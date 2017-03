Дело Фудуко

Убийство — событие чрезвычайное. Мало кто из животных убивает сородичей — за исключением человека, конечно. Больше всего подобных случаев описано для шимпанзе, самого изученного вида обезьян, но и среди них убийства происходят редко. Как правило, обезьяны гибнут в межгрупповых столкновениях, к настоящему времени известно всего девять случаев, когда шимпанзе приняли насильственную смерть от собратьев по группе.

У исследователей есть две основные гипотезы о причинах этих убийств. Согласно одной, это следствие естественной агрессивности шимпанзе, способствующей успеху в борьбе за положение в группе, еду и самок. Согласно другой гипотезе, подобное поведение — результат влияния человека, разрушающего среду обитания обезьян и создающего условия, в которых естественная конкуренция достигает аномально высокого уровня и приводит к убийству.

Пока ученые не пришли к единому мнению, какая из гипотез верна, поскольку фактического материала у них мало, а обстоятельства не всегда позволяют разделить естественные и антропогенные факторы. Примером может служить убийство шимпанзе в Фонголи, наделавшее недавно много шума в средствах массовой информации.

Фонголи — небольшой участок лесистой саванны на юго-востоке Сенегала. Антропогенные территории (сельскохозяйственные угодья, золотые прииски и деревня) занимают не более 5% площади, но всё же соседство с человеком ощущается. С апреля 2001 года американские исследователи под руководством профессора Университета штата Айова Джилл Прюц (Jill D. Pruetz) ведут наблюдения за группой шимпанзе Pan troglodytes verus (западноафриканский подвид), населяющих эти места [1]. В группе 31–35 обезьян разного возраста. Спустя четыре года шимпанзе привыкли к наблюдателям настолько, что подпускали их на 15–20 метров.

Герой этой истории и жертва преступления, самец по кличке Фудуко (Foudouko), попал в поле зрения исследователей в 2003 году. В 2005 году он стал альфа-самцом, утратив этот статус в конце сентября 2007 года. Примерно в это же время, в середине октября, его друг и наперсник, бета-самец Мамаду (Mamadou) сломал или вывихнул бедро. После этого он пропал на шесть недель, а когда вернулся, был очень слаб и подчинялся всем взрослым самцам. Однако со временем Мамаду окреп и восстановил свой социальный статус.

Судьба низложенного Фудуко сложилась иначе. Он покинул группу и пять лет жил где-то по соседству, исследователи видели его один-два раза в год, потому что самец стал пуглив и не подпускал к себе наблюдателей. Тем временем в группе чередовались лидеры. Самец, сменивший Фудуко, ранее занимал третью позицию в рейтинге, спустя 15 месяцев его сместили, он остался в группе, но исчез менее чем через год.

Второй лидер продержался три года; утратив власть, несколько недель отсутствовал; вернувшись, был принят в сообщество, где занимал сначала низкую ступень, но затем поднялся до середины социальной лестницы. С 2012 года и до сего времени место альфа-самца занимает Дэвид (David), единоутробный брат бета-самца Мамаду.

В 2012 году Фудуко вернулся, постарался войти в группу взрослых самцов и даже стал «подбивать клинья» к самкам. Самцам это не нравилось. Естественно, они вели себя агрессивно, гоняли Фудуко, хотя Дэвид и Мамаду приняли его хорошо. С Мамаду Фудуко в основном и общался. Был даже случай, когда Фудуко подошел к группе обезьян, посмотрел на Мамаду, тот встал, и самцы ушли вместе. Мамаду потом не видели неделю.

Убийство Фудуко произошло в ночь с 14 на 15 июня 2013 года. Исследователи слышали громкие вопли обезьян, которые бежали по земле на юг от места ночлега. Утром они обнаружили израненный труп Фудуко в окружении взрослых самцов, молодежи и нескольких самок. Обезьяны были возбуждены, кричали, теребили друг друга, обнюхивали мертвое тело, царапали его, кусали и били, в том числе камнями и палками, а иные даже отщипывали и поедали маленькие кусочки.

Только Дэвид и Мамаду не принимали участия в общей вакханалии. Мамаду даже пытался разбудить Фудуко и поднять его. Однако их матушка Фарафа (Farafa) яростно бросалась на труп и отъела от него больше остальных. Получасом ранее она демонстрировала полнейшее равнодушие и преспокойно выуживала термитов всего в сорока метрах от убитого.

Когда исследователи смогли осмотреть тело, они увидели, что многие травмы были нанесены уже после смерти, в том числе большая рана на горле. Очевидно, нападавшие держали жертву за руки и за ноги, остальные в это время били и топтали. Смертельных ран ученые не увидели, скорее всего, Фудуко умер от внутренних повреждений и большой потери крови из раны на правой ноге. Когда шимпанзе наконец ушли, исследователи похоронили мертвую обезьяну. Впоследствии останки эксгумируют и тщательно изучат.

На следующее утро почти все самцы и несколько самок совершили марш-бросок к тому месту, где оставили тело. По пути они заголосили хором и успокаивали друг друга прикосновениями и объятиями. Оставшуюся часть пути обезьяны проделали молча и, прибыв на место, тщательно обнюхали его и все окрестности, после чего вернулись на стоянку. Всё утро обезьяны нервничали и кричали, а затем молодой самец, занимающий третью ступень в иерархии, напал на Мамаду и самца четвертой ступени. Мамаду с криком бежал с поля боя и… пожаловался маме. Фарафа, королева-мать, позвала на помощь нескольких взрослых самцов и самок, и вместе они угомонили бузотера. На следующий день обезьяны перешли на другое место, в двух километрах от могилы Фудуко.

Анализируя причины убийства, ученые предположили, что его могло спровоцировать длительное отсутствие обезьяны. Группа Фонголи очень сплоченная, а Фудуко более пяти лет практически ни с кем не общался и лишь незадолго до смерти попытался снова встроиться в социальную жизнь самцов. Для шимпанзе такое поведение — большая редкость. Исследователи вспоминают случай, который приводит известный японский приматолог Тосисада Нисида (Toshisada Nishida). Он много лет исследовал шимпанзе в национальном парке Махали-Маунтинс на восточном побережье озера Танганьика [2].

Альфа-самец этой группы по кличе Нтологи (Ntologi) после низложения покинул сообщество и девять месяцев жил неподалеку, общаясь лишь с одним самцом своего возраста, подобно тому как Фудуко общался с Мамаду. Затем Нтологи вернулся в группу и снова занял положение лидера. Так что долгая отлучка сама по себе не обязательно приводит к убийству. Правда, несколько лет спустя его всё равно убили. Самого убийства исследователи не видели, но полагают, что это сделали самцы, утомленные его многолетним правлением.

Плотность населения в сообществе Фонголи очень низкая — 0,4 особи на 1 кв. км. С другими группами обезьяны почти не контактируют, что могло усилить агрессию внутри группы и спровоцировать атаку на Фудуко, который соперничал с другими самцами.

Шимпанзе Фонголи испытывают катастрофическую нехватку особей женского пола. В группе на 10–12 взрослых самцов приходится 7–8 взрослых самок. Естественно, конкуренция за них жесточайшая. Недостача возникла в том числе и потому, что местные жители их отлавливают, чтобы получить детенышей на продажу. Ловят они мало, но ведь и самок можно по пальцам перечесть, так что урон получается ощутимый.

Со стороны же самки прийти не могут, поскольку местность ограничена скоростным шоссе, городом Кедогу и рекой Гамбией. Поэтому влияние антропогенного фактора на агрессию шимпанзе исключать нельзя. Так что данных об убийствах среди шимпанзе этот случай прибавляет, а ясности, увы, нет.

Наталья Резник

