О судьбе Главной астрономической (Пулковской) обсерватории РАН

Пулковская обсерватория — национальная гордость России. Это первое (основана в 1839 году) специализированное научное учреждение Российской империи. Как бы сказали сейчас, первый научно-исследовательский институт Петербургской академии наук. Лет за двадцать, по тем временам быстро, при поддержке высшего руководства страны (не чрезмерной, но достаточной) обсерватория превратилась в астрономическую столицу мира благодаря новейшим инструментам и энтузиастам-астрономам, прошедшим многолетнюю школу в лучших обсерваториях Европы, а позднее и Америки. Важно, что это почетное звание предложил знаменитый американский астроном Бенджамин Гулд.

Шли годы и столетия. Превосходные обсерватории появились в Азии, Северной и Южной Америке, Африке, Австралии, не говоря о Европе. Сегодня действует и уникальная обсерватория в Антарктиде. Пулковская обсерватория перестала быть столицей, но осталась в первой двадцатке. Все обсерватории с античности и до начала XX века строились вблизи университетов, вблизи столиц или соперничающих с ними городов, таких как Казань и Москва в России. Города неумолимо расширялись. Парижская обсерватория оказалась в центре Парижа. Яркий свет не позволяет астрономам видеть слабые (правильнее говорить «тусклые», но это как-то некрасиво и даже обидно) объекты и сильно ограничивает горизонт наблюдаемой Вселенной. Запыленная атмосфера — тоже не подарок наблюдателям. Потоки тяжелых автомобилей, трамваев, подземных и наземных поездов ведут к дрожанию изображений в телескопах, что снижает точность определения координат и физических характеристик небесных тел. Постепенно все старые, построенные при монархах обсерватории закрываются, превращаясь в музеи и учебные центры. Но перед этим превращением строятся современные обсерватории в хороших астроклиматических условиях, в горах, далеко от мешающих огней больших городов. Устанавливаются новые мощные телескопы. Экспоненциальное развитие транспорта и связи делает работу в этих обсерваториях эффективной, хотя весьма трудной и существенно более дорогой.

Из этого правила есть два заметных исключения: Пулковская обсерватория под Петербургом (Россия) и Морская обсерватория под Вашингтоном (США). Причин тут две. Эти обсерватории построены значительно позже Парижской, Гринвичской и многих других. Печальный опыт западноевропейских коллег частично учтен. Пулковская и Вашингтонская обсерватории гораздо дальше от столиц, чем, скажем, Парижская. Так что условия наблюдений там отнюдь не катастрофичны, хотя, конечно, не блестящи. Во-вторых, обе обсерватории постепенно свернули астрофизические исследования, сосредоточив усилия на астрометрии (определении как можно более точных положений звезд, планет, спутников, комет, астероидов, искусственных небесных тел, что необходимо для навигации и космических исследований). А для астрометрии очень слабые объекты неинтересны. Поэтому Пулковская и Вашингтонская обсерватории и сейчас работают и имеют высокую репутацию у специалистов в области астрометрии и небесной механики.

Если внимательно сравнить условия наблюдений, обнаружим удивительную схожесть положения обеих обсерваторий. И даже основные инструменты почти одинаковы: 26-дюймовые рефракторы. Практически единственные систематически наблюдающие двойные и кратные звезды. Рядом Киевское шоссе и, соответственно, Массачусетское и Висконсинское шоссе с интенсивным движением даже ночью. До аэропорта — около пяти километров. В охранной зоне уже немало домов, но низкой этажности. К югу построек мало, небо чистое. О закрытии Вашингтонской обсерватории и речи не идет (и так будет лет двадцать по крайней мере). А как с Пулковской? Царским правительством сразу был принят закон об охранной зоне вокруг обсерватории, где запрещалось всякое строительство. Советское и Российское руководство подтвердило этот закон. Я не юрист, прошу прощения. Возможно, надо говорить «постановление», но суть от этого не меняется. Называем же мы нарушение постановления беззаконием! При президенте Б.Н.Ельцине Пулково отнесли к особо ценным объектам РФ. К сожалению, в последующие годы началось ползучее проникновение в охранную зону. Подтягивание города всё ближе к Пулковским высотам. Всё же это беда, но не катастрофа, поскольку помехи наблюдениям оказались лишь в северной части неба. А подавляющее число астрометрических наблюдений выполняется в южной его части. Теперь же началась массовая застройка крупными зданиями к югу от обсерватории. А это уже катастрофа.

Оставим вопрос «кто виноват» и сосредоточимся на «что делать». Расширения города не остановить, и в будущем обсерватория, возможно, превратится в учебную и музей. Но СНАЧАЛА надо построить эквивалентную обсерваторию в подходящем месте. Учитывая состояние российской экономики, на это потребуется лет тридцать. Если даже президент РФ объявит строительство нового Пулкова важнейшей задачей страны, меньше двадцати лет это не займет, как показывает мировой опыт. А пока надо соблюдать закон и остановить всякую застройку южнее Пулковских высот. Более того, крупную и высокоэтажную застройку надо остановить НАВСЕГДА. Ведь и для учебной обсерватории, базой наблюдательной практики студентов-астрономов, нужно много неба, а не только кусочек прямо над головой.

Докт. физ. -мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,

академик РАЕН К.В.Холшевников

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