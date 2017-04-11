День рождения

ТрВ-Наука отметил 9-летний юбилей

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Праздник состоялся 8 апреля в Сахаровском центре (огромное спасибо хозяевам!).

Небольшой фоторепортаж представляем вниманию читателей.

Спикерами праздника выступили главред и его заместитель:
Борис Штерн (справа) и Михаил Гельфанд (слева)

Один из самых читаемых авторов ТрВ Борис Жуйков

Один из самых читаемых авторов ТрВ Борис Жуйков


Передовой отряд Диссернета

Передовой отряд Диссернета

Группа поддержки

Наталия Демина, Всеволод Борисов и Андрей Ростовцев

Наталия Демина, Всеволод Борисов и Андрей Ростовцев


Дмитрий Зимин

Дмитрий Зимин


Илья Мирмов, Ольга Орлова, Андрей Ростовцев

Илья Мирмов, Ольга Орлова, Андрей Ростовцев


Наш фотограф Игнат Соловей

Наш фотограф Игнат Соловей


Полный зал. На переднем плане — Сергей Шпилькин

Полный зал. На переднем плане — Сергей Шпилькин


Девять праздничных пирогов и одна свечка

Девять праздничных пирогов и одна свечка

Фото И. Соловья и Н. Деминой

 

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