ТрВ №7 (226) за 2017 г.: Антропология в автозаке

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 226 от 11 апреля 2017 года в PDF

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Анонс номера

Инсайды Ольги Орловой

Из недр доблестной московской полиции и от участника Собрания РАН — стр. 1–3

Российский директор французской лаборатории

Интервью Наталии Деминой с Сергеем Нечаевым — стр. 4–5

Всероссийская контрольная по астрономии

Итоги и перспективы — стр. 6

Литература новых идей

Продолжение дискуссии о российской «твердой фантастике» — стр. 7

РЖД глазами немца в изложении Марии Поповой — стр. 8

Любовь к деньгам, древняя и платоническая, — стр. 9

Подмосковные птицы

Их естественные и искусственные проблемы — стр. 10

В науке тоже есть агрегаторы и почему это хорошо — стр. 12

Культура — это вызов?

Феномен Бориса Дубина — стр. 14

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