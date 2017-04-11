Архив

ТрВ №7 (226) за 2017 г.: Антропология в автозаке

Архив Комментариев нет 1634 просм., 519 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 226 от 11 апреля 2017 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Инсайды Ольги Орловой
Из недр доблестной московской полиции и от участника Собрания РАН — стр. 1–3

Российский директор французской лаборатории
Интервью Наталии Деминой с Сергеем Нечаевым — стр. 4–5

Всероссийская контрольная по астрономии
Итоги и перспективы — стр. 6

Литература новых идей
Продолжение дискуссии о российской «твердой фантастике» — стр. 7

РЖД глазами немца в изложении Марии Поповой — стр. 8

Любовь к деньгам, древняя и платоническая, — стр. 9

Подмосковные птицы
Их естественные и искусственные проблемы — стр. 10

В науке тоже есть агрегаторы и почему это хорошо — стр. 12

Культура — это вызов?
Феномен Бориса Дубина — стр. 14

Связанные статьи

 
Помощь «Троицкому варианту — Наука»
 

Метки: , , , , ,

 

Добавить комментарий

 