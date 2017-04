Дачи — кошки — птицы

Московская область отличается максимальной интенсивностью антропогенной нагрузки даже среди самых густонаселенных и промышленно развитых регионов России. Высокая плотность размещения предприятий, рекреационные нагрузки, неумеренное лесопользование и отчуждение земель в частную собственность приводят к ускоряющейся деградации лесных биосистем региона. Здесь особенно важно проводить мониторинг численности и видового разнообразия животных и растений, давать оценку состоянию оставшихся природных экосистем.

Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима — ботанический и зоологический государственный природный заказник регионального значения, фактически единственный в ближнем Подмосковье. Он создан на террасах древней долины Москвы-реки и водораздельном плато с выровненным рельефом, которое в юго-восточной части прорезается оврагом. Заказник расположен в Одинцовском районе Московской области — в 12 км от Звенигорода, примерно в 40–50 км от МКАД. Лесной массив — в настоящий момент немногим более 700 га — закреплен за Звенигородской биостанцией МГУ.

С 1999 года на Звенигородской биологической станции изучают птиц и проводят мониторинг орнитофауны методом отлова и кольцевания. Он подразумевает исследование видового разнообразия и численности птиц на изучаемой территории и долговременное отслеживание их изменений. Метод хорошо контролирует состояние и численность прежде всего мелких воробьиных птиц размером от королька до дрозда (иволги, сойки), а также представителей отряда дятлообразных.

За всё время исследований большинство пернатых было отловлено в летние месяцы. Поэтому мониторинг численности и видового разнообразия касается главным образом местных, гнездящихся птиц. Для анализа изменения этих показателей в разные годы были взяты отловы птиц за четыре полных дня в июне (начиная с 15-18 июня) и за четыре полных ловчих дня в июле (начиная с 21-24 июля) с 1999 по 2016 год.

Число пойманных птиц и число пойманных видов в июне значительно колеблются год от года. Общая численность птиц и количество их зарегистрированных видов сильно выросли к 2011—2012 году, а в последние четыре года уменьшаются. В июле, как правило, эти показатели выше, чем за такой же период в июне, за исключением 2016 года. Цифры также сильно варьируют и достигают максимума в 2011 и 2012 годах, а после резко снижаются. По результатам отловов можно судить, что за период с 1999-го по 2016-й наиболее благоприятными для птиц были 2011 и 2012 годы, а 2016-й — наименее благоприятным.

Хотя в целом численность птиц и видовое разнообразие обнаруживают межгодовые колебания, в последние четыре года они стабильно сокращаются, что еще ни разу не было отмечено, и в 2016 году достигли минимальных значений за всё время исследований. Численность большинства массовых видов птиц также снижается в последние четыре года.

Изменение численности птиц обычно связывают с потеплением климата. Однако потепление, как правило, сначала приводит к изменению сроков сезонных явлений у растений и животных. Мы ежегодно сравниваем данные о времени пребывания птиц на территории Звенигородской биостанции, сроках размножения, линьки и т. д. с аналогичными данными, полученными в начале ХХ века [1]. Все эти характеристики сезонных явлений у разных видов птиц не изменились по сравнению с началом прошлого века, несмотря на межгодовые колебания. Поэтому у нас нет оснований связывать уменьшение численности и видового разнообразия птиц в ближнем Подмосковье с глобальным потеплением климата, если, конечно, это не отражение всеобщего глобального снижения численности птиц.

Значительно более правдоподобными причинами представляются локальные факторы. Вероятно, самый главный из них — возросшая рекреационная нагрузки на территорию Звенигородской биостанции в связи с резко возросшим количеством дачников на территории вокруг нее. Другой фактор, тесно связанный с предыдущим, — хищничество бродячих домашних или одичавших кошек. Ежегодно мы регистрируем всё больше случаев разорения кошками гнезд мелких птиц, а также гибель пернатых от зубов и когтей хищников непосредственно в наших ловчих сетях (мы не успеваем их защитить).

Уже признано, что свободно гуляющие кошки представляют собой огромную экологическую угрозу [2, 3], поскольку охотятся вне зависимости от того, голодны они или сыты. Кошки ежегодно убивают десятки миллиардов птиц, мелких млекопитающих, рептилий, ящериц, подталкивая уязвимые виды к полному исчезновению. В США от когтей и зубов кошек погибает больше млекопитающих и птиц, чем от ветряных турбин, автомобилей, пестицидов и ядов, столкновений с небоскребами и летательными аппаратами, а также от других так называемых прямых антропогенных причин, вместе взятых. В истреблении мелких птиц и зверей участвуют как домашние коты, так и беспризорные. В последнее время кошки рассматриваются уже как прямая угроза не только для мелких, средних и крупных птиц и наземных млекопитающих, но и для морских млекопитающих. Не менее серьезной опасностью является распространение бродячими и дичающими домашними кошками различных заболеваний [2, 3].

Вероятно, именно резко возросшее количество дач на территории вокруг Звенигородской биостанции привело к значительному снижению численности и видового разнообразия мелких птиц за последние четыре года. Весной и летом дачники используют территорию заказника для прогулок, часто всем семейством: с детьми, собаками и т. д., особенно около водных местообитаний, что приводит к общему уменьшению численности птиц за счет механического разорения и усиления фактора беспокойства. В теплый сезон привозят домашних кошек, которых выпускают погулять на участках или вокруг них. Кошки охотятся и убивают всех птиц, которых им удается встретить, не брезгуя гнездами и птенцами. Часто эти кошки размножаются, а приплод дачники не забирают с собой, просто бросая на произвол судьбы. Брошенные кошки уже вынуждены выживать, питаясь птицами, млекопитающими и т. д., разоряя природную экосистему.

Вадим Гаврилов,

орнитолог, канд. биол. наук,

ст. науч. сотр. биологического факультета МГУ им. Ломоносова

1. Птушенко Е. С., Иноземцев А. А. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М.: изд-во Московского университета, 1968.

2. Loss S. R., Will T. , Marra P. P. The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States // Nature communications. 2013. 4:1396. DOI: 10.1038/ncomms2380.

3. Marra P. P. , Santella C. Cat Wars: The Devastating Consequences of a Cuddly Princeton University Press, 2016.

