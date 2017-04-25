Талант и свобода

Алексей Брониславович Сосинский, преподаватель Независимого московского университета:

Николай Николаевич Константинов — это человек, который сочетает в себе огромный педагогический талант с абсолютной внутренней свободой, полной независимостью от авторитетов, всякого начальства, но без специального фрондерства и стремления к диссидентству. Для него важно дело. Он боролся с начальством поскольку, постольку это было важно для дела.

Но главное — его отличает необыкновенный организационный талант. Приведу один пример. Одно из его творений — Турнир им. Ломоносова. Когда турнир проводился впервые, Николай Николаевич меня привлек, и я занимался там секцией «Математические игры». Помимо этой секции на турнире была еще математика, физика, биология, психология… куча разных секций.

Но, в отличие от олимпиад, там не требовалось специальной подготовки, и любой желающий мог туда прийти. Ученикам предоставлялась полная свобода, они могли пойти на психологию и математические игры, а потом домой. А кто-то приходил и всё время сидел на математике. При этом все участники Турнира им. Ломоносова получали обходной лист, где отмечалось, в какой секции они были и что они там делали. Участники заполняли анкету, где указывались их контактные данные, кто их любимый учитель и др.

После окончания первого турнира Константинов ко мне подошел и говорит: «Леша, ты понял, что происходит?» Я отвечаю: «Да, приходят все школьники, не только вундеркинды, с разными интересами…» А Копя мне: «Ты ничего не понял! Разве ты не видел эти анкеты, эти обходные листы? Это же очень просто, мы потом создадим базу данных с фамилиями школьников и их интересами. И если кто-то захочет в Москве завести, допустим, кружок по психологии, то он может обратиться ко мне, и я ему выдам список способных ребят, которые могли бы этот кружок посещать».

Этот пример показывает, что Николай Николаевич Константинов при организации своих проектов продумывал очень тонкие и важные вещи. Его организаторский талант характеризует еще и элегантность замыслов.

Наиболее знаменитое его создание — Турнир городов. В отличие от классических олимпиад, он практически ничего не стоит. Чтобы провести этот турнир в каком-нибудь городе, достаточно найти одного заинтересованного математика, работающего в университете или институте, который мог бы в воскресенье бесплатно получить аудиторию и у которого есть друзья, ученики, аспиранты, готовые бесплатно проверить работы. Всё! Задачи составляются центральным оргкомитетом и рассылаются по городам, где проводится турнир. Это им ничего не стоит, нам ничего не стоит. А проводится турнир, который сопоставим с международной олимпиадой и не обладает чудовищными недостатками, которыми отличаются эти олимпиады.

Константинов придумал много других математических проектов: Независимый московский университет, МЦНМО, Летнюю школу Турнира городов, он выдвинул идею создания Летней школы в Дубне…

Думая о Константинове, я себе представляю не столько Учителя и Организатора учебных структур, сколько спортивного склада молодцеватого человека, гнавшего на велосипеде мимо танков, под свист пуль мимо Белого дома в день, когда Ельцин победил ГКЧП. А на багажнике велосипеда лежали пачки заданий очередного тура Турнира городов: он их вез в школу, где с помощью друзей и бывших учеников их надо было разложить по конвертам и разослать во все части света.

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