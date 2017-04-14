Куда ведет «дорожная карта»?

В Центральный совет Межрегионального профсоюза работников высшего образования «Университетская солидарность» поступило сообщение, что проректор по экономике и стратегическому развитию УрФУ Даниил Сандлер заявил следующее: «В УрФУ на одного преподавателя приходится 11,6 студента, в следующем году руководство планирует увеличить цифру до 12,8, а к 2020 году, согласно дорожной карте развития высшего образования в России, соотношение преподаватель/студент достигнет 1 к 20!» Возможно, есть такие планы у реформаторов образования, но до сих пор известны две дорожные карты, которые к 2018 году останавливаются на соотношении 1 к 12.

В разделе V плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р) и поправке к этому документу (Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р) приведены следующие данные.

Таблица 1. Основные количественные характеристики системы высшего образования*

Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Численность молодежи в возрасте 17‒25 лет тыс. человек 18624 17527 16373 15315 14330 13505 12941 Численность молодежи в возрасте 17‒25 лет (не включая 25 лет) тыс. человек 15341 14285 13261 12333 11642 11228 Число образовательных организаций высшего образования, имеющих признаки неэффективности единиц 167 139 111 84 56 28 — Численность обучающихся по программам высшего образования, в том числе тыс. человек 6490 6314 6099 5866 5630 5389 5145 Численность обучающихся по программам высшего образования, в том числе -”- 5646,7 5258 4881,3 4539,4 4285,2 4132,7 приведенный контингент -"- 2994 2842 2694 2361 2206 2174 2149 Число студентов в расчете на 1 преподавателя человек 9,4 9,4 9,9 10,5 11 11,5 12 Число студентов (без аспирантов) в расчете на 1 преподавателя 10,2 10,5 10,7 11,1 11,6 12 Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников проценты 39 38 38 38 37 37

*Поправки 2014 года в таблице отмечены курсивом.

Цифры указывают, что в прошлом, 2016 году количество молодежи согласно карте 2014 года сократилось на 2 млн по сравнению с расчетом 2012 года. Эти люди в 2012 году уже родились, и им как минимум было по 15 лет в 2014-м. Что с ними произошло за полтора года? Куда они делись? Или изменился подход, и теперь решено не учитывать молодежь в возрасте 25 лет? Насколько он логичен, если одновременно провозглашается лозунг: «Человек должен учиться (повышать квалификацию, менять профессию) всю жизнь»?

На основании данных 2012 года можно подсчитать, что сокращение профессорско-преподавательского состава (ППС) в вузах России должно составить 44%. Приведенный контингент делим на «соотношение» и получаем количество ППС (таблица 2).

Таблица 2.Сокращение численности ППС в соответствии с дорожной картой

Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год ППС человек 318 511 302 340 272 121 224 857 200 545 189 043 179 083 % 100 95 85 71 63 59 56

Свирепо?

Поправки 2014 года убрали количество вузов, ежегодно закрываемых Рособрнадзором, — ограничения сняты.

Зато появился пункт «Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников». Возможно, это хорошее требование, направленное на повышение эффективности. Однако у нас в Югорском государственном университете численность управленцев только растет. А вот работников общежитий, уборщиц, охраны, столовых нанимают по аутсорсингу. Привело ли это к экономии, сомневаюсь, но отчитываться о средней по вузу заработной плате ректору, конечно, будет проще, ведь сократили самых низкооплачиваемых работников. Да и к выполнению этого пункта медленно (очень медленно — на 197 преподавателей 462 человека остальных работников) вуз приближается. Любой преподаватель может открыть министерский мониторинг (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo) и увидеть для конкретного вуза, что преподаватели составляют 25‒40%, а никак не требуемые 62%. Также в мониторинге можно посмотреть на среднюю по университету зарплату ППС, которую абсолютное большинство преподавателей сочтет фантастической.

Перспективы

Что же произойдет, если продолжать увеличивать число студентов на одного профессора вплоть до 20? Воспользуемся статистикой по Великобритании (https://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings?o=Graduate+Prospects&v=wide).

Таблица 3. Национальный рейтинг вузов Великобритании

Проведем небольшой анализ по следующим показателям:

Entry Standards (аналог ЕГЭ);

Student Satisfaction (удовлетворенность студентов);

Research Intensity (интенсивность исследовательской работы);

Graduate Prospects (трудоустройство);

Student-Staff Ratio (соотношение студенты/преподаватели);

Degree Completion (процент защитивших диплом).

Методика оценки показателей изложена здесь: www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/methodology. Для удобства восприятия результаты представлены в виде графиков.

На рис. 1 вузы выстроены по рейтингу, от Кембриджа до малоизвестных учебных заведений (для удобства показатели Degree Completion и Graduate Prospects уменьшены в 10 раз, показатель Entry Standards — в 100 раз). Очевидно, что с перемещением вуза в конец рейтинга все показатели падают, за исключением одного: количество студентов (включая аспирантов), приходящихся на одного преподавателя (зеленая линия), растет — от 10,5 в лучших университетах до 20 и даже 25 в худших.

На рис. 2 все данные отнормированы относительно показателей Кембриджа, вместо показателя Student-Staff Ratio приведен обратный показатель Staff-Student Ratio.

Удивительно, но удовлетворенность студентов (Student Satisfaction) практически не связана с рейтингом университета (коэффициент корреляции k = 0,08); в некоторых вузах во второй половине рейтинга студенты удовлетворены своим университетом не менее, а иногда и более, чем студенты Кембриджа. Стоит десять раз подумать, прежде чем включать аналогичный показатель в российский рейтинг вузов. Хотя те реформаторы, которые относят высшее образование к «услугам», настаивают на «оценке услуги потребителем».

Очевидно, что показатель Staf-Student Ratio падает вместе с рейтингом вуза (k = 0,72) и с показателями Entry Standards (k = 0,66), Graduate Prospects (k = 0,55), Degree Completion (k = 0,51).

Следует обратить внимание на показатель Research Intensity (k = 0,62): при росте количества студентов до 14 на одного преподавателя показатель Research Intensity снижается в три раза и остается примерно на этом уровне для 60% университетов Великобритании, снижаясь в отдельных случаях до 10% от величины этого показателя для Кембриджа и Оксфорда. Аналогичные графики, построенные по данным 2010 года, показывали еще более резкое падение интенсивности научной работы – не в три, а в десять раз. Предположу, что английские вузы приспособились к своему рейтингу и научились готовить «правильную» отчетность.

Если учесть, что при подсчете «соотношения» в Великобритании в качестве преподавателей учитывается только профессура (и лекторы – аналог российских доцентов), а в качестве студентов — все обучающиеся, включая аспирантов, то становится ясно, что мы и в 2012 году, когда только разрабатывалась первая дорожная карта, по соотношению преподаватели/студенты находились бы в хвосте этого рейтинга. На каждого профессора в европейских университетах приходится от 2 до 16 ассистентов и постдоков, которые выполняют за этого профессора львиную долю рутинной учебной работы, но в статистике как преподаватели не отражаются. А в случае постдоков, даже наоборот, отражаются как обучающиеся, то есть «студенты». Таким образом, соотношение 1 к 12 (аспиранты идут дополнительно), рассчитанное согласно российским правилам статистической отчетности, соответствует соотношению хуже чем 1 к 20, рассчитанному по правилам рейтинга вузов Великобритании. Кроме того, согласно образовательным стандартам в российских вузах «остепененные» преподаватели (которые учитываются в европейской статистике как профессора или лекторы) должны составлять не менее 60% от всего ППС. Именно такое их количество — 60‒70% — обеспечено в большинстве вузов России. То есть наше соотношение 12 к 1 можно разделить на 0,6 и получить те же самые 20 студентов на одного преподавателя. В какой части рейтинга вузы с таким соотношением? В хвосте, с местом не лучше 80-го (красные точки на рис. 3), там, где на научную работу у профессора времени нет. Зеленые точки — это Кембридж и Оксфорд с объемом аудиторной работы 180 часов в год, с количеством студентов на одного профессора 11 и 10,5 соответственно. В России это будет соответствовать соотношению около семи студентов на одного профессора при условии, что ему помогают от 2 до 16 хорошо оплачиваемых аспирантов и ассистентов.

Игнорирование разности подходов к учету количества профессоров и студентов в европейских вузах и в России при разработке дорожной карты привело к тому, что, проводя сокращения ППС в строгом соответствии с дорожной картой, большинство российских вузов уже довели учебную (фактически чисто аудиторную) нагрузку ППС до 900 часов для всех, включая профессуру. А это в 4‒5 раз превышает учебную нагрузку европейского профессора. У последнего есть время на научную работу, у российского — нет. Можно, конечно, продолжать требовать научной работы и высокорейтинговых статей от российского профессора и доцента, угрожать им увольнением, непроведением по конкурсу, но присмотритесь лучше, господин Сандлер и другие «специалисты по стратегическому развитию», к хвосту рейтинга вузов Великобритании. Именно туда вы уже привели вузы России и идете далее в том же направлении — строго по дорожной карте в какую-то неправильную страну.

Тема особых направлений подготовки, для которых необходимы специальные сниженные соотношения студенты/преподаватели, в этом сообщении не рассматривается.

Я категорический противник любых рейтингов в таких сложных областях человеческой деятельности, как высшее образование и педагогика в целом. Однако если в российский рейтинг вузов по примеру Великобритании будет включен показатель «соотношение студенты/преподаватели», то вы, господа стратеги, рьяно проводящие сокращение ППС в университетах даже категории «федеральный», окажетесь среди проигравших, а с вами и масса ни в чем не повинных (кроме смиренного молчания) преподавателей — и сокращенных, и продолжающих работать за двоих — пятерых.

Ванда Тиллес, сопредседатель Межрегионального профсоюза «Университетская солидарность», канд. техн. наук, доцент

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