Без академических свобод…
В журнале Journal of European Public Policy 18 апреля 2017 года вышла статья Бертольда Риттбергера из Университета Мюхена (Германия) и Джереми Ричардсона из Оксфордского университета «Что происходит, если мы не защищаем академические свободы» («What happens when we do not defend academic freedom»).
Статья состоит всего лишь из 5 пунктов (см. картинку).
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2017.1316946
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Метки: #227, Journal of European Public Policy, Бертольд Риттбергер, Германия, Джереми Ричардсон, журнал, Оксфорд, университет, Университет Мюхена, юмор
«Попугай. Человек — это звучит гордо... (Подумав.) А выглядит — отвратительно!
Бориска. Ну, ты, понимаешь, лишнего-то не говори!
Попугай. У нас на острове — свобода слова! Да здр-равствует четвертая власть!
Бориска. Тогда говори, что хочешь...
Попугай. Ур-ра!
Бориска. ...Но кормить перестану совсем.»
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