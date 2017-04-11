ТрВ-Наука отметил 9-летний юбилей
Праздник состоялся 8 апреля в Сахаровском центре (огромное спасибо хозяевам!).
Небольшой фоторепортаж представляем вниманию читателей.
Спикерами праздника выступили главред и его заместитель:
Борис Штерн (справа) и Михаил Гельфанд (слева)
Группа поддержки
Фото И. Соловья и Н. Деминой
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