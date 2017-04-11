Исследования

Дачи — кошки — птицы

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Вадим Гаврилов, ст. науч. сотр. Звенигородской биостанции им. С. Н. Скадовского биологического факультета МГУ

Вадим Гаврилов

Московская область отличается максимальной интенсивностью антропогенной нагрузки даже среди самых густонаселенных и промышленно развитых регионов России. Высокая плотность размещения предприятий, рекреационные нагрузки, неумеренное лесопользование и отчуждение земель в частную собственность приводят к ускоряющейся деградации лесных биосистем региона. Здесь особенно важно проводить мониторинг численности и видового разнообразия животных и растений, давать оценку состоянию оставшихся природных экосистем.

Соловей Luscinia luscinia (самец)

Соловей Luscinia luscinia (самец)

Звенигородская биостанция МГУ и карьер Сима — ботанический и зоологический государственный природный заказник регионального значения, фактически единственный в ближнем Подмосковье. Он создан на террасах древней долины Москвы-реки и водораздельном плато с выровненным рельефом, которое в юго-восточной части прорезается оврагом. Заказник расположен в Одинцовском районе Московской области — в 12 км от Звенигорода, примерно в 40–50 км от МКАД. Лесной массив — в настоящий момент немногим более 700 га — закреплен за Звенигородской биостанцией МГУ.

Белая трясогузка Motacilla alba (взрослая и слеток)

Белая трясогузка Motacilla alba (взрослая и слеток)

С 1999 года на Звенигородской биологической станции изучают птиц и проводят мониторинг орнитофауны методом отлова и кольцевания. Он подразумевает исследование видового разнообразия и численности птиц на изучаемой территории и долговременное отслеживание их изменений. Метод хорошо контролирует состояние и численность прежде всего мелких воробьиных птиц размером от королька до дрозда (иволги, сойки), а также представителей отряда дятлообразных.

Большой пестрый дятел Dendrocopos major (самец и слеток)

Большой пестрый дятел Dendrocopos major (самец и слеток)

За всё время исследований большинство пернатых было отловлено в летние месяцы. Поэтому мониторинг численности и видового разнообразия касается главным образом местных, гнездящихся птиц. Для анализа изменения этих показателей в разные годы были взяты отловы птиц за четыре полных дня в июне (начиная с 15-18 июня) и за четыре полных ловчих дня в июле (начиная с 21-24 июля) с 1999 по 2016 год.

Вертишейка Jynx torquilla

Вертишейка Jynx torquilla

Число пойманных птиц и число пойманных видов в июне значительно колеблются год от года. Общая численность птиц и количество их зарегистрированных видов сильно выросли к 2011—2012 году, а в последние четыре года уменьшаются. В июле, как правило, эти показатели выше, чем за такой же период в июне, за исключением 2016 года. Цифры также сильно варьируют и достигают максимума в 2011 и 2012 годах, а после резко снижаются. По результатам отловов можно судить, что за период с 1999-го по 2016-й наиболее благоприятными для птиц были 2011 и 2012 годы, а 2016-й — наименее благоприятным.

Зарянка Erithacus rubecula

Зарянка Erithacus rubecula

Хотя в целом численность птиц и видовое разнообразие обнаруживают межгодовые колебания, в последние четыре года они стабильно сокращаются, что еще ни разу не было отмечено, и в 2016 году достигли минимальных значений за всё время исследований. Численность большинства массовых видов птиц также снижается в последние четыре года.

Большая синица Parus major

Большая синица Parus major

Изменение численности птиц обычно связывают с потеплением климата. Однако потепление, как правило, сначала приводит к изменению сроков сезонных явлений у растений и животных. Мы ежегодно сравниваем данные о времени пребывания птиц на территории Звенигородской биостанции, сроках размножения, линьки и т. д. с аналогичными данными, полученными в начале ХХ века [1]. Все эти характеристики сезонных явлений у разных видов птиц не изменились по сравнению с началом прошлого века, несмотря на межгодовые колебания. Поэтому у нас нет оснований связывать уменьшение численности и видового разнообразия птиц в ближнем Подмосковье с глобальным потеплением климата, если, конечно, это не отражение всеобщего глобального снижения численности птиц.

Славка черноголовка Sylvia atricapilla (самец)

Славка черноголовка Sylvia atricapilla (самец)

Значительно более правдоподобными причинами представляются локальные факторы. Вероятно, самый главный из них — возросшая рекреационная нагрузки на территорию Звенигородской биостанции в связи с резко возросшим количеством дачников на территории вокруг нее. Другой фактор, тесно связанный с предыдущим, — хищничество бродячих домашних или одичавших кошек. Ежегодно мы регистрируем всё больше случаев разорения кошками гнезд мелких птиц, а также гибель пернатых от зубов и когтей хищников непосредственно в наших ловчих сетях (мы не успеваем их защитить).

Зяблик Fringilla coelebs (самец)

Зяблик Fringilla coelebs (самец)

Уже признано, что свободно гуляющие кошки представляют собой огромную экологическую угрозу [2, 3], поскольку охотятся вне зависимости от того, голодны они или сыты. Кошки ежегодно убивают десятки миллиардов птиц, мелких млекопитающих, рептилий, ящериц, подталкивая уязвимые виды к полному исчезновению. В США от когтей и зубов кошек погибает больше млекопитающих и птиц, чем от ветряных турбин, автомобилей, пестицидов и ядов, столкновений с небоскребами и летательными аппаратами, а также от других так называемых прямых антропогенных причин, вместе взятых. В истреблении мелких птиц и зверей участвуют как домашние коты, так и беспризорные. В последнее время кошки рассматриваются уже как прямая угроза не только для мелких, средних и крупных птиц и наземных млекопитающих, но и для морских млекопитающих. Не менее серьезной опасностью является распространение бродячими и дичающими домашними кошками различных заболеваний [2, 3].

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (самка)

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (самка)

Вероятно, именно резко возросшее количество дач на территории вокруг Звенигородской биостанции привело к значительному снижению численности и видового разнообразия мелких птиц за последние четыре года. Весной и летом дачники используют территорию заказника для прогулок, часто всем семейством: с детьми, собаками и т. д., особенно около водных местообитаний, что приводит к общему уменьшению численности птиц за счет механического разорения и усиления фактора беспокойства. В теплый сезон привозят домашних кошек, которых выпускают погулять на участках или вокруг них. Кошки охотятся и убивают всех птиц, которых им удается встретить, не брезгуя гнездами и птенцами. Часто эти кошки размножаются, а приплод дачники не забирают с собой, просто бросая на произвол судьбы. Брошенные кошки уже вынуждены выживать, питаясь птицами, млекопитающими и т. д., разоряя природную экосистему.

Вадим Гаврилов,
орнитолог, канд. биол. наук,
ст. науч. сотр. биологического факультета МГУ им. Ломоносова

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