Новая «наука»
В Сети появилась видеозапись выступления в НИЯУ МИФИ председателя первого совета по теологии митрополита Илариона (Алфеева), PhD (www.youtube.com/watch?v=p-ZsBnznX-4). Блогер «ЖЖ», лауреат премии «Просветитель», наш постоянный автор Александр Панчин (http://scinquisitor.livejournal.com/107328.html) дал свои комментарии по этому поводу.
В упомянутом совете 1 июня 2017 года в 10:30 по адресу: Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1, ауд. 115 — состоится первая защита по специальности 26.00.01 — «Теология».
Мне кажется, что выступление митрополита развеивает все иллюзии об адекватности происходящего лучше, чем любые критические тексты.
Возьмем одного из официальных оппонентов первой защиты: Корольков А. А., автор главы «Обретение образа Божиего: религиозно-философский взгляд на образование». Второй оппонент примерно такой же.
А вот ведущая организация удивляет: Институт философии РАН. По иронии судьбы 31 марта там прошло «205-е заседание ежемесячного открытого академического теоретического семинара „Марксовские чтения“».
Любопытно, что в совет по теологии раньше входила министр образования и науки Ольга Васильева, но сейчас она отсутствует в списке совета. Это немного обнадеживает, хотя приказа об изменении состава совета я не нашел.
Ссылка на совет: www.doctorantura.ru/ru/about/members.
В первой же диссертации по теологии написано, что научно-теологический метод среди прочего определяется уникальным предметом и источником теологического знания и подразумеваемым ими же личностным опытом веры и жизни теолога. Надо ли пояснять, что научный метод, основанный на вере, — это оксюморон.
Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Сергеев точно описал, почему богословов не устраивает существующая ситуация с церковными, а не научными степенями. Ведь это дает определенные преимущества:
- право на невозвратное финансирование исследований из бюджета;
- право влиять на содержание научной части образования;
- право выступать в качестве объективного эксперта в суде и других органах;
- право голоса в вопросах о признании научности других исследований;
- право на особое внимание и уважение со стороны общества.
Предлагаю всем ученым, неравнодушным к судьбе отечественной науки, рассмотреть возможность:
- написать отзыв на диссертацию. Отмечу, что отрицательные отзывы секретарь совета обязан зачитать. Отзыв можно отправить курьером с уведомлением о получении. Это лучше сделать в течение ближайших двух недель;
- прийти на защиту. Задать вопросы или зачитать свой отзыв самостоятельно. Надо заранее выяснить, как туда попасть. Эта защита и следующие защиты должны стать трибуной, где ученые могут, в рамках правил науки, высказать всё, что они думают о теологии. Это возможность открытой научной дискуссии научной общественности, без участия которой было принято решение о внедрении теологии в список научных специальностей ВАК;
- если вы сотрудник ведущей организации — серьезно отнеситесь к тому, что благодаря именно вашему институту может произойти первая защита диссертации по богословию. Также замечу, что это совместный совет с МГУ. Так что и моя альма-матер оказывается запятнанной.
Альтернативно, готовьтесь принимать богословов в академики. Если вы не выскажетесь, никто не выскажется.
Если диссертация имеет ценность в области истории или религиоведения, непонятно, почему бы автору не защититься по одной из этих специальностей.
Александр Панчин
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Метки: #226, Александр Панчин, Александр Сергеев, блог, бог, богословие, боль, ВАК, выступление, диссертация, защита, Институт философии РАН, клерикализация, Комиссия РАН по борьбе с лженаукой, МИФИ, наука, научный метод, образование, отзыв, протест, разум, стыд, теология, ученые
Вот же мерзость. Если буду в это время в Москве, обязательно схожу поглядеть на этот цирк.
Что такое божья сила? Это божья масса, помноженная на божье ускорение...
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Фиолетовые говорящие грибы не так безопасны...
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«Если диссертация имеет ценность в области истории или религиоведения...»
На мой взгляд, имеет смысл отправить автореферат на отзыв каким-нибудь нормальным профильным специалистам из «православных» стран типа Греции или Сербии.
Очень желательны были бы отзывы в духе — «содержание не соответствует специальности».
Тогда защитникам придётся вступить в чисто богословский спор, то есть нести законченную ересь.
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В Румынию можно. В Universitatea din București (который сам по себе не плохой) есть Facultatea de Teologie Ortodoxă. Там присваивают ученые степени по богословию (Румыния — страна оголтело православная) и есть нормальные специалисты.
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Можно, кстати, таким способом спровоцировать новый виток срача РПЦ vs РумПЦ (у них прескверные отношения). И, кстати, в центральных (Бухарест и Яссы) румынских универах есть факультеты богословия (отдельно — по православному, отдельно — по католическому) и ученые степени по богословию.
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Неплохо было бы. Как говорят журналисты — хороший информационный повод. Весёлое шоу могло бы выйти. Получились бы статьи в массовой прессе, сюжеты по телевидению.
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Надо бы переводить автореферат на румынский только. В принципе, если он не длинный, это можно. К тому же, я только за нормальные диссертации по богословию, ибо ни разу не атеист (с чего б я был против всего своего народа, православная церковь всегда сплачивала нас против турок, татар и венгров и хранила язык и культуру). Но РПЦ — это отражение РФ и нормального там ничего нет.
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Свяжитесь с Александром Панчиным — может что и выйдет. Хуже-то вряд ли будет.
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Если Вы верующий и изображаете из себя ученого, то не подскажете, почему Вы решили, что бог существует? Какие для этого суждения есть объективный доказательства?
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Осталось ввести ученые степени по астрологии, демонологии, спиритизму, магии и алхимии — чем эти прекрасные и не менее древние учения хуже?! Дискриминация!
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Бредятины везде полно, но не понятно тут то, что обычно ругают только некоторые направления или людей!
Я конечно понимаю, что не нравиться Вам очень теология. И начинается истерика — не разбираясь вообще что там и как. Самое забавное, что никогда не услышишь критику буржуиновых Универов в которых происходят похлеще и конференции и защита.
Какая та очень странная ситуация. Всё крутится всегда вокруг идеологии, религии и пропаганды. При этом начинают вспоминать про преимущества? Господа доценты! Вы вообще в курсе, что сами каждый день этими преимуществами пользуетесь?
У математиков целые теории строятся на одной вере, уважение авторитетов и ничего, нормально... Там большое количество понятий не определены формально — часто друг другу не могут объяснить о чём говорят. И ничего. Кругом одни доценты. Почему это нельзя использовать в других областях?
Тогда надо описать всё формально — чтоб не было путаницы... Например для той дисциплине, что можно. Для другой что можно. Тогда не будет вот таких возваний.
Вот например почему у буржуинов таких ситуаций никогда не бывает? Почему никто не баламутит народ, что вот кто то там не ту диссертацию защищает?
Потому, что у них очень чёткая система контроля людей. Человек находясь на некоторой должности должен определённо себя вести, думать и говорить... Мысль влево, мысль вправо. Это ведёт к одному. Получение волчьего билета до конца жизни. И пускай проповедует свои взгляды бомжам!
Доценты нанимаются в первую очередь для пропаганды и образования. Если Васильева платит деньги людям кто потом за её же деньги занимаются пропагандой чужих взглядов и идей, то это вызывает только удивление...
В стране дефицит ресурсов. И при этом основные финансы выделяются каким то Блогерам. Там, что за народ сидит в министерстве образования?
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Ну да, а вот наука:
trv-science.ru/2017/04/11/rokovaya-pizza/
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А что не так в статье про еду?
Метод вполне научный, объект несколько странноват, да, но это не криминал — почему бы и нет?
Кто-то исследует пузырьки в пинте Гиннеса, кто-то — зависимость от пиццы, если это людям интересно — их право и вполне достойное занятие...
А вот теология, демонология, телепатия и прочая хиромантия с гомеопатией — это уже лженаука и идиотизм, оскорбляющий интеллект вменяемой публики в том случае, когда пытается притвориться наукой.
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А что Вам не понравилось в химических соединениях, вызывающих привыкание к ним организма человека?
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