Новая «наука»

В Сети появилась видеозапись выступления в НИЯУ МИФИ председателя первого совета по теологии митрополита Илариона (Алфеева), PhD (www.youtube.com/watch?v=p-ZsBnznX-4). Блогер «ЖЖ», лауреат премии «Просветитель», наш постоянный автор Александр Панчин (http://scinquisitor.livejournal.com/107328.html) дал свои комментарии по этому поводу.

В упомянутом совете 1 июня 2017 года в 10:30 по адресу: Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1, ауд. 115 — состоится первая защита по специальности 26.00.01 — «Теология».

Мне кажется, что выступление митрополита развеивает все иллюзии об адекватности происходящего лучше, чем любые критические тексты.

Возьмем одного из официальных оппонентов первой защиты: Корольков А. А., автор главы «Обретение образа Божиего: религиозно-философский взгляд на образование». Второй оппонент примерно такой же.

А вот ведущая организация удивляет: Институт философии РАН. По иронии судьбы 31 марта там прошло «205-е заседание ежемесячного открытого академического теоретического семинара „Марксовские чтения“».

Любопытно, что в совет по теологии раньше входила министр образования и науки Ольга Васильева, но сейчас она отсутствует в списке совета. Это немного обнадеживает, хотя приказа об изменении состава совета я не нашел.

Ссылка на совет: www.doctorantura.ru/ru/about/members.

В первой же диссертации по теологии написано, что научно-теологический метод среди прочего определяется уникальным предметом и источником теологического знания и подразумеваемым ими же личностным опытом веры и жизни теолога. Надо ли пояснять, что научный метод, основанный на вере, — это оксюморон.

Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев точно описал, почему богословов не устраивает существующая ситуация с церковными, а не научными степенями. Ведь это дает определенные преимущества:

право на невозвратное финансирование исследований из бюджета; право влиять на содержание научной части образования; право выступать в качестве объективного эксперта в суде и других органах; право голоса в вопросах о признании научности других исследований; право на особое внимание и уважение со стороны общества.

Предлагаю всем ученым, неравнодушным к судьбе отечественной науки, рассмотреть возможность:

написать отзыв на диссертацию. Отмечу, что отрицательные отзывы секретарь совета обязан зачитать. Отзыв можно отправить курьером с уведомлением о получении. Это лучше сделать в течение ближайших двух недель; прийти на защиту. Задать вопросы или зачитать свой отзыв самостоятельно. Надо заранее выяснить, как туда попасть. Эта защита и следующие защиты должны стать трибуной, где ученые могут, в рамках правил науки, высказать всё, что они думают о теологии. Это возможность открытой научной дискуссии научной общественности, без участия которой было принято решение о внедрении теологии в список научных специальностей ВАК; если вы сотрудник ведущей организации — серьезно отнеситесь к тому, что благодаря именно вашему институту может произойти первая защита диссертации по богословию. Также замечу, что это совместный совет с МГУ. Так что и моя альма-матер оказывается запятнанной.

Альтернативно, готовьтесь принимать богословов в академики. Если вы не выскажетесь, никто не выскажется.

Если диссертация имеет ценность в области истории или религиоведения, непонятно, почему бы автору не защититься по одной из этих специальностей.

Александр Панчин

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