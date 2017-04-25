Памяти Джона Бергера

В начале января 2017 года ушел в лучший мир Джон Бергер (John Berger), известный нам преимущественно как автор научно-популярного фильма «Ways of seeing». (Название переводится как «Искусство видеть»; все 4 серии доступны в Интернете.) Фильм был впервые показан в 1972 году на BBC и с тех пор вошел во многие учебные программы и пособия; он и сегодня смотрится с живейшим интересом и — что стоит отметить отдельно — побуждает о многом задуматься.

Чтобы оценить хотя бы часть того, что сделал Джон Бергер как журналист и писатель (он, к счастью, успел отметить 90-летие), один из журналов сфотографировал некоторые его книги.

Джон Бергер (родился в 1926 году) происходил из весьма скромной семьи и смолоду привык содержать себя сам. Он получил художественное образование и начал свою карьеру как художник. Много лет он был постоянным автором журнала New Statesman, где печатались лучшие умы Британии — экономист Джон Мейнард Кейнс, философ и математик Бертран Рассел, писатели Джон Пристли, Джордж Оруэлл и Кристофер Хитченс. В 1967 вышел биографический очерк Бергера «A Fortunate Man» с фотографиями Жана Мора — рассказ о враче, работающем в глухой британской провинции. В 1972 году Бергер получил Букеровскую премию за роман «G».

Бергер работал в разных жанрах: согласно «Википедии», его перу принадлежат десять романов и повестей (novels); четыре пьесы, три поэтических сборника и 33 книги, объединенных рубрикой «прочее».

Он всегда был человеком левых убеждений: начинал как журналист и беллетрист, был, как мы видим, более чем успешен, а половину своей Букеровской премии перевел британским «Черным пантерам». Как говорится, no comment…

Помимо книги «A Fortunate Man» я прочитала большой сборник (700 стр.) статей Бергера — это преимущественно эссе о художниках и писателях. Стиль его замечателен ясностью, лаконичностью и полным отсутствием какой-либо позы. Тональность, в которой (по преимуществу) писал Бергер, — это хорошо скрытая страсть. Бергер как будто ничего не требует от читателя, но при этом полностью ему доверяет.

С 1974 года Джон Бергер жил в маленьком горном селении Кинси (Quincy) во Французских Альпах, что позволяло ему в полной мере быть хозяином своего времени и дружить с местными крестьянами. Писатель был гостеприимен, но избирателен: он продолжал работать.

Ревекка Фрумкина

Воспоминания о Бергере, написанные в связи с его кончиной, см. здесь: www.theguardian.com/books/2017/jan/06/john-berger-remembered-by-geoff-dyer-olivia-laing-and-ali-smith

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