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Без академических свобод…

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В журнале Journal of European Public Policy 18 апреля 2017 года вышла статья Бертольда Риттбергера из Университета Мюхена (Германия) и Джереми Ричардсона из Оксфордского университета «Что происходит, если мы не защищаем академические свободы» («What happens when we do not defend academic freedom»).

Статья состоит всего лишь из 5 пунктов (см. картинку).

www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2017.1316946

 

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Один комментарий

  • Ash:
    25.04.2017 в 21:29

    «Попугай. Человек — это звучит гордо... (Подумав.) А выглядит — отвратительно!

    Бориска. Ну, ты, понимаешь, лишнего-то не говори!

    Попугай. У нас на острове — свобода слова! Да здр-равствует четвертая власть!

    Бориска. Тогда говори, что хочешь...

    Попугай. Ур-ра!

    Бориска. ...Но кормить перестану совсем.»

    www.wtr.ru/aphorism/kukly1.htm

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