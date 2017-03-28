Тренировка на кошках

Уважаемая редакция!

Весна и осень — времена тяжелые, в особенности для лиц с неустойчивой психикой. Недаром академики проводят свои собрания именно осенью и весной. И страсти в Академии порой кипят нешуточные. Но в этот раз, похоже, академики переплюнули самих себя.

Судите сами: выборы президента РАН на носу, три кандидата в наличии, всё спокойно — к финишу уверенно идет лидер. И тут на тебе — кандидаты начинают предъявлять претензии к процедуре: мол, недемократичная она, мол, нужны наблюдатели от претендентов, мол, академики старые, могут голоса неправильно посчитать. В общем, несут какую-то несусветную чушь.

Нет, понятно, что Панченко и Макаров — академики не старые, даже довольно молодые по академическим меркам, и, безусловно, очень заслуженные, но никто не застрахован от раннего наступления маразма или как минимум временного умопомрачения.

Казалось бы, коллеги и товарищи должны были проявить настойчивость и успокоить разнервничавшихся кандидатов, но не тут-то было! Обсуждения на Президиуме не успокоили смутьянов: перед началом Общего собрания РАН, когда две тысячи членов Академии со всех концов необъятной Родины уже собирались лететь и ехать в Москву, два кандидата вдруг выступили с инициативой отложить выборы, чтобы доработать Устав и обеспечить прозрачность процедуры выборов.

Когда я прочел об этом, то просто остолбенел: ну что за чушь?! У нас уже черт знает сколько лет жалуются на недостатки выборных процедур в самых главных государственных выборах, и что, это кого-то останавливает? Представьте, что за пару дней до выборов в Думу или, страшно сказать, за пару дней до президентских выборов кто-то предложит перенести выборы, чтобы сделать их более прозрачными… Абсурд!

Но нет, два кандидата снимают свои кандидатуры, и президент Фортов поступает так же. Выборы провалились, академики разъехались по домам несолоно хлебавши, даже премий друг другу не присудили. Да-а-а… Очень уместно было бы процитировать тут нашего министра иностранных дел — его оценку неуместного шума в зале, — но это, увы, непечатная оценка. Говоря приемлемым для газеты языком — ни в какие ворота!

Однако этому весеннему академическому безумию есть иное, конспирологическое, объяснение. Мол, Путин вызвал Фортова незадолго перед Общим собранием РАН и популярно объяснил ему, что больше ему президентом РАН не быть. Многие в это верят, многие академики уже клянут Фортова за то, что он сдал Академию и ушел, а многие простые сотрудники академических институтов клянут академиков за то, что те готовы смириться, прогнуться и всё продать.

Никаких доказательств этому, конечно, нет. Но допустим, дорогие коллеги, что конспирологи правы и действительно Владимир Владимирович лично разрулил академические проблемы, утомившись оттого, что Фортов и академики не оказывают ему должного уважения, игнорируют его указания и пр. Провел, так сказать, блестящую спецоперацию руками пешек-кандидатов, оставшись в тени.

И что, коллеги, с того? Умения и навыки нужно беспрерывно оттачивать и совершенствовать. Крым ведь не каждый день под руку подворачивается, нужно тренироваться хотя бы на кошках. И в этом смысле РАН — практически идеальный тренировочный снаряд. С одной стороны, не то чтобы совсем не бей лежачего — рановцы могут порядком шума и скандалов устроить. C другой стороны, столь серьезного урона, как Запад с их украинскими клевретами, академики власти не нанесут: народ заметно более безобидный в силу многих причин. Так что Владимир Владимирович вполне себе может разминаться на Академии в ожидании очередных великих дел.

Теперь насчет трусости и продажности академиков. Всяким голодранцам, конечно, легко в академиков грязью швыряться, но попробуйте поставить себя на их место. Стипендия в сто тысяч в месяц (у критиканов, небось, весь месячный доход меньше), медицинское обслуживание за госсчет — это сильно способствует максимальной взвешенности позиции.

Не говоря уже о высоком чувстве ответственности за Академию: ведь и вовсе ее, вместе со всеми дежурными респектами, стипендиями и спецмедобслуживанием, упразднить могут. Как после этого будет жить наука, с кем ФАНО будет госзадания для институтов согласовывать? Опять же, как известно, в том случае, когда ты не в состоянии сопротивляться, нужно расслабиться и постараться получить удовольствие.

Ваш Иван Экономов

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