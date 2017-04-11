ТрВ-Наука отметил 9-летний юбилей

Праздник состоялся 8 апреля в Сахаровском центре (огромное спасибо хозяевам!).

Небольшой фоторепортаж представляем вниманию читателей.

Спикерами праздника выступили главред и его заместитель:

Борис Штерн (справа) и Михаил Гельфанд (слева)

