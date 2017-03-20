Общее собрание РАН 20-25 марта 2017 года (новостная лента)

РАН проголосовала за перенос выборов и продление полномочий Фортова

Общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента РАН. Провести выборы предлагается не позднее 20 ноября 2017 года. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с заседания общего собрания.

Еще одним пунктом собрание проголосовало за продление на этот срок полномочий президента РАН, президиума и вице-президентов Академии наук.

Эти решения должны теперь быть утверждены правительством России.

«Газета.ру»

Все кандидаты в президенты РАН сняли свои кандидатуры

Выступая на общем собрании РАН, Фортов поддержал идею переноса выборов и признал, что в правилах есть «элементы, которые надо подправить».

«Если мы не сделаем этого, то это поставит под сомнение легитимность выборов», — сказал Фортов.

По его словам, устав академии может быть доработан в течение полугода: таким образом, новые выборы могут пройти осенью 2017-го. Согласно правилам, до этого времени обязанности главы РАН будет исполнять один из вице-президентов.

РИА «Новости»

Варианты развития событий

Если выборы президента РАН всё же состоятся, то 21 марта, во вторник, кандидаты должны представить свои предвыборные программы для общего обсуждения, а 22 марта пройдет тайное голосование, его итоги планируют подвести в тот же день. Принять участие в выборах смогут около 2 тысяч человек.

Сейчас на пост президента РАН претендуют Фортов, которого рекомендовал президиум академии, а также еще два кандидата — директор Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров и председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко.

Если Общее собрание согласится с предложением отложить выборы и такое решение будет одобрено правительством, то, по словам Пальцева, по уставу РАН нынешний состав президиума будет работать еще шесть месяцев. За это время ему нужно будет доработать устав и подготовить новые выборы, которые могут состояться осенью 2017 года.

При этом полномочия действующего президента истекают 27 марта, после этого, если не будет избран новый президент, его обязанности будет исполнять один из вице-президентов РАН, определяемый решением правительства. Информацию об отставке Фортова, которую распространили в пятницу некоторые СМИ, пресс-служба и руководство академии опровергают.

ТАСС, 20.03.2017, 0:14

Владимир Фортов выступил за перенос выборов президента РАН

Действующий глава РАН Владимир Фортов поддержал инициативу о переносе выборов президента академии. «Отношусь к этому положительно,— заявил он “Ъ” вечером в воскресенье.— В поддержку этой инициативы есть серьезные доводы». Вдаваться в подробности такого решения он не стал.

Напомним, в понедельник 20 марта в Российской академии наук начинается выборная неделя. На пост главы академии претендуют три кандидата — действующий президент Владимир Фортов, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии Александр Макаров. Несколько дней назад группа академиков, в том числе и Владислав Панченко, неожиданно потребовали отложить голосование на полгода. Господин Панченко заявил, что в уставе Академии недостаточно четко прописана процедура избрания президента РАН.

Против этой инициативы выступили члены «Клуба 1 июля» — неформального сообщества ученых, в 2013 году выступивших против реформы РАН. Члены клуба распространили заявление, где напомнили, что устав РАН был принят в 2014 году — тогда за него проголосовали и те, кто сейчас выступил с неожиданной критикой документа. «Все претенденты на должность президента РАН выдвигались в соответствии с этим уставом, участвовали в предвыборной кампании, тем самым признавали его правомочность и правомочность выборов,— заявили ученые.— Поэтому появление сомнений в правомочности устава буквально накануне голосования выглядит по меньшей мере недобросовестно». Члены клуба настаивают на проведении выборов президента РАН и президиума в соответствии с действующим уставом.

Коммерсант, 19.03.2017, 20:12

Программа Общего собрания РАН на 20-25 марта 2017 года 20 марта (понедельник). Утреннее заседание. Начало в 10 часов 1. Вступительное слово президента РАН академика РАН Фортова В.Е. 2. Об основных результатах работы РАН в 2014—2016 гг. Доклад президента РАН академика РАН Фортова В.Е. 3. О работе президиума РАН в 2014—2016 гг. Доклад главного ученого секретаря президиума РАН академика РАН Пальцева М.А. Пресс-подход 20 марта (понедельник). Вечернее заседание. Начало в 15 часов 4. Обсуждение докладов президента РАН академика РАН Фортова В.Е. и главного ученого секретаря президиума РАН академика РАН Пальцева М.А. 5. Принятие постановления по результатам обсуждения докладов 6. О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук». Сообщение академика РАН Козлова В.В. 7. Утверждение списочного состава отделений РАН и секций, входящих в состав отделений РАН. Сообщение академика РАН Пальцева М.А. 21 марта (вторник). Утреннее заседание. Начало в 10 часов 8. Выборы президента РАН: выступление кандидатов на должность президента РАН Пресс-подход 21 марта (вторник). Вечернее заседание. Начало в 15 часов 9. Выборы президента РАН: обсуждение кандидатов на должность президента РАН 22 марта (среда). Утреннее заседание – только для членов РАН. Начало в 10 часов 10. Тайное голосование по вопросу избрания президента РАН 22 марта (среда). Вечернее заседание. Начало в 15 часов 11. О работах, удостоенных Российской академией наук золотых медалей имени выдающихся ученых 2016 года. Сообщение академика РАН Пальцева М.А. Вручение медалей и дипломов лауреатам 12. О работах, удостоенных Большой золотой медали Российской академии наук имени М.В. Ломоносова 2016 года 13. Научные доклады лауреатов Большой золотой медали Российской академии наук имени М.В. Ломоносова 2016 года 14. Утверждение протокола счетной комиссии по проведению тайного голосования по выборам президента РАН. Сообщение председателя счетной комиссии 24 марта (пятница). Утреннее заседание. Начало в 10 часов 15. Выборы президиума РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН 24 марта (пятница). Вечернее заседание. Начало в 15 часов 16. Утверждение протоколов счетной комиссии по проведению тайного голосования по выборам президиума РАН, вице-президентов РАН, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН. Сообщение председателя счетной комиссии. Проведение общих собраний отделений РАН и региональных отделений РАН 23, 25 марта 2017 г. Официальный сайт Российской академии наук,

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