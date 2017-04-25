Мусорная наука
Уважаемая редакция!
Как известно из классических произведений, осетрины второй свежести не бывает. С наукой ситуация гораздо более сложная: она может быть мирового уровня, передового российского, если говорить про нашу страну, уровня или вовсе провинциальной. Для всякого типа науки существуют свои журналы: для науки мирового уровня — лучшие мировые научные журналы, для российского уровня — крепкие российские журналы, а для науки провинциальной — разного рода провинциальные вестники и прочие помойки.
Примерно так думают многие наши либералы. Испытывая крайнюю любовь ко всякого вида начетничеству и формализму, они решают вопрос с уровнем науки исходя из формальных критериев: наука мирового уровня — это то, что публикуется в статьях в высокорейтинговых журналах, индексируемых в базе данных Web of Science. Крепкая российская наука — то, что публикуется в не слишком рейтинговых журналах из Web of Science. Ну и наконец, провинциальная наука — это публикации в журналах, индексируемых только Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).
Для либералов и прочих сторонников начетничества РИНЦ — это огромная помойка, место для откровенно мусорных публикаций. По их мнению, под эгидой РИНЦ процветает смычка разного рода беспринципных деляг, действующих под видом издателей как бы научных журналов, и малограмотных научных сотрудников, преподавателей и вовсе жуликов, стремящихся любой ценой придать себе вид респектабельной научности.
Действительно, многие из нас по электронной почте регулярно получают предложения публиковаться в разного рода изданиях типа «Перспективные вопросы всех наук» или участвовать в заочных конференциях, сопровождающиеся припиской «индексируется в РИНЦ». И поток таких предложений может вызывать определенное раздражение.
Но давайте посмотрим на ситуацию не с точки зрения эгоистических интересов, а с государственной точки зрения. Может быть, и можно было бы ограничиваться Web of Sciencе и прочими разными скопусами, если бы речь шла только о нас, представителях естественных и точных наук. Да и то это было бы неправильно: пришлось бы разогнать практически всю науку где-нибудь в Элисте и Грозном. А ситуацию, когда целые республики и области будут отрезаны от науки, сложно назвать отвечающей интересам России.
Но когда речь заходит о разного рода гуманитарных науках, о публикациях в области прикладных исследований, об исследованиях, ориентированных на интересы конкретного региона, то, очевидно, нельзя замыкаться только на международных базах данных. Необходим российский, импортозамещающий наукометрический продукт. Должен существовать собственный, независимый от зарубежных «партнеров и друзей» аналитический инструмент, позволяющий проводить оценку результативности и эффективности работы научных институтов, журналов и самих ученых.
И такой продукт был создан! РИНЦ — как раз такая национальная библиографическая база данных научного цитирования, сейчас в нее входит более девяти миллионов публикаций российских авторов более чем из шести тысяч российских журналов. Вдумайтесь в эти цифры — шесть тысяч научных журналов: практически все, так сказать, растения, произрастающие на российской научно-издательской почве.
Конечно, было бы странно, если бы рядом с полезными растениями не тянулись к солнцу и сорняки. Безусловно, на начальном этапе, когда основной целью был максимально широкий охват российского научного продукта, на борьбу с сорняками не хватало ни времени, ни сил. Но теперь дошли руки и до этого: на прошлой неделе РИНЦ исключил из своего списка почти 350 мусорных журналов.
В числе таких журналов мы видим «Вестник науки и творчества» и «Мир науки и инноваций», «Международный академический вестник» и «Научный прогресс». Находим мы там и печально известный «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов», разоблачением которого прославилась моя любимая газета на заре своего существования.
Чистка началась, и руководство интегрированной с РИНЦ «Научной электронной библиотеки» не собирается останавливаться на достигнутом: по его оценкам, в РИНЦ входит до тысячи мусорных журналов. Так что не приходится сомневаться, что вскоре, выметя из РИНЦ мусорную науку, мы сможем с гордостью говорить: российское — значит отличное!
Ваш Иван Экономов
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Метки: #227, Scopus, Web of Science, журнал, Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, Иван Экономов, либералы, наука, научные журналы, публикации, рейтинг, РИНЦ, российская наука
Согласен, РИНЦ доказал свою жизнеспособность, но уж больно медленно он очищается. Не хватает финансирования? Мне кажется, что Минобр должен взять его под свое крыло и помочь ему финансово, а не создавать с нуля свои проекты, типа «Карты науки».
Медленно? Зато в ИНИОН много и быстро очистили. 2+2=4, и это не зависит от качества носителя информации. Если автор статьи в «мусорном» жкрнале в чём-то не прав, то об этом можно написать в «классовоправильном» журнале; всё, отрецензировано. А затирать инфу, чтоб её сподручней было тырить — не камильфо. Или Вы про «нергов» не слышали?
А РИНЦ ни фига не жизнеспособный, 5-съезд биофизиков России там есть, а моя статья в мой список — не добавилась. Оно — конечно, можно потеребить тех.поддержку, но — хочется автоматизации.
Ой, извиняюсь, пятый съезд биофизиков России в РИНЦ уже не входит. Нет, в elibrary он входит, а в ядро РИНЦ — не входит. Там анекдоты рассказывали что-ли? А сможет ли теперь система антиплагиат работать материалами докладов?
В существующем виде РИНЦ просто непригоден для использования. Редко обновляется база зарубежных публикаций, постоянные глюки с цитированиями и т.д. Материалы конференций часто входят вообще странно — фрагментами. В общем, какая-то совершенно бестолковая сущность, смысл существования которой не ясен.
«...смысл существования которой не ясен.»
Очень рекомендую документ, освещающий официальные цели реформы науки:
trv-science.ru/2014/07/15/dokument-8/
Из него, в частности, вытекает, что задачи, стоящие перед отечественной наукой, отнюдь не тождественны задачам, стоящим перед мировой наукой.
Следовательно, нужна отечественная система типа РИНЦ.
Нет никакой «отечественной науки» — есть лишь наука и ненаука, которая годится лишь для размножения туземных акадЭмиков и прочих свадебных генералов с орденами от третьего подбородка до самых тестикул...
А документ тот я читал. Слов печатных для описания своего впечатления не нашел до сих пор. Какой-то совершенно беспросветный мрак:
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Описанная ситуация возникла из-за исторически сложившейся инерционности отечественной науки, системных ошибок при выборе приоритетов развития науки, а также в связи с тем, что институциональные изменения, реализованные в последние годы, не были подкреплены проектными решениями, переводящими эти изменения в практическое русло.
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1. «Нет никакой «отечественной науки»...»
OK. Замените на «отечественных учёных» — они пока есть.
2. «Какой-то совершенно беспросветный мрак...»
Мы во власти тех, кто так думает. Поэтому воспринимать этот мрак нужно не в качестве обывателя, а в качестве исследователя. Куча учёных занимается разными мраками.
Сначала требуется понять — почему мрак имеет именно такой вид.
«Сначала требуется понять — почему мрак имеет именно такой вид.»
Это, безусловно, очень интересно, но заниматься этим желательно в какой-нибудь башне из слоновой кости, и повыше. Изучение поведенческих особенностей каннибалов методом внедрения в племя — занятие, безусловно, благородное, но не самое благодарное.
Вы собираетесь решать проблему, не разбираясь, откуда она взялась? Тут кто-то что-то говорил о научном подходе...
И внедряться в племя не требуется. Все первичные материалы уже получены и обнародованы.
Вы не поняли. Это был такой эмигрантский юмор :)
Сейчас занят тем, чтобы как можно больше талантливой молодежи смогло уехать отсюда подальше и внести свой вклад в науку.
Раз здесь просто не считают за людей — вот пусть патриотические мотоциклисты им ракеты и разрабатывают.
Проблема взялась с 1917 года, с разгула экспроприаторов, и интеллектуальной собственности в том числе. Что, трудности сортировкой на рабочих лошадок и трутней? Дык, эти трудности — закономерны.
Мне понравился честный пост Дениса. Дык, кто там является конечным бенифициаром гипертрофированной библиометрии? Здесь — тратятся деньги, от туда — ссылка, производство — там. Это такая разновидность репарации, только надо добавить ещё и расходы на обучение выехавших .А здесь — ни-ни, потому что — контрафакт.
Очень выгодно мутить воду здесь, что развивать производство там. Ага-ага, общечеловеческие ценности... и рейтинг ВУЗов, и политическая ориентация национальных элит.
Что мешало ввести минус единицу для авторов, на основании рецензии? Дык, рецензию-то публиковать придется, а тут может обнаружится качество рецензента. Ага-ага, высококонкурентная среда..., как у параолимпийцев. Кстати, проследить карьерный рост тех кто выбился в эксперты-рецензенты — весьма прелюбопытное занятие.
Когда «свободную» научную прессу гамузом объявляют «мусорной», то вспоминаются санкции директора рынка против уличных торговцев. Антимонопольный комитет — ау-у-у-у. Чес.слово, я не понимаю нашего премьера, когда он начитает подозревать торговые сети в картельном сговоре.
«Проблема взялась с 1917 года, с разгула экспроприаторов...»
А проведённая 90-е годы приватизация чем от экспроприации отличалась?
Очередным дерибаном ситуацию не исправить. А построить за гос.средства нефтеперерабатывающий завод и приватизировать его, с нормальной насценкой, — выгодно, бензин нынче дорог. Для высокорискованных и долговременных инвестиций нужна качественная научно-техническая экспертиза проектов, иначе — не понятно, толи — никель на Хопре добывать, толи — осетров на Дону аквакультурить. Это большая тема, но здесь офф-топ и инфошум.
Это тема о том, что в стране нет нормальной системы депонирования рукописей. Нет, задепонировать — можно, но там не рецензируют. Если я опубликовал несколько статей в «мусорном» сборнике, выложил для обсуждения на специализированном форуме, где публикации просмотрело несколько десятков тысяч пользователей, то невнятное бормотание провинциального профессора — « не моя тематика», уже не интересно.
Имеешь возражения по существу — публикуй на дискуссионной площадке, некомпетентен — «гуляй, Вася», вместе со своим Хиршем, и членством в корпусе экспертов.
А гипотезу — приняли во внимание, изменили тематику своих эксперименетальных исследований, опубликовали результаты подтверждающие гипотезу. Сейчас — получил предложения о публикации в изданиях с WoS и SCOPUS. Это рецензирование, или — что?
Хорошо, доработаю статью и опубликую в SCOPUS, а то что дата публикации изменится — важно? А не возбудится ли диссернет по поводу автоплагиата (довольно странная сущность, они и деньги у самих себя умудряются красть?)?
Почему я должен нести ответственность за редакционную политику издателей сборника и содержание статей других авторов из того же сборника?
1. «Это большая тема...»
Именно. То, что мы сейчас обсуждаем — её часть. Если Вы попытаетесь разобраться, то увидите связь, причём намного более тесную, чем можно было бы вообразить.
2. Так откуда взялась возня вокруг WoS, SCOPUS и диссернета?
Среди основных целей реформы науки, указанных Фурсенко, никакой наукометрии и обслуживающих её организаций нет.
Однако все ощущают, что главные предъявленные к научным сотрудникам требования выражаются в наукометрических показателях.
Как Вы можете объяснить такой эффект в стране-наследнице идей Николая I-го, Александра III-го и Сталина? (Все остальные по западноевропейским меркам тоже далеко не демократы).
Почему высокое начальство ожидает от науки развития высоких технологий, а фактически от науки требуют невесть что?
Как Вы объясняете такую совершенно беспрецедентную для нашей страны аберрацию?
Про диссернет — не понял сути проблемы, да и про какое-либо воровство в связи с данным объединением мне ничего не известно.
По журналам же, всё просто — сделал нормальную работу, подаешь в приличный журнал, входящий в WoS и/или Scopus. В чем проблема? Журналов таких куча, и не обязательно в какие-то супер-крутые с заоблачными импактами. Специально глянул — даже самая обычная МАИК-окская «Биофизика» (если я правильно понял по предыдущим постам — Ваша специальность) в переводном виде включена в Scopus.
«...сделал нормальную работу, подаешь в приличный журнал...»
А если человек считает приличным журнал, не входящий в Scopus? А если у него есть какие-либо другие привходящие соображения?
Scopus и прочее — всего-навсего базы данных со статистикой, не более того. Люди имеют право учитывать эту статистику, а имеют право и не считаться с ней, как и с любой статистической закономерностью, имеющей приличную дисперсию.
Мы же наблюдаем форменное принуждение. С какой стати?
«Мы же наблюдаем форменное принуждение. С какой стати?»
Любой может самостоятельно научиться водить автомобиль, но его заставляют сдавать какие-то экзамены и получать бумажку; можно быть очень умным и энциклопедически образованным человеком без всяких дипломов, но на работу устроиться будет сложно, и т.д. и т.п.
Принуждения никакого нет — любой желающий может опубликоваться хоть на заборе, сделал себе блог, и публикуй, что хочешь. Свобода. Но для организационных решений — кому дать грант, кого назначить завлабом, и т.д., необходимы некоторые наблюдаемые и проверяемые показатели. В фундаментальной науке — это, в первую очередь, наукометрия, и тут никуда не деться. Да, есть куча аберраций и способов «оптимизации» своих показателей, но если это убрать — будет еще хуже. Функция научных журналов и международных без — отделение науки от ненауки и, в какой-то мере, ранжирование «качества» научных результатов. Система несовершенна и есть куча багов, но она худо-бедно работает, и ничего лучше пока просто нет...
«В фундаментальной науке — это, в первую очередь, наукометрия, и тут никуда не деться.»
Попробую ещё раз.
Отечественные учёные имеют задачи, не совпадающие (вообще говоря) с мировыми (по крайней мере в том, что касается приоритета выполнения). Основные задачи перечислил Фурсенко в указанном выше документе.
Какое отношение наукометрия имеет к выполнению этих задач?
На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!© Л.А. Филатов
Из того, что некие г-ны не различают фундаментальную науку, прикладную науку, инженерию и производство, вовсе не следует, что весь научный люд должен стремглав подорваться в едином порыве, и бежать удваивать ВВП, ловить воробьев, или сажать кукурузу...
«...что весь научный люд должен стремглав подорваться в едином порыве, и бежать удваивать ВВП, ловить воробьев, или сажать кукурузу...»
Конечно нет. Но нужно разобраться, откуда идёт подмена ловли воробьёв наукометрией и, главное, что, собственно нужно делать реально.
Полная чепуха получается — Фурсенко пишет одно, с нас требуют другое и ни один человек не в состоянии объяснить, что, собственно, происходит.
У Фурсенко же следующим пунктом — создание новых научных центров, что означает ликвидацию РАН «под Ковальчука».
Выберут Панченко — процесс пойдёт.
А кто это ставит задачи мировой науке? Адресок не подскажете?
«This is Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 2328—2150), a professional journal published across the United States by David Publishing Company.
We have learned your paper entitled О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКАХ МЕХАНИЗМА КОНСОЛИДАЦИИ ПАМЯТИ from The VI Международная научно-практическая конферен ,2015.
We are very interested in your papers and would like to publish your paper in our journal. If you have the idea of making our journal a vehicle for your research interests, please send the electronic version of your papers or books to us in MS word format via email attachment.Expect to get your reply soon.
*** IBI Factor of the Journal of Pharmacy and Pharmacology for the year 2014-15 is 3.16.»
Я не хочу тратиться на переводчика, читаю я нормально, но писать на неродном языке — не рискну.
А ещё, я хочу чтоб в России навели порядок.
С «мусорными» журналами можно навести порядок. Участие в конференции около 5т.р., если это платить в виде гос.пошлины за рецензирование, то «писать на заборах» отпадет необходимость. Для отсева большинства мусорных статей достаточно среднего образование, т.е. студент или аспирант могут подработать рецензентом в РИНЦ за 2,5 т.р., портя карму шумогенераторам. Что останется — тем могут заняться рецензенты второй очереди, докторанты к примеру, и т.д. Кстати, карму рецензента не плохо бы сделать переменной величиной.
Если центры принятия решений перегружены информационными потоками, то надо вводить многоуровневую экспертизу. Про многослойные перцептроны слышали? А про историю создания «красного монстра», как сержант Красной Армии с Дальнего Востока предложил идею в разработку?
.
Булгаков был наивным человеком: «Рукописи не горят»- кхм... смотря где.
Ой. Ну нельзя же так :)
Это типичный «хищный» журнал «китайско-американский», коварно мимикрирующий под приличный и хорошо известный британский:
eu.wiley.com/WileyCDA/Wil...ductCd-JPHP.html
Ну и погуглите, что такое IBI ;-)
Про язык — в современном мире — английский — это язык науки, хочешь — не хочешь, а читать, писать и говорить на нем совершенно необходимо для того, чтобы быть полноценным элементом научного сообщества. Иначе просто никак.
Регулярно приходится встречать на зарубежных конференциях коллег из России (преимущественно, «вузовская наука», получившая деньги на «продвижение»), которые умудрились получить устный доклад, не владея языком. Чтение по бумажке, ступор при вопросах аудитории (иногда приходилось выполнять функции переводчика). Не надо так.
Кроме того, никто не мешает написать по-русски в любой российский переводной журнал, входящий в Scopus. Сами переведут (кривенько, но сойдет). Чем вам та же «Биофизика» не угодила?
Денис. Диссернет считает повторное выкладывание материала автоплагиатом. Не уверен, что это правильно, самоцитирование — тоже не хорошо и не удобно для читателя. Да, это нарушение норм научной этики, но — незначительное. «Подсветить» — полезно, карать — не надо.
Владимир, нормальному человеку вот уж точно нечего бояться диссернета. Туда попадают уж совсем гротескные случаи вроде одной и той же статьи с разными авторами, журналов, просящих присылать со статьей рецензии, и прочего совершенно дикого треша. Процентов на 95 — это экономические, юридические, философские, педагогические и медицинские направления.
Ой, наверно английский текст не пропустил премодератор. Institute for Biomedical Informatics (IBI)
upibi.org Что, не оно? Ну и ладно.
Нет, конечно, добропорядочные биоинформатики тут совсем даже не при делах :-)
«IBI factor», который Вы указали в сообщении про журнал, — это один из мусорных «псевдоимпактфакторов», которые рисуют себе «хищные журналы»...
Одно из базовых правил — нормальный журнал почти никогда рассылает спам «опубликуйте у нас ваши исследования» — они от авторов и так отбоя не знают, а спам этот рассылают всевозможные «хищники».
Я не диссернета боюсь, а — РИНЦ с мерцающими текстами. В БИОФИЗИКУ не стал писать потому, что всё, что я на тот момент хотел написать, уже было написано. Кстати, М.Гельфанд, и не он один, со шпаргалкой моего устного доклада был ознакомлен лично.
Ничего не понял. Какая Вам разница, что там мерцает в РИНЦ? Лично мне, так вообще никакого дела — да пусть он хоть вообще исчезнет — даже не замечу.
Про «Биофизику» тоже не понял. Специально посмотрел — на сайте съезда написано русским языком:
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Вниманию авторов статей по материалам 5 съезда биофизиков России
Все статьи направляйте в редакцию журнала «Биофизика»
Они будут рассмотрены редколлегией журнала.
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То есть, они, скорее всего целый номер, а то и два, под это дело отвели. Что мешало написать статью по мотивам тезисов? И была бы у Вас публикация Scopus...
Честно, без каких-либо подколок и негатива, просто не понимаю сути коллизии.
«Какая Вам разница, что там мерцает в РИНЦ?» В РИНЦ была серия моих публикаций, которых сейчас не видно. Я выложил их в блоге
www.neuroscience.ru/blogs/vladimirkox для обсуждения.
«Лично мне, так вообще никакого дела — да пусть он хоть вообще исчезнет — даже не замечу.»
А мне не нравятся ширли-мырли с текстами, на двойную бухгалтерию похоже. Чем они руководствовались когда регистрировали издания? И я не понимаю, почему РИНЦ- плохо, а SCOPUS — хорошо? Почему РИНЦ нельзя довести до удобоваримого состояния?
«Что мешало написать статью по мотивам тезисов?» Я не предполагал, что РИНЦ такие фортеля выкидывать начнут, т.е. — затирать тексты, повторяю «всё, что я на тот момент хотел написать, уже было написано», (по прошествии времени вижу, что надо подредактировать, бывает).
Сейчас ещё статью написал( по мере поступления материала), на рецензии, если пройдет — будет учтена в SCOPUS. Однако, может появиться реформатор и заявить : «Только WoS».
Доколе! Будем плясать под чужую дудку?
Scopus и WoS — мировые стандарты, Россия, увы, занимает в мире не то место (порядка пары процентов от мировой науки), чтобы изобретать велосипед и что-то этакое из себя изображать. То есть, можно, конечно, чисто технически, но получится карикатура вроде идей чучхе...
Всё очень просто. Или интеграция, или деградация и маргинализация.
Чисто же в личном плане, наличие приличной зарубежной наукометрии и запасной позиции ТАМ, дает весьма приятную возможность при необходимости послать любого Швондера с любой толщины портфелем или мандатом ровно туда, откуда оный вылез, ничем особо не рискуя при этом ;-)
Там — достаточное количество рускоязычных, при необходимости — переведут заинтересованным лицам, лучше чем я. Кстати, «редакция не несет ответственности за полноту списка цитированной литературы», а Вы — библиометрия...
Про интеграцию — заманчиво, я — за мир во всём мире, но -того и гляди обмен ядрен.батонами начнется. Я не подстрекаю, просто — ситуация так складывается. Опять же — WADA, параолимпийцы, Оловников...
«Россия, увы, занимает в мире не то место (порядка пары процентов от мировой науки), чтобы изобретать велосипед и что-то этакое из себя изображать.» — работа у нас такая, авось получится.
Просто массовое наваждение какое-то. Мне вспоминается серия из Тома и Джерри, где Том крутит перед Спайком палочку, Спайк забывает обо всём и стремглав бежит за этой палочкой.
Стоит упомянуть наукометрию, как научные сотрудники забывают обо всём и начинается сюрреалистическая дискуссия.
Проблема же не в Scopus и не в РИНЦ. Пусть хоть китайцы всю эту цифирь считают.
Зачем она нам так нужна? Откуда она вообще взялась? Нет же никакого официального документа, постулирующего наукометрию как ключевой параметр.
Сначала нужно понять, что нашей стране нужно от науки, а только потом устанавливать целевые параметры.
Если это окажется наукометрия — значит будем увеличивать наукометрию.
Но нельзя же вот так сходить с ума всем научным сообществом.
Объясняю. В западном мире наукометрия выросла и созрела естественным путем и заняла подобающее ей место. В России долго сопротивляются «тлетворному влиянию запада на нашу суверенную науку». Отсюда и градус дебатов.
Нужна наукометрия ровно затем же, зачем нужна статистика в любой области человеческой деятельности. Для обработки больших массивов данных, для формирования картины того, что есть и что происходит. Для мониторинга изменений, в том числе в ответ на внешние воздействия. То есть взялась она ровно оттуда же, откуда взялись биржевые индексы, макроэкономические показатели и пр. Это просто инструмент анализа ситуации.
Другое дело, что надо бы научиться им пользоваться.
Наукометрию с функциональной точки зрения можно сравнить с IQ-тестом — вот прямо точно количественно всё оценить и ранжировать не позволяет — нельзя сказать, что тот, у кого IQ 135, точно умнее того, у кого 130, зато можно совершенно определенно сказать, что тот, у кого он 70 — дебил...
«Это просто инструмент анализа ситуации.»
Зачем вообще нужна наукометрия, я понимаю. Вопрос не в этом.
Предположим (несколько утрируя), что перед отечественными учёными была бы поставлена задача — добыть престиж для нашей страны (как спорт высших достижений). Или — внести максимальный вклад в мировую сокровищницу знаний. Или — максимально включиться в мировую науку. Тут можно было бы представить себе роль наукометрических показателей.
Но ничего же этого нет. У Фурсенко же про совсем другое написано. Те цели, которые указаны у Фурсенко, если и имеют связь с наукометрией, то очень отдалённую.
Фурсенко же не абы кто, а один из идеологов реформы РАН. И мы видим усилия, направленные на реализацию мероприятий, описанных Фурсенко (в частности, объединение организаций).
Вопрос — почему официальные цели, поставленные перед наукой, никак, ни в каком официальном документе не связаны с наукометрией? Причём цели эти таковы, что связать их с наукометрией обычным способом чрезвычайно трудно.
Ведь чёрт знает что получается.
Я же вам цитировал из майского указа 2012 года действующего президента требование повысить процент публикаций WoS. Это вам не официальный документ, связанный с наукометрией?
А почему тогда в 2014 году Фурсенко ни слова про него не говорит? И почему этих задач нет в Стратегии?
Ситуация в стране меняется. Новые задачи поставлены, но при этом и старые не отменены. Не стоит искать в этом глубокого смысла. Государство часто функционирует в духе фильма «Куб».
Больше похоже на «Город Зеро»...
1. «Не стоит искать в этом глубокого смысла.»
Так именно это я и утверждаю.
2. «Государство часто функционирует в духе фильма...»
И говорю, что в данном случае (как и во многих других) государство функционирует по правилам, принятым у макроэкономистов.
Вы этим слишком упрощаете проблему. Если все сводить к логической ошибке в рассуждении, это создает ложную надежду, что ошибку можно исправить, кого-то переубедив рациональными аргументами или заменив одних макроэкономистов на других.
1. «...переубедив рациональными аргументами...»
Это действительно маловероятно. Пробовал.
2. «...заменив одних макроэкономистов на других.»
А вот тут некоторые шансы есть. Имеются люди, реагирующие на экспериментальные результаты.
На сегодняшний день видно, что российское научное сообщество, в общем, не справилось с задачей повышения наукометрических показателей, поставленной перед ними не кем-нибудь, а президентом. При том, например, математикам для этого нужны были только бумага, карандаш и ластик, а философам, как говорят, и ластик не нужен. Если бы наша власть всерьез, а не для красоты, объявила поворот тех же людей к развитию прикладной науки и высоких технологий, это привело бы к еще большему поражению, поэтому такого и не будет.
Когда делают «не для красоты», наблюдаются реальные финансовые вливания — посмотрите на Китай, Сингапур и т.д. Оборудование, зарплаты, рост престижа профессии, международная интеграция, привлечение ведущих специалистов...
У нас же это всё выглядит какой-то сатирической карикатурой — вроде и слова похожие, но сути как таковой, вроде как, и нет. Имитация.
Довод «денег нет» тут никак не годится — на имбецильные игрища, различные иррациональные проекты вроде возведения полукилометрового фаллоса, и т.п. — деньги есть. Вопрос приоритетов.
Для участников Алексей В. Лебедев и Денис.
1. Нормальная логика.
Сначала создают спрос на высокотехнологичные товары со стороны экономики, а потом уже под него подстраивают прикладные исследования, для которых находят целевые показатели.
2. Фактическая логика реформаторов, основанная на методах макроэкономистов.
Сначала находят целевые показатели, которые должны вызвать развитие прикладных исследований, а последние должны повлечь рост спроса на высокотехнологичные товары.
Эта «обратная логика» автоматически занижает кажущийся объём необходимых инвестиций, поскольку на достижение целевых показателей как таковых денег вроде бы много не нужно. Однако цепочка-то строилась на основании статистики для других стран по реальным данным.
Поэтому на самом деле речь идёт о многих сотнях миллиардов рублей, которые нужно вкладывать в реальный сектор, из которого некоторая часть должна попасть в прикладную науку и вызвать рост наукометрических показателей.
Следовательно, целевые наукометрические показатели не могут быть достигнуты без огромных вложений в реальный сектор, а текущая деятельность действительно похожа на имитацию, но на самом деле ей не является — фактически речь идёт о магии, но происходящей из научных методов.
Дались же Вам эти отечественные ученые и какие-то номенклатурные прыщи на афедроне истории...
В ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ науке нет никаких «отечественных ученых» и «интересов государства» (а это и вовсе химера, ибо интересы могут быть лишь у конкретных личностей и групп) — это знания о природе как таковой, о том, как этот мир вообще устроен. Большинство приличных ученых достаточно умны для того, чтобы не вестись на замполитовские бредни про то, что они ну вот прямо ой — как обязаны государству, генсеку, императору, или еще какому-нибудь очередному солнцеликому фюреру. Не получается работать в конкретной стране — швондеры одолели, за рожу неарийскую бить стали, просто голодом морят и т.д. Гудбай, поехал туда, где можно нормально работать, принося пользу человечеству. Всё просто.
Вменяемые же элиты, управляющие государствами, стараются к себе этих ученых стягивать, формируя этакие пылесосы интеллекта. Именно так, например, США стали сверхдержавой. Так сейчас действует Китай. И делают это вовсе не от какой-то особой любви к идеалам Просвещения, а из вполне мирских и рациональных соображений. Передовая фундаментальная (про прикладную пока не говорим) наука — это, в первую очередь, совокупность лиц, обладающих экспертными компетенциями на самом крайнем уровне человеческих знаний — золотой фонд нации, которые в случае необходимости могут переключиться и на особо важные прикладные задачи, вспомните ту же ядерную и ракетно-космические программы, что у нас, что у конкурентов. Это один фактор, другой — никто не знает, где случится очередной прорыв фундаментального в прикладное — от открытия радиоактивности до реакторов и бомб, от «морганистов-вейсманистов» до генной инженерии, от эстетствующих теоретиков «квантистов» до криптографии и квантовых вычислений... И то государство, чьи ученые откроют что-то такое первыми, будет иметь уже готовый задел для практики — конкурентное преимущество. Еще немаловажный фактор — подготовка кадров высшей квалификации, обычное дело за рубежом — человек защитился в хорошей рафинированно-фундаментальной лаборатории какого-нибудь университета, и вместо постдока пошел в R&D — какой-нибудь центр IBM, Bell и т.д. Где, случается, и на Нобеля работы делают...
1. «...какие-то номенклатурные...»
Именно они определяют, кому, сколько и за что платят.
2. «...поехал туда, где можно нормально работать, принося пользу человечеству.»
И тогда что народ обсуждает на этом сайте? Взяли бы все, да и уехали.
«Вопрос — почему официальные цели, поставленные перед наукой, никак, ни в каком официальном документе не связаны с наукометрией? Причём цели эти таковы, что связать их с наукометрией обычным способом чрезвычайно трудно.»
Именно потому и не связаны, что связать их сложно. Прямой связи между ними нет. Но есть вполне очевидная косвенная. Фундаментальщики идти в прикладуху и работать на экономику не хотят. Переспорить их невозможно, ибо много умных слов знают. Просто разогнать — слишком много визга. Остается один вариант: создать высоко конкурентную среду, чтобы в фундаменталке оставались только те, кто может гнать волну. Остальных выдавливать в прикладуху. Проще всего создать высокую конкуренцию можно за счет придания наукометрии решающей роли в принятии организационных решений в фундаментальной науке.
Цель использования наукометрии в России вовсе не состоит в подтягивании этой статистики. А в статобосновании деления и сокращения. Решение РИНЦ вписывается сюда на 100%.
1. Ваша гипотеза была бы хороша, если бы не почти полное отсутствие объявленных механизмов развития прикладной науки.
Нет никакой программы развития конкретно прикладной науки.
Нет никаких явных целевых показателей её развития.
Ничего этого у Фурсенко не упоминается. Совершенно логично, что ни с кого этого развития почти и не требуют. И если бы требовали, то неизбежно были бы очевидные перегибы, о которых стало бы известно.
2. А вот выдавливание людей из фундаментальной науки «в никуда» полностью соответствует стандартным схемам реформаторов. Снижение бюджетных расходов с целью уменьшение роли государства — их любимый конёк.
И сюда фактически проводимая политика прекрасно бы вписывалась, если бы Фурсенко молчал про конкретные организационные меры. Если бы он придерживался Вашей гипотезы, то он бы предлагал отделение от РАН прикладной науки.
Но фактически-то у Фурсенко речь идёт о переориентации РАН на прикладные исследования целиком.
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Так что о выдавливании в прикладную науку как об официально объявленной цели оснований говорить нет.
А фактически дело действительно идёт к созданию нескольких небольших «аквариумов» и разгону всех остальных организаций.
Но тогда Фурсенко намеренно вводит Путина в заблуждение, чему я не верю.
Российская наукометрия растет из некомпетентности принимающих решение. Если человек не в состоянии разобраться в вопросе по существу, и у него нет компетентных замов, , то он использует наукометрию. There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics. Дело в том, что первичные данные для наукометрии должны контролироваться специалистами."«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!», а что будет, если сортировку по цвету проведет слепой?
Другой стимул для гипертрофии наукометрии — экпроприация прав на интеллектуальную собственность.Здесь — изъять, там — продать, этим Б.А.Березовский занимался, выращивая кадры для автоваза с помощью диссернегров. В профите и деньги, и управляемые кадры, на руководящих должностях.
А ещё — запахло чисткой и переаттестацией. Не удивлюсь, если кое-что из затертых текстов, через некоторый период времени, всплывет с изменением фамилий авторов, использованием слов синонимов и др.лингвистических изысков (мы же все помним об «антиплагиате»!).
Ученая степень ума не добавляет, а статус-то подтверждать — надо.
«Если человек не в состоянии разобраться в вопросе по существу, и у него нет компетентных замов, , то он использует наукометрию.»
Вот я и говорю — мы имеем дело с реформой, задуманной макроэкономистами.
Упор на наукометрические показатели — прямой результат широко используемых в макроэкономике методов.
РИНЦ молодец. Он убрал часть макулатурных изданий и очень надеемся, что уберут ещё.Но где реакция государства? Никто не видит очевидных фактов? Почему РИНЦ отреагировал, а список ВАК не поменялся? Если не можем и что будут делать в регионах и т.д., а как же там наука, то тогда самолеты будут и дальше падать и ракеты не взлетать. Не возможно одно без другого, системный подход должен быть. Качество-оно везде качество. И обратная ситуация, макулатура везде макулатура.
РИНЦ для нашей науки этим решением сделал больше, чем ВАК за последние 5 лет, может хоть молодежь поймет, что главное-не журнал найти и 1-10 тыс. руб заплатить-а написать хоть как-то поприличнее, может начнут и журналы с того же SCopus читать современные. А то мы сейчас может отстаем лет на 20, а с такими журналами скоро отстанем лет на 50 или навсегда. Везде, в любой стране есть такая же макулатура в виде изданий, которых выкинул РИНЦ, но не везде она так обнаглела, что предлагает агрессивную рекламу, еще поднимает голос, обещает цитирование, публикацию за 3 дня и т.д. И не везде государство ещё её и засчитывает как публикацию на грант, прохождение по конкурсу и т.д. Сидели бы тихо, падали бы в ноги, что их хоть индексируют, не делали бы по 1000 публикация по 1 странице в год, может бы и дальше сидели. Но обнаглели до крайности.
Да, РИНЦ сейчас тяжело, эти журналы потеряли своих клиентов и деньги, а по честному играть там уже никто не может, нет ни уровня, ни квалификации, ни рецензентов, ни репутации. Эти журналы сейчас на бедный РИНЦ накинутся так вместе с теми, кто вместо того, чтобы пахать, свои «статьи» посылал в эти журналы и остался ни с чем. Ни денег, ни статей, ничего. Обидно. Какие проблемы, посылайте свои статьи в приличные журналы, а если там не берут, но нечего на зеркало пенять... Надо написать так, чтобы взяли. Ни один высокоцитируемый журнал РИНЦ не берет ни копейки за публикацию, пишите, библиотеки бесплатные. Я желаю РИНЦ, чтобы он выстоял и все это пережил. Молодец, люди сами себя уважать начали. Это не только к РИНЦ относится, я знаю людей на работе, кто голодает, потому что у нас за все публикации доплачивали(даже ВАК и РИНЦ не отличалось по сумме доплат), но в таком барахле не публиковались. Лучше одна и качественная публикация, чем 1000 в таких журналах. Знаю людей, кто платил за цитирование, был ХИРШ 22, а стал 6. Вот эти люди пойдут на митинги, вместо того, чтобы не деньги платить и скачивать текст из Интернета, начинать писать что-то другое.
Елена, я скачивал из интернета фул-тексты потому, что без первоисточников не напишишь. Свое я писал сам. Журнал брал с меня деньги и платил РИНЦ, теперь РИНЦ отказывается выполнять свои обязательств — мистрали намба два.
Лично ко мне претензии есть? А к изложенному мной? А теперь загадка:"Почему закрыли проект Г.Маркрама?" И подсказка
biomolecula.ru/articles/b...t-sviazi-i-khaos см. обсуждение .
Так вот, Елена, когда на кону интеллектуальный вклад в проект на лярд евро в год, хирши и импакт-факторы пренебрежимо малая величина.
А всё-таки, зря проект у Г.Маркрама закрыли, можно было доработать, не с чистаполя ж начитать...
Елена! А не кажется ли Вам, что Вы продемонстрировали верхоглядство? Савельев — прав, мозг всеми силами пытается сэкономить энергию.
«Не возможно одно без другого, системный подход должен быть.» Вот и напишите, уравнения объединенные в систему, если сможете. Я — тоже, за всестороннее изучение вопросов.
Владимир, я присоединяюсь к просьба Дениса более четко объяснить. что конкретно лично с вами произошло, без глобальных обобщений и конспирологии. Когда журнал берет деньги с авторов, это уже плохо и подозрительно. Вы подписывали договор, что там было написано? То, что журнал платил РИНЦ, и что у РИНЦ существуют обязательства, которые он в данном случае нарушил — это ваше личное представление или подтверждается какими-то документами?
Если я правильно понял основной смысл этой истории, она могла произойти не с РИНЦ, а также и с WoS. Допустим, вы подали статью в журнал WoS, но к моменту ее публикации руководство WoS исключило данный журнал из WoS по причинам, никак не связанным с вашей статьей, и у вас не будет статьи в журнале WoS. Ну и что тут сказать? Такова жизнь.
1.С одной стороны Вы и правы, но на с другой стороны, свет клином сошелся на этих тезисах? Это единственная публикация за 3 года? Тем более, я так понимаю, это даже журнал не ВАК. Можно сейчас об этом думать пол года и вспоминать о 5 тыс. руб, можно пытаться написать статью и подать в другой журнал. Все тоже самое может произойти с любым журналом, чего делать. Поэтому открывайте список журналов, смотрите историю, импакт-фактор и т.д. Входит ли журнал в какую-ту базу, Эльзивир, Спрингер и т.д. Все имеют подобные риски, чего делать.Если журнал существует 50 лет и входит во все базы, то его не выкинут, но там от 20 человек на место. А люди везде люди и Scopus имеет журналы разного уровня, если журнал рецензирует невразумительно, выпускает по 100 статей в номере каждые 2 недели, издательство находится, например, в Индии и журналу 2 года и уже q2, то выкинут, даже не сомневайтесь. Я уже это писала, но лично у меня в вузе из 100 статей в 2016, опубликованных в SCopus в зарубежных журналах, к концу года осталось 24 статьи, остальное все выкинули, а люди платили последние 3 тыс. дол за статью.И чего им теперь делать? Жизнь такая. Или 20 человек на место или вот такой журнал, а публикация нужна. Чудес не бывает.
2.Я имею свое скромное мнение, но мое мнение одно-хорошую статью возьмут без оглядки на чье-то решение и обсуждение в кулуарах и т.д. У меня был случай, когда главный редактор мне точно также обещал взять статью после конференции, а в итоге не взял и мне прислали разгромную рецензию с журнала, можно было правды искать, можно было головой о стенку биться, я поправила текст и послала в журнал на порядок выше, там статью взяли и сейчас за 2 года на неё более 20 цитирований. Это я к тому написала, что если у Вас текст стоящий, никто на эти тезисы не посмотрит и все возьмут, но не этот журнал, так в другой. Сидя на форумах и ища правды, ВЫ теряете свое время, все равно её не найти. Лучше рецензия с журнала, чем советы на форумах. Подделывать статью и снова посылать, могут вообще не взять никогда, гарантий здесь нет.
Елена! Я наблюдал за реакцией сообщества на публикацию. Сейчас послал в SCOPUS, получил рецензию, порекомендовали незначительные доработки, доработал. Завтра посмотрю свежим глазом, и отправлю доработанный материал.
"и ища правды, " гхм... я понимаю, что Вы в Советской Армии не служили, а потому не знаете многих нюансов.
А теперь вопрос, почему авторы сначала посылают статьи в архив, а потом в редакцию? bioRxiv preprint first posted online Dec. 28, 2016; doi:
dx.doi.org/10.1101/096941.Вероятно, чтоб не сперли...вероятно, так бывает. До рецензирования, статьи лежали в РИНЦ, а авторы решали, толи — доработать, толи — выбросить. Сейчас этот массив инфы может быть использован для откорма упырей, а упыри — плодиться. А оно нам надо?
Можно было пометить статьи. где качество рецензирования внушает сомнения, тогда статью можно было бы доработать, но дата первой публикации осталась бы прежней.
Многие бы отказались дорабатывать свои статьи, но это уже — решение автора, а не- произвол: «Хочу — индексирую, хочу — не индексирую, а завтра ,может быть — вообще закроюсь».
Сейчас диссернет начал грызть редакторов. Из-за этого, центры принятия решений окажутся перегружены информационными потоками. Одно дело, автор с рецензентом работают, другое дело — пару десятков статей на редактора, который не сможет во всём досконально разобраться, и ему придется прислушиваться к посторонним шумам-гулам. Автор и рецензент — игроки, редактор — арбитр, диссернет — внимательная публика. из числа читателей, ну... так должно быть, пмсм.
>А теперь вопрос, почему авторы сначала посылают статьи в архив, а потом в редакцию? bioRxiv preprint first posted online Dec. 28, 2016; doi: dx.doi.org/10.1101/096941.Вероятно, чтоб не сперли...вероятно, так бывает. До рецензирования, статьи лежали в РИНЦ, а авторы решали, толи — доработать, толи — выбросить.
Путаница полная. Зарубежные архивы и наши российские elibrary и РИНЦ — это совершенно разные и не связанные между собой вещи. РИНЦ никогда не предназначался для тех целей, для которых служат архивы. Это вы либо выдумали, либо вас кто-то обманул.
«РИНЦ никогда не предназначался для тех целей, для которых служат архивы.»
И кто в состоянии разобраться, что для чего он фактически служит? Действительно, полная путаница.
Если в научном сообществе нет понимания — что, собственно, требуется от науки, то блуждание в потёмках с периодическими ударами о твёрдые неопознанные предметы нам гарантировано.
И если мы сами в этом не разберёмся, то разбираться будут за нас люди, для которых РИНЦ — очередное нехорошее слово из четырёх букв. И это в самом лучшем случае (могут и вообще английский не знать).
Не надо смешивать разногласия по вопросам общего характера, которые, кстати, существуют и обсуждаются во всем мире, с банальным невежеством.
Договор о передаче авторских прав я не подписывал, не требовали. В институт пришло приглашение на конференцию, посоветовался с науч.руком — учтено в РИНЦ, участвуем, статья — полемическая, тревожить выше — не будем, посмотрим отклик.
Отклик — нормальный, развиваем тему, пишем серию публикаций — нормально. Идут публикации от других авторов с подтверждением гипотезы. Готовлю доклад на конференцию-съезд, в кулуарах обсуждаю по существу с докторами-академиками — отклик нормальный. Статью в БИОФИЗИКУ предложил писать председатель съезда, но — что писать, когда уже всё написано? И в РИНЦ учтено. Пиарюсь на форумах, получаю совет: « Ты Кунину отошли свою публикацию, у тебя противоречия с мнением Г.Маркрама, рискованностью инвестиций в его BBP могут обеспокоиться страховщики» Отослал, у Маркрама проект закрыли, а я только подправить проект хотел. Понимаю, средства понадобились на другое направление.
Я могу всё переписать начисто, но — дата публикаций изменится, важно? Я понимаю борьбу РИНЦ за чистоту рядов, но — с такого-то числа, а не — задним числом. Сомневаюсь, что архив, WoS или SCOPUS будут почищать свои архивы.
Я один не понял — кто на ком стоял? O_o
Я сейчас посмотрел по Интернету. Пятый съезд биофизиков был 2015 году. Там сразу было сказано — подавайте статьи в «Биофизику». Ситуация, когда человек подает что-то в кратком виде на конференцию, а потом в более развернутом — в журнал, это нормально, и автоплагиатом не считается. Но материалы съезда по-прежнему висят в Интернете, и по-видимому, они были изданы в печатном виде, значит, где-то лежат в библиотеках. То есть ваша публикация существует, на нее можно ссылаться, ваши авторские права защищены, плагиатить вас никто не имеет права. И вы сами говорите, что в elibrary она осталась. То есть нет никакой «зачистки» в смысле уничтожения информации. Есть только пересмотр относительной ценности этой информации задним числом. Хотя почему попал под раздачу именно ваш съезд биофизиков, непонятно. Возможно, это какая-то общая мера против сборников конференций, где часто печатается всякая ерунда, по сравнению с журналами.
Что касается публикаций в журналах, то надо понимать, что любой журнал только информирует автора, что в данный момент он индексируется там-то, но не может гарантировать, что так будет всегда. Это все равно как вы покупаете акции компании в надежде получать с них доход, но цена акций может упасть, компания может разориться. Если вы платите журналу деньги, то вы платите их за участие в каком-то процессе, а не за гарантию, что этот процесс закончится успехом и какими-то благами для вас. Если кто-то дает такие гарантии, это жулики. Задача современного журнала — принять достойные статьи и отклонить недостойные. И задача баз — принять достойные журналы и отклонить недостойные. Журналы не гарантируют успех авторам, а базы не гарантируют журналам.
«Есть только пересмотр относительной ценности ****** задним числом».
Это нормально? Бизнес по таким правилам будет очень чудесатым.
У меня есть авторские экземпляры, и в облаке — тоже есть. Мне теперь самиздатом заниматься, чтоб дать ссылку на уже рассмотренный вопрос?
"Возможно, это какая-то общая мера против сборников конференций, где часто печатается всякая ерунда, " Вот с ерундой и надо бороться. А не вынуждать менять дату(а вдруг, в процессе и автор поменяется?) публикации.
«Журналы не гарантируют успех авторам», а я не за успех сейчас воюю, а за достоверность факта публикации, и за доступность опубликованной информации, на ранее оговоренных условиях.
>У меня есть авторские экземпляры, и в облаке — тоже есть. Мне теперь самиздатом заниматься, чтоб дать ссылку на уже рассмотренный вопрос?
Каким самиздатом? Просто вместе с выходными данными сборника указывайте ссылку в Интернете на материалы конференции и все. Вот же:
biophys2015.sfedu.ru/node/1459 Если известен том (1 или 2), можно дать ссылку сразу на него, PDF файл. Я в своей докторской, например, так указывал в отношении некоторых статей. Нет никакой угрозы ни даты, ни авторству, ни доступности, ни достоверности факта публикации, от того, что РИНЦ не будет вычислять число ссылок на работу.
Кстати, если для вас важнее всего подтверждение факта публикации, даты и авторства, и чтоб никто не украл (например, если вы считаете, что совершили великое открытие, и хотите отстоять приоритет), то лучше тогда депонировать статьи в ВИНИТИ. Там вам дадут бумагу с подписью и печатью, не то что какой-то Интернет, где все переменчиво.
Есть регламент, а потому в доклад на съезде не удалось втиснуть написанное в восьми предыдущих статьях. В сборник трудов — так же, не удалось втиснуть всё, что было в докладе. Про ВИНИТИ — хорошо, но «набранное клавиатурой — не выдолбить арматурой».
Тут вопрос в другом:" Что важей, содержание изложенного, или — качество регистрационной бирки?"
Владимир, при всем уважении, я не смог найти ни одной (!) Вашей статьи ни в РИНЦ, ни в pubmed. Что мешает просто взять и написать в любой приличный журнал по профилю?
Повторные публикации текста считаются плагиатом. Т.е. даже если статья не индексируется по базам данным, то содержание статьи принимается к сведенью. Гипотеза не является достоверными данными, а потому не может быть опубликована в рецензируемых журналах, а ссылки на нерецензируемые издания — недопустимы.
.Другое дело, когда принимая гипотезу во внимание, меняется направление исследований, и получают данные подтверждающие гипотезу, и неизвестные на момент формирования гипотезы. Творение уже называют теорией, которая правомочна до момента дискредитации.
Денис! Я уже давал ссылку на свой блог в Neuroscience.ru. Публикации в нерецензируемых изданиях я выкладываю для общественного обсуждения. Затронутые вопросы — спорные, и из рецензируемых изданий ответ — «редакция не смогла найти рецензента». Тем не менее, я просматриваю динамику посещений блога, за первые сутки страницу посещает более 500 пользователей, т.е. — у научного сообщества имеется интерес.
>Тут вопрос в другом:" Что важней, содержание изложенного, или — качество регистрационной бирки?"
А это очень общий вопрос. Его, помнится, обсуждали кот Матроскин и почтальон Печкин. Почтальон не хотел отдавать посылку без документов. Кот говорил: усы, лапы и хвост (т.е. содержание) — вот мои документы. На что Печкин возражал: на документах всегда печать бывает. Есть у вас печать на хвосте? Нету. А усы и подделать можно.
Каждый из нас по жизни приобретает множество регистрационных бирок — это могут быть паспорт, военный билет, водительские права, банковская карточка, пропуск на работу и т.д. И если вдруг это теряет или украдут, могут быть разные неприятности, в общении с разными инстанциями. И какой бы ни был хороший человек, с богатым внутренним миром, это не помогает. По крайней мере не сразу. Потому что плохому человеку проще притвориться хорошим, чем подделать бирку (хотя и это бывает, и с этим тоже борются). Мало быть кем-то, нужно, чтобы вас кто-то признал этим кем-то и выдал на это бирку. Так вот устроен наш мир, и не следует удивляться, когда и в науке получается аналогично. Ибо и в ней есть не только хорошие люди, но также пролезло и рвется пролезть еще куча жуликов.
Никто не подделывает «мастера спорта по боксу» чтобы выйти на ринг, потому как — соревновательность. Написавшие не вполне хорошее, уже получили степеня и звания, а теперь принимают решения вроде: « Я не выйду на ринг, потому как у Вас трусы не того цвета», угу... маячит дисквалификация, хунвейбины в состоянии разгромить «мэтров», выросших в период безвременья, если будут иметь доступ к первоисточникам.
Цивилизованный способ — отзыв статей авторами, уничтожение архивов — нецивилизованнй способ.
Одни и те же слова...о чем речь так и не понял.
Вот полезная статья для общего понимания:
«Хищные журналы» и «мусорные» публикации. Как не дать себя обмануть.
Спасибо! А у Вас есть уверенность, что в какую-либо из полночей SCOPUS не превратится в тыкву, по примеру РИНЦ? Дурной пример — заразителен.
Вы прочли бы статью, там сказано, что за 2016 год Scopus исключил 175 журналов, и это не дурной пример, а положительный.
с одной стороны даже жаль, что ринц удалил мусорные журналы, была наглядная картина кто где публикуется
to Ash
>текущая деятельность действительно похожа на имитацию, но на самом деле ей не является — фактически речь идёт о магии, но происходящей из научных методов.
И ваши постоянные разоблачения этой магии не более эффективны, чем разоблачения религии.
Но реальность сложнее. Прежде всего, бюрократическая логика такова, что надо что-то делать. Чиновник, который много всего делает и отчитывается, всегда выглядит в глазах начальства лучше того, кто ничего не делает. Чиновник, который затевает что-то масштабное, пишет что-то с виду красивое, умное и полезное, в выигрыше, независимо от того, верит ли он сам в то, что пишет, и даже не очень зависимо от того, верит ли в этой вышестоящий начальник, который одобрит такой проект. Где-то законы, постановления, программы, стратегии пишутся, чтобы их выполнять. У нас они часто пишутся с совсем иными целями, часто личными или корпоративными. Или пишутся с одними целями, а принимаются с другими. Поэтому неверно считать, что логику причастных к этому людей можно вывести из логики документов.
Вы, как и макроэкономисты, которых критикуете, верите в эффективность финансовых потоков и административного принуждения, только они по-вашему их направляют не туда, а вы знаете, куда, и если сделать по-вашему, то все будет хорошо. Вы, как и те макроэкономисты, не уважаете людей как личности. Никакая реформа не эффективно пойдет, если значительная часть людей не примет ее как свою. Громкое или тихое сопротивление, саботаж и жульничество людей при повороте к приложениям могут быть ничуть не меньше, чем при попытках поднять наукометрию, только опаснее по последствиям.
Если бы действительно стоял выбор, поднимать наукометрию либо экономику, его следовало бы сделать в пользу второго. Но это второе, как вы сами постоянно утверждаете, на данный момент не актуально, значит, выбор так не стоит. Когда он будет стоять, тогда и будет смысл агитировать. Поэтому я лично на данный момент за подъем наукометрии честным трудом, в той мере, в какой это является личным выбором каждого человека, в пределах его возможностей умственных, физических и финансовых возможностей. В любом случае, это и тренировка мозгов и воли, и аналог спорта. А потом будущее покажет, кто на что еще пригодится.
1. «Поэтому неверно считать, что логику причастных к этому людей можно вывести из логики документов.»
А в конечном счёте не так важно, о чём именно думали те люди, которые писали документы. Важна именно логика документов.
Поскольку в финансирование превращается логика документов. И в силу этой логики у науки мало денег.
2. «Вы, как и те макроэкономисты, не уважаете людей как личности.»
Уважение проявляется в первую очередь не в словах, а в правильном управлении. Если нужные люди окажутся на нужных местах и будут иметь нужные средства для решения нужных задач, то это и будет настоящее уважение.
Маршал Жуков, например, отнюдь не славился своей нежностью, но дело своё знал и умел учиться. Брежнев замечательно относился к людям, но из его деятельности произошёл разгром девяностых.
3. «Никакая реформа не эффективно пойдет, если значительная часть людей не примет ее как свою.»
Реформы 90-х замечательно сказались на розничной торговле и убийственно — на обрабатывающих производствах. Причём тут отношение людей? И стоит сейчас снизить процент по кредитам, как народ тут же бросится их брать. Лирику оставьте для творческих вечеров.
4. «Если бы действительно стоял выбор, поднимать наукометрию либо экономику, его следовало бы сделать в пользу второго. Но это второе, как вы сами постоянно утверждаете, на данный момент не актуально, значит, выбор так не стоит. Когда он будет стоять, тогда и будет смысл агитировать.»
Сейчас никому денег не дают и в ближайшее время давать не будут. Потом переложат руль на 180 градусов и начнут давать всем. Будет гиперинфляция. Дальше я просто не знаю.
Нужно сейчас думать о теории. Без вмешательства людей с естественнонаучным образованием макроэкономисты будут изучать основы теорвера на наших спинах.
Я на этом сайте провёл маленькую успешную попытку — среди макроэкономистов есть люди, которым можно что-то объяснить.
Вот чем сейчас нужно заниматься.
>Я на этом сайте провёл маленькую успешную попытку — среди макроэкономистов есть люди, которым можно что-то объяснить.
Те, с кем вы здесь общаетесь, все равно не имеют и не будут иметь отношения к правительству. С теми, кто имеет или будет иметь отношение к правительству, вам все равно не договориться.
Алексей В., в прошлый раз я пыталась что-то доказать Ash, в этот раз Вы вступаете в полемику. Ему что-то объяснять бесполезно, во всех бедах государства виноваты экономисты и наукометрия. Мне давно его жалко и я с ним уже не спорю никогда, Вписаться в постоянно изменяющуюся систему намного тяжелее, чем все критиковать, у Ash другой мир, может с него эти статьи требуют, которые ему тяжело написать, поэтому он и пишет, что «Поэтому я лично на данный момент за подъем наукометрии честным трудом, в той мере, в какой это является личным выбором каждого человека, в пределах его возможностей умственных, физических и финансовых возможностей». Может ему при социализме гораздо лучше жилось и он с ностальгией вспоминает это время и теперь считает, что главное -это правильный выбор государства. У него есть свои взгляды и принципы, которые можно уважать, но, движущийся мир ему не поменять. РИнц и SCopus чистит свои ряды, требования к публикационной активности повышаются, хотят этого отдельные люди или не хотят.
«...во всех бедах государства виноваты экономисты...»
Это не совсем так, но их вина очень велика. У экономистов проблемы с элементарными вещами.
Например, Вы приписали мне цитату, взятую у кого-то другого.
И проблема в том, что вся экономическая наука такая же неряшливая, как и Вы, за что скоро Вы и будете наказаны шариковыми.
Я вступаю в полемику уже не потому что пытаюсь что-то доказать, а хотя бы для остальных читателей.
А цитата была моя. Я имел виду, что ученым надо стараться писать больше хороших статей и больше публиковать в хороших журналах. Не потому что этого требует государство и устанавливает какие-то целевые показатели, а потому что это в принципе хорошо и правильно. Я вот сижу пишу очередную статью, и в прошлые выходные и праздники писал, и в следующие буду, вместо того чтобы отдыхать и праздновать. Но с другой стороны, нельзя требовать от людей невозможного, это только провоцирует недовольство и жульничество. Поэтому правильно было бы сначала изучить реальный научный кадровый потенциал страны, со всеми его достоинствами и недостатками, какие задачи и в какие сроки для него по плечу, а какие нет, и потом уже направлять в ту или иную сторону. Но у нас чиновники витают в облаках, и те, кто хочет прийти им на смену, вроде Ash, тоже витают в облаках, где-то на макроуровне, а реальная жизнь внизу, она сложнее утопических конструкций.
«Поэтому правильно было бы сначала изучить реальный научный кадровый потенциал страны, со всеми его достоинствами и недостатками, какие задачи и в какие сроки для него по плечу, а какие нет, и потом уже направлять в ту или иную сторону.»
Так вот и я о том же.
Только сначала нужно определить, какие задачи нужно решать.
На данный момент надо решать задачу сохранения и воспроизводства качества и количества кадрового потенциала до лучших времен. Чтобы не получилось так, что одни разбежались, другие умерли, третьи деградировали, а от новых нет толку.
Одно другому не противоречит.
1. Тактически — сохранение и воспроизводство.
2. Стратегически — выяснение теоретических проблем.
Если решать только первую задачу (на что идёт основной упор), то очередные реформы уничтожат всё сохранённое.
Елена! Вот две статьи «Биология мозга накануне смены парадигм» и «The Neuron Doctrine, Redux».
Д. А. Сахаров (Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва) не знал про Theodore H. Bullock, Michael V. L. Bennett, Daniel Johnston, Robert Josephson, Eve Marder, R. Douglas Fields ?
А если знал, то почему не процитировал? Вывод:автор тему не раскрыл. Диссернет промолчал. РИНЦ — замылил вопрос.
«Тщательнее надо, тщательней»©
Я твк думаю, «редакция не несет ответственности за полноту списка цитированной литературы» для того есть гугль, тема — большая, всех не процитируешь, и даже — не всех прочитаешь.
И на чём основан Ваш пессимизм, например, в случае с Моисеем Гельманом? Он-то лично, может, и не доживёт, но он не одинок.
Вот еще полезная статья на тему изменений в РИНЦ с полезными ссылками
Я добавляю свой комментарий, который я выложила на этом сайте.
Если ВЫ откроете РИНЦ и зайдете на страницу со сравнительным анализам журналов,
выберете свою отрасль, то первые 30-50 журналов почти по всем отраслям бесплатные. А иногда даже и 100 журналов. Но там надо намного больше сил приложить и времени, чтобы статью взяли. Это не 5 тыс. заплатить за любой наукообразный текст -и все нормально-статья есть. Для приличного журнала иногда статья полностью переписывается под замечания рецензента и то, это не является гарантией, что возьмут. Поэтому я повторяю ещё раз и ещё раз, не надо сожалеть об этих выкинутых макулатурных изданиях, со временем мы все придем к цивилизованным отношениям в науке и журналов будет выкинуто ещё больше, лучше пытаться писать сразу в приличные журналы. Во-первых, они все бесплатные, во-вторых, Вы получаете качественные замечания людей, действительно достойных в своей области и можете поправить свою работу, возможно, Вас натолкнут на новую интересную идею. В третьих, Вы получаете публикацию в журнале, который не выкинут никогда и у Вас публикация будет вечно. В четвертых, качественные русские журналы часто ещё входят в Scopus, у Вас будет бонус в виде ещё публикации в SCopus. В-пятых, при подаче на грант в РФФИ и РГНФ, РНФ эксперты всегда обращают внимание на качество публикаций и качество журналов, у Вас намного больше шансов в будущем получить финансирование. В щестых-Вы сами себя держите в тонусе, отстать легко, догнать тяжело, Ваши лекции будут более интересны для студентов, к Вам пойдут более продвинутые дипломники и т.д.
Но есть один существенный минус ко всем достоинствам-тяжело работать для качественной публикации. Публикуя статьи в макулатурных журналах ВЫ обманываете ни администрацию ВУЗа, ни государство, Вы обманываете самого себя, бесплатных пироженных не бывает, в один момент обман стукнет по голове и в самый неподходящий момент. А для качественной публикации уже не будет хватать квалификации. Это нужно не РИНЦ винить, система сама себя регулирует, это нужно себя спросить, как я, имеющий высшее образование и в свое время защитивший диссертацию, опустился до этих журналов? И можно дальше искать справедливости и дальше искать другие помойные журналы, а можно открыть первую 10-ку журналов по РИНЦ и почитать современные статьи и подумать, где я отстал, где мне нужно подучиться(с курсерой это можно сделать бесплатно), возможно, надо подучить английский, освоить новую методологию и т.д. Выбор каждый человек делает сам и сам за него потом расплачивается.
А РИНЦ молодец!
«Вера – великая и очищающая сила. Кетлинская жила в мире, сознательно упрощенном, отворачиваясь от фактов, закрывая то один, то другой глаз, подвешивалась за ногу к потолку, становилась на стол, чтобы видеть только то, что должно, но веровала, веровала с той энергией, что дается не всякому безумцу.»
Елена! Я тоже принял участие в полемике:
«пользователь Олег сообщает:
Май 3, 2017 в 5:03 дп
Смею вас заверить, ни один ученый из-за исключения мурзилок не пострадал. Ученые не публикуют мусор в таких журналах
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пользователь Владимир сообщает:
Ваш комментарий ожидает проверки.
Май 9, 2017 в 6:24 дп
Олег! Вероятно, Вы располагаете качественными рецензиями на затертые тексты? Это очень хорошо, потому как, добавив их публикациям в нерецензируемом изданиях можно устранить недостатки оных.
К примеру: „НАША главная цель — применить трансплантацию ганглиев (группы нейронов) моллюсков для коррекции уже имеющихся органических повреждений и/или функциональных нарушений центральной нервной системы млекопитающих, в частности крыс, — рассказывает доктор биологических наук, заведующая лабораторией Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Елена Лосева. — Поскольку трансплантация производится в кору больших полушарий мозга крыс, операция не очень сложна и мало травматична для реципиента“
www.ng.ru/science/2001-09-20/10_donor.html
Этот доктор наук себе планирует такое трансплантировать или кому-либо из Мин.Образ.иН?
«Самая главная проблема трансплантации — преодолеть иммунитет, — поясняет Елена Лосева, пока подопытной крысе вводится наркоз. — А поскольку беспозвоночные животные — это животные со слабой иммунной системой, решено было попробовать именно их в качестве доноров нервной ткани».
А — шо, иммунная система-то слабая, отторжения не происходит, ну разве что — к потенциальных колабораторов и непосредственных подчиненных.
Вывод: качество докторов наук не является достоверным параметром, так же как качество выдаваемых ими рецензий.
Гхм… настоящие учОные не пострадали? Это очень плохо, потому как, без селекции элита деградирует.
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И ещё, в СССР было неправильное золото, неправильное железо, в России — неправильное употребление мельдония, не те участники параолимпиады и Евровидения, само-собой, и демократия — не правильная. К столь суровой среде обитания приходится адаптироваться, и Олег, с которым я вступил полемику, чуть ниже высказался:»пользователь Олег сообщает:
Май 9, 2017 в 8:41 дп
Все забыли о том, что закон обратной силы не имеет. Право и логика полностью отсутствуют в госуправлении наукой и образованием."
«А РИНЦ молодец!»
С этого места пожалуйста подробнее. В чем конкретно проявляется «молодеческая» суть РИНЦ?
Он молодец хотя бы за то, что начал чистить ряды с журналами, в т.ч. и журналы ВАК, Я повторюсь, что идеальной системы не бывает, Sсopus также чистит свои ряды. И то, что РИНЦ принял это решение, его можно только уважать. Даже я устала от бесконечной рекламы, которая каждый день ко мне приходит о возможной публикации за неделю и тут же будет регистрация в РИНЦ. И я получаю рекламу по увеличению своего цитирования. Когда-то и кто-то должен все это прекратить-торговать публикациями цитированием и публиковать все что угодно за деньги и называть это наукой.
То есть сотрудники РИНЦ молодцы потому, что исключил из списка журналы, которые сами же в них и включили? Молодцы, что наконец решили посмотреть какие же журналы есть в их списке?
Если Scopus все равно помойные журналы индексирует, а потом выкидывает, что с РИНЦ взять? Видимо, на начальном этапе они все одинаковые, а когда потом статистику посмотрят и сразу понятно, чего этот журнал стоит. Я думаю, что надо поддержать РИНЦ в этом начинании, а не говорить, чего он сделал не так. Тем боле даже за это у него на данный момент критиков намного больше, чем сторонников. Меня это решение РИНЦ особо не коснулось, как и многих других авторов. Мы работали и работаем дальше. А тех, кого коснулось, я знаю по своему ВУзу, люди не вписались в критерии прохождения по конкурсу, потеряли деньги в премии, нечем отчитываться по Грантам, вот они сейчас все дружно выступают и петиции пишут. Ладно, авторы, а издательства? Они потеряли ежемесячный приличный доход. Понятно, что они непотопляемые, вот что мне пришло сегодня утром
advertise-publishing-vak- ...ecolena@mail.ru
Но хоть кто-то их на место поставил. И ещё раз повторю, люди чего-то сделали, лучше их поддержать, критиков им и так сейчас хватает.
Я работаю со студентами и им для защиты магистр. нужны публикации и у студентов есть выбор: или тяжелая работа(ВУз имеет всю необходимую бесплатную литературу-Эльзивир, Спрингер и т.д., удаленный доступ для всех студентов из дома, дорогостоящие базы-Блумберг, Ван Дейк и т.д., закупленные стат. пакеты, т.е. студент даже простой корреляцией уже может чего написать более-менее приличное) или просто заплатить 1-10 тыс. руб за публикацию. Так вот, я сижу в ГАК в магистратуре, иногда все публикации У ВСЕЙ ГРУППЫ в каком-то помойном журнале, в одном номере. Если они сейчас выбирают этот путь, то они дальше пойдут в аспирантуру, кого мы готовим? Для хоть какой-то приемлимой публикации нужно приложить какие-то усилия, взять пароль в библиотеке, почитать современную литературу на англ., посмотреть идеи, подумать и разобраться с методологией, найти статпакет, найти эмпирическую базу, её собрать, обработать, провести расчеты, написать дискуссию, с кем результаты совпали, с кем нет и почему. Какое практическое применение этих расчетов, кто будет являться потребителем, дать рекомендации. Это тяжелый труд. Даже статью оформить по требованиям журнала-это тоже труд, а переписка с рецензентами? И студентов, которые выбирают этот путь-единицы, как и профессоров и доцентов. Мы массово обесценили научный труд и свели его до 3 тыс. руб. И этот путь активно предлагаем студентам, магистрантам и аспирантам. А потом жалуемся на качество высшего образования. Не бывает и того и другого. Поэтому, я ещё раз повторю, РИНЦ сделал для нашей науки гораздо больше, чем ВАк за 5 лет. А вот у студента к защите статья пропала, а у Маши Ивановой, кто пахал пол года на статью-нет. И студент задумается, что халява не всегда проходит и что он остался и без денег и без статей, потому что ничего не делал, как Маша Иванова. Они все видят и все замечают. Может в голове щелкнет, что, возможно, надо было идти честным путем, ведь все библиотеки и журналы бесплатные, это он не захотел приложить усилий и тратить время. А у аспиранта, кто пошел сразу в платный журнал и не приложил никаких усилий для бесплатного?
Возможно, когда будет очередное повышение квалификации и преподаватель задумается и хоть чего-то начнет делать, у меня в Вузе при закупленных базах посещаемость этих баз мала до минимума. Никто не читает современную литературу, а зачем? Деньги заплатим и статья и скажем студентам, где дешевле опубликоваться.
Да, я еще раз повторю, то что РИНЦ сделал это, выкинул журналы-он молодец.
У каждого студента (магистра) есть научный руководитель и это его обязанность руководить его научной работой так, что бы написанная им статья отвечала соответствующим критериям, и не надо эту работу перекладывать на редакцию журналов.
Очень много слов и очень много повторов, но ни первые ни вторые сути дела не меняют
Да, РНИЦ это «сила». Только не понятно по каким критериям эта сила отбирала «мусорные журналы» , по платности опубликования статьи? Так единица ВАКовских журналов печатают статьи "простых смертных " бесплатно. Остальная, тех которые не исключены и ВАКовские печатают за плату, и цена 7-12 т.р. Откуда у преподавателя с окладом в 30 т. деревянных такие деньги? Огромное спасибо что есть такие журналы как Законодательство, МГЮА и др.
Так где же справедливость? Может быть дело в получаемых откатах ... от платных журналов?? Или их покровителях?
Одним словом и здесь нет справедливости, просто грязная конкурентная война, под видом борьбы за «чистые ряды» :(