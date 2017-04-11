Теология

Новая «наука»

Наука и общество 14 комментариев 1922 просм., 510 — за сегодня  Распечатать статью Распечатать статью  

В Сети появилась видеозапись выступления в НИЯУ МИФИ председателя первого совета по теологии митрополита Илариона (Алфеева), PhD (www.youtube.com/watch?v=p-ZsBnznX-4). Блогер «ЖЖ», лауреат премии «Просветитель», наш постоянный автор Александр Панчин (http://scinquisitor.livejournal.com/107328.html) дал свои комментарии по этому поводу.

Рис. В. Шилова

Рис. В. Шилова

В упомянутом совете 1 июня 2017 года в 10:30 по адресу: Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1, ауд. 115 — состоится первая защита по специальности 26.00.01 — «Теология».

Мне кажется, что выступление митрополита развеивает все иллюзии об адекватности происходящего лучше, чем любые критические тексты.

Возьмем одного из официальных оппонентов первой защиты: Корольков А. А., автор главы «Обретение образа Божиего: религиозно-философский взгляд на образование». Второй оппонент примерно такой же.

А вот ведущая организация удивляет: Институт философии РАН. По иронии судьбы 31 марта там прошло «205-е заседание ежемесячного открытого академического теоретического семинара „Марксовские чтения“».

Любопытно, что в совет по теологии раньше входила министр образования и науки Ольга Васильева, но сейчас она отсутствует в списке совета. Это немного обнадеживает, хотя приказа об изменении состава совета я не нашел.

Ссылка на совет: www.doctorantura.ru/ru/about/members.

В первой же диссертации по теологии написано, что научно-теологический метод среди прочего определяется уникальным предметом и источником теологического знания и подразумеваемым ими же личностным опытом веры и жизни теолога. Надо ли пояснять, что научный метод, основанный на вере, — это оксюморон.

Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев точно описал, почему богословов не устраивает существующая ситуация с церковными, а не научными степенями. Ведь это дает определенные преимущества:

  1. право на невозвратное финансирование исследований из бюджета;
  2. право влиять на содержание научной части образования;
  3. право выступать в качестве объективного эксперта в суде и других органах;
  4. право голоса в вопросах о признании научности других исследований;
  5. право на особое внимание и уважение со стороны общества.

Предлагаю всем ученым, неравнодушным к судьбе отечественной науки, рассмотреть возможность:

  1. написать отзыв на диссертацию. Отмечу, что отрицательные отзывы секретарь совета обязан зачитать. Отзыв можно отправить курьером с уведомлением о получении. Это лучше сделать в течение ближайших двух недель;
  2. прийти на защиту. Задать вопросы или зачитать свой отзыв самостоятельно. Надо заранее выяснить, как туда попасть. Эта защита и следующие защиты должны стать трибуной, где ученые могут, в рамках правил науки, высказать всё, что они думают о теологии. Это возможность открытой научной дискуссии научной общественности, без участия которой было принято решение о внедрении теологии в список научных специальностей ВАК;
  3. если вы сотрудник ведущей организации — серьезно отнеситесь к тому, что благодаря именно вашему институту может произойти первая защита диссертации по богословию. Также замечу, что это совместный совет с МГУ. Так что и моя альма-матер оказывается запятнанной.

Альтернативно, готовьтесь принимать богословов в академики. Если вы не выскажетесь, никто не выскажется.

Если диссертация имеет ценность в области истории или религиоведения, непонятно, почему бы автору не защититься по одной из этих специальностей.

Александр Панчин

 

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14 комментариев

  • Денис:
    13.04.2017 в 8:10

    Вот же мерзость. Если буду в это время в Москве, обязательно схожу поглядеть на этот цирк.

    Что такое божья сила? Это божья масса, помноженная на божье ускорение...

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  • Александр Кауров:
    13.04.2017 в 12:04

    Фиолетовые говорящие грибы не так безопасны...

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  • Ash:
    13.04.2017 в 15:07

    «Если диссертация имеет ценность в области истории или религиоведения...»

    На мой взгляд, имеет смысл отправить автореферат на отзыв каким-нибудь нормальным профильным специалистам из «православных» стран типа Греции или Сербии.

    Очень желательны были бы отзывы в духе — «содержание не соответствует специальности».

    Тогда защитникам придётся вступить в чисто богословский спор, то есть нести законченную ересь.

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    • Александр:
      13.04.2017 в 18:20

      В Румынию можно. В Universitatea din București (который сам по себе не плохой) есть Facultatea de Teologie Ortodoxă. Там присваивают ученые степени по богословию (Румыния — страна оголтело православная) и есть нормальные специалисты.

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    • Александр:
      13.04.2017 в 18:32

      Можно, кстати, таким способом спровоцировать новый виток срача РПЦ vs РумПЦ (у них прескверные отношения). И, кстати, в центральных (Бухарест и Яссы) румынских универах есть факультеты богословия (отдельно — по православному, отдельно — по католическому) и ученые степени по богословию.

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      • Ash:
        13.04.2017 в 18:39

        Неплохо было бы. Как говорят журналисты — хороший информационный повод. Весёлое шоу могло бы выйти. Получились бы статьи в массовой прессе, сюжеты по телевидению.

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        • Александр:
          13.04.2017 в 19:14

          Надо бы переводить автореферат на румынский только. В принципе, если он не длинный, это можно. К тому же, я только за нормальные диссертации по богословию, ибо ни разу не атеист (с чего б я был против всего своего народа, православная церковь всегда сплачивала нас против турок, татар и венгров и хранила язык и культуру). Но РПЦ — это отражение РФ и нормального там ничего нет.

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          • Ash:
            13.04.2017 в 19:22

            Свяжитесь с Александром Панчиным — может что и выйдет. Хуже-то вряд ли будет.

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          • sergeir:
            14.04.2017 в 15:01

            Если Вы верующий и изображаете из себя ученого, то не подскажете, почему Вы решили, что бог существует? Какие для этого суждения есть объективный доказательства?

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  • Денис:
    13.04.2017 в 18:09

    Осталось ввести ученые степени по астрологии, демонологии, спиритизму, магии и алхимии — чем эти прекрасные и не менее древние учения хуже?! Дискриминация!

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  • individ:
    14.04.2017 в 8:11

    Бредятины везде полно, но не понятно тут то, что обычно ругают только некоторые направления или людей!

    Я конечно понимаю, что не нравиться Вам очень теология. И начинается истерика — не разбираясь вообще что там и как. Самое забавное, что никогда не услышишь критику буржуиновых Универов в которых происходят похлеще и конференции и защита.

    Какая та очень странная ситуация. Всё крутится всегда вокруг идеологии, религии и пропаганды. При этом начинают вспоминать про преимущества? Господа доценты! Вы вообще в курсе, что сами каждый день этими преимуществами пользуетесь?

    У математиков целые теории строятся на одной вере, уважение авторитетов и ничего, нормально... Там большое количество понятий не определены формально — часто друг другу не могут объяснить о чём говорят. И ничего. Кругом одни доценты. Почему это нельзя использовать в других областях?

    Тогда надо описать всё формально — чтоб не было путаницы... Например для той дисциплине, что можно. Для другой что можно. Тогда не будет вот таких возваний.

    Вот например почему у буржуинов таких ситуаций никогда не бывает? Почему никто не баламутит народ, что вот кто то там не ту диссертацию защищает?

    Потому, что у них очень чёткая система контроля людей. Человек находясь на некоторой должности должен определённо себя вести, думать и говорить... Мысль влево, мысль вправо. Это ведёт к одному. Получение волчьего билета до конца жизни. И пускай проповедует свои взгляды бомжам!

    Доценты нанимаются в первую очередь для пропаганды и образования. Если Васильева платит деньги людям кто потом за её же деньги занимаются пропагандой чужих взглядов и идей, то это вызывает только удивление...

    В стране дефицит ресурсов. И при этом основные финансы выделяются каким то Блогерам. Там, что за народ сидит в министерстве образования?

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  • Alex:
    14.04.2017 в 11:15

    Ну да, а вот наука:

    trv-science.ru/2017/04/11/rokovaya-pizza/

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    • Денис:
      14.04.2017 в 11:22

      А что не так в статье про еду?

      Метод вполне научный, объект несколько странноват, да, но это не криминал — почему бы и нет?

      Кто-то исследует пузырьки в пинте Гиннеса, кто-то — зависимость от пиццы, если это людям интересно — их право и вполне достойное занятие...

      А вот теология, демонология, телепатия и прочая хиромантия с гомеопатией — это уже лженаука и идиотизм, оскорбляющий интеллект вменяемой публики в том случае, когда пытается притвориться наукой.

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    • Ash:
      14.04.2017 в 12:52

      А что Вам не понравилось в химических соединениях, вызывающих привыкание к ним организма человека?

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