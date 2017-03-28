Астрометрические наблюдения в Пулковской обсерватории и их значение
В Пулковской обсерватории ведутся наблюдения двойных и кратных звезд, транзитов внесолнечных планет, звезд низкой светимости с большими собственными движениями, спутников больших планет и астероидов. Результаты этих наблюдений используются в различных институтах России и мира, а последние два типа наблюдений (спутников больших планет и астероидов) — при решении некоторых задач в Институте прикладной астрономии (ИПА РАН). Следует отметить их актуальность, важность новых данных и сохранение достигнутой точности наблюдений и продолжительности рядов наблюдений.
В ИПА РАН проводятся работы по построению эфемерид планет Солнечной системы, то есть таблиц их наблюдаемых положений через равные промежутки времени, EРМ (Эфемериды планет и Луны). Такие вычисления проводятся только тремя научными центрами в мире. Кроме ИПА РАН это французский Институт небесной механики и вычисления эфемерид и американская Лаборатория реактивного движения (JPL NASA) (DE — сокращенное название Эфемерид планет и Луны, созданных в этой лаборатории). Эфемериды планет имеют важное значение для решения задач координатно-временного обеспечения и планирования дальнейших космических миссий, а также фундаментальных исследований Солнечной системы. Как в эфемеридах EPM [1], так и в DE [2] используются упомянутые выше наблюдения на Пулковской обсерватории.
Конечно, происходит развитие технологий и новых методов наблюдений, в частности радиотехнических наблюдений астероидов и комет, радиолокационных наблюдений космических аппаратов, радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ). Однако для малых тел количество таких наблюдений мало и мал процент тел, для которых их можно получать, поэтому оптические наблюдения являются основными при уточнении орбит астероидов.
Оптические наблюдения внешних планет и их спутников очень важны, поскольку высокоточными радиотехническими наблюдениями обеспечены в основном только планеты земной группы и Сатурн (благодаря автоматической межпланетной станции «Кассини»). Для Юпитера таких наблюдений значительно меньше, а для Урана и Нептуна имеется только по одной нормальной точке (небесные координаты и расстояние до объекта), полученной по давним данным «Вояджера-2». Поэтому по-прежнему большое значение и ценность имеют оптические наблюдения этих объектов, которые предоставляют около десяти обсерваторий по всему миру, а единственным в России местом, где проводятся такие наблюдения, является Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН. Она поставляет около 10% оптических наблюдений, используемых для построения эфемерид внешних планет.
Пулковские средние значения положений объекта в тысячных секунды дуги, ставшие доступными недавно, точнее, а среднеквадратичные ошибки наблюдений спутников меньше, чем для наблюдений, полученных в обсерватории Флагстафф, несмотря на то что условия наблюдений во Флагстаффе значительно лучше.
Вот сравнение среднего значения (V) и средней квадратичной ошибки (σ) О-С (разницы наблюдательных и вычисленных по эфемериде значений положений объекта в тысячных секунды дуги) Титании — крупнейшего спутника Урана, — выполненных в Пулково (46 точек) в 2007–2011 годах и Флагстаффе (485 точек) в 1998–2013 годах.
|Пулково
|Флагстафф
|Vα cosδ, σ (mas)
|–16, 117
|–35, 142
|Vδ , σ (mas)
|–47, 146
|–53, 159
Исключительно важно получение наблюдательных данных, что позволяет судить о реальной точности наблюдений и учитывать этот фактор при уточнении эфемерид. Для проведения таких сравнений первостепенное значение имеет наличие длинного ряда наблюдений [3].
Наблюдения астероидов также представляют большой интерес, в том числе в исследовании астероидов, сближающихся с Землей, в рамках темы астероидно-кометной опасности. И хотя доля пулковских данных в основном массиве наблюдений, направляемых в Международный планетный центр, невелика, общее количество всех наблюдений явно недостаточно, поэтому любые данные имеют ценность. Для некоторых астероидов, например 2008 ТС3 [4], более трети наблюдений составляют данные обсерватории в Пулково. Следует подчеркнуть, что среди российских наблюдений такого типа значительный массив обеспечивается наблюдениями Пулковской обсерватории.
Наблюдения доступны через базы данных и сайты Международного центра, на котором также есть и информация о точности наблюдений всех обсерваторий и обсерватории ГАО РАН. Эти наблюдения используются научными сотрудниками во всем мире для уточнения орбит и других задач.
Необходимо отметить, что оптические наблюдения по-прежнему остаются основными для этих целей, так как доля радиотехнических наблюдений астероидов мала, а определение первоначальных орбит астероидов выполняется только по их оптическим наблюдениям.
Элеонора Ягудина,
канд. физ. -мат. наук, науч. сотр. лаборатории эфемеридной астрономии
Института прикладной астрономии РАН
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