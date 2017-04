Без академических свобод…

В журнале Journal of European Public Policy 18 апреля 2017 года вышла статья Бертольда Риттбергера из Университета Мюхена (Германия) и Джереми Ричардсона из Оксфордского университета «Что происходит, если мы не защищаем академические свободы» («What happens when we do not defend academic freedom»).

Статья состоит всего лишь из 5 пунктов (см. картинку).

www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2017.1316946

