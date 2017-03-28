Второй открытый набор в отряд космонавтов

14 марта 2017 года госкорпорация «Роскосмос» объявила второй открытый конкурс по отбору кандидатов в отряд космонавтов. Информация о наборе была размещена на сайте госкорпорации [1] и на сайте Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина [2]. По заявлению представителей Роскосмоса [3], планируется отобрать 6–8 кандидатов в космонавты.

Претендентам предстоит пройти сначала заочный, а потом очный этапы. В рамках заочного будут рассматриваться документы от конкурсантов согласно перечню, приведенному в Положении об отборе космонавтов [4, 5]. Документы необходимо отправить до 14 июля 2017 года по почте с уведомлением или привезти лично по адресу: 141160, Московская область, Звёздный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».

Очный этап включает собеседование и экзамен на профессиональную пригодность, тестирование по физической подготовке, углубленное медицинское и психологическое обследование.

Начиная с июля отобранные на заочном этапе претенденты будут приглашены в ЦПК им. Ю. А. Гагарина (оплата дороги и проживания — за счет конкурсантов). Из прошедших очный этап в декабре 2017 года будут выбраны 6–8 человек, максимально подходящих по условиям конкурса.

Кандидаты должны быть гражданами России не старше 35 лет, иметь высшее техническое или естественнонаучное образование либо опыт работы в авиационной и ракетно-космической промышленности, обладать хорошей обучаемостью, иметь отличное здоровье и физическую подготовку, знать английский язык на уровне технического вуза.

Отобранные кандидаты в космонавты в 2018 году приступят к общей космической подготовке (1,5 года) в ЦПК им. Ю. А. Гагарина и затем по итогам экзаменов смогут стать космонавтами Роскосмоса.

По заявлению госкорпорации, отобранные космонавты смогут участвовать в трех пилотируемых программах: испытании нового российского космического корабля «Федерация», работе на Международной космической станции (МКС), первых пилотируемых российских полетах к Луне.

Требования нового отбора содержат ряд новшеств по сравнению с требованиями отбора в 2012 году [6]. Например, теперь космонавтом не может быть человек, имеющий второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Увеличилось количество медицинских анализов, которые необходимо сдать на заочном этапе. Удивляет отсутствие заблаговременного официального календарного плана отбора.

К примеру, в идущих сейчас в США и Канаде конкурсах по отбору астронавтов все даты были известны заранее [7]. Вызывает вопрос пункт о высшем образовании: не ясно, будет ли приниматься диплом магистра, полученный вне России.

Анализ требований показывает, что Роскосмос и ЦПК не прислушались к мнениям экспертов, высказанным еще в 2012 году [8]. Ограничение по возрасту — до 35 лет — отсекает многих состоявшихся специалистов [9], показывая одновременно, что отобранные кандидаты очень долго будут ждать своей очереди для первого полета в космос.

Об этом свидетельствует и то, что с 2017 года уменьшается количество российских космонавтов в основных экипажах МКС с 3 до 2 человек [10]. А ввод в работу нового научного модуля МЛМ на российском сегменте МКС вновь сдвигается вправо [11]. Именно его стыковка со станцией называлась Роскосмосом как повод снова увеличить количество российских космонавтов в экипаже.

Но, несмотря на все сложности, хочется пожелать успехов всем молодым людям, решившим попробовать себя в открытом наборе в отряд космонавтов.

Александр Хохлов

1. roscosmos.ru/23316/

2. gctc.ru/main.php?id=3738

3. https://youtu.be/yAAyAqwx5YM

4. roscosmos.ru/media/files/docs/2017/prikaz.244.pdf

5. gctc.ru/main.php?id=3736

6. www.astronaut.ru/as_rusia/2012/text/glav.htm?reload_coolmenus

7. https://astronauts.nasa.gov/content/timeline.htm

8. https://republic.ru/future/obyavlen_nabor_v_kosmonavty-735157.xhtml

9. https://republic.ru/future/kakikh_ne_berut_v_kosmonavty-772074.xhtml

10. Хохлов А. Пилотируемая программа МКС: грядут изменения? // ТрВ-Наука. № 211 от 23 августа 2016 года.

11. http://kosmolenta.com/index.php/1031—2017-03-16-mlm-delay

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