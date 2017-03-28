Мусорным журналам прижали хвост?

Недавно в сообществе Диссернет появилась информация о том, что телевизионный канал ТВЦ готовит разоблачительный сюжет о вредоносной деятельности этой сетевой структуры. Участники проекта с трепетом ждали этого дня. Какие же тайные скелеты вытащит на свет родное телевидение? Неужели мы тратим деньги Госдепа? А может, волонтеры занимаются сексом с волонтерками? Или же все борцы с копипейстом отдыхают на роскошных курортах Краснодара? Сюжет вышел: читатель может сам посмотреть этот короткий фильм и составить собственное мнение [1]. Мы же расскажем о том, что нового узнали участники сообщества и как мы соотносим это со своей работой.

Что мы узнали нового

1. Диссернет образовался «как по волшебству»

Нам лестно, конечно, что нас считают почти волшебниками, но похоже, что авторы фильма не потрудились ознакомиться с информацией, которая доступна на сайте Диссернета [2]. Там практически ежедневно в публичное пространство выкладываются новые экспертизы, регулярно публикуются отчеты о прошедших диссоветах и заседаниях ВАК по рассмотрению поданных Диссернетом заявлений о лишении ученой степени (в разделе «Хроники Диссернета» можно посмотреть, сколько из этих заявлений удовлетворяются). «Диссеропедия вузов» постоянно пополняется новыми экспонатами; наконец, в декабре 2016 года был запущен новый проект — «Диссеропедия журналов»…

Процитируем одного из основателей Диссернета журналиста Сергея Пархоменко: «Нет, дети. По волшебству такая огромная работа не делается. Это вас обманул кто-то из старших. Такая работа делается совместными многолетними упорными усилиями сотен людей, которым важно, чтобы для мошенников, лжецов и аферистов УЖАС ПРОДОЛЖАЛСЯ, как и было уже многократно сказано».

2. Диссернет работает рука об руку с WADA

Но это просто сенсация! Во-первых, само по себе упоминание Диссернета в одном ряду со столь солидной международной организацией, как Всемирная антидопинговая ассоциация, — уже приятно. Во-вторых, ощутив первый приятный всплеск удивления, диссернетовцы задумались… А ведь и правда похоже!

Предоставим слово другому основателю Диссернета физику Андрею Ростовцеву: «Мы попали на центральное телевидение вместе с сочинской мочой! Почему-то по замыслу авторов фильма Диссернет должен ассоциироваться с антидопинговой кампанией. Где-то в этом есть свой смысл: фальсифицировать мочу спортсменов и диссертации псевдоученых — ягоды с одного поля».

3. Никто не знает, откуда Диссернет берет полные тексты диссертаций

Этот вопрос задается в фильме драматическим голосом, и ответа на него ни авторы, ни эксперты не знают.

Что ж, поможем незадачливым экспертам. Записывайте адрес: Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5, Российская государственная библиотека. В ней есть зал с электронными источниками, в том числе и с диссертациями, — а если неохота ехать, то можно получить полный текст удаленно, по Интернету. Приятно, когда оказывается, что всезнающим экспертам тоже можно дать простой и полезный совет!

4. Сотрудники Диссернета отказались сотрудничать с ТВЦ

Это чистая правда. Сотрудник, впрочем, был только один: Сергей Пархоменко, к которому через океан обратилась журналистка ТВЦ по имени Анастасия (Сергей сейчас находится в Америке, что было особо подчеркнуто драматической интонацией). Наш коллега, в самом деле, отказался принимать участие в «подготовке очередного отвратительно лживого и клеветнического пасквиля на вашем пропагандистском телеканале» — так было написано в ответном письме Анастасии и зачитано в фильме. К сожалению, девушка отрезала последний абзац письма, обращенный непосредственно к ней: «А лично Вам рекомендую как можно скорее прекратить работать в этой лживой клоаке и найти себе какую-нибудь работу, которая бы не предполагала участия в подлых провокациях».

А судьи кто?

Но самым интересным для нас оказалось понять, что за эксперты выступали в роли разоблачителей. Общими усилиями они были идентифицированы в тот же день. Кто же эти люди?

Первый эксперт, сообщающий изумленным зрителям, что «Диссернет — этот тот же WADA, который разваливает российскую науку», — Олег Николаевич Мельников. Этот персонаж уже довольно давно красуется в «Диссеропедии вузов» где на его персональной странице [3] сообщаются следующие сведения: он является профессором МГТУ им. Баумана, членом двух диссертационных советов, а также членом редколлегий трех журналов — заместителем главного редактора в журналах «Российское предпринимательство» и «Креативная экономика», входящих в перечень ВАК, и членом редколлегии журнала «Лидерство и менеджмент».

Мельников охарактеризован в фильме как человек, который «много лет занимается проверками диссертаций коллег-ученых». Что же, мы тоже можем кое-что сказать об этом виде деятельности эксперта: на его странице представлено четыре случая участия в фальшивых диссертациях. В двух первых случаях профессор был научным руководителем работ, по всей видимости, двух братьев, причем списывали оба брата с диссертации своего же научного руководителя — профессора Мельникова! Еще в двух случаях (один из которых — настоящий «карбункул»: работа целиком, на 99% списана с одного источника) Мельников значится официальным оппонентом. Профессионализм эксперта виден сразу! И похоже что не зря профессор участвует в работе двух диссоветов…

Вторым экспертом выступает Егор Геннадьевич Абрамов — генеральный директор издательского дома «Библио-Глобус». Именно он недоумевает, откуда Диссернет берет полные тексты диссертаций. Странно: человек, занимающийся книгоиздательской деятельностью, не знает, что назначение диссертации — вносить вклад в науку, которая по определению должна быть открыта. Но еще интереснее другое: именно ИД «Библио-Глобус» является учредителем журналов «Российское предпринимательство», «Креативная экономика» и «Лидерство и менеджмент». То есть по странному совпадению оба эксперта оказались сотрудниками одного и того же книгоиздательского предприятия!

Третий эксперт — Андрей Владимирович Лебедев — объясняет аудитории, каковы цели и тайные желания участников сообщества Диссернет. «Желание войти в официальные источники — это их мечта, к этому они стремятся…» (действительно, кому, как не эксперту лучше знать, к чему мы стремимся, о чем мечтаем?), «стать тем органом, на который будут ссылаться работодатели при приеме на работу, или вуз при подборе преподавателя…». Пожалуй, вот это уже действительно очень близко к нашим мечтам, ведь «Диссеропедия вузов» создавалась в большой степени в помощь абитуриентам при выборе вуза, а также для студентов и преподавателей. Теперь посмотрим, где работает этот проницательный эксперт… Ба! Знакомые всё лица! Начальник отдела в ИД «Библио-Глобус»! Вот так совпадение.

Ну раз уж все три эксперта — из «Библио-Глобуса», посмотрим на характеристики журналов из этого издательского дома, в которых трудится первый эксперт профессор Мельников. Все эти журналы — фигуранты «Диссеропедии журналов» (про этот проект мы писали сразу после его запуска [4]).

Журнал «Креативная экономика» [5] попал в список «Диссеропедии» в первый же месяц после ее открытия. Главный редактор этого журнала — И. А. Максимцев, ректор СПбГЭУ, известный фигурант Диссернета (см. нашу статью о ректорах в Диссернете [6]), а возглавляемый им вуз идет первым в антирейтинге «Диссеропедии вузов». В редколлегии журнала шесть «диссероделов», один из которых замечен также в множественной рассылке своих публикаций (а почему же этого не делать, когда под рукой собственный журнал, который уж, наверное, не откажет в публикации?).

Вообще, на журнал любо-дорого посмотреть — там и множественные публикации, и плагиат, и статьи с фиктивным авторством, и накрутки цитирования… В журнале «Российское предпринимательство» [7] — примерно такие же нарушения, чуть меньше «диссероделов», зато там опубликовали свои статьи 62 автора фальшивых диссертаций. Журнал «Лидерство и менеджмент» [8] не входит в перечень ВАК, с него и спрос меньше; но всё же, когда член редколлегии в собственном журнале публикует статью, целиком списанную с переводной итальянской книги — как-то это не comme il faut, не правда ли?

Процитируем в заключение еще одного основателя Диссернета физика Андрея Заякина: «Когда начинался журнальный проект, все коллеги в Диссернете говорили, что визгу и писку будет сильно больше, чем просто от разоблачений плагиата. Я не верил — ну уж куда там, разоблачили половину парламента, несколько десятков силовиков в звании от генерала; казалось бы, если бы кто хотел и мог устроить визг в СМИ или начать на нас давить, так это они, а что могут какие-то журнальчики. Ан нет. В связи с открытием журнального проекта доносов возмущенных „издателей“ и „авторов статей“ во все инстанции стало сильно больше, чем доносов от диссертантов-плагиаторов за весь период 2013—2016 годов».

Создается впечатление, что Диссернет довольно эффективно прижал хвост мусорной журнальной индустрии.

Лариса Мелихова,

аналитик IT, канд. физ. -мат. наук

1. https://youtu.be/Xc5_ZivFiPY?t=658

2. www.dissernet.org/

3. http://rosvuz.dissernet.org/person/98417

4. http://trv-science.ru/2016/12/20/opublikovatsya-zhelaete/

5. http://biblio.dissernet.org/magasinAll/86245

6. http://trv-science.ru/2016/05/03/rasstrojstvo-immunnoj-sistemy-obrazovaniya/

7. http://biblio.dissernet.org/magasinAll/109931

8. http://biblio.dissernet.org/magasinAll/121513

Связанные статьи