаментальную науку должно финансировать не государство, а олигархическое сообщество…» Отсюда и Роснано, и Сколково, и РВК, и бесчисленные бизнес-инкубаторы. Но эти и другие «институты развития» всё равно притягивают и бюджетные средства (по крайней мере первые два), а новых фундаментальных знаний не продуцируют. РАН с популярной у «патриотической» ее части идеей восстановления ГКНТ — опасный и неуживчивый конкурент для «инновационных» новообразований.

С огромным напряжением отбитая (и то не полностью) в 2013 году фронтальная атака на РАН с ее продекларированной «реформаторами» ликвидацией сменилась ползучим наступлением. Удушение академической науки силами ФАНО осуществляется многообразно и изощренно с привлечением «соглашателей» из РАН. Излюбленный и уже отработанный путь — реструктуризация, сопровождаемая потерей статуса юридических лиц академическими институтами и, в последующем, их ликвидация внутри ФИЦ и ФНЦ уже без всякого, даже формального, согласования с РАН и научными коллективами, формирование разрозненных и максимально подготовленных для будущей приватизации квазинаучных структур.

Что же делать? Прежде всего — использовать те возможности, которые дает правовое поле, экономическая и внутриполитическая обстановка в России. Нужно буквально и в полной мере исполнять ФЗ-253, требовать этого от других его субъектов. Активно включиться в процесс подготовки новой редакции федерального закона о науке, сделать его максимально полезным для Академии. Принципиально и даже жестко отстаивать интересы науки, использовать в полной мере потенциал, квалификацию и компетентность членов РАН. При любой возможности идти во власть и опираться на союзников в ее органах.

Не упуская из виду достижение прорывных результатов в фундаментальной науке, необходимо в полную силу заняться практически важными задачами государства, регионов и индустрии — сформировать программу действий, исходя из приоритетов, из «больших вызовов», обозначенных в Стратегии научно-технологического развития РФ. Тем самым необходимо вступить в конструктивное взаимодействие с оппонентами и выигрывать на их поле, добиваться значимых результатов в научно-технической и технологических сферах.

Нужны глубоко продуманные и целесообразные действия по интеграции науки, образования и инноватики (в нашем случае это новосибирский Академгородок и другие территориальные образования), повышению эффективности научной деятельности при организации консорциумов, инновационных структур при академических институтах, подготовке программ развития корпораций и регионов на основе лучших достижений современной науки. Чем больше Академия будет приносить ощутимой пользы — тем больше будет у нее союзников, в том числе в самых высоких кабинетах.

Главные задачи будущего президента РАН — одержать интеллектуальную победу над «реформаторами»; добиться исполнения всех статей ФЗ-253 всеми обозначенными в нем субъектами; начать процесс возвращения успешных институтов в РАН вместе с бюджетными средствами; повысить статус РАН до государственной корпорации или государственного научного центра. Для пользы дела необходимо де-факто преобразовать ФАНО в управление делами РАН с подчинением выбранному президенту Академии, соответственно превратив территориальные управления ФАНО в управления делами региональных отделений РАН.

Многое зависит от личных качеств и компетенций человека, который возьмет на себя ответственность возглавить Российскую академию наук в самый критический для нее момент. Это должен быть не только выдающийся ученый, заслуги которого признаны мировым научным сообществом. На пост президента РАН сегодня востребован общественный деятель в лучшем смысле этого слова, хорошо знакомый с высочайшими государственными чиновниками страны и уважаемый ими.

Изначальный вес нового главы Академии наук видится если не на 100% эквивалентным, то близким авторитету таких титанов, как академики А. П. Александров, П. Л. Капица, Ж. И. Алфёров, М. В. Келдыш… В недавно вышедшем на экран фильме «Время первых» Л. И. Брежнев говорит академику С. П. Королёву: «Ты у нас незаменимый, ты уж постарайся…» Даже фамильярное «тыканье» не умаляет в этой сцене высшей степени уважения и доверия лидера великой страны к великому ученому.

Подобное отношение к себе и ко всей Академии наук необходимо сформировать и ее новому главе. Что же касается участившихся пожеланий сравнительно молодого возраста, то это не главный критерий. Критерии — талант и работоспособность.

Принципиального и сильного главу Академии наук мы будем выдвигать и избирать сообща: физики и медики, аграрии и гуманитарии, москвичи и дальневосточники… Важнейшая задача всего академического сообщества состоит в том, чтобы на предстоящих в сентябре этого года выборах президента и всего руководства РАН, включая вице-президентов и председателей региональных отделений, не отдать рычаги управления «соглашателям», ведущим свою предвыборную кампанию под лозунгами конвергенции с «реформаторами» и созданным ими Федеральным агентством научных организаций.

Урок сорванных в марте выборов хорошо показывает, что замыслы окончательного уничтожения трехсотлетней Российской академии наук не сняты с повестки дня. И суть проблемы не в том или ином формате сотрудничества РАН с ФАНО, Минобрнауки, правительством и президентом страны. Коренной вопрос — восстановит ли Академия позиции головной, системообразующей научной организации России, ее интеллектуального центра. Другие подходы к будущему РАН непродуктивны. Так что пожелаем нам удачи.

Александр Асеев

См. также комментарии А. Иванчика и В. Захарова

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