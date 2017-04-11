Статистика Всероссийской контрольной по астрономии

8 октября 2016 года состоялась первая Всероссийская контрольная по астрономии, в которой участвовали планетарии и различные образовательные учреждения (школы, университеты) 25 городов России, от Брянска до Владивостока. Общее число участников составило 6623 человека, больше всего — в Новосибирске (3910), Казани (777), Нижнем Новгороде (486) и Ярославле (377), где организаторами стали местные планетарии. В качестве главного организатора этого мероприятия выступил Московский планетарий, который ставил задачей этой акции получение объективной информации об уровне астрономической грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры; участники могли получить независимую оценку своих знаний в области астрономии. Также с помощью этого мероприятия организаторы стремились привлечь внимание средств массовой информации и российского общества к проблеме астрономической грамотности населения.

В контрольной было 35 вопросов по разным темам, связанным с астрономией и изучением космического пространства, например такие (читатели ТрВ-Наука могут проверить себя):

Кто открыл планету Плутон:

а) Ян Гевелий, б) Уильям Гершель, в) Клайд Томбо. Какое созвездие в этом списке «лишнее»:

а) Волопас, б) Геркулес, в) Лебедь, г) Лира, д) Орион. Больше всего спутников найдено у планеты:

а) Сатурн, б) Уран, в) Юпитер. Метеорные потоки наблюдаются вылетающими из области неба, которая называется:

а) квадратура, б) радиант, в) элонгация. Как долго свет идет к нам от Туманности Андромеды:

а) около 2000 лет, б) около 2 млн лет, в) 250 млн лет. Как называлась межпланетная станция, которая исследовала планету Венера и комету Галлея:

а) «Аполлон», б) «Вега», в) «Пионер». Назовите музу астрономии:

а) Мельпомена, б) Терпсихора, в) Урания.

Также 8–9 октября компания «Яндекс» провела на своей странице в Интернете онлайн-тестирование с теми же вопросами, в котором могли принять участие все желающие. За два дня на вопросы контрольной ответили 5653 человека, которые получили среднюю оценку 3 балла (https://yandex.ru/astronomy?ncrnd=5461) (рис. 1.) Такой же результат продемонстрировали 60% городов, где опрос проводился в планетариях и учебных центрах. Это можно видеть на сравнительной диаграмме для нескольких городов (рис. 2), где показано, какая доля участников ответила правильно на соответствующий процент вопросов.

В Казани более 30 посетителей планетария Казанского Федерального университета, где проходила контрольная, согласились принять участие в тестировании. Возраст участников колебался от 6 до 79 лет, в основном это были люди среднего возраста (женщин в два раза больше, чем мужчин). Интересно, что двое детей шести и семи лет сами вызвались участвовать в контрольной и показали результаты не хуже, чему у взрослых. Некоторые посетители планетария отказывались писать контрольную, уверяя, что ничего не понимают в астрономии. Но многие из тех участников, кто сначала утверждал, будто ничего не помнит или не знает, в итоге отвечали не так уж плохо. Результаты опроса в планетарии КФУ оказались примерно такими же, как в среднем по стране, — «три с плюсом». По 22% участников правильно ответили на 20–30% и 50– 70% вопросов, 40% участников ответили на 30–50% вопросов, и лишь 16% смогли правильно ответить более чем на 70% вопросов. Отметим, лишь четверть участников изучали астрономию в школе!

Тематическое разнообразие вопросов позволило оценить, в каких разделах астрономии более сведущи жители России (рис. 3). Заметно более уверенные знания были продемонстрированы при ответах на вопросы о планетах Солнечной системы и о космонавтике, а также о произведениях искусства, посвященных космосу. Изучение Солнечной системы и космические исследования чаще освещаются в средствах массовой информации, поэтому процент правильных ответов на эти вопросы выше. Два вопроса, на которые получено наименьшее число правильных ответов, были сформулированы не совсем корректно и вызвали дискуссии среди астрономов.

Также Всероссийская контрольная по астрономии была проведена в тринадцати школах Казани и Республики Татарстан. Активное участие в этой образовательной акции приняли несколько школ Высокогорского района, Бурнашевская СОШ Апастовского района, Большеатнинская СОШ Атнинского района, лицей № 78 им. А. С. Пушкина и гимназия № 76 города Набережные Челны, лицей «Иннополис»; опрошены были от одного до 60 ребят. В Казани эту акцию поддержали университетские лицей им. Лобачевского и IT-лицей, а также школа № 119, где на вопросы контрольной отвечали не только школьники 4–11-х классов, но также учителя и другие сотрудники школы (всего 193 человека). Но наибольшее число участников — 284 человека — собрал IT-лицей КФУ. Насколько интересно прошло мероприятие, видно из письма учителя физики и астрономии IT-лицея КФУ Сююмбики Закировны Гайнутдиновой. «Прошло у нас всё очень хорошо, весь лицей писал. Ясно, что хорошо написали мои „астрономы“. Учителя тоже очень старались. Некоторые всю ночь перед экзаменом в Интернете сидели и фильмы по астрономии смотрели. Получился праздник, народ так переживал. Мои кружковцы были на высоте. Ребята долго еще обсуждали вопросы, спорили и сверяли свои ответы с ответами кружковцев. Здорово!»

Школьники продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний в области астрономии. Много учеников, правильно ответивших на большинство вопросов, оказалось в IT-лицее, Мульминской СОШ Высокогорского района и в казанской школе № 119. Участников, верно ответивших менее чем на 20% вопросов, было довольно мало. Во время акции школьников спрашивали, хотят ли они изучать в школе астрономию как отдельный предмет, и более 80% ребят ответили утвердительно. Сравнительно высокие результаты показали ученики сельских школ, это обусловлено тем, что там писать контрольную пришли в основном ребята, увлекающиеся астрономией, тогда как в городах на вопросы отвечали целыми классами.

Итоги Всероссийской контрольной по астрономии, средний возраст участников которой составил 22 года, еще раз продемонстрировали не очень высокий уровень знаний по астрономии среди населения, что в первую очередь связано с более чем двадцатилетним отсутствием в школьной программе предмета «Астрономия». Однако эти результаты не «нулевые», то есть определенные знания у жителей России всё же есть, поэтому астрономы и учителя должны стремиться мотивировать людей к изучению астрономии, так как современные астрономические представления являются неотъемлемой частью картины мира образованного человека. Полученные результаты также могут быть использованы для разработки рекомендаций по распространению астрономических знаний и возвращению астрономии в школьную программу, о чем в сентябре 2016 года заявила новый министр образования и науки России Ольга Васильева.

Ответы на вопросы Контрольной, приведенные в тексте

1. Планета Плутон была открыта 18 февраля 1930 года в Лоуэллской обсерватории американским астрономом Клайдом Томбо.2. Из пяти перечисленных созвездий «лишним» является Орион, наблюдающийся на небе зимой, тогда как остальные созвездия считаются «летними».

3. На данный момент больше всего спутников — 67 штук — открыто у планеты Юпитер.

4. Метеоры («падающие звезды»), входящие в состав метеорных потоков во время визуальных наблюдений, кажутся вылетающими из одной точки на небе — радианта, так как пылинки, составляющие метеорное облако, попадая в атмосферу Земли, движутся по параллельным траекториям, и метеорные следы в перспективе пересекаются в этой самой точке.

5. Ближайшая к нам большая спиральная галактика М31 (Туманность Андромеды) находится на расстоянии 2,5 млн световых лет.

6. Советские межпланетные автоматические станции, которые в 1984–1986 годах успешно исследовали планету Венера и комету Галлея, в честь объектов своего изучения получили названия «Вега-1» и «Вега-2».

7. Музой — покровительницей науки астрономии является Урания.

Алмаз Галеев,

канд. физ. -мат. наук, доцент Астрономической обсерватории

им. В. П. Энгельгардта, Институт физики КФУ

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