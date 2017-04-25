Дипломаты космоса

Поезд проезжает над сияющим Дунаем. Для туристов еще рановато, так что в вагоне остаются люди в костюмах, из-под воротничков у большинства пассажиров выглядывают синие шнурки от бейджиков сотрудников ООН. В окне уже не белеют венские особняки, поезд останавливается на Кайзермюлен — ближайшей к штаб-квартире ООН станции метро.

УНО-сити (the UNO City) — город в городе и третья после Нью-Йорка и Женевы резиденция ООН. Для меня это место всегда было особенным. Буквально 5 метров и рамка металлоискателя отделяют современную нам Вену от города будущего, незаметно выросшего чуть поодаль от центра. Когда я говорю о будущем, я, конечно, имею в виду визионерское мышление его обитателей. Здесь свои правила, распорядок и стиль работы. Здесь никто не будет вопросительно поднимать бровь при словах «устойчивое развитие» [1], зато все уверены, что худой мир в конечном итоге эволюционирует в дружбу.

На площади в 230 000 кв. м разместились МАГАТЭ, Комиссия ООН по праву международной торговли, Управление Верховного комиссара по делам беженцев и еще несколько организаций.

Там же, слева на седьмом этаже, располагается Управление по вопросам космического пространства (UNOOSA), а в конференц-залах собирается на ежегодные сессии Комитет по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS).

Несмотря на то что космическое право, пожалуй, самая молодая ветвь юриспруденции, разобраться в хитросплетениях ооновских инструментов с первого раза непросто.

Управление, которым сейчас руководит итальянский астрофизик Симонетта ди Пиппо (Simonetta Di Pippo), работает круглогодично и выполняет роль секретариата при Комитете по использованию космического пространства в мирных целях.

Оно помогает развивающимся странам использовать космические технологии для устойчивого развития, распространяет информацию среди государств — членов ООН, занимается образовательными программами и стажировками в области дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи, спутниковой метеорологии и навигации, фундаментальной космической науки и космического права [2].

В дополнение, от имени Генерального секретаря Управление по вопросам космического пространства ведет Реестр объектов, запускаемых в космическое пространство [3].

На международной арене космическое право стали обсуждать вскоре после запуска Советским Союзом первого спутника. В 1969 году Генеральная Ассамблея ООН учредила основной межправительственный орган в сфере космического взаимодействия — Комитет по использованию космического пространства в мирных целях.

По итогам 2016 года к нему присоединились 84 страны в качестве постоянных членов и ряд организаций в формате постоянных наблюдателей [4]. У Комитета есть два подкомитета. Зимой на две недели собирается научно-технический. На его сессиях обсуждаются космические исследования и технологии, которые могут повлиять на будущее отрасли и послужат предпосылкой для изменения текущего законодательства.

После этого весной собирается юридический подкомитет, чтобы обсудить, что и как можно изменить в правовой сфере и как международные соглашения могут ускорить научно-технический прогресс (или по крайней мере не тормозить его). Еще две недели летом отводятся на подведение итогов этих двух сессий.

Прошедшую 56-ю сессию посвятили пятидесятилетию Соглашения о космосе. Фактически сейчас мы пользуемся договоренностями начала космической эры. Все пять основных документов были составлены для регулирования первых шагов человечества в космосе.

Сегодня главные изменения связаны со стремительным усилением роли частных фирм, действия которых с трудом управляются международными нормами и отдаются на откуп национальному законодательству. В связи с этим специалисты обсуждают, где конкретно начинается космос, что делать с космическим мусором и как контролировать ситуацию, чтобы не нанести вред планете и одновременно не замедлить развитие отрасли [5].

И да, за этим можно наблюдать вживую. Попасть в ООН со стороны можно двумя способами: заплатив 10 евро за билет на экскурсию (настоятельно рекомендуется, если у вас, например, есть дети!) и/или проявив смекалку. Я пробовала и так и так, и оба варианта мне понравились.

С экскурсионным маршрутом всё понятно, а вот про второй способ хочу рассказать подробнее. Я уже говорила, что на заседаниях ООН присутствуют организации со статусом наблюдателей. В некоторых случаях к ним можно присоединиться, а если совсем повезет — вступить в них.

Существует, например, незаслуженно мало известный в России Консультативный совет космического поколения [6]. Это сеть, объединяющая 4000 студентов и молодых специалистов космической отрасли из 100 стран мира. Если вам не исполнилось 35 лет, вы можете бесплатно зарегистрироваться онлайн и начать общаться уже сейчас.

Там же можно присоединиться к любой из рабочих групп и либо влиться в уже существующий исследовательский проект, либо предложить свой. Возможность попасть в ООН — далеко не единственное, что может предложить Совет. Он ежегодно проводит десятки мероприятий по всему миру, начиная от конференций и заканчивая неформальными встречами, посвященными проблемам космоса.

Совет представлен на всех значимых отраслевых мероприятиях и даже проводит свою конференцию перед Международным астронавтическим конгрессом [7]. Представители отрасли, собирающиеся на конгресс, могут приехать пораньше, чтобы пообщаться с молодежью, прочитать лекции и присмотреть себе сотрудников.

Я настоятельно рекомендую всем, у кого есть такая возможность, съездить в ООН, даже если вам кажется, что на воплощение идей дипломатов уйдут десятилетия. Без наших совместных усилий мир никогда не изменится к лучшему.

Ксения Лисицына,

программист, выпускница «Военмеха» и Университета Нурланда (Норвегия),

член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

и международной молодежной организации Space Generation Advisory Council

1. www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

2. www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/roles-responsibilities.html

3. www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jspx?lf_id=

4. www.unoosa.org/oosa/en/members/index.html

5. www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/aac_105c_2l/aac_105c_2l_299_0_html/AC105_C2_L299E.pdf

6. http://spacegeneration.org/ru/about.html

7. www.iac2017.org

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