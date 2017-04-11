ТрВ №7 (226) за 2017 г.: Антропология в автозаке
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 226 от 11 апреля 2017 года в PDF
Анонс номера
Инсайды Ольги Орловой
Из недр доблестной московской полиции и от участника Собрания РАН — стр. 1–3
Российский директор французской лаборатории
Интервью Наталии Деминой с Сергеем Нечаевым — стр. 4–5
Всероссийская контрольная по астрономии
Итоги и перспективы — стр. 6
Литература новых идей
Продолжение дискуссии о российской «твердой фантастике» — стр. 7
РЖД глазами немца в изложении Марии Поповой — стр. 8
Любовь к деньгам, древняя и платоническая, — стр. 9
Подмосковные птицы
Их естественные и искусственные проблемы — стр. 10
В науке тоже есть агрегаторы и почему это хорошо — стр. 12
Культура — это вызов?
Феномен Бориса Дубина — стр. 14
Связанные статьи
Метки: #226, trv, Архив, газета, Елена Стребкова, Илья Мирмов
Добавить комментарий