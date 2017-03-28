Ликбез XXI века: недетские вопросы

22 апреля в крупных городах России пройдет образовательно-просветительская акция «Всероссийская лабораторная». Офлайн-площадки откроются в вузах, школах, научных институтах, музеях, библиотеках и кафе, а виртуальная «Лаба» будет активно работать на сайте roslaba.org.

Тема акции — «НеДетские вопросы». Что может быть быстрее света? Чем живое отличается от неживого? Почему люди делятся на мужчин и женщин? Где центр мира? Как спят микробы? Отчего зимой холодно, море — соленое, а небо — синее? Вопросы помогали придумать ученые и лекторы из Академии наук, МГУ, Политехнического музея. И их дети, конечно. О деталях этого мероприятия спецкор ТрВ-Наука Алексей Огнёв поговорил с одним из организаторов, научным журналистом Александром Сергеевым, редактором сайта Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН.

— Как возникла идея провести акцию? К чему стремятся организаторы?

— Идея проекта принадлежит Евгению Насырову и Ольге Орловой. Евгений — журналист, но в последнее время всё больше занимается созданием и продвижением образовательных и научно-популярных проектов. Ольга — ведущая программы «Гамбургский счет» на Общественном телевидении России. В рамках этой деятельности мы искали способы выйти за рамки стандартной аудитории научно-популярных проектов. Первой подсказкой стал формат очень популярного «Тотального диктанта». Но в области естественных наук диктант не напишешь. Так что второй подсказкой стал интерес в соцсетях к различным тестам, а также знаменитый опрос ВЦИОМа, который показал жуткую безграмотность по самым, казалось бы, элементарным научным вопросам. Помните, там спрашивали, есть ли гены в пище без ГМО и вращается ли Солнце вокруг Земли. Вот синтезом этих двух популярных форматов и стала «Всероссийская лабораторная».

Мы приглашаем самый широкий круг людей прийти и проверить свою общенаучную адекватность. Мы не будем утомлять участников олимпиадными задачами и сложными формулами. Вопросы будут касаться общих представлений об устройстве мира и того, как они проявляются в повседневной жизни. Такие вопросы легко может задать ребенок, но, чтобы ответить на них, думать желательно по-взрослому.

В целом же наша акция должна привлечь внимание к естественным наукам, напомнить, что это не скучная заумь, которой мучили в школе. Наука — вокруг нас, и это очень интересно. Люди должны получать удовольствие от того, что, вспоминая какие-то основы наук, они применяют их для ответов на актуальные вопросы, которые вполне могут услышать от своих детей.

Мы даже запустили видеосериал с таким названием в соцсетях. Дети от 3 до 11 лет задают вопросы родителям и ученым, причем иногда обе ипостаси совмещены в одном лице. Получилось трогательно и забавно: [1].

А еще мы на Неделе высоких технологий собрали несколько сотен вопросов от старшеклассников, на которые они очень хотели бы получить ответ от квалифицированных специалистов. Результаты пока обрабатываются, но уверен, они будут весьма любопытными.

— Кто входит в ядро команды? Какова Ваша роль в проекте?

— Изначально у нас команда была этаким трехглавым дракончиком. У нас с Ольгой и Евгением уже был опыт сотрудничества в рамках научно-популярной программы «Нестандартная модель», которая три года назад выходила на Общественном телевидении. Договорились, что Евгений берет на себя пиар, дизайн, переговоры со спонсорами, партнерами и подрядчиками. Ольга работает с регионами, академическими институтами, учеными, знаменитостями и разными влиятельными людьми. Ну а моя главная задача — следить за научной стороной дела и готовить банк заданий вместе с другими соавторами (прежде всего учеными). Вопросы ведь нужны не только на день акции, но также для спецпроектов с информационными партнерами, социальных сетей, фокус-групп и т. д. Собственно, мы втроем и сейчас составляем ядро проекта, но мы, конечно же, привлекаем в нашу команду новых участников. Прежде всего это региональные координаторы, которые непосредственно обеспечивают проведение акции на местах, такие как Александр Дубынин из Новосибирска, Егор Задереев из Красноярска и другие. С нами сотрудничают несколько авторов, которые придумывают задания. Среди них, например, химик Александра Борисова, она несколько лет возглавляла проект «Чердак» в ТАСС; доктор биологических наук Елена Наймарк, которая уже более десяти лет занимается популяризацией науки; биолог Антон Захаров, долгое время работавший в Политехническом музее, ведущий детской научно-популярной телепрограммы «Лабораториум» на канале «Карусель».

— Насколько массовой планируется эта акция? Что будет успехом в плане посещаемости? Или экстенсивность не главное?

— Мы проводим акцию вместе с некоммерческой организацией «Рыбаков Фонд» [2] и сразу поставили перед собой довольно серьезные цели: рассчитываем, что в «Лабе» поучаствуют около 10 тыс. человек в офлайне. Подготовку запустили в семи городах: Москве, Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Ярославле, Новосибирске и Красноярске. В каждом городе будет много площадок проведения — в столице, например, не менее 20 мест. Едва мы запустили информационную кампанию, как к нам присоединились Челябинск, Пермь, Екатеринбург и даже пришла заявка на проведение из Китая! Так что из всероссийской «Лаба» уже становится международной. Мы рады, если в других городах также захотят провести «Лабораторную». Плюс любой желающий сможет поучаствовать в «Лабе» на сайте roslaba.org.

— Планирует ли «Рыбаков Фонд» другие мероприятия подобного рода?

— У фонда обширная образовательная программа. И мы надеемся, что «Лаба» станет ежегодной. Весь смысл в том, чтобы проект был регулярным. Тогда он не только охватит большое число участников, но и породит различные интересные ответвления, идеи которых мы сейчас в предвкушении записываем в специальную книжечку, чтобы не забыть.

— На какие «детские» вопросы Вы сами хотите получить ответ от ученых? Меня вот, например, сейчас больше всего интересует вопрос: «Почему я постарею и умру — и как этого избежать?»

— Лично меня больше всего интересует вопрос: «Как в мозгу появляется сознание?» Правда, ученые пока на эту тему хранят молчание, высказываются только философы. А ведь совсем простой внешне вопрос, почти детский.

— Вечный вопрос. Как Вы оцениваете уровень научной грамотности населения в целом сейчас в России? Можно ли его увеличить и каким образом, если говорить не о разовых мероприятиях, а о системных вещах? Ну, насколько всё безнадежно, с Вашей точки зрения? С одной стороны, мы не можем принуждать народ читать учебники по квантовой механике или Мандельштама вместо «Комсомольской правды». С другой стороны, лучше больше всесторонне образованных людей в своем отечестве, чем меньше…

— Ох, недетские у Вас вопросы… С уровнем научной грамотности у нас плохо. Особенно с направлением его изменения. Тот бум научно-популярной и просветительской активности, который сейчас в России наблюдается, — он не от хорошей жизни. Частные лица пытаются своими силами спасать положение, когда системные механизмы разрушаются. Это очень важное дело. Может быть, удастся притормозить деструктивные процессы, сохранить очаги научной мысли и продержаться до того момента, когда общество и власть начнут восстанавливать разрушенное. Пренебрежение наукой, неуважение к ней — это, на мой взгляд, тяжелая социопсихическая девиация. Но первый шаг к ее преодолению — осознать, в каком положении мы оказались. Вот в этом осознании «Лабораторная», я думаю, многим поможет.

Александр Сергеев

Беседовал Алексей Огнёв

1. http://bit.ly/RusLaba

2. http://rybakovfond.ru/

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