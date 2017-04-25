«Не ломать, а приспосабливать…» Треть фартинга, полтора пенни и другая занимательная арифметика

Рассмотрим две английские однопенсовые почтовые марки:

Левая напечатана до десятичной реформы 1971 года, правая — после. На правой — понятное сокращение «1P» — видимо, «1 penny», на левой — непонятное «1D».

Что обозначает это «D»? Это римский denarius — денарий, тот самый, который упоминают евангелисты (Матфей 22:19-29, Марк 12:15-16, Лука 20:24).

Денарий чеканили в Риме, после денежной реформы 268 (по другим сведениям — 211) года до н. э., сначала как полноценную серебряную монету, потом содержание серебра в нем уменьшалось, и к 270 году нашей эры он превратился в бронзовую монету и вскорости исчез, сохранившись, однако, как счетная единица.

В Средневековье денариями называли практически все серебряные монеты в романских странах: denier во Франции, dinero в Испании, dinheiro в Португалии; в германских государствах денарий стал называться пфеннигом, а в англо-саксонских — пенни.

То ли первый из Каролингов Пипин Короткий (правил в 751–768 годах), то ли его сын Карл Великий (правил в 768–814 годах) заложил основы общеевропейской монетной системы: 1 ливр (фунт) = 20 су (шиллингов), 1 су = 12 денье (пенсов); причем чеканились только серебряные денарии и их производные, а шиллинги и фунты долго оставались счетными единицами. Постепенно, с обесцениванием денария, основной монетой стал ливр, а также золотые (потом серебряные) экю и луидоры, отношение которых к ливру менялось с колебанием веса этих монет и цен на золото и серебро.







Денарии Карла Великого (ок. 742–814). (

Денарии Карла Великого (ок. 742–814). ( news.coinupdate.com и «Википедия»)





Современные (2000) 5 франков с изображением денария Карла Великого, который хранится в Cabinet des Médailles в Париже. (

Современные (2000) 5 франков с изображением денария Карла Великого, который хранится в Cabinet des Médailles в Париже. ( numiscorner.fr

Во Франции ливры просуществовали до Великой Французской революции: в 1795 году их заменила десятичная система, основанная на франке, состоявшем из 100 сантимов. На франк обменивали 1 ливр 3 денье (1 1⁄ 80 ливра). Великобритания же стала последней из европейских стран, в которых была введена десятичная система; восходящее к тому самому ливру обозначение фунта ₤, однако, осталось неизменным.

Французские монеты традиционно использовались на Нормандских островах, в частности на Джерси, хотя с XI века последние находились под властью английской короны. (Мы знаем породу джерсейских коров и шерстяную ткань джерси; читавшие Даррелла вспомнят «Зоопарк на острове».)

С переходом французов на франк возникла проблема: ливры перестали чеканить. Был установлен курс пересчета — 24, а затем 26 ливров приравнивались к одному фунту стерлингов (напомним, что при Карле Великом ливр и фунт стерлингов были одной и той же денежной единицей: что-то это говорит о романской и англосаксонской экономике); стало быть, 26 су равнялись одному шиллингу.

Основной разменной монетой на островах были медные 2 су, которые уже не чеканили во Франции; они истерлись до неузнаваемости. Когда в 1834 году единственной легальной валютой был наконец объявлен фунт стерлингов, на первое время, чтобы не заставлять население заниматься сложной арифметикой дробей, были отчеканены монеты в 1⁄ 13 шиллинга и их производные: 1⁄ 26 и 1⁄ 52 шиллинга:





Виктория I, 1⁄ 13 шиллинга (1866). (

Виктория I,шиллинга (1866). ( en.numista.com

После переходного периода, закончившегося в 1870-х, система номиналов стала ближе традиционной: 1⁄ 12 и 1⁄ 24 шиллинга, т. е. пенни и полпенса; такие монеты чеканились еще сто лет, до десятичной реформы. Опять же чтобы не напрягать арифметические способности островитян, были выпущены специальные таблицы для пересчета (включающие фартинг = ¼ пенса; кстати, соотношения в этой таблице отличаются от приведенных выше: здесь получается, что франк = 1 1⁄ 25 ливра):

Такой подход — не ломать, а приспосабливать местную денежную систему — вообще был характерен для Британской империи. В результате появлялись монеты самых разнообразных номиналов, которые по рисунку не отличались от основных и могли иметь хождение в метрополии.

Так, для Мальты чеканили монеты в ⅓ фартинга. Дело в том, что денежная система Мальтийского ордена была устроена так: 1 скудо = 12 тари, 1 тари = 20 грано (обратите внимание: те же коэффициенты 12 и 20, но в другом порядке), а после того как в 1814 году Мальта вошла в состав Британской империи, 12 скудо приравнивались к одному фунту стерлингов. Стало быть, 1 грано = 1⁄ 12 пенса = ⅓ фартинга; эти монеты чеканили до 1913 года.





Треть фартинга королевы Виктории (1868). (

Треть фартинга королевы Виктории (1868). ( coins-of-the-uk.co.uk

Для Цейлона в 1839 и 1851–1853 годах выпускали монеты в ¼ фартинга, это была самая мелкая британская монета; формально она не имела хождения в метрополии, но всё равно рассматривалась как часть общей монетной системы. Стоимость такой монеты примерно равнялась стоимости местного дуита или индийской пайсы.

В 1834–1862 годах для колоний были выпущены монеты в полтора пенса (их называли three half pence): на Цейлоне они приравнивались к 4 стиверам Голландской Ост-Индской компании или индийской анне, а в Вест-Индии (Ямайка, Британская Гвиана, Тринидад-и-Тобаго) — к ¼ испанского реала.

Ну и для завершения картины денежно-арифметического разгула сообщим, что основной золотой монетой в XVIII была гинея стоимостью 21 шиллинг. Счет на гинеи идет до сих пор на скачках и на аукционах.

М. Г.

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