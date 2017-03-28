Заявление Клуба «1 июля» об отмене выборов президента РАН на Общем собрании РАН 20 марта 2017 года
Клуб «1 июля» выражает свое возмущение событиями, произошедшими на Общем собрании РАН 20 марта 2017 года. Собравшиеся члены Академии, многие из которых приехали издалека, оказались поставлены перед фактом: выборы президента и Президиума РАН, к которым Академия готовилась несколько месяцев, были отменены.
Все три кандидата неожиданно сняли свои кандидатуры, хотя еще за три дня до того рассылали членам Академии свои программы и никаких сомнений в необходимости проведения выборов не выражали. Сколько-нибудь убедительных объяснений столь резкого изменения намерений кандидатов Общее собрание не услышало. Президент РАН заблокировал и попытки избрать новый Президиум. В результате возник риск того, что к концу месяца Академия останется без легитимных руководящих органов. Обращение к правительству РФ о продлении их полномочий поставило Академию в полную зависимость от его доброй воли.
Ставшие известными накануне и во время Общего собрания подробности делают очевидным, что этот кризис был создан искусственно и выборы были отменены под давлением власти, которому ни кандидаты в президенты, ни Президиум РАН не смогли противостоять. Отмена выборов в последний момент была к тому же проведена в максимально унизительной для членов Академии форме.
Цель этой операции стала проясняться практически сразу: не успело закончиться Общее собрание, как в СМИ появились сообщения о том, что Государственная Дума готовит поправки к закону об Академии, согласно которым ее президент не будет более избираться, а будет назначаться президентом РФ. Появились сообщения и о возможности превращения РАН в общественную организацию. Таким образом, перед нами продолжение начатого в 2013 году разгрома РАН, который завершится полной утратой ее автономии, если не вовсе упразднением.
Качественная, конкурентоспособная наука в современном мире невозможна в отсутствие свободы научного творчества, обеспечиваемой сложным комплексом академических свобод и гарантиями невмешательства бюрократии в научный процесс. Прискорбно, что государство вместо поддержки научного творчества систематически унижает научное сословие и прилагает столько усилий для уничтожения остатков отечественных научных школ.
Клуб «1 июля» категорически не согласен с таким развитием событий. Опасность для Академии сейчас едва ли не большая, чем в 2013 году, что требует от нас сплоченности и совместных действий. Призываем всех членов и профессоров РАН, разделяющих нашу оценку ситуации, присоединиться к Клубу «1 июля» и выступить в защиту Академии наук и российской науки, которой уничтожение РАН нанесет непоправимый ущерб.
Это можно сделать, отправив электронное сообщение по адресу: ivantchika@gmail.com или efimkhazanov@gmail.com.
P. S. На 27 марта к заявлению (помимо членов Клуба) также присоединились 14 академиков РАН, 39 член-корров РАН и 24 профессора РАН.
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Судя по заявлению — уважаемым академикам поддержка научных коллективов не требуется...
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Честно говоря, не знаю. Могу спросить
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Единственный человек, который мог бы сейчас заметно повлиять на ситуацию — Примаков. Но он умер.
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Ликвидация Академии это игра в долгую. Она займёт ещё не один год.
Пока ставится цель «подвесить» академиков, чтобы застраховаться от казуса Сахарова.
Понятно, что ни Фортов, ни кто другой гарантий, что не всплывет в соцсетях какой-нибудь «действительный член» в самый не подходящий момент, дать не может. И совсем нет уверенности, что из числа академиков никто не мог бы реально усилить системную и бессистемную оппозицию в канун больших выборов.
Полагаю, что советники перебдели...
Но у давления на РАН есть и обратная сторона. Ликвидация РАН делает всю общественную структуру в области образования и науки в среднесрочном плане «трещиноватой», а потому склонной к коллапсированию. А уж о воспитательном примере всего наезда на РАН для молодого поколения говорить не приходится. Можно не сомневаться, что в самом обозримом будущем страну накроют студенческие волнения и «революции», как естественный плод дальнейшей «конвергенции» наук Ковальчука и экспромтов Фурсенко.
Поэтому можно предположить, что отток кадров, особенно молодых, в места более предсказуемые с неизбежностью возрастёт. А «прессование академиков» и их руководителя Фортова, идущее сейчас более чем открыто , и далее продолжится. Все маски сброшены.
Котят и то принято пристраивать в хорошие руки, а как ещё академикам смотреть на уничтожение дела всей их жизни, на более чем очевидный предстоящий разгон институтов и лабораторий.
Пусть ковальчуки потом делают себе подобных. От рыбы родится рыба, от зверя — зверь.
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