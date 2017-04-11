Читая и вспоминая М. Л. Гаспарова

В издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Научная библиотека» вышла книга «М. Л. Гаспаров. О нем. Для него. Статьи и материалы» (М., 2017). Это сборник тематически и жанрово разнородных работ, объединенных значимостью личности и трудов Михаила Леоновича Гаспарова для исследователей и читателей разных поколений и разных интересов. Здесь собраны некоторые важные научные работы Михаила Леоновича, его письма, воспоминания о нем, а также статьи современных ученых — преимущественно о русской поэзии ХХ века.

В открывающем сборник разделе «Публикации» находим статьи М. Л. о сборнике Мандельштама «Камень» (для будущей мандельштамовской энциклопедии); ответы на вопросы студентов-классиков о задачах классической филологии и о личных предпочтениях М. Л. как ученого, педагога и переводчика; письма М. Л. с анализом разнообразного стихового материала; а также работу М. Ю. Лотмана (старшего сына Юрия Михайловича) по теории стиха, включающую переписку автора с М. Л. Гаспаровым и воспоминания о нем.

Заключает этот раздел мемориальный текст «Отчетливость как категорический императив», написанный Н. В. Брагинской десять лет назад к годовщине кончины М. Л. Гаспарова и тогда же опубликованный в журнале «Общественные науки и современность» (2006, № 5).

Жаль, что работа Брагинской помещена в середине тома (стр. 335–346) — боюсь, не каждый до нее доберется, а стоило бы именно текстом Брагинской книгу открыть, раз уж издание задумано — во всяком случае, реализовано — именно как мемориальное.

Разумеется, композиция подобного сборника — вопрос вкуса составителей, однако придется отметить хотя бы некоторые небрежности и «странности».

Так, в оглавлении отсутствует напечатанная на стр. 481–485 статья Гаспарова «Филология как нравственность» (1979), принципиально важная для понимания роли М. Л. в истории нашей гуманитарной мысли. Однако тут же, на стр. 462–480, в большой работе Майкла Вахтеля «„Филология как нравственность“ в историческом контексте» находим подробный анализ этой статьи М. Л., с тех пор неоднократно републикованной.

Большая работа М. Ю. Лотмана «Неотправленное письмо» (стр.133–283; 125 библиографических и других ссылок) — это как бы отдельная брошюра внутри обсуждаемого тома. В ней соположенными оказываются как научные материалы по теории стиха, так и воспоминания автора о встречах с М. Л. Гаспаровым и их многолетняя переписка. Это существенно осложняет восприятие столь большого и при этом слабо структурированного материала.

Кроме раздела «Публикации» в книге есть еще три раздела: «Мемуары и эссе», «Personalia» и «Статьи». Среди мемуаров отмечу изящные и весьма содержательные «Пять виньеток» А. К. Жолковского, а также живо написанные «Воспоминания…» американского филолога М. Вахтеля, который еще в конце 1980-х стажировался в Москве, а в 1994 году принимал М. Л. в Принстоне и много лет с ним переписывался.

Особая благодарность издателям — за помещенные в книге фото Михаила Леоновича.



Михаил Леонович Гаспаров

(13 апреля 1935, Москва — 7 ноября 2005, Москва) — российский теоретик и историк литературы, стиховед, переводчик античных, средневековых и современных авторов, академик РАН с 1992 года. Создал историю стиха как отдельную дисциплину, историю поэтики и риторики, новые нормы редактирования переводов и популяризации литературы, новый тип эссеистической прозы.

Связанные статьи