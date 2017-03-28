Москва, 26 марта 2017 года

26 марта в более чем 80 городах России состоялись акции против коррупции. В Москве и Санкт-Петербурге в них участвовали десятки тысяч человек, тысячи были задержаны, в том числе совершенно случайные прохожие. Именно при таких обстоятельствах попала в автозак выпускница Физтеха Ольга Лозина, фото ее задержания уже облетело СМИ всего мира, став, безусловно, «фотографией дня». Редакция нашей газеты выражает поддержку всем задержанным и арестованным и считает, что в стране, пораженной коррупцией, наука и образование не могут развиваться нормально.

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