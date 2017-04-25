Мусорная наука

Уважаемая редакция!

Как известно из классических произведений, осетрины второй свежести не бывает. С наукой ситуация гораздо более сложная: она может быть мирового уровня, передового российского, если говорить про нашу страну, уровня или вовсе провинциальной. Для всякого типа науки существуют свои журналы: для науки мирового уровня — лучшие мировые научные журналы, для российского уровня — крепкие российские журналы, а для науки провинциальной — разного рода провинциальные вестники и прочие помойки.

Примерно так думают многие наши либералы. Испытывая крайнюю любовь ко всякого вида начетничеству и формализму, они решают вопрос с уровнем науки исходя из формальных критериев: наука мирового уровня — это то, что публикуется в статьях в высокорейтинговых журналах, индексируемых в базе данных Web of Science. Крепкая российская наука — то, что публикуется в не слишком рейтинговых журналах из Web of Science. Ну и наконец, провинциальная наука — это публикации в журналах, индексируемых только Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).

Для либералов и прочих сторонников начетничества РИНЦ — это огромная помойка, место для откровенно мусорных публикаций. По их мнению, под эгидой РИНЦ процветает смычка разного рода беспринципных деляг, действующих под видом издателей как бы научных журналов, и малограмотных научных сотрудников, преподавателей и вовсе жуликов, стремящихся любой ценой придать себе вид респектабельной научности.

Действительно, многие из нас по электронной почте регулярно получают предложения публиковаться в разного рода изданиях типа «Перспективные вопросы всех наук» или участвовать в заочных конференциях, сопровождающиеся припиской «индексируется в РИНЦ». И поток таких предложений может вызывать определенное раздражение.

Но давайте посмотрим на ситуацию не с точки зрения эгоистических интересов, а с государственной точки зрения. Может быть, и можно было бы ограничиваться Web of Sciencе и прочими разными скопусами, если бы речь шла только о нас, представителях естественных и точных наук. Да и то это было бы неправильно: пришлось бы разогнать практически всю науку где-нибудь в Элисте и Грозном. А ситуацию, когда целые республики и области будут отрезаны от науки, сложно назвать отвечающей интересам России.

Но когда речь заходит о разного рода гуманитарных науках, о публикациях в области прикладных исследований, об исследованиях, ориентированных на интересы конкретного региона, то, очевидно, нельзя замыкаться только на международных базах данных. Необходим российский, импортозамещающий наукометрический продукт. Должен существовать собственный, независимый от зарубежных «партнеров и друзей» аналитический инструмент, позволяющий проводить оценку результативности и эффективности работы научных институтов, журналов и самих ученых.

И такой продукт был создан! РИНЦ — как раз такая национальная библиографическая база данных научного цитирования, сейчас в нее входит более девяти миллионов публикаций российских авторов более чем из шести тысяч российских журналов. Вдумайтесь в эти цифры — шесть тысяч научных журналов: практически все, так сказать, растения, произрастающие на российской научно-издательской почве.

Конечно, было бы странно, если бы рядом с полезными растениями не тянулись к солнцу и сорняки. Безусловно, на начальном этапе, когда основной целью был максимально широкий охват российского научного продукта, на борьбу с сорняками не хватало ни времени, ни сил. Но теперь дошли руки и до этого: на прошлой неделе РИНЦ исключил из своего списка почти 350 мусорных журналов.

В числе таких журналов мы видим «Вестник науки и творчества» и «Мир науки и инноваций», «Международный академический вестник» и «Научный прогресс». Находим мы там и печально известный «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов», разоблачением которого прославилась моя любимая газета на заре своего существования.

Чистка началась, и руководство интегрированной с РИНЦ «Научной электронной библиотеки» не собирается останавливаться на достигнутом: по его оценкам, в РИНЦ входит до тысячи мусорных журналов. Так что не приходится сомневаться, что вскоре, выметя из РИНЦ мусорную науку, мы сможем с гордостью говорить: российское — значит отличное!

Ваш Иван Экономов

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