«Под долгие и продолжительные овации…»

Публикуем комментарии ученых по поводу прошедшего 20 марта 2017 года Общего собрания РАН:

Лев Беклемишев, чл. -корр. РАН, член Клуба «1 июля», зам. директора по научной работе МИАН:

Что касается общих выводов, то о деградации системы говорит то, как она реагирует на возникающие кризисы. Была ли реакция Академии на кризис 2013 года адекватной? Нет — в отличие, может быть, от более здоровой реакции научной общественности, которая пыталась как-то помочь и поддержать. В руководстве РАН, по существу, всё осталось как было. Была ли реакция на нынешний кризис 2017 года адекватной? Если говорить о прошедшем собрании — тоже, увы, нет.

Я не говорю, как некоторые, что избранный нами четыре года назад президент Академии Фортов должен был сопротивляться и не снимать свою кандидатуру с выборов. Такого от человека требовать нельзя, не будучи в его шкуре. Ошибка была допущена раньше: с самого начала он не должен был соглашаться быть выдвинутым на второй срок в условиях, когда настолько очевидными были сигналы о том, что наверху с ним не будут иметь дела. Вместо этого надо было потратить усилия на поиск достойного и дееспособного кандидата в следующие президенты. То, что этого не произошло, свидетельствует о неадекватности восприятия жизни в руководстве РАН.

Что касается собрания, то оно было поставлено в условия, когда никакое содержательное решение нельзя было принять, не выходя за правовые рамки. Самое обидное, что собрание было свернуто слишком рано. Деморализованный президиум начал его закрывать даже раньше завершения обязательных пунктов повестки дня. Не только не дали всем желающим побазарить (а надо было хотя бы душу отвести, а то и помитинговать, опять же — столько прессы собралось), но и сам Фортов даже не произнес никакой прощальной речи в роли президента Академии. А ведь было понятно, что больше возможности произнести такую речь у него не будет. И если верить некоторым слухам, возможно, он вообще последний избранный Общим собранием президент РАН.

Никто толком, кроме академика Владимира Евгеньевича Захарова, который все-таки нашел правильные слова, не сказал ему спасибо за трудную и неблагодарную работу на протяжении четырех лет. К сожалению, восторжествовала всеобщая растерянность и некоторая озлобленность на происходящее. Так всё бесславно и завершилось.

Конечно, в этой ситуации было трудно сориентироваться, но, если бы Владимир Евгеньевич Фортов просто честно сказал собранию, что там, куда его возила черная машина, его вынудили снять свою кандидатуру, и попрощался с присутствовавшими в зале, он получил бы долгую и продолжительную овацию, а не разные обидные слова, которые я здесь не хочу повторять, потому что считаю, что он по большому счету заслужил нашу искреннюю благодарность, сделал, что смог, и немало, и, в конце концов, мы сами его выбрали в свое время на эту должность. А работа оказалась намного труднее, чем можно было предвидеть весной 2013 года.

Михаил Садовский, академик РАН, член Клуба «1 июля», лауреат Золотой медали им. В. Л. Гинзбурга РАН за 2016 год:

Я разочарован тем, что Владимир Фортов поддался на шантаж сверху. Если бы выборы были проведены по установленным правилам и в срок, то я почти не сомневаюсь, что он был бы избран подавляющим большинством голосов, а тогда властям бы пришлось сбросить маски и либо согласиться на это, либо не утверждать его кандидатуру. Вместо этого была проведена «спецоперация», в ходе которой Фортов полностью сдал свои позиции.

Мне всё это сильно не нравится. Я Фортова поддерживал на двух выборах, и я фактически был одним из первых (как член Уральского отделения РАН), кто его выдвинул и кто выступил в его поддержку в ходе нынешней избирательной кампании. Уральское отделение его выдвинуло первым из всех отделений РАН, а я был одним из первых, кто выступал по этому поводу на Президиуме УрО РАН.

Так что я Фортова всегда поддерживал. Я не знаю, как будут развиваться события осенью, какие там будут варианты, но сейчас у меня нет полной уверенности, что я буду снова его поддерживать, хотя я не могу с ходу назвать альтернативного кандидата. Такова моя личная позиция в данный момент.

Дело было принципиальное. Есть правила игры, есть Устав Академии, и есть Положение о выборах, утвержденное на всех уровнях, и не следовало отменять выборы, каким бы сильным ни было давление сверху.

Алексей Кондрашов, профессор Мичиганского университета (США), победитель Первого конкурса мегагрантов 2010 года, создатель и заведующий лабораторией эволюционной геномики факультета биоинформатики и биоинженерии МГУ:

Надо бы возмутиться очередным этапом уничтожения РАН. Возмущаюсь — но получается так себе. Даже если не брать во внимание «акамедиков и акаселиков», то сидят там в большинстве своем посредственности. Смотрю список членов Отделения биологических наук — кто из них получил бы (в лучшие свои годы — не сейчас) tenure в крепком американском университете? Среди членов бюро — безусловно, В. Т. Иванов (Хирш = 36, ссылки в 4700 статьях — для биохимика не супер, но пристойно). Возможно, Инге-Вечтомов (22), Овчинников (33) и Макаров (25). Остальные — сомневаюсь. У академика Алимова Хирш = 7, и ссылаются на него аж в 100 статьях. Это даже и для зоолога смешно. И это — академики-генералы.

Ясно, что с чудовищно раздутой РАН, членов которой неплохо подкармливает власть, именно так и будут обращаться. Никаких конструктивных предложений у меня, к большому сожалению, нет. Очевидная идея — сделать нормальную Академию среди чистого поля — уже была испробована и провалилась. Еще несколько лет назад я воздерживался от однозначного совета молодым и сильным уезжать. А сейчас полагаю, что такой совет надо давать — поскольку возможностей самореализоваться у ученого в России в обозримом будущем будет мало. Хотя черт его знает, прогнозы — дело скользкое.

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