Пулково нужно готовиться к будущим переменам
Интервью Бориса Штерна с докт. физ. -мат. наук, вед. науч. сотр. ИНАСАН и ГАИШ МГУ Николаем Самусем.
— Мы уже освещали ситуацию вокруг Пулковской обсерватории в номере ТрВ-Наука от 31 января 2017 года. С тех пор произошли новые события, в частности, бюро Отделения физических наук РАН 21 февраля создало рабочую группу по застройке территорий, прилегающих к ГАО РАН. Что эта рабочая группа решила в конце концов относительно судьбы обсерватории?
— Принятие решений относительно судьбы обсерватории не входило в компетенцию рабочей группы, она должна была лишь сформулировать мнение о возможности продолжения наблюдений в Санкт-
Петербурге. Принятое комиссией заключение будет использоваться Отделением физических наук РАН и ФАНО при принятии решений. Заключение не опубликовано, но его сути никто не скрывает.
Вообще, люди в комиссии были разные и точки зрения у них были разные. Например, бывший директор САО РАН Виктор Афанасьев решительно выступал за сворачивание наблюдений в Пулковской обсерватории и перенос наблюдательной базы на Кавказ. Глава рабочей группы Юрий Балега, представители Астрономического общества Владимир Обридко (ИЗМИРАН) и Анатолий Засов (ГАИШ МГУ) и некоторые другие были настроены менее радикально. В результате решение стало компромиссным. Существенно то, что в резолюцию внесли пункт о недопустимости решения любых вопросов, касающихся строительства, без согласования с ФАНО. А разрешение на застройку земли, закрепленной за обсерваторией, — именно такой вопрос. Директору Назару Ихсанову ФАНО дало указание отозвать разрешение на застройку.
— Как Вы оцениваете действия Ихсанова в истории с разрешением на застройку земли?
— Он оказался в очень непростой ситуации. Конфликт зародился еще при предыдущем директоре — уже тогда начались переговоры по поводу земли. Ихсанов победил на выборах директора как раз под лозунгом «Не допустить застройки». Но потом оказался под давлением достаточно влиятельных инстанций и не выстоял. Тут, видимо, многие бы не выстояли; плохо, что он действовал втихаря. Сейчас он вроде как отозвал свое разрешение на строительство, но сделал это несколько странным образом: вместо того чтобы прямо отозвать, он сообщил, что его разрешение потеряло легитимность.
— Что решила рабочая группа по поводу продолжения астрометрических наблюдений в Пулково?
— Рабочая группа констатировала бесперспективность наблюдений на пулковской площадке, но рекомендовала перенести проведение наблюдений на другие наблюдательные базы постепенно, за несколько лет; в это время наблюдения в Пулково могут продолжаться.
— Как вы сами относитесь к идее перенести все наблюдения, ведущиеся в Пулково, на Кавказ?
Нельзя не согласиться, что наблюдения в условиях большого города весьма затруднительны. В то же время есть наблюдатели, успешно ведущие даже фотометрические наблюдения, скажем, в Москве, на Воробьёвых горах. Вряд ли правильно административно запрещать им это делать. В Пулково установлен уникальный телескоп, и, пока на нем удается работать, это вполне можно и нужно делать. В то же время, если не готовиться к будущему, то оно «настанет внезапно». Астрометристам Пулково, вне всякого сомнения, нужно готовить возможности для продолжения наблюдений в условиях более качественного астроклимата.
Николай Самусь
Беседовал Борис Штерн
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